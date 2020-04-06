MetisEA MT5

Descripción

MetisEA es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para tres pares de divisas principales: USDCAD, EURUSD y USDJPY. El EA viene pre-configurado con 11 estrategias optimizadas y requiere cero configuración - simplemente conéctelo a UN gráfico (cualquier par, cualquier marco de tiempo - incluso EURUSD) y comenzará a operar automáticamente en los tres pares.

Características principales

  • 11 estrategias incorporadas: Optimizadas utilizando la metodología adecuada fuera de muestra (OOS 1/2 split) desde 2010-2012 en adelante, incluyendo estrategias que también funcionaron bien en periodos anteriores.
  • No necesita configuración: Todas las estrategias están preoptimizadas y listas para operar inmediatamente
  • Funcionamiento en un solo gráfico: Adjúntelo a UN solo gráfico - el EA maneja automáticamente los tres pares de divisas desde ese único adjunto
  • Análisis Multi-Tiempo: Cada estrategia analiza múltiples marcos temporales simultáneamente (30M, 1H, 2H, 3H, 4H) para una sólida toma de decisiones.
  • Sistema de Memoria de Señales: El EA recuerda cuándo se activaron las señales y mantiene su estado activo durante 1-200 velas, sin limitarse a leer los valores actuales de los indicadores
  • Gestión flexible del riesgo: Alterna entre tamaño de lote fijo o porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta
  • Stop Loss: Cada estrategia tiene niveles de stop-loss optimizados (0,4% - 1,4% del precio)
  • Trailing Stop Loss: Algunas estrategias utilizan trailing stops dinámicos para bloquear los beneficios.
  • Filtrado temporal: Las estrategias operan durante horas de negociación específicas para condiciones de mercado óptimas.
  • Múltiples tipos de señales: Utiliza RSI, CCI, Momentum, Bandas de Bollinger, cruces SMA/EMA y niveles de ruptura de precios en múltiples marcos temporales.
  • Gestión independiente de posiciones: Cada estrategia gestiona sus propias posiciones por separado

Arquitectura multitemporal y de memoria

Las estrategias de MetisEA analizan múltiples marcos temporales simultáneamente - una sola estrategia puede monitorizar el RSI en 3H, el CCI en 2H, las Bandas de Bollinger en 1H, y el momentum en 4H.

El sistema de memoria de señales recuerda activamente cuándo se activaron las condiciones de señales específicas y las mantiene activas durante un número configurado de velas, creando una comprensión inteligente y contextual del mercado en lugar de reaccionar simplemente a los valores de los indicadores.

¿Por qué sesgo direccional?

Este EA abre posiciones largas en USDCAD y USDJPY mientras opera corto en EURUSD porque la ventaja estadística en estos pares favorece estas direcciones específicas. Se trata de una elección de diseño deliberada basada en sólidas pruebas retrospectivas y en la validación fuera de muestra.

Enfoque a largo plazo y diversificación

Este EA está construido para un rendimiento sostenible a largo plazo, no para ganancias a corto plazo. No espere que el EA sea rentable cada mes - este es un comportamiento normal y esperado para sistemas de trading robustos. La atención se centra en el rendimiento constante durante trimestres y años, no días o semanas. La diversificación a través de múltiples estrategias, plazos y pares de divisas ayuda a reducir el riesgo y aumenta la probabilidad de éxito a largo plazo.

Distribución de estrategias

  • 3 estrategias USDCAD (sólo compra)
  • 4 estrategias EURUSD (sólo venta)
  • 4 estrategias USDJPY (sólo compra)

Cada estrategia utiliza combinaciones únicas de señales de entrada/salida a través de múltiples marcos temporales con diferentes filtros de tiempo del día y configuraciones de memoria de señales.

Ajustes

  • Número Mágico: Identifica las operaciones del EA
  • Tamaño del Lote: Tamaño de la posición por operación (o % de riesgo cuando el modo de riesgo está activado)
  • Usar porcentaje de riesgo: Alterna entre tamaño de lote fijo y riesgo basado en porcentaje del saldo de la cuenta
  • Nombres de símbolos: Ajustar si su broker utiliza diferentes nombres de símbolo (USDCAD, EURUSD, USDJPY)

Cómo funciona

  1. Adjunte el EA a UN solo gráfico (cualquier par, cualquier marco de tiempo - no importa)
  2. El EA monitoriza automáticamente todas las estrategias en los tres pares y en múltiples marcos temporales.
  3. Abre posiciones cuando se cumplen todas las condiciones de entrada
  4. Gestiona las salidas basándose en señales de múltiples marcos temporales, trailing stops o niveles virtuales de stop-loss/take-profit.

Importante: Adjunte el EA sólo a UN gráfico. No lo adjunte a múltiples gráficos - esto causará posiciones duplicadas.

El EA maneja todo automáticamente - no se necesita optimización o ajuste de parámetros.

Descargo de responsabilidad

El rendimiento pasado de este EA no es indicativo de resultados futuros y no garantiza beneficios. Operar implica un riesgo significativo, y existe la posibilidad de perder toda su inversión. Incluso con una estrategia diversificada, las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente; por lo tanto, sólo debe invertir dinero que pueda permitirse perder. Utilice este EA bajo su propia responsabilidad y asegúrese de que se ajusta a sus objetivos.

Precios

El precio aumentará a medida que más usuarios adopten el sistema y se siga validando su rendimiento.

Asegúrese su copia ahora antes de la próxima subida de precios.


Productos recomendados
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) se basa en el indicador de Regresión Lineal Dinámica (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Entradas del usuario: Número de velas se considera al calcular la regresión lineal; Distancia a la línea superior; Distancia a la línea inferior; Detener la pérdida de. El EA ejecuta órdenes de compra y venta en el mercado cuando se alcanza el valor de una línea, superior o inferior, al precio actual, cuando se alcanza la línea inferior se ejecuta una orden de compra a m
FREE
Prop Bot X
Michalis Phylactou
Asesores Expertos
Un EA de trading versátil, que combina indicadores clave (ADX, RSI, MA ) ,Hedging y filtro de noticias , con amplias opciones de personalización para una ejecución precisa de la estrategia, backtesting y optimización . Se puede utilizar en cualquier Symbol/TImeFrame y calibrado en consecuencia . Características: - Múltiples filtros de indicadores clave (ADX, RSI, MA). - Ajustes de cuadrícula. - Filtro de noticias. - Múltiples entradas para un control total. Cómo utilizar el EA: 1. 1. Instalació
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Asesores Expertos
Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo. Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión. Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15). SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional. Sólo una operación activa a la vez Operacio
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Fibonacci EA MT5 es un Asesor Experto para automatizar las operaciones basadas en los niveles de Fibonacci. Determina los precios mínimos y máximos en un número especificado de barras, construye niveles de Fibonacci y abre operaciones cuando el precio actual alcanza los niveles seleccionados. El EA puede operar con la tendencia o contra ella, dependiendo de los parámetros dados. También permite configurar los niveles de cierre de las operaciones, la gestión del riesgo y los filtros de tiempo. Ca
Combination EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Combinación de EA MT5 es un simple Asesor Experto basado en la combinación de MT5 Indicador personalizado. El indicador está incorporado en la EA, por lo tanto usted no lo necesita como una herramienta separada para la EA para operar. Combination MT5 indicador personalizado se basa en el oscilador estocástico y Average True Range (ATR), ambos se establecen en sus valores predeterminados. Si lo desea, puede descargar Combinación MT5 Indicador personalizado de forma gratuita desde mi
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Asesores Expertos
¿Alguna vez te has sentido harto al perder la oportunidad de sacarle el máximo provecho al mercado? Por ejemplo, la dirección de la tendencia cambia de la noche a la mañana, así que probablemente desearías estar despierto y aprovecharla. El siguiente asesor experto te permite relajarte y tomarte un café mientras hace su trabajo. ¿Cómo funciona? Solo funciona con ORO (XAUUSD). Úsalo cuando veas que el mercado está en rango. Para un volumen fijo, establece el mismo minlot y maxlot. Se recomie
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
TradeFocus
Kia Alipour Moradi
Asesores Expertos
Trade Focus identifica cruces de medias móviles rápidas y lentas, asegurando que capitalices sobre las inversiones de tendencia y los cambios de dirección del mercado. Con mínimos inputs, te ayuda a captar cambios de tendencia tempranos de manera eficiente. Trade Focus está diseñado para traders que buscan cumplir objetivos específicos de trading, especialmente en entornos desafiantes como firmas prop . Ofrece herramientas estratégicas como metas diarias de ganancias y pérdidas y configuracion
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
Asesores Expertos
MidasZigzag EA Este EA es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con el ORO (XAUUSD). Emplea una estrategia de ruptura basada en el indicador ZigZag y está optimizado para operar en el marco temporal de 15 minutos. Recomendaciones: Par de divisas: XAUUSD (ORO) Marco temporal: M15 (15 minutos) Depósito Mínimo: $500 Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos Brokers: IC Markets, Pepperstone, Exness, y otros brokers con spreads bajos Importante: El
FREE
Scalper Marti 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Simple scalping EA que utiliza el sistema de lotes martingala. Scalping sucede en el patrón de velas y el tamaño de la vela en pips. Este es un sistema de comercio automático completo que tiene la opción de gestión de dinero automático también. CARACTERÍSTICAS: 1. Martingala 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Take Profit fácil 6. 6. Utiliza patrones de velas Nota Importante : - Como su nombre indica se trata de un sistema de Martingala. ¡Siempre es mejor utilizar la configuración mínima
Gold Hold
Angel Torres
Asesores Expertos
Señal en Vivo: https://www.fxblue.com/live/settings/goldholdea Importante Debes cargar el archivo .set o archivo de configuración correcto antes de ejecutar el sistema. La plataforma no permite colocar un Stop Loss demasiado bajo o ajustado. Si utilizas los parámetros predeterminados, los resultados serán inferiores a lo esperado. El archivo de configuración está disponible en el área de Discusión, junto con resultados y, próximamente, cuentas auditadas del sistema. Oferta especial Primeras 5 co
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Asesores Expertos
El DYJ Williams Percent Range es una herramienta de trading única de alta calidad y fácil de usar y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias e indicadores Williams' Percent Range . Los valores del indicador que oscilan entre -80% y -100% indican que el mercado está sobrevendido. Los valores del indicador que oscilan entre -0% y -20% indican que el mercado está sobrecomprado. Parámetros de entrada Parámetros WPR InpSpread = 50 -- Cuando la dispersión es mayor o igua
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro de Ea: Hacemos este Ea en la estrategia de reventa para la tendencia a corto plazo. Ea es capaz de trabajar en cualquier par de divisas y cualquier tiempo de los marcos grÃ¡ficos, pero los beneficios y el riesgo son depende de tiempo chart.we proporcionar apoyo completo a la configuraciÃ³n ea en su mejor carta de tiempo de acuerdo con el par de divisas. Contacte con nosotros mediante el envío de masaje en el chat mql5 para configuraciones Ea. Tambien almacenamos nuestros archivos de conf
AlphaCore EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
GBPUSD Asesor Experto Multiestrategia (4 en 1) Este Asesor Exper to totalmente automatizado ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer resultados de negociación consistentes, precisos y fiables en GBPUSD . A diferencia de los robots mono-estrategia que sólo pueden funcionar en determinadas condiciones, este EA combina 4 estrategias de negociación probadas en un sistema de gran alcance, que le da un enfoque equilibrado y adaptable al mercado. ¿Por qué elegir este EA? El mercado GBPUSD es conoci
FREE
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Asesores Expertos
Wolftrix EA MT5 Recomendaciones de uso: Instrumento: XAUUSD (Oro) Marco temporal: M15 con H1 (Sugerencia por defecto) Saldo mínimo: $500 para un tamaño de lote de 0.01 Tipo de cuenta: Cualquier cuenta MT5 que soporte operaciones con Oro Condiciones del broker: Se recomienda un spread bajo y una ejecución estable ¡Wolftrix EA MT5! Es un avanzado Robot de Trading XAUUSD diseñado para los traders que prefieren entradas basadas en la precisión con una frecuencia controlada. Opera exclusivamente en
FREE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
ADX Multi Currency EA MT5  implementa estrategias sólidas basadas en el Average Directional Index (ADX), ampliamente testeadas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas e
Compounding smart bot
Josias Antimano Nazal
Asesores Expertos
Compounding Smart Bot es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que desean obtener resultados consistentes a través de la precisión y la velocidad. Construido con un algoritmo de sesgo de tendencia , identifica la dirección predominante del mercado para aumentar la probabilidad de operaciones ganadoras. También integra una estrategia de soporte y resistencia , asegurando que las entradas y salidas se sitúen en los niveles de mercado más fiables. Para un mayor rendimie
Manual Trade Panel
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
EA de panel de operaciones manual - EA de panel eficiente para una gestión de órdenes rápida e informada en MT5: - Órdenes pendientes con un solo clic con visualización instantánea de SL/TP en dinero y distancia, para que conozca el riesgo/objetivo antes de ejecución. - Previsualización de P/L en vivo por operación y agregada, que le ayuda a dimensionar y colocar órdenes con confianza. - Herramientas de gestión rápida: mover/modificar SL/TP, cierre parcial/completo, breakeven y trailing helpe
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (4)
Asesores Expertos
Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada Nota importante del broker Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets . Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez. Precios de lanzamiento Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $ Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primer
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que opera en la intersección de dos medias móviles utiliza la tercera media móvil para filtrar la dirección de la tendencia actual. Tiene configuraciones de entrada flexibles, pero al mismo tiempo simples. Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT4 ->   AQUÍ   / Instrucción   ->       AQUÍ     Beneficios: Fácil configuración intuitiva Apto para cualquier tipo de instrumento y cualquier período de tiempo. Tiene tres tipos de notificaciones. Sistema enchufable de superpos
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
AthenaEA MT5
Jakub Zach
Asesores Expertos
Descripción AthenaEA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para los pares de divisas GBPJPY y USDJPY. El EA viene pre-configurado con 13 estrategias probadas y requiere cero configuración - simplemente conéctelo a cualquiera de GBPJPY o USDJPY gráfico y comenzará a operar de forma automática. Características principales 13 estrategias incorporadas : El AE incluye 13 estrategias de negociación independientes en múltiples marcos temporales (M30, H1, H2). No nec
PylonEA MT5
Jakub Zach
Asesores Expertos
PylonEA - Sistema Gratuito de Trading de Cuadrícula Este es un EA gratuito que contiene solo 2 estrategias del portafolio de ThemisEA - ambas estrategias operan EURUSD. Características principales: Cada posición tiene un stop loss Sistema de rejilla avanzado con espaciado dinámico de posiciones Posiciones máximas por estrategia: 18 posiciones (cuadrícula no infinita - riesgo controlado) Tamaño mínimo de cuenta recomendado: $2000 USD Nota: Menos diversificado que ThemisEA - sólo opera con un par
FREE
ThemisEA MT5
Jakub Zach
Asesores Expertos
ThemisEA - Sistema de Trading de Cuadrícula de Cartera Este EA implementa una cartera de 13 estrategias de cuadrícula independientes a través de tres pares de divisas: EURUSD, USDCAD, y USDJPY. Todas las estrategias fueron generadas usando mi propio generador de estrategias. Características principales: Cada posición tiene un stop loss, por lo que es adecuado para las cuentas de la firma prop y reducir el riesgo de liquidación de la cuenta Sistema de rejilla avanzado con espaciado de posiciones
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario