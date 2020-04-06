ThemisEA MT5

ThemisEA - Portfolio-Grid-Handelssystem

Dieser EA implementiert ein Portfolio von 13 unabhängigen Grid-Strategien für drei Währungspaare: EURUSD, USDCAD, und USDJPY. Alle Strategien wurden mit meinem proprietären Strategie-Generator erstellt.

Hauptmerkmale:

  • Jede Position ist mit einem Stop-Loss versehen, so dass sie für Prop-Firm-Konten geeignet ist und das Risiko eines Kontolöschens reduziert.
  • Fortschrittliches Rastersystem mit dynamischem Positionsabstand
  • Maximale Positionen pro Strategie: 12-18 Positionen (nicht unendliches Raster - kontrolliertes Risiko)
  • Empfohlene Mindestkontogröße: $2000 USD
  • Realistischer Gewinnfaktor mit sichtbaren Verlustperioden auf der Aktienkurve

Einfache Installation:

  • EA einfach an einen beliebigen Chart anhängen (z.B. EURUSD H1) - der EA erledigt alles automatisch
  • Jede Position hat einen eindeutigen Kommentar, der zeigt, zu welcher Strategie sie gehört
  • Symbolnamen können in den Eingaben angepasst werden, wenn Ihr Broker eine etwas andere Bezeichnung verwendet (z.B. "EURUSD.m" statt "EURUSD")

Wichtige Haftungsausschlüsse:

  • Dies ist KEIN KI-Bot oder überoptimiertes System
  • Rechnen Sie mit Drawdowns und Verlustphasen - das ist normal
  • Grid-basierter Handel birgt inhärente Risiken - Nutzung auf eigene Gefahr
  • Alle Strategien wurden von 2012 bis heute unter Verwendung von 1/2 Out-of-Sample-Periode optimiert
  • Es wurden nur Strategien ausgewählt, die auch vor 2012 erfolgreich waren.

Testmethodik:

  • Jede Strategie wurde manuell auf drei Datensätzen erneut getestet: Roboforex, Darwinex, und Pepperstone
  • Schwerpunkt auf Robustheit und Diversifizierung unter verschiedenen Marktbedingungen

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie Broker mit klassischer GMT+2/GMT+3 Zeitzone für beste Ergebnisse
  • Beginnen Sie mit einer minimalen Losgröße
  • Passen Sie die Losgröße auf der Grundlage Ihrer eigenen Backtest-Ergebnisse und Ihrer Risikotoleranz an
  • Testen Sie unter den Bedingungen Ihres Brokers, bevor Sie live handeln.

Für diejenigen, die sich für Nicht-Grid-Systeme interessieren, empfehle ich meine AthenaEA, die bereits erste Live-Konto-Ergebnisse aufweist (obwohl die Testphase noch kurz ist).

