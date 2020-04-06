MarketMarven SwingTrader



📌 MarketMarven EA - Trading inteligente de acción del precio multidivisa

MarketMarven es un sistema de trading algorítmico de última generación diseñado para traders que exigen precisión, disciplina y un rendimiento constante. Impulsado por el análisis avanzado de la acción del precio, la gestión de riesgos de grado institucional y un modelo de alta relación riesgo-recompensa, MarketMarven se adapta dinámicamente a las condiciones reales del mercado para capturar entradas de alta calidad a través de múltiples pares de divisas.

Características principales

📈 Verdadero motor de acción del precio

MarketMarven no se basa en indicadores de retraso.
Lee el mercado de la manera que lo hacen los traders profesionales analizando:

Rupturas de estructura

Soporte y resistencia

Comportamiento de las velas

Barridos de liquidez

Cambios de impulso
Esto permite al EA entrar sólo cuando hay una clara confirmación del precio.

🛡️ Gestión inteligente del riesgo (Predeterminado: 0,1%)

Su capital está protegido en todo momento.
MarketMarven calcula automáticamente el tamaño de la posición basada en el porcentaje de riesgo:

Riesgo por defecto: 0,1% por operación

Totalmente ajustable

Sin overtrading

No grid

Sin martingala
Sólo una gestión del riesgo limpia, controlada y profesional.

💹 Estrategia de Alto Riesgo a Recompensa

El EA se centra en configuraciones con un potencial R:R naturalmente grande:

Stop Loss pequeños

Movimientos direccionales fuertes

Lógica de toma de beneficios optimizada
Esto se traduce en menos operaciones pero de mucha mejor calidad.

Motor multidivisa

MarketMarven escanea y negocia múltiples pares de divisas simultáneamente:

Detecta automáticamente las oportunidades

No hay necesidad de adjuntar docenas de gráficos

Funciona en los principales, menores, y algunos exóticos
Construido para los comerciantes que quieren la diversificación y el flujo constante de oportunidades.

⚙️ Simplicidad Plug-and-Play

Uso de CPU extremadamente ligero

Fácil de configurar

Funciona en cuentas ECN, Raw Spread o Standard

Compatible con brokers de 4 y 5 dígitos
Simplemente conéctelo a cualquier gráfico y permítale monitorear el mercado.

Ajustes recomendados

Marco de tiempo: H4

Principal : XAUUSD

Depósito mínimo: $100+

VPS muy recomendable

Mejor en brokers de bajo spread

✔️ ¿Para quién es MarketMarven?

MarketMarven es ideal para:

Traders que prefieren la automatización basada en la acción del precio

Aquellos que quieren un trading seguro y controlado con un R:R consistente

Usuarios cansados de rejillas peligrosas y martingalas

Traders que gestionan múltiples pares o diversifican sus cuentas

📢 Notas importantes

Esto NO es un scalper, grid, martingala, o sistema de alta frecuencia.

Cada operación se basa en una lógica de acción del precio clara y confirmable.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros - siempre prueba antes de operar en vivo.

