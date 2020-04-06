MarketMarven SwingTrader



📌 MarketMarven EA - Intelligenter Multi-Währungs-Preisaktionshandel

MarketMarven ist ein algorithmisches Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Disziplin und konsistente Leistung verlangen. Angetrieben von fortschrittlichen Price Action-Analysen, Risikomanagement auf institutionellem Niveau und einem hohen Risiko-Ertrags-Modell passt sich MarketMarven dynamisch an reale Marktbedingungen an, um qualitativ hochwertige Einstiege über mehrere Devisenpaare hinweg zu erfassen.

🔥 Kernfunktionen

📈 Echte Price Action Engine

MarketMarven verlässt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren.
Er liest den Markt wie professionelle Händler, indem er ihn analysiert:

Strukturbrüche

Unterstützung und Widerstand

Kerzenverhalten

Liquiditätsschwankungen

Momentum-Verschiebungen
Dies ermöglicht es dem EA, nur dann einzusteigen, wenn eine klare Preisbestätigung vorliegt.

🛡️ Intelligentes Risikomanagement (Voreinstellung: 0,1%)

Ihr Kapital ist zu jeder Zeit geschützt.
MarketMarven berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko:

Standardrisiko: 0,1% pro Handel

Vollständig anpassbar

Kein Übertraden

Kein Raster

Kein Martingal
Nur sauberes, kontrolliertes, professionelles Risikomanagement.

💹 High Risk-to-Reward Strategie

Der EA konzentriert sich auf Setups mit natürlich großem R:R-Potenzial:

Kleine Stop-Losses

Starke direktionale Bewegungen

Optimierte Take-Profit-Logik
Dies führt zu weniger Trades, aber zu einer viel besseren Qualität.

🌍 Multi-Währungs-Engine

MarketMarven scannt mehrere Devisenpaare gleichzeitig und handelt mit ihnen:

Automatisches Erkennen von Gelegenheiten

Keine Notwendigkeit, Dutzende von Charts anzuhängen

Funktioniert mit großen, kleinen und einigen exotischen Währungen
Entwickelt für Händler, die Diversifizierung und konstante Gelegenheiten suchen.

⚙️ Einfaches Plug-and-Play-Verfahren

Extrem geringe CPU-Belastung

Einfach einzurichten

Funktioniert auf ECN-, Raw Spread- oder Standard-Konten

Kompatibel mit 4-stelligen und 5-stelligen Brokern
Hängen Sie es einfach an ein beliebiges Chart an und lassen Sie es den Markt überwachen.

📊 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H4

Hauptsache: XAUUSD

Mindesteinlage: $100+

VPS dringend empfohlen

Am besten bei Brokern mit geringer Streuung

✔️ Für wen ist MarketMarven geeignet?

MarketMarven ist ideal für:

Trader, die eine auf Preisaktionen basierende Automatisierung bevorzugen

Diejenigen, die einen sicheren, kontrollierten Handel mit konsistentem R:R wünschen

Benutzer, die von gefährlichen Gittern und Martingalen genug haben

Trader, die mehrere Paare verwalten oder ihre Konten diversifizieren

📢 Wichtige Hinweise

Dies ist KEIN Scalper-, Grid-, Martingale- oder Hochfrequenzsystem.

Jeder Handel basiert auf einer klaren, bestätigbaren Preisaktionslogik.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse - testen Sie immer vor dem Live-Handel.

