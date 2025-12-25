MetisEA MT5

Beschreibung

MetisEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für drei wichtige Währungspaare entwickelt wurde: USDCAD, EURUSD, und USDJPY. Der EA ist mit 11 optimierten Strategien vorkonfiguriert und erfordert keinerlei Einrichtung - Sie müssen ihn nur an EINEN Chart anhängen (beliebiges Paar, beliebiger Zeitrahmen - sogar EURUSD) und er beginnt automatisch mit dem Handel für alle drei Paare.

Wichtigste Merkmale

11 eingebaute Strategien : Optimiert mit der richtigen Out-of-Sample-Methode (OOS 1/2 Split) ab 2010-2012, einschließlich Strategien, die auch in früheren Perioden gut funktioniert haben

: Optimiert mit der richtigen Out-of-Sample-Methode (OOS 1/2 Split) ab 2010-2012, einschließlich Strategien, die auch in früheren Perioden gut funktioniert haben Keine Konfiguration erforderlich : Alle Strategien sind voroptimiert und können sofort gehandelt werden

: Alle Strategien sind voroptimiert und können sofort gehandelt werden Einzelchart-Betrieb : Hängen Sie nur EINEN Chart an - der EA verarbeitet automatisch alle drei Währungspaare aus diesem einzigen Anhang

: Hängen Sie nur EINEN Chart an - der EA verarbeitet automatisch alle drei Währungspaare aus diesem einzigen Anhang Multi-Timeframe-Analyse : Jede Strategie analysiert mehrere Timeframes gleichzeitig (30M, 1H, 2H, 3H, 4H) für eine solide Entscheidungsfindung

: Jede Strategie analysiert mehrere Timeframes gleichzeitig (30M, 1H, 2H, 3H, 4H) für eine solide Entscheidungsfindung Signal-Speicher-System : Der EA merkt sich, wann Signale ausgelöst wurden und behält ihren aktiven Status für 1-200 Kerzen bei, anstatt nur die aktuellen Indikatorwerte zu lesen

: Der EA merkt sich, wann Signale ausgelöst wurden und behält ihren aktiven Status für 1-200 Kerzen bei, anstatt nur die aktuellen Indikatorwerte zu lesen Flexibles Risikomanagement : Umschalten zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko vom Kontostand

: Umschalten zwischen fester Losgröße oder prozentualem Risiko vom Kontostand Stop-Loss : Jede Strategie hat optimierte Stop-Loss-Niveaus (0,4% - 1,4% des Preises)

: Jede Strategie hat optimierte Stop-Loss-Niveaus (0,4% - 1,4% des Preises) Trailing Stop Loss : Einige Strategien verwenden dynamische Trailing Stops, um Gewinne zu sichern

: Einige Strategien verwenden dynamische Trailing Stops, um Gewinne zu sichern Zeitbasiertes Filtern : Strategien arbeiten während bestimmter Handelszeiten für optimale Marktbedingungen

: Strategien arbeiten während bestimmter Handelszeiten für optimale Marktbedingungen Mehrere Signaltypen : Verwendet RSI, CCI, Momentum, Bollinger Bands, SMA/EMA-Crossovers und Preisausbruchsniveaus über mehrere Zeitrahmen

: Verwendet RSI, CCI, Momentum, Bollinger Bands, SMA/EMA-Crossovers und Preisausbruchsniveaus über mehrere Zeitrahmen Unabhängiges Positionsmanagement: Jede Strategie verwaltet ihre eigenen Positionen separat

Multi-Timeframe & Speicherarchitektur

Die Strategien von MetisEA analysieren mehrere Zeitrahmen gleichzeitig - eine einzige Strategie kann den RSI auf 3H, den CCI auf 2H, die Bollinger Bands auf 1H und das Momentum auf 4H überwachen.

Das Signalspeichersystem merkt sich aktiv, wann bestimmte Signalbedingungen ausgelöst wurden und hält sie für eine konfigurierte Anzahl von Kerzen aktiv, wodurch ein intelligentes, kontextbezogenes Marktverständnis geschaffen wird, anstatt nur auf Indikatorwerte zu reagieren.

Warum Directional Bias?

Dieser EA eröffnet Long-Positionen auf USDCAD und USDJPY, während er auf EURUSD short geht, weil der statistische Vorteil bei diesen Paaren diese spezifischen Richtungen begünstigt. Dies ist eine bewusste Design-Entscheidung, die auf robustem Backtesting und Out-of-Sample-Validierung basiert.

Langfristiger Fokus & Diversifizierung

Dieser EA ist auf eine langfristige, nachhaltige Performance ausgelegt, nicht auf kurzfristige Gewinne. Erwarten Sie nicht, dass der EA jeden Monat profitabel ist - dies ist ein normales und erwartetes Verhalten für robuste Handelssysteme. Der Fokus liegt auf einer beständigen Performance über Quartale und Jahre, nicht über Tage oder Wochen. Die Diversifizierung über mehrere Strategien, Zeitrahmen und Währungspaare hilft, das Risiko zu verringern und die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs zu erhöhen.

Strategie-Verteilung

3 USDCAD-Strategien (nur Kauf)

4 EURUSD-Strategien (nur Verkaufen)

4 USDJPY-Strategien (nur Kauf)

Jede Strategie verwendet einzigartige Kombinationen von Einstiegs-/Ausstiegssignalen über mehrere Zeitrahmen mit unterschiedlichen Tageszeitfiltern und Signalspeicherkonfigurationen.

Einstellungen

Magische Nummer : Identifiziert die EA-Trades

: Identifiziert die EA-Trades Losgröße : Positionsgröße pro Handel (oder Risikoprozent, wenn der Risikomodus aktiviert ist)

: Positionsgröße pro Handel (oder Risikoprozent, wenn der Risikomodus aktiviert ist) Risikoprozent verwenden : Umschalten zwischen fester Losgröße und prozentualem Risiko vom Kontostand

: Umschalten zwischen fester Losgröße und prozentualem Risiko vom Kontostand Symbol-Namen: Anpassen, wenn Ihr Broker andere Symbolnamen verwendet (USDCAD, EURUSD, USDJPY)

Wie es funktioniert

EA nur an EINEN Chart anhängen (beliebiges Paar, beliebiger Zeitrahmen - es spielt keine Rolle) EA überwacht automatisch alle Strategien für alle drei Paare und mehrere Zeitrahmen Eröffnet Positionen, wenn alle Einstiegsbedingungen erfüllt sind Verwaltet Ausstiege auf der Grundlage von Multi-Timeframe-Signalen, Trailing Stops oder virtuellen Stop-Loss/Take-Profit-Levels

Wichtig: Hängen Sie den EA nur an EINEN Chart an. Hängen Sie ihn nicht an mehrere Charts an - dies führt zu doppelten Positionen.

Der EA erledigt alles automatisch - keine Optimierung oder Parameteranpassung erforderlich.

Risiko-Hinweis

Die bisherige Performance dieses EAs ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse und garantiert keine Gewinne. Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre gesamte Investition verlieren. Selbst bei einer diversifizierten Strategie können sich die Marktbedingungen schnell ändern; daher sollten Sie nur Geld investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Verwenden Sie diesen EA auf eigenes Risiko und stellen Sie sicher, dass er mit Ihren Zielen übereinstimmt.

Preisgestaltung

Der Preis wird steigen, wenn mehr Nutzer das System annehmen und die Leistung weiter validiert wird.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar jetzt, bevor die nächste Preiserhöhung kommt.