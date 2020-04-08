Interactive AVWAP Pro for MT5
- 指标
- Maksim Ermolin
- 版本: 6.14
- 更新: 19 十二月 2025
- 激活: 5
Interactive AVWAP Pro — TradingView 风格
MetaTrader 5 上最易用的锚定 VWAP。拖拽、释放、自动吸附。
终于，TradingView 的便捷体验现在来到了 MT5！
别再让垂直线弄乱您的图表，也不要在繁琐的设置中浪费时间。 Interactive AVWAP Pro 将直观的“拖放”（Drag & Drop）功能带入了 MetaTrader 5。
专为追求速度与精度的专业交易者设计。只需用鼠标抓住锚点，将其拖到任何高点或低点，指标即刻从该确切时刻自动计算成交量加权平均价格（VWAP）。
🔥 为什么这是市场上最好的 AVWAP：
✅ 交互式锚点：
不再有遮挡视线的垂直线！我们使用极简的 圆形锚点（就像 TradingView 一样）。将其拖动到任何地方 — VWAP 瞬间重新计算。
✅ 智能磁吸技术 (Smart Magnet)：
无需像素级的精确瞄准。锚点会自动“吸附”到最近 K 线的价格。
✅ 极致优化：
基于高性能 C++ 风格内核编写。即使在最大历史数据的 M1 图表上使用，也不会拖慢您的终端。拖拽操作流畅顺滑， 零延迟。
✅ 多实例模式 (ID 系统)：
需要追踪多个市场波段？您可以在同一图表上添加多达 10 个独立的 AVWAP。只需为每个指标分配唯一的 ID (1-10) 和颜色。
✅ 自动定位模式：
立即开始分析。选择锚点默认出现的位置：
-
屏幕中心 (手动)
-
日线起点 (日内交易)
-
周线起点 (波段交易)
-
月线起点 (长线交易)
✅ 标准差通道 (Bands)：
包含上轨和下轨（0.5 SD 到 4.0 SD），用于识别超买和超卖区域。
⚙️ 设置 / 输入参数：
-
Anchor ID: 选择唯一的 ID (1 到 10) 以在同一图表上使用多个指标。
-
Start Position: 默认锚点位置（屏幕中心、日开盘、周开盘、月开盘）。
-
Magnet Mode: 启用对 K 线价格的智能吸附功能。
-
Bands Settings: 启用/禁用通道并选择标准差倍数。
-
Real Volume: 切换 报价量 (Tick Volume - 外汇) 和 真实成交量 (Real Volume - 股票/期货)。
⚠️ 策略测试器重要提示：
此指标专为 实时交互而设计。“拖放”功能仅在实时图表上有效。在策略测试器中，请使用 视觉模式 (Visual Mode) 以查看线条绘制情况。
整洁的图表，精确的计算，零延迟。立即升级您的 VWAP 分析工具。