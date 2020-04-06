MarketMarven SwingTrader









📌 MarketMarven EA - Intelligenter Multi-Währungs-Preisaktionshandel





MarketMarven ist ein algorithmisches Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Disziplin und konsistente Leistung verlangen. Angetrieben von fortschrittlichen Price Action-Analysen, Risikomanagement auf institutionellem Niveau und einem hohen Risiko-Ertrags-Modell passt sich MarketMarven dynamisch an reale Marktbedingungen an, um qualitativ hochwertige Einstiege über mehrere Devisenpaare hinweg zu erfassen.





🔥 Kernfunktionen





📈 Echte Price Action Engine





MarketMarven verlässt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren.

Er liest den Markt wie professionelle Händler, indem er ihn analysiert:





Strukturbrüche





Unterstützung und Widerstand





Kerzenverhalten





Liquiditätsschwankungen





Momentum-Verschiebungen

Dies ermöglicht es dem EA, nur dann einzusteigen, wenn eine klare Preisbestätigung vorliegt.





🛡️ Intelligentes Risikomanagement (Voreinstellung: 0,1%)





Ihr Kapital ist zu jeder Zeit geschützt.

MarketMarven berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko:





Standardrisiko: 0,1% pro Handel





Vollständig anpassbar





Kein Übertraden





Kein Raster





Kein Martingal

Nur sauberes, kontrolliertes, professionelles Risikomanagement.





💹 High Risk-to-Reward Strategie





Der EA konzentriert sich auf Setups mit natürlich großem R:R-Potenzial:





Kleine Stop-Losses





Starke direktionale Bewegungen





Optimierte Take-Profit-Logik

Dies führt zu weniger Trades, aber zu einer viel besseren Qualität.





🌍 Multi-Währungs-Engine





MarketMarven scannt mehrere Devisenpaare gleichzeitig und handelt mit ihnen:





Automatisches Erkennen von Gelegenheiten





Keine Notwendigkeit, Dutzende von Charts anzuhängen





Funktioniert mit großen, kleinen und einigen exotischen Währungen

Entwickelt für Händler, die Diversifizierung und konstante Gelegenheiten suchen.





⚙️ Einfaches Plug-and-Play-Verfahren





Extrem geringe CPU-Belastung





Einfach einzurichten





Funktioniert auf ECN-, Raw Spread- oder Standard-Konten





Kompatibel mit 4-stelligen und 5-stelligen Brokern

Hängen Sie es einfach an ein beliebiges Chart an und lassen Sie es den Markt überwachen.





📊 Empfohlene Einstellungen





Zeitrahmen: H4





Hauptsache: XAUUSD





Mindesteinlage: $100+





VPS dringend empfohlen





Am besten bei Brokern mit geringer Streuung





✔️ Für wen ist MarketMarven geeignet?





MarketMarven ist ideal für:





Trader, die eine auf Preisaktionen basierende Automatisierung bevorzugen





Diejenigen, die einen sicheren, kontrollierten Handel mit konsistentem R:R wünschen





Benutzer, die von gefährlichen Gittern und Martingalen genug haben





Trader, die mehrere Paare verwalten oder ihre Konten diversifizieren





📢 Wichtige Hinweise





Dies ist KEIN Scalper-, Grid-, Martingale- oder Hochfrequenzsystem.





Jeder Handel basiert auf einer klaren, bestätigbaren Preisaktionslogik.





Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse - testen Sie immer vor dem Live-Handel.



