MarketMarven SwingTrader









📌 MarketMarven EA - Trading inteligente de acción del precio multidivisa





MarketMarven es un sistema de trading algorítmico de última generación diseñado para traders que exigen precisión, disciplina y un rendimiento constante. Impulsado por el análisis avanzado de la acción del precio, la gestión de riesgos de grado institucional y un modelo de alta relación riesgo-recompensa, MarketMarven se adapta dinámicamente a las condiciones reales del mercado para capturar entradas de alta calidad a través de múltiples pares de divisas.





Características principales





📈 Verdadero motor de acción del precio





MarketMarven no se basa en indicadores de retraso.

Lee el mercado de la manera que lo hacen los traders profesionales analizando:





Rupturas de estructura





Soporte y resistencia





Comportamiento de las velas





Barridos de liquidez





Cambios de impulso

Esto permite al EA entrar sólo cuando hay una clara confirmación del precio.





🛡️ Gestión inteligente del riesgo (Predeterminado: 0,1%)





Su capital está protegido en todo momento.

MarketMarven calcula automáticamente el tamaño de la posición basada en el porcentaje de riesgo:





Riesgo por defecto: 0,1% por operación





Totalmente ajustable





Sin overtrading





No grid





Sin martingala

Sólo una gestión del riesgo limpia, controlada y profesional.





💹 Estrategia de Alto Riesgo a Recompensa





El EA se centra en configuraciones con un potencial R:R naturalmente grande:





Stop Loss pequeños





Movimientos direccionales fuertes





Lógica de toma de beneficios optimizada

Esto se traduce en menos operaciones pero de mucha mejor calidad.





Motor multidivisa





MarketMarven escanea y negocia múltiples pares de divisas simultáneamente:





Detecta automáticamente las oportunidades





No hay necesidad de adjuntar docenas de gráficos





Funciona en los principales, menores, y algunos exóticos

Construido para los comerciantes que quieren la diversificación y el flujo constante de oportunidades.





⚙️ Simplicidad Plug-and-Play





Uso de CPU extremadamente ligero





Fácil de configurar





Funciona en cuentas ECN, Raw Spread o Standard





Compatible con brokers de 4 y 5 dígitos

Simplemente conéctelo a cualquier gráfico y permítale monitorear el mercado.





Ajustes recomendados





Marco de tiempo: H4





Principal : XAUUSD





Depósito mínimo: $100+





VPS muy recomendable





Mejor en brokers de bajo spread





✔️ ¿Para quién es MarketMarven?





MarketMarven es ideal para:





Traders que prefieren la automatización basada en la acción del precio





Aquellos que quieren un trading seguro y controlado con un R:R consistente





Usuarios cansados de rejillas peligrosas y martingalas





Traders que gestionan múltiples pares o diversifican sus cuentas





📢 Notas importantes





Esto NO es un scalper, grid, martingala, o sistema de alta frecuencia.





Cada operación se basa en una lógica de acción del precio clara y confirmable.





El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros - siempre prueba antes de operar en vivo.



