Fixed Time AVWAP for MT4

📈

Fixed Time AVWAP (Free) - Basic Fair Price Analysis

DerFixed Time AVWAP-Indikator ist ein wichtiges Instrument für jeden Trader, das auf dem Konzept desvolumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) basiert. Wir stellen Ihnen eine genaue und zuverlässige AVWAP-Linie zur Verfügung, die zu einem vom Benutzer festgelegten Zeitpunkt berechnet wird und für die Bestimmung des aktuellen Marktwerts eines Vermögenswerts unerlässlich ist.

💡 VWAP verstehen: Warum brauchen Sie diesen Indikator?

Der VWAP ist der durchschnittliche Preis, zu dem ein Instrument gehandelt wurde, bereinigt um das Volumen. Er verdeutlicht, wo der Großteil der Handelsaktivitäten konzentriert ist. Professionelle Marktteilnehmer (Institutionen) verwenden den VWAP als Benchmark für ihre Transaktionen.

Durch die Verwendung vonFixed Time AVWAP können Sie:

  • feststellen, ob der Kurs über oder unter dem Großteil des Volumens seit Beginn des von Ihnen definierten Zeitraums gehandelt wird.

  • starke volumenbasierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, da Institutionen oft den VWAP verteidigen.

  • Beurteilen Sie die Markttendenz und die allgemeine Trendrichtung.

⚙️ AVWAP-Methodik mit fester Zeit (kostenlos)

Der Indikator arbeitet nach dem"Time Anchor"-Prinzip. Sie legen manuell die genaue Startzeit (Datum und Stunde) für die Berechnung (den Anker) fest. Der VWAP wird genau von diesem Punkt aus berechnet und gezeichnet. In dieser Version sind auch3 grundlegende Standardabweichungsbänder (SD) enthalten, mit deren Hilfe die normale Preisverteilung und die Volatilität im Verhältnis zum VWAP beurteilt werden können.

⚠️ Wichtige Einschränkungen und Unzulänglichkeiten der kostenlosen Version!

Fixed Time AVWAP ist ein leistungsstarkes, aberstatisches Werkzeug . Es eignet sich hervorragend für die Bewertung, führt aber bei aktiven Händlern schnell zu Reibungsverlusten:

  1. Mangelnde Interaktivität: Jedes Mal , wenn Sie den Ankerpunkt ändern möchten, müssen Siemanuell in die Indikatoreinstellungen gehen , ein neues Datum und eine neue Uhrzeit eingeben und den Chart neu laden. Das ist zeitaufwändig und lenkt Sie von Ihrer Analyse ab.

  2. Eingeschränkte Analyse: Sie sind aufeine AVWAP-Linie und 3 grundlegende SD-Bänder beschränkt. Dies ist unzureichend für eine umfassende Analyse, die eine gleichzeitige Verfolgung des VWAP vom Wochenanfang, des Tages und des letzten Impulses erfordert.

  3. Ankerpräzision: Sie müssen manuell nach dem genauen Zeitpunkt der gewünschten Kerze suchen, um den Anker korrekt zu setzen.

  4. Keine Automatisierung: Der Indikator verfügt nicht über die Fähigkeit, sich automatisch auf den Beginn der Handelssitzung oder der Woche zu verankern.

🚀 Aufrüsten auf die Professional-Stufe:

Interactive AVWAP Pro

Wenn Sie zu viel Zeit mit manuellen Anpassungen verbringen oder wenn Sie mehr als nur eine Linie sehen möchten, ist es Zeit fürInteractive AVWAP Pro!

Die Pro-Version ist eine komplette Analyse-Suite, die alle oben genannten Probleme löst:

Funktion

Fixed Time AVWAP (Free)

Interactive AVWAP Pro

Anchor Control

Manuelle Zeiteingabe

Drag-and-Drop (TradingView Style)

Anzahl der SD-Bänder

3 feste Bänder

7 flexible anpassbare Bänder

Multi-Analyse

Nur 1 Zeile

Bis zu 10 unabhängige AVWAPs

Auto-Positionierung

❌ Nein

✅ Automatischer Start (Tag/Woche/Monat)

🎯 Zeit, in Ihre Effizienz zu investieren!

AVWAP mit fester Zeit gibt Ihnen die Grundlage,AVWAP Pro mit interaktiver Zeit gibt Ihnen den Vorsprung. Machen Sie Ihren Arbeitsablauf nicht länger kompliziert und wechseln Sie zur interaktiven Analyse.

Aktualisieren Sie auf Interactive AVWAP Pro und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Volumenanalyse.[https://www.mql5.com/ru/market/product/157582?source=Site+Market+My+Products+Page]

⚙️ Eingabeparameter für Fixed Time AVWAP:

  • Start Date/Time: Das Datum und die Uhrzeit, ab der die AVWAP-Berechnung beginnt.

  • SD Multiplier 1, 2, 3: Einstellung der Multiplikatoren für die drei grundlegenden Standardabweichungsbänder.

  • Real Volume: Umschalten zwischen Tick Volume (für Forex) und Real Volume (für Börseninstrumente).
Empfohlene Produkte
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
RadarBoard
Vitali Platonov
Indikatoren
Wir alle wissen: Steigen die Benzinpreise, wird alles teurer. Schließlich werden die erhöhten Frachtkosten in die Lieferpreise aller Waren eingerechnet. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag - ein heißes Jahr führt zu Getreideüberschüssen, wodurch Erzeuger die Preise senken, um sich dem Marktangebot anzupassen. Genauso hilft der RadarBoard-Indikator, offensichtliche Zusammenhänge auf Devisenmärkten zu erkennen. Wenn Gold teurer wird, kauft man es mit Dollar, was den Dollar schwächt. Diese Erke
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Veränderung der Minimal- und Maximalpreise der vorangegangenen Balken, um den Eintritt der großen Akteure festzustellen. Wenn die Veränderung (Delta) zunimmt, wird ein Signal auf dem Diagramm in Form eines Pfeils angezeigt. Gleichzeitig wird ein virtueller Handel mit der Geschichte durchgeführt. In der kostenlosen Version wird der virtuelle Handel im Falle einer Wiederholung des Signals ohne Nachfüllen durchgeführt. Die Ergebnisse des virtuellen Handels in Form von V
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indikatoren
Wir bieten Ihnen Indikatoren, die auf Ihre Handelsanforderungen zugeschnitten sind: >> MT Magical << MT Supply Demand : Es ist ein Indikator, der geschaffen wurde, um Angebot und Nachfrage zu finden, die wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Preis darstellen. Supply Zone ist eine Zone, wo der Preis erreicht hat, ist es oft widerstanden. Mit anderen Worten, wenn der Preis diese Zone erreicht, gibt es mehr Verkaufskraft, um den Preis wieder nach unten zu drücken. Die Nac
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator funktioniert auf den Zeitrahmen von M5 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M5 bis H1, M5 - für den Zeitraum H4, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der Etiketten VAL, VAH und POC auf
FREE
TrendBox Indicator
Ivan Grachev
2.5 (6)
Indikatoren
Der Indikator sucht nach einer Konsolidierung (Flat) im Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt, bildet einen Box-Kanal und markiert von diesem eingerückte Niveaus für einen Breakdawn. Nach dem Überschreiten eines dieser Niveaus markiert der Indikator die Zone für die Gewinnmitnahme und berechnet den entsprechenden Gewinn oder Verlust in Richtung dieses Eintrags auf dem Panel. Auf diese Weise findet der Indikator, der sich an den Markt anpasst, einen flachen Bereich des Marktes, in dem eine Trendbew
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indikatoren
Der Indikator erstellt Orderblöcke (BZ) nach dem Handelssystem von Roman (TS). Die Blöcke werden gleichzeitig in zwei Zeitrahmen gesucht: dem aktuellen und dem älteren (in den Einstellungen definiert). Um veraltete Blöcke zu optimieren und zu ignorieren, können Sie in den Einstellungen eine Begrenzung der Anzahl der Tage festlegen, innerhalb derer Blöcke gesucht werden. Die Blöcke werden nach den TS-Regeln gebildet, die aus drei Schritten bestehen: welche Kerze wurde herausgenommen (was?); welch
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
Pips Hunter PRO wurde über mehrere Jahre entwickelt und ist eine verbesserte Version seines Vorgängers. Dieser leistungsstarke Indikator analysiert den Markt- und Kursverlauf, um Kauf- und Verkaufseinstiege zu generieren. Für die Berechnung dieser Einträge verwendet er verschiedene Indikatoren, die zusammenarbeiten, sowie einen komplexen statistischen Logarithmus, der weniger günstige Einträge herausfiltert und sie eliminiert / MT5-Version . Merkmale Kein Repainting Dieser Indikator ändert se
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Kopf-Schulter-Muster-Indikator - Ihr Schlüssel zur Erkennung von Trendumkehrungen Erschließen Sie die Macht der Mustererkennung mit dem "Head and Shoulders Pattern Indicator". Dieses innovative Tool für MetaTrader ist Ihr zuverlässiger Verbündeter bei der Erkennung eines der leistungsfähigsten Chartmuster der technischen Analyse. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator vereinfacht das Erkennen des Kopf-Schulter-Musters und ermöglicht Ihnen, fundierte Handelse
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
Ast ChartTheme Dark for MT4
Wataru Horino
Indikatoren
Dieser Indikator wendet ein dunkles Thema auf MetaTrader 4-Charts an. Er ist auf Lesbarkeit ausgelegt und verwendet ein ruhiges Farbschema, um die Augen bei langen Chartsitzungen zu schonen. Sie können das Thema optional auf alle geöffneten Charts auf einmal anwenden. Nach der Anwendung kann sich der Indikator auch automatisch selbst entfernen, so dass nichts Unnötiges auf Ihrem Chart verbleibt. Für wen dieser Indikator geeignet ist Händler, die das Aussehen von MT4 schnell aufräumen möchten Tr
FREE
TPX Connect All
TPX
Indikatoren
Nach dem Kauf des Tpx Dash Supply Demand Indikators müssen Sie diesen Indikator herunterladen. Dieser verbindet sich mit dem Tpx Dash Supply Demand Indikator und speist Marktdaten ein. Er liefert alle Angebots- und Nachfragesignale, ATR Stop, VAH und VAL, Trendwerte mit ADX sowie POC-Preise und -Positionen im Markt. Einfach herunterladen – Dash findet den Indikator und ruft die Informationen ab!
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Pips forex
Andrey Kozak
Indikatoren
Pips Forex ist ein fertiges Handelssystem. Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen im Diagramm an, wann und in welche Richtung Sie eine Order eröffnen müssen. Wenn der Pfeil grün ist, eröffnen wir ein Kaufgeschäft, und wenn der Pfeil rot ist, eröffnen wir ein Verkaufsgeschäft. Alles ist sehr einfach und sehr effektiv. TakeProfit setzt 15-25 Punkte. StopLoss auf Punktniveau eingestellt. Wenn sich die Punkte bewegen, überschreiben wir sofort den StopLoss. Empfohlener Zeitrahmen für den Handel mit M1 u
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.33 (6)
Indikatoren
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157662 MT4-Assistent: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Rally Base Rally (RBR), Drop Base Rally (DBR), Drop Base Drop (DBD), Rally Base Drop (RBD), Fair Value Gap (FVG) / Ungleichgewicht, Hidden Base Wir präsentieren den „Supply Demand MT4“-Indikator – Ihr ultimatives Werkzeug, um sich präzise und sicher in der dynamischen Welt der Finanzmärkte zu bewegen. Dieser innovat
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
Indikatoren
Der MACD ist ein bekannter Indikator, der immer noch zur Vorhersage der Kursentwicklung in den nächsten Minuten, Stunden oder sogar Wochen verwendet werden kann. Mit farbigen bar von Macd, Ihre Augen können leicht zu fangen, wenn die Farbe geändert wird, was Marktpreis Bewegung zu finden, eine frühe Trend auf dem Markt. Hier sind die Parameter des Indikators: TF_MACD , Standard ist 1 Stunde , dies bedeutet, dass Sie MACD von 1 Stunde TimeFrame auf Lower TimeFrame deutlich sehen können. InpPrice
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitys
TradeMirror ist ein Handelskopierer EA für die MT4/MT5 Plattform. Warum TradeMirror Wir wissen, wie wichtig Sicherheit, Stabilität und Datenschutz für Finanzsoftware sind. Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht, diese drei Elemente bis ins kleinste Detail zu sichern: Bietet eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche, die einfach zu bedienen ist Fokus auf Datenschutz und Sicherheit, geeignet für verschiedene Finanzszenarien mit Datenschutzanforderungen für die Auftragsverteilung Präzise Replik
FREE
Tick Speed Free
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indikatoren
Tick Speed Free zeigt die Tick-Geschwindigkeit auf dem Chart an, damit Sie die Ebbe und Flut der Marktaktivität beobachten können. Die Beobachtung des Anstiegs und des Rückgangs der Tick-Geschwindigkeit kann es Ihnen ermöglichen, den Zeitpunkt des Einstiegs besser zu bestimmen, um Slippage und Re-Quotes zu reduzieren. Die Optionen umfassen: - Farben für niedrige, mittlere und hohe Tick-Geschwindigkeiten - Platzierung und Styling - Präfix und Suffix zum Anpassen der Geschwindigkeitsbezeichnung
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Interactive AVWAP Pro for MT5
Maksim Ermolin
Indikatoren
Interactive AVWAP Pro - Analyse im TradingView-Stil Interactive AVWAP Pro ist der komfortabelste Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) Indikator für MetaTrader 5/4. Vergessen Sie herkömmliche, schwerfällige Tools. Wir haben die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität von TradingView direkt in Ihr MT5/4-Terminal gebracht. Der Vorteil eines professionellen Tools Hören Sie auf, Ihre Charts mit vertikalen Linien zu überladen und mit umständlichen Einstellungen herumzufummeln. Interact
Fixed Time AVWAP
Maksim Ermolin
Indikatoren
Fixed Time AVWAP (Kostenlos) - Grundlegende Analyse des fairen Preises Der Fixed Time AVWAP-Indikator ist ein wichtiges Instrument für jeden Trader, das auf dem Konzept des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) basiert. Wir stellen Ihnen eine genaue und zuverlässige AVWAP-Linie zur Verfügung, die zu einem vom Benutzer festgelegten Zeitpunkt berechnet wird und für die Bestimmung des aktuellen Marktwerts eines Vermögenswerts unerlässlich ist. VWAP verstehen: Warum brauchen Sie dies
FREE
Interactive AVWAP Pro for MT4
Maksim Ermolin
Indikatoren
Interactive AVWAP Pro - TradingView-Style Analysis Interactive AVWAP Pro ist der bequemste Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) Indikator für MetaTrader 5/4. Vergessen Sie herkömmliche, schwerfällige Tools. Wir haben die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität von TradingView direkt in Ihr MT5/4-Terminal gebracht. Der Vorteil eines professionellen Tools Hören Sie auf, Charts mit vertikalen Linien zu überladen und mit umständlichen Einstellungen herumzufummeln. Interactive AVWAP P
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension