SRT Levels Pro EA

S RT Levels Pro Indikator - Unterstützungs-, Widerstands- und Trend-Levels (Visuelle Handelsideen & Warnungen)



Kurzbeschreibung

SRT Levels Pro ist ein leistungsstarker Indikator auf dem Chart, der vom Benutzer gezeichnete Unterstützungs-, Widerstands-, Kanal- und Trendlinien/-zonen liest und sie in umsetzbareHandelsideen ( Ausbruch, Abprall, Wiederholung) umwandelt. Er bewertet die Stärke des Niveaus, liefert Vorschläge für Einstieg, Stopp und Ziel (ATR oder dynamische Stopps) und zeigt ein kompaktes Dashboard und visuelle Handelsideen auf dem Chart an. Die Warnmeldungen umfassen Pop-ups, E-Mail, Push. Dieser Indikator ist ausschließlich für Analysen und Warnungen gedacht - er platziert keine Orders (kein EA,EA verfügbar unterwww.indireview.co.uk).

Hauptmerkmale

📍 Benutzergezeichnete Levels/Zonen - Erkennt horizontale Linien, Trendlinien und Rechtecke, die mit konfigurierbaren Präfixen benannt werden (Support , Resistance , etc.).

🔎 Level Strength & Touch Counting - Bewertet S/R-Zonen nach Berührungen + Alter (30-Tage-Gewichtung), um Levels zu priorisieren.

🔔 S mart Alerts System - Pop-up, E-Mail, Push, plus optionale Telegrammnachrichten (mit robuster Fehlerbehandlung & Ratenbegrenzung).

⚡ Trade Ideas (keine automatische Ausführung) - Erkennt BREAKOUT- , BOUNCE- , RETEST-Signale und schlägt Einstieg / Stop / Ziel vor.

⚖️ Vorschläge für das Risikomanagement - ATR-basierte Stops (konfigurierbar), dynamischer Stop-Fallback und R:R-Vorschläge.

📊 Volumen-Bestätigung - Optionale Tick-Volumen-Bestätigung (aktuelles Tick-Volumen > 1,2 × aktueller Durchschnitt).

🎨 Fa rbkodierte Visualisierung & Dashboard - Dashboard auf dem Chart zeigt aktive Levels, Berührungen, Stärke und aktuelle Signale an; Farbwechsel, wenn Levels durchbrochen werden.

🔁 Automatischer Rollenwechsel - Zeigt an, wenn Unterstützung nach Durchbrüchen zu Widerstand wird (und umgekehrt).

🛠 Leistungskontrollen - Einstellbare Scan-/Aktualisierungsintervalle und maximal gespeicherte Niveaus zur Reduzierung der CPU-/Speicherauslastung.





Vorteile ✅

Sehr visuell und traderfreundlich - behalten Sie die Kontrolle, indem Sie die Levels selbst zeichnen.

Flexible Bestätigungen: Kerzen + Volumen + ATR.

Das Dashboard ermöglicht eine sofortige Priorisierung (Berührungen/Stärke/Vertrauen).

Mehrere Alarmkanäle.

Niedrige Einstiegshürde: Indikator anbringen, Levels zeichnen, Handelsideen überwachen.

Leichte Leistungsoptionen für langsamere Rechner.

Nachteile ⚠️

Manuelles Zeichnen der Levels erforderlich - es handelt sich nicht um einen vollautomatischen Level-Generator.

Die Qualität der Signale hängt von der Genauigkeit der gezeichneten Levels und der Marktliquidität ab.

Es werden keine Aufträge platziert oder verwaltet - nur Indikator (wenn Sie automatischen Handel wünschen, benötigen Sie den EA: Sehen Sie sich SRT Levels Pro EA v10.0 vonwww.indireview.co.uk an)









Beste Timeframes & Handelsstile

⏱ S calping: M1 - M5 (schnelle Bewegungen um intraday Unterstützung & Widerstand)

📈 Intraday Trading: M15 - H1 (ausgewogene Handelsfrequenz & Zuverlässigkeit)

🕰 S wing Trading: H4 - D1 (stärkere Bestätigung, weniger Fehlsignale)





Haftungsausschluss ⚠️

Der SRT Levels Pro Indikator liefert nur Analysen, Handelsideen und Warnungen. Er istkeine Handelsberatung und platziert keine Trades. Der Handel ist mit Risiken verbunden; Verluste können die Einlagen übersteigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Testen Sie immer in einem Demokonto, verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und konsultieren Sie einen lizenzierten Fachmann für eine persönliche Finanzberatung.