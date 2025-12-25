MetisEA MT5

Beschreibung

MetisEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für drei wichtige Währungspaare entwickelt wurde: USDCAD, EURUSD, und USDJPY. Der EA ist mit 11 optimierten Strategien vorkonfiguriert und erfordert keinerlei Einrichtung - Sie müssen ihn nur an EINEN Chart anhängen (beliebiges Paar, beliebiger Zeitrahmen - sogar EURUSD) und er beginnt automatisch mit dem Handel für alle drei Paare.

Wichtigste Merkmale

  • 11 eingebaute Strategien: Optimiert mit der richtigen Out-of-Sample-Methode (OOS 1/2 Split) ab 2010-2012, einschließlich Strategien, die auch in früheren Perioden gut funktioniert haben
  • Keine Konfiguration erforderlich: Alle Strategien sind voroptimiert und können sofort gehandelt werden
  • Einzelchart-Betrieb: Hängen Sie nur EINEN Chart an - der EA verarbeitet automatisch alle drei Währungspaare aus diesem einzigen Anhang
  • Multi-Timeframe-Analyse: Jede Strategie analysiert mehrere Timeframes gleichzeitig (30M, 1H, 2H, 3H, 4H) für eine solide Entscheidungsfindung
  • Signal-Speicher-System: Der EA merkt sich, wann Signale ausgelöst wurden und behält ihren aktiven Status für 1-200 Kerzen bei, anstatt nur die aktuellen Indikatorwerte zu lesen
  • Flexibles Risikomanagement: Umschalten zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko vom Kontostand
  • Stop-Loss: Jede Strategie hat optimierte Stop-Loss-Niveaus (0,4% - 1,4% des Preises)
  • Trailing Stop Loss: Einige Strategien verwenden dynamische Trailing Stops, um Gewinne zu sichern
  • Zeitbasiertes Filtern: Strategien arbeiten während bestimmter Handelszeiten für optimale Marktbedingungen
  • Mehrere Signaltypen: Verwendet RSI, CCI, Momentum, Bollinger Bands, SMA/EMA-Crossovers und Preisausbruchsniveaus über mehrere Zeitrahmen
  • Unabhängiges Positionsmanagement: Jede Strategie verwaltet ihre eigenen Positionen separat

Multi-Timeframe & Speicherarchitektur

Die Strategien von MetisEA analysieren mehrere Zeitrahmen gleichzeitig - eine einzige Strategie kann den RSI auf 3H, den CCI auf 2H, die Bollinger Bands auf 1H und das Momentum auf 4H überwachen.

Das Signalspeichersystem merkt sich aktiv, wann bestimmte Signalbedingungen ausgelöst wurden und hält sie für eine konfigurierte Anzahl von Kerzen aktiv, wodurch ein intelligentes, kontextbezogenes Marktverständnis geschaffen wird, anstatt nur auf Indikatorwerte zu reagieren.

Warum Directional Bias?

Dieser EA eröffnet Long-Positionen auf USDCAD und USDJPY, während er auf EURUSD short geht, weil der statistische Vorteil bei diesen Paaren diese spezifischen Richtungen begünstigt. Dies ist eine bewusste Design-Entscheidung, die auf robustem Backtesting und Out-of-Sample-Validierung basiert.

Langfristiger Fokus & Diversifizierung

Dieser EA ist auf eine langfristige, nachhaltige Performance ausgelegt, nicht auf kurzfristige Gewinne. Erwarten Sie nicht, dass der EA jeden Monat profitabel ist - dies ist ein normales und erwartetes Verhalten für robuste Handelssysteme. Der Fokus liegt auf einer beständigen Performance über Quartale und Jahre, nicht über Tage oder Wochen. Die Diversifizierung über mehrere Strategien, Zeitrahmen und Währungspaare hilft, das Risiko zu verringern und die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs zu erhöhen.

Strategie-Verteilung

  • 3 USDCAD-Strategien (nur Kauf)
  • 4 EURUSD-Strategien (nur Verkaufen)
  • 4 USDJPY-Strategien (nur Kauf)

Jede Strategie verwendet einzigartige Kombinationen von Einstiegs-/Ausstiegssignalen über mehrere Zeitrahmen mit unterschiedlichen Tageszeitfiltern und Signalspeicherkonfigurationen.

Einstellungen

  • Magische Nummer: Identifiziert die EA-Trades
  • Losgröße: Positionsgröße pro Handel (oder Risikoprozent, wenn der Risikomodus aktiviert ist)
  • Risikoprozent verwenden: Umschalten zwischen fester Losgröße und prozentualem Risiko vom Kontostand
  • Symbol-Namen: Anpassen, wenn Ihr Broker andere Symbolnamen verwendet (USDCAD, EURUSD, USDJPY)

Wie es funktioniert

  1. EA nur an EINEN Chart anhängen (beliebiges Paar, beliebiger Zeitrahmen - es spielt keine Rolle)
  2. EA überwacht automatisch alle Strategien für alle drei Paare und mehrere Zeitrahmen
  3. Eröffnet Positionen, wenn alle Einstiegsbedingungen erfüllt sind
  4. Verwaltet Ausstiege auf der Grundlage von Multi-Timeframe-Signalen, Trailing Stops oder virtuellen Stop-Loss/Take-Profit-Levels

Wichtig: Hängen Sie den EA nur an EINEN Chart an. Hängen Sie ihn nicht an mehrere Charts an - dies führt zu doppelten Positionen.

Der EA erledigt alles automatisch - keine Optimierung oder Parameteranpassung erforderlich.

Risiko-Hinweis

Die bisherige Performance dieses EAs ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse und garantiert keine Gewinne. Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre gesamte Investition verlieren. Selbst bei einer diversifizierten Strategie können sich die Marktbedingungen schnell ändern; daher sollten Sie nur Geld investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Verwenden Sie diesen EA auf eigenes Risiko und stellen Sie sicher, dass er mit Ihren Zielen übereinstimmt.

Preisgestaltung

Der Preis wird steigen, wenn mehr Nutzer das System annehmen und die Leistung weiter validiert wird.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar jetzt, bevor die nächste Preiserhöhung kommt.


Empfohlene Produkte
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experten
Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit. Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15) Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit Reverse Trades nach
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experten
Fibonacci MT5 ist ein Expert Advisor zur Automatisierung des Handels auf Basis von Fibonacci-Niveaus. Er bestimmt das Minimum und Maximum der Preise über eine bestimmte Anzahl von Balken, zeichnet Fibonacci-Niveaus und eröffnet Trades, wenn der aktuelle Preis die ausgewählten Niveaus erreicht. Der EA kann im Trend oder gegen den Trend handeln, abhängig von den Parametern. Außerdem können Niveaus für die Schließung von Trades, Risikomanagement und Zeitfilter konfiguriert werden. Besonderheiten Au
Nexus Scalper
Thang Chu
Experten
Nexus Scalper Live Signal: Signal ( 2.5% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Vermögensverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Das Nexus Portfolio ist das beste langfristige, diversifizierte Portfoli
Combination EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Combination EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem benutzerdefinierten Combination MT5-Indikator basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher benötigen Sie ihn nicht als separates Tool, damit der EA funktioniert. Der benutzerdefinierte Combination MT5-Indikator basiert auf dem stochastischen Oszillator und der Average True Range (ATR), die beide auf ihre Standardwerte eingestellt sind. Wenn Sie möchten, können Sie Combination MT5 custom Indicator kostenlos
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Experten
Haben Sie sich auch schon einmal geärgert, wenn Sie die Chance verpasst haben, das Beste aus dem Markt herauszuholen? Beispielsweise ändert sich die Trendrichtung über Nacht, sodass Sie sich wahrscheinlich wünschen, wach zu sein und davon zu profitieren. Mit dem folgenden Expert Advisor können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren Kaffee trinken, während er seine Arbeit erledigt. Wie funktioniert er? Funktioniert nur für GOLD (XAUUSD). Nutzen Sie ihn, wenn sich der Markt im Range-Modus be
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
TradeFocus
Kia Alipour Moradi
Experten
Trade Focus identifiziert schnelle und langsame gleitende Durchschnittskreuzungen und sorgt dafür, dass Sie von Trendwenden und Änderungen der Marktrichtung profitieren. Mit minimalen Eingaben hilft es Ihnen, frühzeitig Trendänderungen effizient zu erfassen. Trade Focus ist für Händler konzipiert, die spezifische Handelsziele erreichen möchten, insbesondere in herausfordernden Umgebungen wie Proprietary-Trading-Firmen . Es bietet strategische Werkzeuge wie tägliche Gewinn- und Verlustziele und
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
Experten
MidasZigzag EA Dieser EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Es verwendet eine Ausbruchsstrategie, die auf dem ZigZag-Indikator basiert, und ist für den Handel im 15-Minuten-Zeitrahmen optimiert. Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: M15 (15-minütig) Mindesteinlage: $500 Konto-Typ: ECN, Raw, oder Razor mit sehr niedrigen Spreads Makler: IC Markets, Pepperstone, Exness und andere Broker mit geringer Streuung Wichtig
FREE
Scalper Marti 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Einfacher Scalping EA, der ein Martingal-Lot-System verwendet. Scalping geschieht auf Candlestick-Muster und Kerzengröße in Pips. Dies ist ein vollautomatisches Handelssystem, das Auto-Geld-Management-Option zu hat. MERKMALE: 1. Martingal 2. KEIN Raster 3. Skalieren 4. Harter Stop Loss 5. Einfacher Take Profit 6. Verwendet Candlestick-Muster Wichtiger Hinweis : - Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Martingale-System. Es ist immer besser, minimale/richtige Martingale-Einstellungen und
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Experten
Der DYJ Williams Percent Range ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges, einfach zu bedienendes und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und Williams' Percent Range Indikatoren integriert haben. Die Indikatorwerte zwischen -80% und -100% zeigen an, dass der Markt überverkauft ist. Indikatorwerte, die zwischen -0% und -20% liegen, zeigen an, dass der Markt überkauft ist. Eingabeparameter WPR-Einstellungen InpSpread = 50 -- Wenn die Spanne größer o
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Zukunft der Ea: Wir machen diese Ea auf Scalping-Strategie für kurzfristige Trend. Ea ist in der Lage, arbeitet auf jedem Währungspaar und jede Zeit Chart Frames, sondern Gewinne und Risiko sind abhängig von Zeit chart.We bieten Ihnen volle Unterstützung zur Einrichtung ea auf seine beste Zeit Chart nach Währungspaar. Kontaktieren Sie uns durch Senden von Massage in mql5 Chat für Ea Setups. Wir haben auch unsere Set-Dateien im Kommentarbereich für die einfache Nutzung für you.This Ea's Mt4 Vers
AlphaCore EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
GBPUSD Multi-Strategy Expert Advisor (4-in-1) Dieser vollautomatische Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um konsistente, genaue und zuverlässige Handelsergebnisse für GBPUSD zu liefern. Im Gegensatz zu Einzelstrategie-Robotern, die nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren, kombiniert dieser EA 4 bewährte Handelsstrategien in einem leistungsstarken System, das Ihnen einen ausgewogenen und anpassungsfähigen Ansatz für den Markt bietet. Warum diesen EA wählen? Der GBPUSD-Markt ist be
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Experten
Wolftrix EA MT5! Verwendungsempfehlungen: Instrument: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M15 mit H1 (Standard-Vorschlag) Mindestguthaben: $500 für 0.01 Lotgröße Konto-Typ: Jedes MT5-Konto, das den Goldhandel unterstützt Broker Bedingungen: Niedriger Spread und stabile Ausführung empfohlen Wolftrix EA MT5! Ist ein fortschrittlicher XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die präzise Eingaben mit kontrollierter Häufigkeit bevorzugen. Er arbeitet ausschließlich mit Gold EA (XAUUSD) und ko
FREE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
ADX Multi Currency EA MT5  implementiert robuste Strategien basierend auf dem Average Directional Index (ADX), die umfassend über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg getestet wurden. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbas
Compounding smart bot
Josias Antimano Nazal
Experten
Compounding Smart Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die durch Präzision und Geschwindigkeit konsistente Ergebnisse erzielen möchten. Er verfügt über einen Trend-Bias-Algorithmus , der die vorherrschende Marktrichtung erkennt und so die Wahrscheinlichkeit von Gewinntrades erhöht. Außerdem ist eine Unterstützungs- und Widerstandsstrategie integriert, die sicherstellt, dass Ein- und Ausstiege auf den zuverlässigsten Marktniveaus platziert werden. Für zu
Manual Trade Panel
Bashir Abdi Jama
Experten
Manual Trade Panel EA - Effizienter Panel EA für eine schnelle, informierte Auftragsabwicklung auf MT5: - Pending Orders mit einem Klick und sofortiger Anzeige von SL/TP in Geld und Entfernung, so dass Sie das Risiko/Ziel kennen, bevor Ausführung. - Live-P/L-Vorschau pro Handel und aggregiert, damit Sie Ihre Aufträge sicher dimensionieren und platzieren können. - Schnelle Management-Tools: Verschieben/Ändern von SL/TP, teilweises/vollständiges Schließen, Breakeven und Trailing-Hilfen, alles v
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Buy stop hunter
Twin Fitersya
Experten
DIESE EA IST FÜR DAS PAAR XAU/USD MIT EINER BUY-STOP- UND SELL-STOP-STRATEGIE KONZIPIERT. WENN ENTWEDER DER KAUFSTOPP ODER DER VERKAUFSSTOPP AUSGELÖST WIRD, WIRD DIE ANDERE SCHWEBENDE ORDER STORNIERT. DIESE EA IST SEHR GEEIGNET FÜR SIE, WEIL: 1. 1. 1 POSITION AUSFÜHRT (EINMALIGER EINSTIEG) 2. EINE TRAILING-STOP-FUNKTION (SL+) HAT, DIE FÜR DIE SICHERUNG IHRER GEWINNE NÜTZLICH IST 3. NICHT MARTINGALE FUNKTIONEN IN DIESER EA ENTHALTEN: - FIXED LOT - PENDING ORDER - STOP-LOSS (PUNKT) - GEWINNMITN
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experten
Ein Expert Advisor, der am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte handelt, verwendet den dritten gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu filtern. Es hat flexible, aber gleichzeitig einfache Eingabeeinstellungen. Problemlösung ->   HIER   / MT4-Version ->   HIER   / Anleitung   ->       HIER     Vorteile: Intuitive einfache Einrichtung Geeignet für jede Art von Instrument und jeden Zeitrahmen Hat drei Arten von Benachrichtigungen Steckbares System zur Überlappung der erst
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
AthenaEA MT5
Jakub Zach
Experten
Beschreibung AthenaEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für die Währungspaare GBPJPY und USDJPY entwickelt wurde. Der EA ist mit 13 bewährten Strategien vorkonfiguriert und erfordert keinerlei Einrichtung - Sie müssen ihn nur an den GBPJPY- oder USDJPY-Chart anhängen und er beginnt automatisch mit dem Handel. Wichtigste Merkmale 13 eingebaute Strategien : Der EA enthält 13 unabhängige Handelsstrategien für mehrere Zeitrahmen (M30, H1, H2) Keine Konfiguration erforderlich : A
PylonEA MT5
Jakub Zach
Experten
PylonEA - Kostenloses Grid-Handelssystem Dies ist ein kostenloser EA, der nur 2 Strategien aus dem ThemisEA Portfolio enthält - beide Strategien handeln EURUSD. Hauptmerkmale: Jede Position hat einen Stop-Loss Fortgeschrittenes Grid-System mit dynamischen Positionsabständen Maximale Positionen pro Strategie: 18 Positionen (nicht unendliches Raster - kontrolliertes Risiko) Empfohlene Mindestkontogröße: $2000 USD Hinweis: Weniger diversifiziert als ThemisEA - handelt nur mit einem Währungspaar, di
FREE
ThemisEA MT5
Jakub Zach
Experten
ThemisEA - Portfolio-Grid-Handelssystem Dieser EA implementiert ein Portfolio von 13 unabhängigen Grid-Strategien für drei Währungspaare: EURUSD, USDCAD, und USDJPY. Alle Strategien wurden mit meinem proprietären Strategie-Generator erstellt. Hauptmerkmale: Jede Position ist mit einem Stop-Loss versehen, so dass sie für Prop-Firm-Konten geeignet ist und das Risiko eines Kontolöschens reduziert. Fortschrittliches Rastersystem mit dynamischem Positionsabstand Maximale Positionen pro Strategie: 12
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension