Interactive AVWAP Pro for MT5

💎 Interactive AVWAP Pro - Analyse im TradingView-Stil

Interactive AVWAP Pro ist der komfortabelste Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) Indikator für MetaTrader 5/4. Vergessen Sie herkömmliche, schwerfällige Tools. Wir haben die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität von TradingView direkt in Ihr MT5/4-Terminal gebracht.

💡 Der Vorteil eines professionellen Tools

Hören Sie auf, Ihre Charts mit vertikalen Linien zu überladen und mit umständlichen Einstellungen herumzufummeln. Interactive AVWAP Pro bietet Ihnen eine unvergleichliche Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Analyse.

Fassen Sie einfach den Ankerpunkt mit der Maus an, ziehen Sie ihn auf einen beliebigen signifikanten Punkt (Hoch, Tief oder Schlüsselniveau), und der Indikator berechnet sofort den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) ab diesem Punkt neu. Diese Analysemethode ist von entscheidender Bedeutung für die Identifizierung von Volumenkontrollpunkten, die Bewertung des fairen Preises eines Vermögenswerts nach einem wichtigen Ereignis und die Lokalisierung von Marktungleichgewichten.

⚠️ Vergleich: Warum ist die Pro-Version unverzichtbar?

Mit der kostenlosen Version erhalten Sie eine grundlegende AVWAP-Linie. Die Pro-Version schaltet das volle Potenzial des Tools frei, das für eine professionelle Entscheidungsfindung erforderlich ist:

Funktion
 Kostenlose Version
 Pro-Version (Interaktive AVWAP Pro)
Interaktiver Anker (Drag-and-Drop)
 ❌ Nein (nur über Einstellungen)
 ✅ Ja (volle Chartfreiheit)
Anzahl der SD-Bänder
 3 Standardbänder
 7 flexible Bänder (von 0,5 SD bis 4,0 SD)
Multi-Mode (ID) (Mehrere AVWAP-Linien) ❌ Nein (nur 1 Linie) ✅ Bis zu 10 unabhängige AVWAPs
Auto-Positionierung (Tag/Woche/Monat)
 ❌ Nein
 ✅ 4 voreingestellte Startmodi
Flexible Steuerung
 ❌ Nein
 ✅ Volle Kontrolle über Ankergröße und -farbe

🔥 Hauptmerkmale von Interactive AVWAP Pro

1. Interaktiver Anker (Die TradingView Erfahrung)

Wir haben die sperrigen vertikalen Linien eliminiert, die wichtige Kerzen auf dem Chart verdecken. Stattdessen haben wir einen minimalistischen Kreisanker implementiert, der mit der Maus gezogen werden kann. Der AVWAP wird sofort und ohne Verzögerung neu berechnet.

2. Erweiterte Standardabweichungsbänder (SD-Bänder)

Im Gegensatz zur kostenlosen Version mit einem begrenzten Satz können Sie in der Pro-Version bis zu 7 anpassbare Bänder (von 0,5 bis 4,0 Standardabweichungen) zur präzisen Identifizierung verwenden:

  • Fair-Value-Zonen.

  • Überkaufte und überverkaufte Zonen.

  • Potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungspunkte.

3. Multi-Analyse-System (Multi-Mode-ID-System)

Müssen Sie den VWAP vom Monatsanfang, vom Wochenanfang und vom letzten Impuls gleichzeitig verfolgen? Interactive AVWAP Pro unterstützt bis zu 10 unabhängige Instanzen in einem einzigen Chart. Weisen Sie einfach jeder Instanz ihre eigene ID (1-10) und Farbe zu. Dies ermöglicht eine komplexe Multi-Level-Analyse, ohne dass 10 verschiedene Indikatoren verwendet werden müssen.

4. Auto-Positionierungs-Modi

Beginnen Sie sofort mit der Analyse, indem Sie auswählen, wo der Anker standardmäßig erscheinen soll:

  • Mitte des Bildschirms (Manuell): Für präzise Analysen.

  • Zu Beginn des Tages (Intraday): Für tägliche Trader.

  • Anfang der Woche (Swing Trading): Für die mittelfristige Analyse.

  • Anfang des Monats (Langfristig): Für die Beurteilung von Makrotrends.

5. Leistung (Ultra-Optimierung)

Der Code ist auf einem leistungsstarken Kern (C++-Stil) geschrieben. Der Indikator verlangsamt das Terminal nicht, selbst wenn er auf dem M1-Zeitrahmen mit maximaler Historie verwendet wird. Das Ziehen und Ablegen erfolgt reibungslos und ohne Verzögerung.

⚙️ Vollständige Beschreibung der Eingabeparameter

Um maximale Transparenz zu gewährleisten und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, sind alle Eingabeparameter im Folgenden aufgeführt:

  • Anker-ID: Wählen Sie einen eindeutigen Bezeichner (von 1 bis 10). Erforderlich für die Verwendung mehrerer Indikatoren in einem einzigen Chart.

  • Start-Position: Die anfängliche Ankerposition beim Hinzufügen des Indikators (Mitte, Tag, Woche, Monat).

  • Größe des Symbols: Größe des Ankerkreises (von klein bis groß).

  • Band-Einstellungen:

    • Aktivieren/Deaktivieren von Kanälen: Standardabweichungsbänder ein-/ausschalten.

    • SD-Multiplikator 1...7: Wählen Sie den Multiplikator für jedes der 7 SD-Bänder (z. B. 1,0, 2,0, 3,0 usw.).

  • Echtes Volumen: Schalten Sie zwischen Tick-Volumen (für Forex) und Real-Volumen (für Börseninstrumente/Futures) um.

  • AVWAP-Farbe: Einstellung der Farbe der Haupt-AVWAP-Linie.

  • Bandfarbe: Einstellen der Farbe der Standardabweichungsbänder.

⚠️ Wichtiger Hinweis für den Strategietester: Dieser Indikator ist für die Live-Interaktion konzipiert. Die Drag-and-Drop-Funktion funktioniert nur auf Live-Charts. Verwenden Sie im Strategietester den Visualisierungsmodus, um die gezeichneten Linien zu sehen.

Saubere Charts, genaue Berechnungen und keine Verzögerung. Verbessern Sie Ihre VWAP-Analyse noch heute!

