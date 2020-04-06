ThemisEA MT5
- Experten
- Jakub Zach
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
ThemisEA - Portfolio-Grid-Handelssystem
Dieser EA implementiert ein Portfolio von 13 unabhängigen Grid-Strategien für drei Währungspaare: EURUSD, USDCAD, und USDJPY. Alle Strategien wurden mit meinem proprietären Strategie-Generator erstellt.
Hauptmerkmale:
- Jede Position ist mit einem Stop-Loss versehen, so dass sie für Prop-Firm-Konten geeignet ist und das Risiko eines Kontolöschens reduziert.
- Fortschrittliches Rastersystem mit dynamischem Positionsabstand
- Maximale Positionen pro Strategie: 12-18 Positionen (nicht unendliches Raster - kontrolliertes Risiko)
- Empfohlene Mindestkontogröße: $2000 USD
- Realistischer Gewinnfaktor mit sichtbaren Verlustperioden auf der Aktienkurve
Einfache Installation:
- EA einfach an einen beliebigen Chart anhängen (z.B. EURUSD H1) - der EA erledigt alles automatisch
- Jede Position hat einen eindeutigen Kommentar, der zeigt, zu welcher Strategie sie gehört
- Symbolnamen können in den Eingaben angepasst werden, wenn Ihr Broker eine etwas andere Bezeichnung verwendet (z.B. "EURUSD.m" statt "EURUSD")
Wichtige Haftungsausschlüsse:
- Dies ist KEIN KI-Bot oder überoptimiertes System
- Rechnen Sie mit Drawdowns und Verlustphasen - das ist normal
- Grid-basierter Handel birgt inhärente Risiken - Nutzung auf eigene Gefahr
- Alle Strategien wurden von 2012 bis heute unter Verwendung von 1/2 Out-of-Sample-Periode optimiert
- Es wurden nur Strategien ausgewählt, die auch vor 2012 erfolgreich waren.
Testmethodik:
- Jede Strategie wurde manuell auf drei Datensätzen erneut getestet: Roboforex, Darwinex, und Pepperstone
- Schwerpunkt auf Robustheit und Diversifizierung unter verschiedenen Marktbedingungen
Empfehlungen:
- Verwenden Sie Broker mit klassischer GMT+2/GMT+3 Zeitzone für beste Ergebnisse
- Beginnen Sie mit einer minimalen Losgröße
- Passen Sie die Losgröße auf der Grundlage Ihrer eigenen Backtest-Ergebnisse und Ihrer Risikotoleranz an
- Testen Sie unter den Bedingungen Ihres Brokers, bevor Sie live handeln.
Für diejenigen, die sich für Nicht-Grid-Systeme interessieren, empfehle ich meine AthenaEA, die bereits erste Live-Konto-Ergebnisse aufweist (obwohl die Testphase noch kurz ist).