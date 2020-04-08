Introducción

Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón.

El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura generada sin necesidad de trazados adicionales.

Patrones identificados

El indicador detecta versiones alcistas y bajistas de los siguientes patrones armónicos:

Gartley

Bat

Butterfly

Crab

Cypher

Cada estructura es validada en función de rangos armónicos establecidos para sus segmentos XA-AB-BC-CD, utilizando swings confirmados en el gráfico.

Lógica interna de funcionamiento

El proceso de detección se basa en varias etapas:

Identificación de pivotes mediante análisis de swing. Construcción de posibles estructuras X-A-B-C-D que cumplan criterios geométricos mínimos. Evaluación de rangos internos para cada patrón según sus requisitos armónicos. Validación final de la estructura y registro de su configuración. Representación visual de los elementos que la componen.

El sistema opera únicamente con barras cerradas y evita generar patrones basados en estructuras incompletas.

Información mostrada en el gráfico

Cuando se valida un patrón, el indicador representa:

Estructura completa conectando puntos X-A-B-C-D

Zona correspondiente a la convergencia estructural del patrón (PRZ)

Marcadores de referencia derivados de la geometría del patrón

Elementos auxiliares opcionales para análisis comparativo

Estos componentes permiten visualizar la proporción interna del patrón y su ubicación relativa dentro del movimiento del precio.

Confirmación opcional basada en comportamiento del precio

El indicador ofrece un filtro opcional que permite registrar únicamente patrones en los que se produzca una reacción del precio dentro de la zona PRZ.

Cuando esta opción está activada, el indicador etiqueta aquellos patrones en los que se detecte una vela que muestre cambio de dirección dentro del área estructural.

Si el filtro está desactivado, se muestran todas las estructuras válidas sin aplicar esta condición adicional.

El usuario puede seleccionar entre:

Mostrar todos los patrones detectados

Mostrar únicamente patrones con confirmación adicional

Sistema de notificaciones

El indicador puede generar avisos cuando se detecta o confirma una estructura válida. Los tipos de notificación disponibles incluyen:

Ventanas emergentes en plataforma

Envío de email

Notificaciones push

Se evita la repetición de avisos para una misma estructura.

Opciones de configuración

El indicador permite ajustar múltiples aspectos de su funcionamiento, incluyendo:

Activación o desactivación de cada tipo de patrón

Visualización de elementos auxiliares

Criterios de confirmación estructural

Opciones de notificación

Preferencias de representación gráfica

Estas configuraciones permiten adaptar la presentación de los patrones a distintos estilos de análisis.

Compatibilidad

El indicador puede utilizarse en diferentes tipos de instrumentos, incluyendo:

Pares de divisas

Índices

Metales

Materias primas

Acciones

Criptomonedas

La lógica de detección se ajusta dinámicamente a la escala y características del activo mediante análisis de volatilidad y formación de swings.

Perfil de usuario

Este indicador está orientado a usuarios que incluyen la estructura armónica dentro de su análisis técnico, como:

Analistas que estudian patrones geométricos

Operadores que emplean herramientas basadas en estructura del precio

Usuarios que requieren detección objetiva de secuencias X-A-B-C-D

Traders que incorporan confirmación visual de patrones estructurales

El indicador proporciona una representación clara y uniforme de las formaciones sin realizar interpretaciones operativas.