OneClick Wonder light
- Utilitys
- Hajime Tsuro
- Version: 1.12
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
Dies ist eine Light-Version von OneClickWonder.
Es hat eine Beschränkung der Losgröße(0,01) und auch die Handelsrichtung (nur VERKAUFEN) und magische Zahl ist fiexd (magische Zahl = 11)
------------------------------------
OneClickWonder verwaltet offene Trades nachMagic Number und Symbol und bietet:
-Individueller oder Korb Trailing Stop
-Optionales Averaging System ( fügt neue Trades automatisch hinzu)
-OneClickOrder Buttons ( KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart)
-Funktioniert mitmanuellen Trades ( Magic 0) oder EA Trades nach Nummer.
EA-Funktionen
1.korb-trailing
o Gruppiert Trades mit der gleichen Magic Number und Richtung.
o Stop Losses werden auf Basis desgewichteten Durchschnittspreises des Korbes angepasst.
2.mittelwertbildung
o Eröffnet zusätzliche Trades, wenn sich der Preis gegen den Basket bewegt.
o Der Abstand zwischen den Trades wird progressiv erhöht (AveragingDistanceStep).
o Die Losgrößen können mit den Gesamtlots des bestehenden Korbs skalieren (AveragingLotFactor).
o Maximale Anzahl von Mittelungsgeschäften durchMaxAveraging begrenzt.
4.oneClickOrder-Schaltflächen
o Platzieren Sie marktübliche BUY/SELL-Orders direkt auf dem Chart.
o Das Panel erlaubt benutzerdefinierteLots und Magic Numbers.
o Nützlich zum Testen oder für den manuellen Handel neben dem EA-Management.
5.dynamische Pip-Berechnung
o Erkennt automatisch die Pip-Größe für Forex, Metalle (XAU/XAG), Öl (WTI) und Krypto-Paare.
o Sorgt für korrekte Trailing- und Mittelungsabstände über alle Instrumente hinweg.
6Automatisches Stornieren von Pending Orders
o Wenn alle Positionen des verwalteten Symbols und der Magic Number geschlossen sind (einschließlich manueller Trades, wenn Magic = 0), werden alle verbleibenden, vom EA geöffneten Pending Orders automatisch storniert.
o Verhindert, dass nach manuellen Schließungen noch offene Orders übrig bleiben.
7Schutz vor doppelten Aufträgen
o Bevor der EA neue Mittelwert-Orders platziert, prüft er, ob es bereits schwebende Orders zum oder in der Nähe des gleichen Preises gibt (±0,5 Pip Toleranz).
o Verhindert doppelte Pending Orders, die durch schnelle Ticks oder Reinitialisierung verursacht werden.
⚙️ Setup-Schritte
1Hängen Sie den EA an den Chart des Währungspaares an, das Sie verwalten möchten.
o Beispiel: Hängen Sie ihn an den EURUSD-Chart , um EURUSD-Positionen zu verwalten.
o Es werden nur Trades diesesSymbols und der TargetMagicNumber kontrolliert.
2.konfigurieren Sie die Parameter im Eingabefenster.
3.optional: Verwenden Sie das OneClickOrder-Panel , um Trades manuell zu öffnen.
🧾 Parameter-Leitfaden
|
Parameter
|
Beschreibung
|
Beispiel / Anmerkungen
|
ZielMagischeZahl
|
Magische Zahl für das Ziel. Setzen Sie 0 für manuelle Trades.
|
12345
|
ZielSymbol
|
Symbol für das Ziel. Blank = aktuelles Diagramm.
|
""
|
TrailingStart
|
Gewinn in Pips vor Beginn des Trailing.
|
30 (kann negativ sein)
|
TrailingStep
|
Schritt in Pips für die Verschiebung des Stopps.
|
30
|
Mittelungsabstand
|
Basis-Pip-Abstand für den ersten Mittelungshandel.
|
60
|
AveragingDistanceStep
|
Multiplikator für nachfolgende Mittelungsabstände.
|
1.5
|
MittelwertbildungLotFactor
|
Lotfaktor für neue Mittelungsgeschäfte.
|
1.0
|
MaxAveraging
|
Maximal zulässige Anzahl von Mittelungsgeschäften.
|
4
|
Benutzer-Kommentar
|
Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge.
|
"EinKlickWunder"
Tipps für Benutzer
- Stellen Sie sicher, dassTargetMagicNumber mit Ihren Trades übereinstimmt, wenn Sie mit einem Multi-EA-Setup arbeiten.
- Metalle, Öl und Krypto-Instrumente haben unterschiedliche Pip-Größen; der EA erkennt den Pip-Wert automatisch.
- Verwenden Sie einen eindeutigen UserComment, um die von diesem EA geöffneten Trades zu unterscheiden.
⚠️ Wichtige Hinweise
-Funktioniertpro Chart und Magic Number. Legen Sie für jedes Paar eine eigene Instanz an.
-Vermeiden Sie es, mehrere EAs auf dieselben Trades anzuwenden.
-Mittelwertbildung kann die Margenbelastung erhöhen - testen Sie zunächst mit kleinen Lots.
-Testen Sie immer aufDemokonten, bevor Sie live handeln.
BreakEven and StopLoss functions would have some conflict with the basket trailing with pending orders so it is not implemented on this EA.
On the other hand, by using negative values on the Start Trailing Target, you can simulate as if StopLoss or BreakEven.