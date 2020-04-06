MarketMarven SwingTrader
- Asesores Expertos
- Tinashe Joshua Muranganwa
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
📌 MarketMarven EA - Trading inteligente de acción del precio multidivisa
MarketMarven es un sistema de trading algorítmico de última generación diseñado para traders que exigen precisión, disciplina y un rendimiento constante. Impulsado por el análisis avanzado de la acción del precio, la gestión de riesgos de grado institucional y un modelo de alta relación riesgo-recompensa, MarketMarven se adapta dinámicamente a las condiciones reales del mercado para capturar entradas de alta calidad a través de múltiples pares de divisas.
Características principales
📈 Verdadero motor de acción del precio
MarketMarven no se basa en indicadores de retraso.
Lee el mercado de la manera que lo hacen los traders profesionales analizando:
Rupturas de estructura
Soporte y resistencia
Comportamiento de las velas
Barridos de liquidez
Cambios de impulso
Esto permite al EA entrar sólo cuando hay una clara confirmación del precio.
🛡️ Gestión inteligente del riesgo (Predeterminado: 0,1%)
Su capital está protegido en todo momento.
MarketMarven calcula automáticamente el tamaño de la posición basada en el porcentaje de riesgo:
Riesgo por defecto: 0,1% por operación
Totalmente ajustable
Sin overtrading
No grid
Sin martingala
Sólo una gestión del riesgo limpia, controlada y profesional.
💹 Estrategia de Alto Riesgo a Recompensa
El EA se centra en configuraciones con un potencial R:R naturalmente grande:
Stop Loss pequeños
Movimientos direccionales fuertes
Lógica de toma de beneficios optimizada
Esto se traduce en menos operaciones pero de mucha mejor calidad.
Motor multidivisa
MarketMarven escanea y negocia múltiples pares de divisas simultáneamente:
Detecta automáticamente las oportunidades
No hay necesidad de adjuntar docenas de gráficos
Funciona en los principales, menores, y algunos exóticos
Construido para los comerciantes que quieren la diversificación y el flujo constante de oportunidades.
⚙️ Simplicidad Plug-and-Play
Uso de CPU extremadamente ligero
Fácil de configurar
Funciona en cuentas ECN, Raw Spread o Standard
Compatible con brokers de 4 y 5 dígitos
Simplemente conéctelo a cualquier gráfico y permítale monitorear el mercado.
Ajustes recomendados
Marco de tiempo: H4
Principal : XAUUSD
Depósito mínimo: $100+
VPS muy recomendable
Mejor en brokers de bajo spread
✔️ ¿Para quién es MarketMarven?
MarketMarven es ideal para:
Traders que prefieren la automatización basada en la acción del precio
Aquellos que quieren un trading seguro y controlado con un R:R consistente
Usuarios cansados de rejillas peligrosas y martingalas
Traders que gestionan múltiples pares o diversifican sus cuentas
📢 Notas importantes
Esto NO es un scalper, grid, martingala, o sistema de alta frecuencia.
Cada operación se basa en una lógica de acción del precio clara y confirmable.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros - siempre prueba antes de operar en vivo.