OneClick Wonder

OneClickWonder verwaltet offene Trades nach Magic Number und Symbol und bietet:

- Individueller oder Korb Trailing Stop

- Optionales Averaging System (fügt neue Trades automatisch hinzu )

- OneClickOrder Buttons (KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart )

- Funktioniert mit manuellen Trades (Magic 0) oder EA Trades nach Nummer .

EA-Funktionen

1. korb-trailing

o Gruppiert Trades mit der gleichen Magic Number und Richtung .

o Stop Losses werden auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises des Korbes angepasst .

2. mittelwertbildung

o Eröffnet zusätzliche Trades, wenn sich der Preis gegen den Basket bewegt .

o Der Abstand zwischen den Trades wird progressiv erhöht (AveragingDistanceStep) .

o Die Losgrößen können mit den Gesamtlots des bestehenden Korbs skalieren (AveragingLotFactor) .

o Maximale Anzahl von Mittelungsgeschäften durch MaxAveraging begrenzt.

4. oneClickOrder-Schaltflächen

o Platzieren Sie marktübliche BUY/SELL-Orders direkt auf dem Chart .

o Das Panel erlaubt benutzerdefinierte Lots und Magic Numbers.

o Nützlich zum Testen oder für den manuellen Handel neben dem EA-Management .

5. dynamische Pip-Berechnung

o Erkennt automatisch die Pip-Größe für Forex, Metalle (XAU/XAG), Öl (WTI) und Krypto-Paare .

o Sorgt für korrekte Trailing- und Mittelungsabstände über alle Instrumente hinweg .

6 Automatisches Stornieren von Pending Orders

o Wenn alle Positionen des verwalteten Symbols und der Magic Number geschlossen sind (einschließlich manueller Trades, wenn Magic = 0), werden alle verbleibenden, vom EA geöffneten Pending Orders automatisch storniert .

o Verhindert, dass nach manuellen Schließungen noch offene Orders übrig bleiben .

7 Schutz vor doppelten Aufträgen

o Bevor der EA neue Mittelwert-Orders platziert, prüft er, ob es bereits schwebende Orders zum oder in der Nähe des gleichen Preises gibt (±0,5 Pip Toleranz) .

o Verhindert doppelte Pending Orders, die durch schnelle Ticks oder Reinitialisierung verursacht werden .

⚙️ Setup-Schritte

1 Hängen Sie den EA an den Chart des Währungspaares an, das Sie verwalten möchten .

o Beispiel: Hängen Sie ihn an den EURUSD-Chart, um EURUSD-Positionen zu verwalten.

o Es werden nur Trades dieses Symbols und der TargetMagicNumber kontrolliert.

2. konfigurieren Sie die Parameter im Eingabefenster .

3. optional: Verwenden Sie das OneClickOrder-Panel, um Trades manuell zu öffnen.


🧾 Parameter-Leitfaden

Parameter

Beschreibung

Beispiel / Anmerkungen

ZielMagischeZahl

Magische Zahl für das Ziel. Setzen Sie 0 für manuelle Trades.

12345

ZielSymbol

Symbol für das Ziel. Blank = aktuelles Diagramm.

""

TrailingStart

Gewinn in Pips vor Beginn des Trailing.

30 (kann negativ sein)

TrailingStep

Schritt in Pips für die Verschiebung des Stopps.

30

Mittelungsabstand

Basis-Pip-Abstand für den ersten Mittelungshandel.

60

AveragingDistanceStep

Multiplikator für nachfolgende Mittelungsabstände.

1.5

MittelwertbildungLotFactor

Lotfaktor für neue Mittelungsgeschäfte.

1.0

MaxAveraging

Maximal zulässige Anzahl von Mittelungsgeschäften.

4

Benutzer-Kommentar

Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge.

"EinKlickWunder"



Tipps für Benutzer

  • Stellen Sie sicher, dass TargetMagicNumber mit Ihren Trades übereinstimmt, wenn Sie mit einem Multi-EA-Setup arbeiten.
  • Metalle, Öl und Krypto-Instrumente haben unterschiedliche Pip-Größen; der EA erkennt den Pip-Wert automatisch.
  • Verwenden Sie einen eindeutigen UserComment, um die von diesem EA geöffneten Trades zu unterscheiden.

⚠️ Wichtige Hinweise

- Funktioniert pro Chart und Magic Number. Legen Sie für jedes Paar eine eigene Instanz an.

- Vermeiden Sie es, mehrere EAs auf dieselben Trades anzuwenden .

- Mittelwertbildung kann die Margenbelastung erhöhen - testen Sie zunächst mit kleinen Lots .

- Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.

Empfohlene Produkte
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, beim manuellen Handel Hotkeys zu verwenden, um sofort auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Sie können Hotkeys zuweisen, um Positionen nach ihrem Typ zu öffnen/zu schließen, alle Positionen im aktuellen Chart zu schließen und alle Aufträge im aktuellen Chart zu entfernen. Sie können auch Hotkeys für fünf vordefinierte Handelsvolumina zuweisen und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln, ohne dass Sie das Volumen von Zeit zu Zeit manuell ändern müs
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
BreakEven Grid Utility für MT4 BreakEven Grid ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm für die manuelle Handelsverwaltung auf der MetaTrader 4-Plattform. Es bietet ein praktisches On-Screen-Panel mit Schaltflächen, mit denen Sie Ihre offenen Positionen mit einem einzigen Klick verwalten können. Features: BE+Gewinn einstellen: Setzt den Take Profit automatisch auf den Breakeven + den gewünschten Gewinn in Pips oder Geld. BUY/SELL schließen: Schließt sofort alle Kauf- oder Verkaufsaufträge für
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
Utilitys
Dieser Expert Advisor (EA) stellt automatisch eine Order mit demselben Inhalt wieder her, wenn eine Order, die alle folgenden Bedingungen erfüllt, geschlossen wird. Der Zielauftrag ist ein Limit- oder Stop-Loss-Auftrag, für den immer ein Take Profit (TP) und ein Stop Loss (SL) festgelegt sind. Wenn der Auftrag durch den TP oder SL geschlossen wird, wird er automatisch mit derselben Anzahl von Lots, dem Preis, dem TP, dem SL, dem Verfallsdatum und anderen Bedingungen erneut übermittelt. Auf diese
Global Breakeven and Trailingstop
Mikhail Zhitnev
Utilitys
Trading utilite (Expert Advisor) Global Breakeven und Trailingstop entwickelt für: Automatisches Setzen von StopLoss und TakeProfit für manuell oder durch andere Expert Advisors eröffnete Orders Übertragung von StopLoss auf Breakeven Trailing-Stop Sie können utilite auf jedem bestehenden Chart einrichten und es wird alle geöffneten Orders für alle Paare oder nur ausgewählte Paare aus der Liste verwalten. Sie können utilite auch für jeden Chart separat einrichten und die Einstellungen für jeden C
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
Assistant Open Sl Tp AutoClose Mt4
Mikhail Mitin
Utilitys
Merkmale: schnelle Eröffnung / Schließung von Geschäften automatische Schließung von Geschäften nach Gewinn/Verlust die Anzahl der Geschäfte und der Gesamtgewinn für das Symbol Schnelles Eröffnen von Geschäften: Einstellen des Lot-Volumens StopLoss / TakeProfit in Punkten einstellen (wenn Sie "0" einstellen, dann wird es nicht verwendet) Slippage einstellen Magic einstellen (falls erforderlich) Kommentar setzen (falls erforderlich) Schnelles Öffnen Funktionen: schnelles Öffnen Buy Schnelles Ö
Open by Clik
Dariusz Grywaczewski
Utilitys
Open by Clik ist ein Tool, mit dem Sie Positionen mit zwei Mausklicks öffnen können. Der Ort des Klicks und die Richtung des Klicks entscheiden, welche Position geöffnet wird. Das Öffnen von Positionen ist schnell und intuitiv. Wenn der zweite Klick über dem ersten Klick liegt, werden die Positionen Long geöffnet. Befindet sich der zweite Klick unterhalb des ersten Klicks, werden Positionen Short eröffnet. Mit einem Klick in den Chartbereich werden Market Order (BUY und SELL) eröffnet. Wenn Sie
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
Automatic Markup Trendlines
Salavat Bulyakarov
Utilitys
Automatisch erstellte Trendlinien. Zeichnen einer Reihe von Linien, potenzielle Grenzen des Preisanstiegs/-rückgangs (graue Farbe der Linien) Identifizierung und Einzeichnen eines Preiskanals (grüne Farbe der Linien) Identifizierung potenzieller TA-Dreiecke (rote und blaue Farbe der Linien) Es wird empfohlen, einen weißen Chart-Hintergrund zu verwenden, Chart-Periode - M30. Einstellungen Interval=200 - maximale Anzahl von Bars, die in der Analyse zum Zeichnen der Linien verwendet werden. The_gre
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitys
Dies ist ein übliches Panel, das ein Netzwerk von Kauf- und Verkaufsaufträgen ausstellt. Schließt diesen Expert Advisor für den in den Einstellungen definierten Gewinn. Dann gibt es einen Parameter und heißt Ladder, der beinhaltet, dass der Abstand zwischen den Aufträgen um die durch den Parameter Ladder angegebenen Punkte zu erhöhen beginnt (hier steht in den Grundeinstellungen 10 Punkte) bedeutet eine zweite 10-Punkte-Order, eine dritte 20-Punkte-Order, eine vierte 40-Punkte-Order usw. Dann
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
BuyLimit and SellLimit Grid MT4
Leonid Basis
Utilitys
BuyLimit_SellLimit_Grid Skript öffnet BuyLimit und SellLimit schwebende Aufträge. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart mit dem gewünschten Währungspaar ablegen. Bevor Sie alle Pending Orders platzieren, wird das Eingabefenster geöffnet, in dem Sie alle Eingabeparameter ändern können: LongPos - wenn TRUE, wird eine BuyLimit-Order eröffnet. ShortPos - wenn TRUE, wird eine SellLimit-Order eröffnet. InitLot - Anfangslot. LotCoeff - wenn 1, haben alle schwebenden Aufträge die gleiche Lotgröße.
MT4 Trading Control Panel
Ludo Frisch
Utilitys
Die Trading Control Panel EA können Sie: - Berechnete Losgröße basierend auf dem (% oder $ Risiko) - Platzieren Sie mehrere Trades (Markt/Limit/Stop) zur gleichen Zeit - Alle offenen Trades verwalten (SL auf BE verschieben, Teilgewinn mitnehmen, alle Trades schließen) Dies ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mehrere Orders eröffnen möchten, ohne Zeit mit der Berechnung von Lots zu verbringen. Bei der Eröffnung mehrerer Aufträge hat der erste Auftrag den ersten TP und alle anderen Aufträ
Daily High Low Marker Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Daily High Low Marker Analyzer - Meistern Sie die Extremwerte des Marktes! Sind Sie ein ernsthafter Trader, der die täglichen Höchst- und Tiefstkurse mit absoluter Präzision verfolgen möchte? Benötigen Sie ein leistungsfähiges und zuverlässiges Instrument zur Analyse der Marktstruktur, der Unterstützung und des Widerstands sowie des Kursverhaltens? Dann ist der Daily High Low Marker Analyzer das perfekte Tool für Sie! Dieses hochmoderne MT5-Dienstprogramm hilft Ihnen: Identifizieren Sie den höc
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experten
MARKET MAKER EXPERT ist ein anpassbarer, fortschrittlicher, vollautomatischer Grid Trading Expert Advisor, der für den Handel im MULTIPAIR MODE ( EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, EURCHF ) entwickelt wurde, indem er die Risiken verteilt. Das Expanding Grid ist seine Spezialität. Er konzentriert sich auf die Eröffnung einer großen Anzahl von Aufträgen. Die Währungspaare wurden sorgfältig ausgewählt, um dieses System zu betreiben. Sobald es den Markt analysiert, führt es sofort eine Hedge-Order au
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilitys
Es ist sehr enttäuschend, wenn der Preis nicht genug Punkte hat, um den TakeProfit zu erreichen und eine Umkehrung macht. Dieser EA setzt virtuelle Levels in der Nähe der TakeProfit-Levels. Dieser EA setzt virtuelle Levels neben den TakeProfit-Orders. Wenn diese Niveaus vom Preis erreicht werden, wird der Break-Even- oder Trailing-Stop für eine Order angewendet. Merkmale Dieser EA setzt keine neuen Orders. Das Ziel dieses EA ist es, Stop Losses von bestehenden Orders zu verwalten, die von einem
DynamicTradeLines
Nigel Wilkins
Utilitys
Dieses Tool bietet eine sehr intuitive, vielseitige und hilfreiche visuelle Darstellung der Live-Trades in einem Chart-Fenster - besonders gut, wenn Sie einen Korb von Live-Trades haben. Wie man es benutzt Das Programm läuft als Non-Trading Expert Advisor - es ist kein Indikator. Daher sollte es im Expert Advisors-Ordner platziert und dann an ein separates Chart-Fenster angehängt werden, das vielleicht vor Ihrem Live-EA-Handelsfenster liegt - siehe Screenshots für viele Varianten. Oder Sie könn
HungrySpiderMulti
Aleksandr Hudilainen
Utilitys
HungrySpiderMulti - ist ein einfach zu bedienendes Multi-Währungs-Handels-Panel, mit dem Sie 28 Handelspaare in einem Fenster handeln können. Das Panel ermöglicht Ihnen auch die Verwendung von Raster und Trailing Stop. Mit diesem Panel erhalten Händler eine Push-Benachrichtigung über neue Ereignisse. Eröffnen einer Order: Die Eröffnung einer Order erfolgt mit einem Klick. Klicken Sie in der Nähe des gewünschten Währungspaares im Abschnitt Öffnen auf die Schaltfläche Verkaufen oder Kaufen . Rast
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experten
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Level für beliebige Orders ️ Kompatibel mit allen Symbolen und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieses Expert Advisor ermöglicht es dir, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) mit exakten Preiswerten zu definieren (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte oder Pips — nur klare und exakte Kontrolle über alle Orders, auch mit Filter nach Chart oder Magic Number. Hauptfunktionen: Sofortige An
Dublicator
Vladimir Tkach
Utilitys
Einfacher und schneller Trade Duplicator, der Trades auf dem gleichen Konto mit der Reverse-Funktion kopiert. Die Umkehrung kann zum Sperren verwendet werden. Sie können wählen, ob Sie Transaktionen für das aktuelle oder alle Instrumente duplizieren möchten. Parameter Umgekehrt duplizieren - die Richtung der Duplizierung; Symbol duplizieren - dupliziert das ausgewählte Instrument; Manuelle Losgröße - Handgröße des Volumens; Nicht duplizieren, wenn Spread > - einen Handel nicht duplizieren, w
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Virtual OCO Pending
Kenneth Parling
5 (1)
Utilitys
Einführung 'Virtual OCO Pending' - ein halbautomatisches Tool zur Auftragsverwaltung (Expertenberater) mit Risikobewertung, mit dem Sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche zum aktuellen Preis mit virtuellem Take-Profit und Stop-Loss mithilfe der OCO-Pending-Regel (One Cancel .) schnell ausstehende Stops oder Limits setzen können Sonstiges). Visuelle Ebenen auf dem Diagramm zur einfachen visuellen Bestätigung. Sie können dieses Dienstprogramm von einem einzigen Chart aus verwenden, um Aufträge
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
Utilitys
Trade Manager Basic – Breakeven- und Trailing-Utility für MetaTrader 4 Trade Manager Basic ist ein leichtgewichtiges Utility-Expert Advisor für MetaTrader 4, das zur Verwaltung bereits geöffneter Positionen dient, ohne neue Trades zu eröffnen. Automatisiert folgende Funktionen: Verschiebt den Stop Loss auf den Einstiegspreis (Breakeven), sobald ein definierter Gewinn erreicht wird Aktiviert ein dynamisches Trailing Stop, nachdem ein bestimmter Gewinnschwellenwert überschritten wurde Hauptmerkma
FREE
Panel Trader MT4
Maksim Vershinin
Utilitys
Trading-Panel für schnellen und bequemen Handel. Mit dem Panel können Sie schnell Aufträge eröffnen und schließen. Getrennte Schließung von Aufträgen für Verkaufs- und Kaufpositionen. Es ist auch möglich, alle Aufträge zu schließen. Das Handelspanel zeigt Informationen über den Gewinn, das Gesamtvolumen und die Anzahl der Aufträge für Verkaufs- und Kaufpositionen an. Es kann vorkommen, dass einige Positionen aufgrund der Marktvolatilität nicht geschlossen werden. In diesem Fall klicken Sie erneu
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilitys
Auto SLTP Maker MT4 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und überprüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden
Break Even Point Finder
Hamid Esmaeil Khani
Utilitys
Ein MT4 Expert Advisor zum Auffinden des Break-Even-Punktes von offenen Positionen, insbesondere von Grid- oder Hedge-Orders . Sie können auch alle offenen Aufträge schließen oder alle schwebenden Aufträge löschen , und Ihren gewünschten Take Profit festlegen, wie weit vom Break-Even-Punkt entfernt. Alle Trader, die eine Grid- oder Hedge-Strategie verwenden, sollten dieses Ea benutzen. Es zeigt Ihnen den Break-Even-Punkt, indem es eine Linie zeichnet und auch automatisch Ihren Take Profit und St
Close Assistant
Gheis Mohammadi
5 (2)
Utilitys
Close Assistant (CA) ist ein vollwertiges Dienstprogramm zur Überwachung und Schließung einer Reihe von Positionen, die von einem Händler oder EA platziert wurden. Er schließt gefilterte Orders nach einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Level oder Kerzenmuster oder wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust der gesamten Positionen erreicht wird. CA verwendet die Funktion Zero Profit Lock, um die Einlage zu sichern, wenn der Gesamtgewinn auf Null fällt. Gewinn- und Verlustniveaus können als feste
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Weitere Produkte dieses Autors
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilitys
Dies ist ein Forex-Unterstützungstool für alle manuellen Trader. Sie können Positionen sofort auf dem MT4-Terminal mit einem einzigen Klick schließen. CLOSE SELL: Sie können SHORT-Positionen des Zielwährungspaares schließen (das gleiche wie der Chart, den Sie mit diesem EA verwenden). KAUFEN SCHLIESSEN: Dasselbe wie oben, aber LONG-Positionen werden geschlossen. CLOSE ALL: Alle geöffneten Positionen werden geschlossen (unabhängig von den Währungspaaren). Sie können die Schließungsmethode zwische
FREE
GridRepeaTrain
Hajime Tsuro
Utilitys
Treffen Sie GridRepeaTrain - Ihr Wingman für ausstehende Aufträge! Dieser EA ist hier, um Ihr Handelsspiel mit intelligenten, wiederholbaren Pending Orders zu unterstützen. Er hat zwei Modi : --------------------------------------------------------------------- [1] Einzelmodus und [2] Doppelmodus . Stellen Sie sich das folgendermaßen vor: - Einzelmodus = nur LONG oder nur SHORT ausstehende Aufträge (wählen Sie einen aus und wiederholen Sie ihn) . - Double Mode = LIMIT oder STOP pending orders
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilitys
Dies ist eine Light-Version von OneClickWonder. Es hat eine Beschränkung der Losgröße (0,01 ) und auch die Handelsrichtung (nur VERKAUFEN ) und magische Zahl ist fiexd (magische Zahl = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder verwaltet offene Trades nach Magic Number und Symbol und bietet: - Individueller oder Korb Trailing Stop - Optionales Averaging System ( fügt neue Trades automatisch hinzu) - OneClickOrder Buttons ( KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart) - Funktioniert mit
FREE
ScalTrade Assist Pro 001
Hajime Tsuro
Utilitys
Dies ist eine kostenlose Testversion von ScalTradeAssist Pro (https://www.mql5.com/en/market/product/25920) Sie können alle Funktionen des Tools ohne jegliche Einschränkung nutzen, mit Ausnahme der Losgröße. (festgelegt auf 0.01) Ich hoffe, es gefällt Ihnen und Sie entscheiden sich für den Kauf der professionellen Version :) Nachfolgend finden Sie die Erklärung des ScalTradeAssist Pro. *Wenn Sie sehen, dass die Orders nicht platziert werden, überprüfen Sie bitte Ihre Spread-Einstellung, dieses
FREE
AutoOrderModify Free
Hajime Tsuro
5 (2)
Utilitys
AutoOrderModify Free ist ein unterstützendes Werkzeug für alle manuellen und System-Forex-Trader. Es funktioniert perfekt für Situationen wie: "Ich habe einen guten EA, aber mir fehlen Trailing und/oder Break Even." "Ich bin zu faul, SL und TP jedes Mal zu berechnen, wenn ich eine Position eröffne. "Ich möchte alle meine manuellen Trades mit Trailing/Break Even kontrollieren". Wer sich für dieses Tool interessiert, aber mehr Funktionen haben möchte, sollte das " AutoOrderModifyEA Pro " ausprobie
FREE
ZigzagBreakout
Hajime Tsuro
Experten
*****Unlocking the Expertise: EA Source Code for Dedicated Learners *****Ab November 2021 steht Ihnen die Version "EA + Source Code" zur Verfügung. *****Diejenigen , die diesen EA kaufen (nicht mieten), können sein Innenleben erkunden. *****Um den Quellcode zu erwerben, senden Sie mir bitte Ihre Anfrage zusammen mit den Kaufinformationen per E-Mail zu. *****Nach Bestätigung Ihres Kaufs wird Ihnen der Quellcode zur Verfügung gestellt. *****< Disclaimer > *****Wir stellen den Quellcode ausschließl
ScalTradeAssist Pro
Hajime Tsuro
5 (1)
Utilitys
ScalTradeAssistPro: Erweiterte Unterstützung für manuelle Forex-Trader ScalTradeAssistPro ist eine Lösung, die auf bestimmte Szenarien zugeschnitten ist, z. B. auf Fälle, in denen Broker das Setzen von Stop-Loss-Werten (SL) in unmittelbarer Nähe zum ursprünglichen Positionswert einschränken. ScalTradeAssistPro ist insbesondere auf die Bedürfnisse von Scalping-Händlern zugeschnitten und bietet eine einzigartige Funktion - die Möglichkeit, virtuelle SL/TP-Punkte zu setzen. Diese innovative Funkti
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Experten
Einführung des Early Morning Scalper ATR: Präzisionshandel am asiatischen Devisenmarkt Der Early Morning Scalper ATR Expert Adviser ist ein Durchbruch in der Automatisierung des Devisenhandels und bietet eine völlig autonome Lösung, die sorgfältig für ein bestimmtes Zeitfenster entwickelt wurde - die frühen Stunden des asiatischen Devisenmarktes. Das Herzstück dieses innovativen Tools ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der den Forex-Handel nahtlos orchestriert. Seine Fähigkeiten werden durc
OneClickMagicTrader
Hajime Tsuro
Utilitys
Manueller Devisenhandel mit erweiterter Funktionalität "OneClickMagicTrader", ein leistungsstarkes Tool, das auf die Bedürfnisse von Devisenhändlern zugeschnitten ist und verschiedene Handelsaktionen vereinfacht. Der OneClickMagicTrader, der Parallelen zum bekannten "One-Click-Trading" des MT4-Terminals aufweist, ermöglicht es Händlern, mit einem einzigen Klick schnell Kauf- oder Verkaufsaufträge auszuführen. Dieses Tool, das auf die Idee eines begeisterten Händlers zurückgeht, der Verbesserun
WildCycleEA
Hajime Tsuro
Experten
Enthüllung von WILD CYCLE EA: Eine Strategie für dynamische Markttrends Adaptiver Handel in Bewegung Der WILD CYCLE EA, der ab Juni 2021 auf den Markt kommt, stellt einen evolutionären Ansatz zur Verfolgung von Markttrends dar. Als Wegbereiter für ein unermüdliches Streben nach Profit passt sich dieser EA geschickt an die sich verändernde Marktdynamik an. Navigieren in der Kernstrategie Im Mittelpunkt steht ein fundamentaler Ansatz - das Eingehen von Positionen in Richtung positiver SWAPs, wie
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
Utilitys
AutoOrderModifyEAPro: Ein unverzichtbares Hilfsmittel für Devisenhändler, sowohl manuell als auch systembasiert AutoOrderModifyEAPro erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse von Devisenhändlern, unabhängig davon, ob sie manuell oder systembasiert handeln, und erweist sich als zentrales Werkzeug in dieser komplizierten Landschaft. Die Wirksamkeit des Tools zeigt sich vor allem in Szenarien wie diesen: Verbessern von EA-Strategien: Behebung des häufigen Dilemmas fehlender Trailing- und/oder Break
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Experten
Stealth Gap Scalper Pro ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen mit einem unauffälligen, taktischen Ansatz zu nutzen. Durch die Kombination leistungsstarker Gap-Trading-Strategien mit intelligenten Grid-Averaging- und Night-Scalping-Techniken zeichnet sich dieser EA durch schnelle, zuverlässige Gewinne in Zeiten geringer Volatilität aus - insbesondere bei Montags-Gaps und Übernachtbewegungen. Mit konfigurierbaren Handelsrichtungen, automatischer
ZigzagBreakout MT5
Hajime Tsuro
Utilitys
***Dies ist eine MT5-Version von ZigZag Breaout*** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *****Unlocking the Expertise: EA Source Code for Dedicated Learners *****Ab November 2021 steht Ihnen die "EA + Source Code"-Version zur Verfügung, *****die es denjenigen, die diesen EA kaufen (nicht mieten), ermöglicht , sein Innenleben zu erforschen. *****Um den Source Code zu erwerben, richten Sie bitte Ihre Anfrag
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension