MarketMarven SwingTrader
- Experten
- Tinashe Joshua Muranganwa
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
📌 MarketMarven EA - Intelligenter Multi-Währungs-Preisaktionshandel
MarketMarven ist ein algorithmisches Handelssystem der nächsten Generation, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Disziplin und konsistente Leistung verlangen. Angetrieben von fortschrittlichen Price Action-Analysen, Risikomanagement auf institutionellem Niveau und einem hohen Risiko-Ertrags-Modell passt sich MarketMarven dynamisch an reale Marktbedingungen an, um qualitativ hochwertige Einstiege über mehrere Devisenpaare hinweg zu erfassen.
🔥 Kernfunktionen
📈 Echte Price Action Engine
MarketMarven verlässt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren.
Er liest den Markt wie professionelle Händler, indem er ihn analysiert:
Strukturbrüche
Unterstützung und Widerstand
Kerzenverhalten
Liquiditätsschwankungen
Momentum-Verschiebungen
Dies ermöglicht es dem EA, nur dann einzusteigen, wenn eine klare Preisbestätigung vorliegt.
🛡️ Intelligentes Risikomanagement (Voreinstellung: 0,1%)
Ihr Kapital ist zu jeder Zeit geschützt.
MarketMarven berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko:
Standardrisiko: 0,1% pro Handel
Vollständig anpassbar
Kein Übertraden
Kein Raster
Kein Martingal
Nur sauberes, kontrolliertes, professionelles Risikomanagement.
💹 High Risk-to-Reward Strategie
Der EA konzentriert sich auf Setups mit natürlich großem R:R-Potenzial:
Kleine Stop-Losses
Starke direktionale Bewegungen
Optimierte Take-Profit-Logik
Dies führt zu weniger Trades, aber zu einer viel besseren Qualität.
🌍 Multi-Währungs-Engine
MarketMarven scannt mehrere Devisenpaare gleichzeitig und handelt mit ihnen:
Automatisches Erkennen von Gelegenheiten
Keine Notwendigkeit, Dutzende von Charts anzuhängen
Funktioniert mit großen, kleinen und einigen exotischen Währungen
Entwickelt für Händler, die Diversifizierung und konstante Gelegenheiten suchen.
⚙️ Einfaches Plug-and-Play-Verfahren
Extrem geringe CPU-Belastung
Einfach einzurichten
Funktioniert auf ECN-, Raw Spread- oder Standard-Konten
Kompatibel mit 4-stelligen und 5-stelligen Brokern
Hängen Sie es einfach an ein beliebiges Chart an und lassen Sie es den Markt überwachen.
📊 Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen: H4
Hauptsache: XAUUSD
Mindesteinlage: $100+
VPS dringend empfohlen
Am besten bei Brokern mit geringer Streuung
✔️ Für wen ist MarketMarven geeignet?
MarketMarven ist ideal für:
Trader, die eine auf Preisaktionen basierende Automatisierung bevorzugen
Diejenigen, die einen sicheren, kontrollierten Handel mit konsistentem R:R wünschen
Benutzer, die von gefährlichen Gittern und Martingalen genug haben
Trader, die mehrere Paare verwalten oder ihre Konten diversifizieren
📢 Wichtige Hinweise
Dies ist KEIN Scalper-, Grid-, Martingale- oder Hochfrequenzsystem.
Jeder Handel basiert auf einer klaren, bestätigbaren Preisaktionslogik.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse - testen Sie immer vor dem Live-Handel.