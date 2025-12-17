OneClick Wonder
- Utilitys
- Hajime Tsuro
- Version: 1.12
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
OneClickWonder verwaltet offene Trades nach Magic Number und Symbol und bietet:
- Individueller oder Korb Trailing Stop
- Optionales Averaging System (fügt neue Trades automatisch hinzu )
- OneClickOrder Buttons (KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart )
- Funktioniert mit manuellen Trades (Magic 0) oder EA Trades nach Nummer .
EA-Funktionen
1. korb-trailing
o Gruppiert Trades mit der gleichen Magic Number und Richtung .
o Stop Losses werden auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises des Korbes angepasst .
2. mittelwertbildung
o Eröffnet zusätzliche Trades, wenn sich der Preis gegen den Basket bewegt .
o Der Abstand zwischen den Trades wird progressiv erhöht (AveragingDistanceStep) .
o Die Losgrößen können mit den Gesamtlots des bestehenden Korbs skalieren (AveragingLotFactor) .
o Maximale Anzahl von Mittelungsgeschäften durch MaxAveraging begrenzt.
4. oneClickOrder-Schaltflächen
o Platzieren Sie marktübliche BUY/SELL-Orders direkt auf dem Chart .
o Das Panel erlaubt benutzerdefinierte Lots und Magic Numbers.
o Nützlich zum Testen oder für den manuellen Handel neben dem EA-Management .
5. dynamische Pip-Berechnung
o Erkennt automatisch die Pip-Größe für Forex, Metalle (XAU/XAG), Öl (WTI) und Krypto-Paare .
o Sorgt für korrekte Trailing- und Mittelungsabstände über alle Instrumente hinweg .
6 Automatisches Stornieren von Pending Orders
o Wenn alle Positionen des verwalteten Symbols und der Magic Number geschlossen sind (einschließlich manueller Trades, wenn Magic = 0), werden alle verbleibenden, vom EA geöffneten Pending Orders automatisch storniert .
o Verhindert, dass nach manuellen Schließungen noch offene Orders übrig bleiben .
7 Schutz vor doppelten Aufträgen
o Bevor der EA neue Mittelwert-Orders platziert, prüft er, ob es bereits schwebende Orders zum oder in der Nähe des gleichen Preises gibt (±0,5 Pip Toleranz) .
o Verhindert doppelte Pending Orders, die durch schnelle Ticks oder Reinitialisierung verursacht werden .
⚙️ Setup-Schritte
1 Hängen Sie den EA an den Chart des Währungspaares an, das Sie verwalten möchten .
o Beispiel: Hängen Sie ihn an den EURUSD-Chart, um EURUSD-Positionen zu verwalten.
o Es werden nur Trades dieses Symbols und der TargetMagicNumber kontrolliert.
2. konfigurieren Sie die Parameter im Eingabefenster .
3. optional: Verwenden Sie das OneClickOrder-Panel, um Trades manuell zu öffnen.
🧾 Parameter-Leitfaden
|
Parameter
|
Beschreibung
|
Beispiel / Anmerkungen
|
ZielMagischeZahl
|
Magische Zahl für das Ziel. Setzen Sie 0 für manuelle Trades.
|
12345
|
ZielSymbol
|
Symbol für das Ziel. Blank = aktuelles Diagramm.
|
""
|
TrailingStart
|
Gewinn in Pips vor Beginn des Trailing.
|
30 (kann negativ sein)
|
TrailingStep
|
Schritt in Pips für die Verschiebung des Stopps.
|
30
|
Mittelungsabstand
|
Basis-Pip-Abstand für den ersten Mittelungshandel.
|
60
|
AveragingDistanceStep
|
Multiplikator für nachfolgende Mittelungsabstände.
|
1.5
|
MittelwertbildungLotFactor
|
Lotfaktor für neue Mittelungsgeschäfte.
|
1.0
|
MaxAveraging
|
Maximal zulässige Anzahl von Mittelungsgeschäften.
|
4
|
Benutzer-Kommentar
|
Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge.
|
"EinKlickWunder"
Tipps für Benutzer
- Stellen Sie sicher, dass TargetMagicNumber mit Ihren Trades übereinstimmt, wenn Sie mit einem Multi-EA-Setup arbeiten.
- Metalle, Öl und Krypto-Instrumente haben unterschiedliche Pip-Größen; der EA erkennt den Pip-Wert automatisch.
- Verwenden Sie einen eindeutigen UserComment, um die von diesem EA geöffneten Trades zu unterscheiden.
⚠️ Wichtige Hinweise
- Funktioniert pro Chart und Magic Number. Legen Sie für jedes Paar eine eigene Instanz an.
- Vermeiden Sie es, mehrere EAs auf dieselben Trades anzuwenden .
- Mittelwertbildung kann die Margenbelastung erhöhen - testen Sie zunächst mit kleinen Lots .
- Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.