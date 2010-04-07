Block indicator

Este es un indicador simple que indica posibles operaciones de compra o venta. Aplique el indicador al gráfico y espere el retest a las zonas, aplíquelo con su gestión de riesgo y su propio análisis de tendencia y puede ser rentable . Esto funciona mejor en el marco de tiempo de 5 minutos. Aplíquelo al gráfico, entonces podrá cambiar, cambiar los tiempos cuando los bloques deben aparecer encendidos y apagados. Usted puede personalizar completamente el indicador en la configuración de entrada, así que asegúrese de echar un vistazo, puede ajustarlo a su preferencia.

cuando el bloque se cierra (compra o venta) lo que para el precio para salir del bloque y retroceder a uno de los otros tres bloques, cuando eso sucede ahora se puede colocar un comercio que usted es feliz. NOTA