Block indicator

Dies ist ein einfacher Indikator, der mögliche Kauf- oder Verkaufstransaktionen anzeigt. Wenden Sie den Indikator auf den Chart an und warten Sie auf den Retest der Zonen, wenden Sie ihn mit Ihrem Risikomanagement und Ihrer eigenen Trendanalyse an und Sie können profitabel sein. Dies funktioniert am besten auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. Wenden Sie den Indikator auf den Chart an, dann können Sie die Zeiten ändern, zu denen die Blöcke ein- und ausgeschaltet werden müssen. Sie können den Indikator bei den Eingabeeinstellungen vollständig anpassen, also schauen Sie sich das an, Sie können ihn nach Ihren Wünschen einstellen.

wenn der Block schließt (kaufen oder verkaufen), was für den Preis, um den Block zu verlassen und zu einem der anderen drei Blöcke zurückzugehen, wenn das passiert, können Sie jetzt einen Handel platzieren, mit dem Sie zufrieden sind. HINWEIS: Die Kation muss weiterhin verwendet werden!