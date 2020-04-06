Mirathor
Эксперты
Yury Emeliyanov
Версия: 1.1
- Активации: 10
Mirathor — интеллектуальная торговая система нового поколения
Mirathor — это полностью автоматизированный экспертный советник, созданный для стабильной алгоритмической торговли в меняющихся рыночных условиях.
Он объединяет ценовые модели, динамические уровни, анализ структуры рынка и адаптивное управление рисками, формируя систему, способную работать на любых типах счетов и с минимальным участием трейдера.
Советник оптимизирован под GBPUSD M30, однако алгоритм демонстрирует высокую устойчивость и на других валютных парах и таймфреймах.⭐ Почему трейдеры выбирают Mirathor
Алгоритмическая логика без переоптимизации
Использует устойчивые ценовые паттерны и фильтры волатильности.
Стратегия, не зависящая от одного рынка
Работает на мажорах и кросс-парах, подходящая для диверсификации.
Чёткая торговая дисциплина
Mirathor не вступает в рынок хаотично — только после комплексного подтверждения условий.
Низкие риски по умолчанию
Контролируемая максимальная просадка, без агрессивных методов усреднения.
Удобство для трейдера
Минимум настроек. Готов к работе сразу после установки.
Период: 5 лет
Депозит: $200
Основные показатели:
Чистая прибыль: ~42 923$
Всего сделок: 1 027
Процент прибыльных: ~80.23%
Максимальная просадка: ~3.28%
Профит-фактор: 2.68
Матожидание выигрыша: ~41.79$
Средняя прибыльная сделка: 83.18$
Средняя убыточная сделка: –126.19$
Максимальная серия профитов: 37
Максимальная серия убытков: 4
Что показывает кривая баланса:
плавный рост без резких обвалов
устойчивая работа в разных фазах рынка
равномерное распределение сделок
высокая точность и низкая максимальная просадка
В основе системы лежит комбинация нескольких независимых логических модулей:
анализ импульсных и коррекционных зон
фильтрация рыночного шума по волатильности
адаптивное управление объёмом
интеллектуальный выбор торговых сигналов
гибкое сопровождение позиции
Советник торгует аккуратно: избегает лишних входов и не использует агрессивных стратегий.🔁 Гибкость алгоритма
Несмотря на то что базовая настройка выполнена под GBPUSD M30, Mirathor уверенно работает на:
других валютных парах (мажоры / кросс-пары)
таймфреймах от M15 до H4
любых типах счетов (Cent, Standard, ECN, Raw и т.д.)
Для максимального результата можно выполнять индивидуальную оптимизацию под конкретный инструмент.🧩 Рекомендации по использованию
Символ по умолчанию: GBPUSD
Таймфрейм по умолчанию: M30
Тип счёта: любой с низкими спредами
Плечо: по выбору трейдера
VPS желателен для стабильной работы
-
Советник не гарантирует прибыль.
Результаты теста отражают поведение на истории.
Реальные рыночные условия могут отличаться.
Ответственное управление рисками остаётся ключевым.
Mirathor — это аккуратно выстроенная, сбалансированная торговая система, которая сочетает в себе устойчивость, дисциплину и адаптивный риск-менеджмент.
Он подойдёт трейдерам, ищущим автоматическую торговлю без агрессивных стратегий, с плавной кривой роста и понятной логикой.