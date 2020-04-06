Mirathor

Mirathor — интеллектуальная торговая система нового поколения

Mirathor — это полностью автоматизированный экспертный советник, созданный для стабильной алгоритмической торговли в меняющихся рыночных условиях.
Он объединяет ценовые модели, динамические уровни, анализ структуры рынка и адаптивное управление рисками, формируя систему, способную работать на любых типах счетов и с минимальным участием трейдера.

Советник оптимизирован под GBPUSD M30, однако алгоритм демонстрирует высокую устойчивость и на других валютных парах и таймфреймах.

Почему трейдеры выбирают Mirathor

  • Алгоритмическая логика без переоптимизации
    Использует устойчивые ценовые паттерны и фильтры волатильности.

  • Стратегия, не зависящая от одного рынка
    Работает на мажорах и кросс-парах, подходящая для диверсификации.

  • Чёткая торговая дисциплина
    Mirathor не вступает в рынок хаотично — только после комплексного подтверждения условий.

  • Низкие риски по умолчанию
    Контролируемая максимальная просадка, без агрессивных методов усреднения.

  • Удобство для трейдера
    Минимум настроек. Готов к работе сразу после установки.

📊 Результаты теста (2020–2025)

Период: 5 лет
Депозит: $200

Основные показатели:

  • Чистая прибыль: ~42 923$

  • Всего сделок: 1 027

  • Процент прибыльных: ~80.23%

  • Максимальная просадка: ~3.28%

  • Профит-фактор: 2.68

  • Матожидание выигрыша: ~41.79$

  • Средняя прибыльная сделка: 83.18$

  • Средняя убыточная сделка: –126.19$

  • Максимальная серия профитов: 37

  • Максимальная серия убытков: 4

Что показывает кривая баланса:

  • плавный рост без резких обвалов

  • устойчивая работа в разных фазах рынка

  • равномерное распределение сделок

  • высокая точность и низкая максимальная просадка

⚙️ Как работает Mirathor

В основе системы лежит комбинация нескольких независимых логических модулей:

  • анализ импульсных и коррекционных зон

  • фильтрация рыночного шума по волатильности

  • адаптивное управление объёмом

  • интеллектуальный выбор торговых сигналов

  • гибкое сопровождение позиции

Советник торгует аккуратно: избегает лишних входов и не использует агрессивных стратегий.

🔁 Гибкость алгоритма

Несмотря на то что базовая настройка выполнена под GBPUSD M30, Mirathor уверенно работает на:

  • других валютных парах (мажоры / кросс-пары)

  • таймфреймах от M15 до H4

  • любых типах счетов (Cent, Standard, ECN, Raw и т.д.)

Для максимального результата можно выполнять индивидуальную оптимизацию под конкретный инструмент.

🧩 Рекомендации по использованию

  • Символ по умолчанию: GBPUSD

  • Таймфрейм по умолчанию: M30

  • Тип счёта: любой с низкими спредами

  • Плечо: по выбору трейдера

  • VPS желателен для стабильной работы

⚠️ Важно понимать

  • Советник не гарантирует прибыль.

  • Результаты теста отражают поведение на истории.

  • Реальные рыночные условия могут отличаться.

  • Ответственное управление рисками остаётся ключевым.

📝 Итог

Mirathor — это аккуратно выстроенная, сбалансированная торговая система, которая сочетает в себе устойчивость, дисциплину и адаптивный риск-менеджмент.
Он подойдёт трейдерам, ищущим автоматическую торговлю без агрессивных стратегий, с плавной кривой роста и понятной логикой.


