MetisEA MT5

Descripción

MetisEA es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para tres pares de divisas principales: USDCAD, EURUSD y USDJPY. El EA viene pre-configurado con 11 estrategias optimizadas y requiere cero configuración - simplemente conéctelo a UN gráfico (cualquier par, cualquier marco de tiempo - incluso EURUSD) y comenzará a operar automáticamente en los tres pares.

Características principales

11 estrategias incorporadas : Optimizadas utilizando la metodología adecuada fuera de muestra (OOS 1/2 split) desde 2010-2012 en adelante, incluyendo estrategias que también funcionaron bien en periodos anteriores.

: Optimizadas utilizando la metodología adecuada fuera de muestra (OOS 1/2 split) desde 2010-2012 en adelante, incluyendo estrategias que también funcionaron bien en periodos anteriores. No necesita configuración : Todas las estrategias están preoptimizadas y listas para operar inmediatamente

: Todas las estrategias están preoptimizadas y listas para operar inmediatamente Funcionamiento en un solo gráfico : Adjúntelo a UN solo gráfico - el EA maneja automáticamente los tres pares de divisas desde ese único adjunto

: Adjúntelo a UN solo gráfico - el EA maneja automáticamente los tres pares de divisas desde ese único adjunto Análisis Multi-Tiempo : Cada estrategia analiza múltiples marcos temporales simultáneamente (30M, 1H, 2H, 3H, 4H) para una sólida toma de decisiones.

: Cada estrategia analiza múltiples marcos temporales simultáneamente (30M, 1H, 2H, 3H, 4H) para una sólida toma de decisiones. Sistema de Memoria de Señales : El EA recuerda cuándo se activaron las señales y mantiene su estado activo durante 1-200 velas, sin limitarse a leer los valores actuales de los indicadores

: El EA recuerda cuándo se activaron las señales y mantiene su estado activo durante 1-200 velas, sin limitarse a leer los valores actuales de los indicadores Gestión flexible del riesgo : Alterna entre tamaño de lote fijo o porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta

: Alterna entre tamaño de lote fijo o porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta Stop Loss: Cada estrategia tiene niveles de stop-loss optimizados (0,4% - 1,4% del precio)

Loss: Cada estrategia tiene niveles de stop-loss optimizados (0,4% - 1,4% del precio) Trailing Stop Loss: Algunas estrategias utilizan trailing stops dinámicos para bloquear los beneficios.

Stop Loss: Algunas estrategias utilizan trailing stops dinámicos para bloquear los beneficios. Filtrado temporal : Las estrategias operan durante horas de negociación específicas para condiciones de mercado óptimas.

: Las estrategias operan durante horas de negociación específicas para condiciones de mercado óptimas. Múltiples tipos de señales : Utiliza RSI, CCI, Momentum, Bandas de Bollinger, cruces SMA/EMA y niveles de ruptura de precios en múltiples marcos temporales.

: Utiliza RSI, CCI, Momentum, Bandas de Bollinger, cruces SMA/EMA y niveles de ruptura de precios en múltiples marcos temporales. Gestión independiente de posiciones: Cada estrategia gestiona sus propias posiciones por separado

Arquitectura multitemporal y de memoria

Las estrategias de MetisEA analizan múltiples marcos temporales simultáneamente - una sola estrategia puede monitorizar el RSI en 3H, el CCI en 2H, las Bandas de Bollinger en 1H, y el momentum en 4H.

El sistema de memoria de señales recuerda activamente cuándo se activaron las condiciones de señales específicas y las mantiene activas durante un número configurado de velas, creando una comprensión inteligente y contextual del mercado en lugar de reaccionar simplemente a los valores de los indicadores.

¿Por qué sesgo direccional?

Este EA abre posiciones largas en USDCAD y USDJPY mientras opera corto en EURUSD porque la ventaja estadística en estos pares favorece estas direcciones específicas. Se trata de una elección de diseño deliberada basada en sólidas pruebas retrospectivas y en la validación fuera de muestra.

Enfoque a largo plazo y diversificación

Este EA está construido para un rendimiento sostenible a largo plazo, no para ganancias a corto plazo. No espere que el EA sea rentable cada mes - este es un comportamiento normal y esperado para sistemas de trading robustos. La atención se centra en el rendimiento constante durante trimestres y años, no días o semanas. La diversificación a través de múltiples estrategias, plazos y pares de divisas ayuda a reducir el riesgo y aumenta la probabilidad de éxito a largo plazo.

Distribución de estrategias

3 estrategias USDCAD (sólo compra)

4 estrategias EURUSD (sólo venta)

4 estrategias USDJPY (sólo compra)

Cada estrategia utiliza combinaciones únicas de señales de entrada/salida a través de múltiples marcos temporales con diferentes filtros de tiempo del día y configuraciones de memoria de señales.

Ajustes

Número Mágico : Identifica las operaciones del EA

: Identifica las operaciones del EA Tamaño del Lote : Tamaño de la posición por operación (o % de riesgo cuando el modo de riesgo está activado)

: Tamaño de la posición por operación (o % de riesgo cuando el modo de riesgo está activado) Usar porcentaje de riesgo : Alterna entre tamaño de lote fijo y riesgo basado en porcentaje del saldo de la cuenta

: Alterna entre tamaño de lote fijo y riesgo basado en porcentaje del saldo de la cuenta Nombres de símbolos: Ajustar si su broker utiliza diferentes nombres de símbolo (USDCAD, EURUSD, USDJPY)

Cómo funciona

Adjunte el EA a UN solo gráfico (cualquier par, cualquier marco de tiempo - no importa) El EA monitoriza automáticamente todas las estrategias en los tres pares y en múltiples marcos temporales. Abre posiciones cuando se cumplen todas las condiciones de entrada Gestiona las salidas basándose en señales de múltiples marcos temporales, trailing stops o niveles virtuales de stop-loss/take-profit.

Importante: Adjunte el EA sólo a UN gráfico. No lo adjunte a múltiples gráficos - esto causará posiciones duplicadas.

El EA maneja todo automáticamente - no se necesita optimización o ajuste de parámetros.

Descargo de responsabilidad

El rendimiento pasado de este EA no es indicativo de resultados futuros y no garantiza beneficios. Operar implica un riesgo significativo, y existe la posibilidad de perder toda su inversión. Incluso con una estrategia diversificada, las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente; por lo tanto, sólo debe invertir dinero que pueda permitirse perder. Utilice este EA bajo su propia responsabilidad y asegúrese de que se ajusta a sus objetivos.

Precios

El precio aumentará a medida que más usuarios adopten el sistema y se siga validando su rendimiento.

Asegúrese su copia ahora antes de la próxima subida de precios.