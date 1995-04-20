Fixed Time AVWAP for MT4

Fixed Time AVWAP (Free) - Basic Fair Price Analysis

DerFixed Time AVWAP-Indikator ist ein wichtiges Instrument für jeden Trader, das auf dem Konzept desvolumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) basiert. Wir stellen Ihnen eine genaue und zuverlässige AVWAP-Linie zur Verfügung, die zu einem vom Benutzer festgelegten Zeitpunkt berechnet wird und für die Bestimmung des aktuellen Marktwerts eines Vermögenswerts unerlässlich ist.

💡 VWAP verstehen: Warum brauchen Sie diesen Indikator?

Der VWAP ist der durchschnittliche Preis, zu dem ein Instrument gehandelt wurde, bereinigt um das Volumen. Er verdeutlicht, wo der Großteil der Handelsaktivitäten konzentriert ist. Professionelle Marktteilnehmer (Institutionen) verwenden den VWAP als Benchmark für ihre Transaktionen.

Durch die Verwendung vonFixed Time AVWAP können Sie:

feststellen, ob der Kurs über oder unter dem Großteil des Volumens seit Beginn des von Ihnen definierten Zeitraums gehandelt wird.

starke volumenbasierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, da Institutionen oft den VWAP verteidigen.

Beurteilen Sie die Markttendenz und die allgemeine Trendrichtung.

⚙️ AVWAP-Methodik mit fester Zeit (kostenlos)

Der Indikator arbeitet nach dem"Time Anchor"-Prinzip. Sie legen manuell die genaue Startzeit (Datum und Stunde) für die Berechnung (den Anker) fest. Der VWAP wird genau von diesem Punkt aus berechnet und gezeichnet. In dieser Version sind auch3 grundlegende Standardabweichungsbänder (SD) enthalten, mit deren Hilfe die normale Preisverteilung und die Volatilität im Verhältnis zum VWAP beurteilt werden können.

⚠️ Wichtige Einschränkungen und Unzulänglichkeiten der kostenlosen Version!

Fixed Time AVWAP ist ein leistungsstarkes, aberstatisches Werkzeug . Es eignet sich hervorragend für die Bewertung, führt aber bei aktiven Händlern schnell zu Reibungsverlusten:

Mangelnde Interaktivität: Jedes Mal , wenn Sie den Ankerpunkt ändern möchten, müssen Siemanuell in die Indikatoreinstellungen gehen , ein neues Datum und eine neue Uhrzeit eingeben und den Chart neu laden. Das ist zeitaufwändig und lenkt Sie von Ihrer Analyse ab. Eingeschränkte Analyse: Sie sind aufeine AVWAP-Linie und 3 grundlegende SD-Bänder beschränkt. Dies ist unzureichend für eine umfassende Analyse, die eine gleichzeitige Verfolgung des VWAP vom Wochenanfang, des Tages und des letzten Impulses erfordert. Ankerpräzision: Sie müssen manuell nach dem genauen Zeitpunkt der gewünschten Kerze suchen, um den Anker korrekt zu setzen. Keine Automatisierung: Der Indikator verfügt nicht über die Fähigkeit, sich automatisch auf den Beginn der Handelssitzung oder der Woche zu verankern.

