OneClick Wonder light

Dies ist eine Light-Version von OneClickWonder.

Es hat eine Beschränkung der Losgröße(0,01) und auch die Handelsrichtung (nur VERKAUFEN) und magische Zahl ist fiexd (magische Zahl = 11)

------------------------------------

OneClickWonder verwaltet offene Trades nachMagic Number und Symbol und bietet:

-Individueller oder Korb Trailing Stop

-Optionales Averaging System ( fügt neue Trades automatisch hinzu)

-OneClickOrder Buttons ( KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart)

-Funktioniert mitmanuellen Trades ( Magic 0) oder EA Trades nach Nummer.

EA-Funktionen

1.korb-trailing

o Gruppiert Trades mit der gleichen Magic Number und Richtung.

o Stop Losses werden auf Basis desgewichteten Durchschnittspreises des Korbes angepasst.

2.mittelwertbildung

o Eröffnet zusätzliche Trades, wenn sich der Preis gegen den Basket bewegt.

o Der Abstand zwischen den Trades wird progressiv erhöht (AveragingDistanceStep).

o Die Losgrößen können mit den Gesamtlots des bestehenden Korbs skalieren (AveragingLotFactor).

o Maximale Anzahl von Mittelungsgeschäften durchMaxAveraging begrenzt.

4.oneClickOrder-Schaltflächen

o Platzieren Sie marktübliche BUY/SELL-Orders direkt auf dem Chart.

o Das Panel erlaubt benutzerdefinierteLots und Magic Numbers.

o Nützlich zum Testen oder für den manuellen Handel neben dem EA-Management.

5.dynamische Pip-Berechnung

o Erkennt automatisch die Pip-Größe für Forex, Metalle (XAU/XAG), Öl (WTI) und Krypto-Paare.

o Sorgt für korrekte Trailing- und Mittelungsabstände über alle Instrumente hinweg.

6Automatisches Stornieren von Pending Orders

o Wenn alle Positionen des verwalteten Symbols und der Magic Number geschlossen sind (einschließlich manueller Trades, wenn Magic = 0), werden alle verbleibenden, vom EA geöffneten Pending Orders automatisch storniert.

o Verhindert, dass nach manuellen Schließungen noch offene Orders übrig bleiben.

7Schutz vor doppelten Aufträgen

o Bevor der EA neue Mittelwert-Orders platziert, prüft er, ob es bereits schwebende Orders zum oder in der Nähe des gleichen Preises gibt (±0,5 Pip Toleranz).

o Verhindert doppelte Pending Orders, die durch schnelle Ticks oder Reinitialisierung verursacht werden.

⚙️ Setup-Schritte

1Hängen Sie den EA an den Chart des Währungspaares an, das Sie verwalten möchten.

o Beispiel: Hängen Sie ihn an den EURUSD-Chart , um EURUSD-Positionen zu verwalten.

o Es werden nur Trades diesesSymbols und der TargetMagicNumber kontrolliert.

2.konfigurieren Sie die Parameter im Eingabefenster.

3.optional: Verwenden Sie das OneClickOrder-Panel , um Trades manuell zu öffnen.





🧾 Parameter-Leitfaden

Parameter Beschreibung Beispiel / Anmerkungen ZielMagischeZahl Magische Zahl für das Ziel. Setzen Sie 0 für manuelle Trades. 12345 ZielSymbol Symbol für das Ziel. Blank = aktuelles Diagramm. "" TrailingStart Gewinn in Pips vor Beginn des Trailing. 30 (kann negativ sein) TrailingStep Schritt in Pips für die Verschiebung des Stopps. 30 Mittelungsabstand Basis-Pip-Abstand für den ersten Mittelungshandel. 60 AveragingDistanceStep Multiplikator für nachfolgende Mittelungsabstände. 1.5 MittelwertbildungLotFactor Lotfaktor für neue Mittelungsgeschäfte. 1.0 MaxAveraging Maximal zulässige Anzahl von Mittelungsgeschäften. 4 Benutzer-Kommentar Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge. "EinKlickWunder"







Tipps für Benutzer

Stellen Sie sicher, dass TargetMagicNumber mit Ihren Trades übereinstimmt, wenn Sie mit einem Multi-EA-Setup arbeiten.

Metalle, Öl und Krypto-Instrumente haben unterschiedliche Pip-Größen; der EA erkennt den Pip-Wert automatisch.

Verwenden Sie einen eindeutigen UserComment, um die von diesem EA geöffneten Trades zu unterscheiden.

⚠️ Wichtige Hinweise

-Funktioniertpro Chart und Magic Number. Legen Sie für jedes Paar eine eigene Instanz an.

-Vermeiden Sie es, mehrere EAs auf dieselben Trades anzuwenden.

-Mittelwertbildung kann die Margenbelastung erhöhen - testen Sie zunächst mit kleinen Lots.

-Testen Sie immer aufDemokonten, bevor Sie live handeln.