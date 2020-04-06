Mirathor — это полностью автоматизированный экспертный советник, созданный для стабильной алгоритмической торговли в меняющихся рыночных условиях.

Он объединяет ценовые модели, динамические уровни, анализ структуры рынка и адаптивное управление рисками, формируя систему, способную работать на любых типах счетов и с минимальным участием трейдера.

Советник оптимизирован под GBPUSD M30, однако алгоритм демонстрирует высокую устойчивость и на других валютных парах и таймфреймах.

Алгоритмическая логика без переоптимизации

Использует устойчивые ценовые паттерны и фильтры волатильности.

Стратегия, не зависящая от одного рынка

Работает на мажорах и кросс-парах, подходящая для диверсификации.

Чёткая торговая дисциплина

Mirathor не вступает в рынок хаотично — только после комплексного подтверждения условий.

Низкие риски по умолчанию

Контролируемая максимальная просадка, без агрессивных методов усреднения.

Удобство для трейдера

Минимум настроек. Готов к работе сразу после установки.

Период: 5 лет

Депозит: $200

Основные показатели:

Чистая прибыль: ~42 923$

Всего сделок: 1 027

Процент прибыльных: ~80.23%

Максимальная просадка: ~3.28%

Профит-фактор: 2.68

Матожидание выигрыша: ~41.79$

Средняя прибыльная сделка: 83.18$

Средняя убыточная сделка: –126.19$

Максимальная серия профитов: 37

Максимальная серия убытков: 4

Что показывает кривая баланса:

плавный рост без резких обвалов

устойчивая работа в разных фазах рынка

равномерное распределение сделок

высокая точность и низкая максимальная просадка

⚙️

В основе системы лежит комбинация нескольких независимых логических модулей:

анализ импульсных и коррекционных зон

фильтрация рыночного шума по волатильности

адаптивное управление объёмом

интеллектуальный выбор торговых сигналов

гибкое сопровождение позиции

Советник торгует аккуратно: избегает лишних входов и не использует агрессивных стратегий.

Несмотря на то что базовая настройка выполнена под GBPUSD M30, Mirathor уверенно работает на:

других валютных парах (мажоры / кросс-пары)

таймфреймах от M15 до H4

любых типах счетов (Cent, Standard, ECN, Raw и т.д.)

Для максимального результата можно выполнять индивидуальную оптимизацию под конкретный инструмент.

Символ по умолчанию: GBPUSD

Таймфрейм по умолчанию: M30

Тип счёта: любой с низкими спредами

Плечо: по выбору трейдера

VPS желателен для стабильной работы

Советник не гарантирует прибыль.

Результаты теста отражают поведение на истории.

Реальные рыночные условия могут отличаться.

Ответственное управление рисками остаётся ключевым.

⚠️

Mirathor — это аккуратно выстроенная, сбалансированная торговая система, которая сочетает в себе устойчивость, дисциплину и адаптивный риск-менеджмент.

Он подойдёт трейдерам, ищущим автоматическую торговлю без агрессивных стратегий, с плавной кривой роста и понятной логикой.