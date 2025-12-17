OneClick Wonder

OneClickWonder verwaltet offene Trades nach Magic Number und Symbol und bietet:

- Individueller oder Korb Trailing Stop

- Optionales Averaging System (fügt neue Trades automatisch hinzu )

- OneClickOrder Buttons (KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart )

- Funktioniert mit manuellen Trades (Magic 0) oder EA Trades nach Nummer .

EA-Funktionen

1. korb-trailing

o Gruppiert Trades mit der gleichen Magic Number und Richtung .

o Stop Losses werden auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises des Korbes angepasst .

2. mittelwertbildung

o Eröffnet zusätzliche Trades, wenn sich der Preis gegen den Basket bewegt .

o Der Abstand zwischen den Trades wird progressiv erhöht (AveragingDistanceStep) .

o Die Losgrößen können mit den Gesamtlots des bestehenden Korbs skalieren (AveragingLotFactor) .

o Maximale Anzahl von Mittelungsgeschäften durch MaxAveraging begrenzt.

4. oneClickOrder-Schaltflächen

o Platzieren Sie marktübliche BUY/SELL-Orders direkt auf dem Chart .

o Das Panel erlaubt benutzerdefinierte Lots und Magic Numbers.

o Nützlich zum Testen oder für den manuellen Handel neben dem EA-Management .

5. dynamische Pip-Berechnung

o Erkennt automatisch die Pip-Größe für Forex, Metalle (XAU/XAG), Öl (WTI) und Krypto-Paare .

o Sorgt für korrekte Trailing- und Mittelungsabstände über alle Instrumente hinweg .

6 Automatisches Stornieren von Pending Orders

o Wenn alle Positionen des verwalteten Symbols und der Magic Number geschlossen sind (einschließlich manueller Trades, wenn Magic = 0), werden alle verbleibenden, vom EA geöffneten Pending Orders automatisch storniert .

o Verhindert, dass nach manuellen Schließungen noch offene Orders übrig bleiben .

7 Schutz vor doppelten Aufträgen

o Bevor der EA neue Mittelwert-Orders platziert, prüft er, ob es bereits schwebende Orders zum oder in der Nähe des gleichen Preises gibt (±0,5 Pip Toleranz) .

o Verhindert doppelte Pending Orders, die durch schnelle Ticks oder Reinitialisierung verursacht werden .

⚙️ Setup-Schritte

1 Hängen Sie den EA an den Chart des Währungspaares an, das Sie verwalten möchten .

o Beispiel: Hängen Sie ihn an den EURUSD-Chart, um EURUSD-Positionen zu verwalten.

o Es werden nur Trades dieses Symbols und der TargetMagicNumber kontrolliert.

2. konfigurieren Sie die Parameter im Eingabefenster .

3. optional: Verwenden Sie das OneClickOrder-Panel, um Trades manuell zu öffnen.





🧾 Parameter-Leitfaden

Parameter Beschreibung Beispiel / Anmerkungen ZielMagischeZahl Magische Zahl für das Ziel. Setzen Sie 0 für manuelle Trades. 12345 ZielSymbol Symbol für das Ziel. Blank = aktuelles Diagramm. "" TrailingStart Gewinn in Pips vor Beginn des Trailing. 30 (kann negativ sein) TrailingStep Schritt in Pips für die Verschiebung des Stopps. 30 Mittelungsabstand Basis-Pip-Abstand für den ersten Mittelungshandel. 60 AveragingDistanceStep Multiplikator für nachfolgende Mittelungsabstände. 1.5 MittelwertbildungLotFactor Lotfaktor für neue Mittelungsgeschäfte. 1.0 MaxAveraging Maximal zulässige Anzahl von Mittelungsgeschäften. 4 Benutzer-Kommentar Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge. "EinKlickWunder"







Tipps für Benutzer

Stellen Sie sicher, dass TargetMagicNumber mit Ihren Trades übereinstimmt, wenn Sie mit einem Multi-EA-Setup arbeiten.

Metalle, Öl und Krypto-Instrumente haben unterschiedliche Pip-Größen; der EA erkennt den Pip-Wert automatisch.

Verwenden Sie einen eindeutigen UserComment, um die von diesem EA geöffneten Trades zu unterscheiden.

⚠️ Wichtige Hinweise

- Funktioniert pro Chart und Magic Number. Legen Sie für jedes Paar eine eigene Instanz an.

- Vermeiden Sie es, mehrere EAs auf dieselben Trades anzuwenden .

- Mittelwertbildung kann die Margenbelastung erhöhen - testen Sie zunächst mit kleinen Lots .

- Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.