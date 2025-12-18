🚀 MGH ZigZag Fibonacci - Version 1.3

MGH ZigZag Fibonacci ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.

Dieser EA kombiniert die interne ZigZag-Struktur mit dem Fibonacci-Retracement-Rahmen, um einen präzisen Mechanismus zur Erkennung von hochwahrscheinlichen Swing-Punkten, Umkehrungen, Trendfortsetzungszonen und Unterstützungsdurchbrüchen zu schaffen. Außerdem bietet er eine mehrschichtige Momentum-Filterung und einen Stop-Loss-Mechanismus.

Version 1.3 fügt eine Funktion zum Scannen von Strategien mit 3 Zeitrahmen hinzu, filtert offene Aufträge genauer und passt die Handelseröffnungs- und -schließungszeiten auf der Grundlage von täglichen Nachrichtenereignissen an, um Verluste zu minimieren. Das Schließen von Geschäften an Freitagen (um zu verhindern, dass der EA an Freitagen handelt) oder das Schließen des EA während wichtiger Nachrichtenereignisse kann sehr vorteilhaft sein. Version 1.5 Dieser EA enthält eine Hybrid News Engine mit den Modi Manuell, Datei und Indikator. Optionale kostenlose Tools sind für die automatische Filterung von Nachrichten verfügbar.

🌟 Die Bedeutung hinter dem Namen "M-G-H"

- M - Mutelu : Positive Energie, Zuversicht und Entschlossenheit

- G - Gold: Eine hochliquide, sichere Anlage, ideal für den strukturierten Handel

- H - Hybrid Stop-Loss : Entwickelt, um Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren





🔍 Kernlogik der Strategie

MGH ZigZag Fibonacci verwendet eine Kombination aus der ZigZag-Struktur und Fibonacci-Retracement-Intervallen, um die wahre Marktstruktur zu erkennen und einen disziplinierten Einstieg zu erzwingen.





✔ Empfohlene Fibonacci-Intervalle

* Start: 23 oder 38

* Ende: 50 oder 61

Für Gold (XAUUSD), im Allgemeinen... Der Handel zwischen 23 und 61 wird die stabilste Signalqualität liefern.





Der EA analysiert mehrere Elemente:

- Höhere Hochs und niedrigere Tiefs

- Strategische Ausbrüche

- Zonen der Erschöpfung der Umkehrung

- Momentum-Unterstützung

- Bestätigung der Fibonacci-Grenzen

Trades werden nur ausgeführt, wenn die Struktur, der Trend und das Momentum perfekt übereinstimmen.





💡 Was macht diesen EA anders?

Der MGH ZigZag Fibonacci erweitert die Fähigkeiten der ursprünglichen Momentum ATR Pro Engine durch die Integration des Fibonacci Control Layers, um die Genauigkeit der Momentumstärke und des Volatilitätsverhaltens zu verbessern. und Trade Entry Risiken





📌 EMA-Trendrahmen (30 und 150, geeignet für den M15-Zeitrahmen)

- Richtungsweisende Tendenzen bestätigen

- Ausfiltern von Fehlsignalen unter turbulenten Bedingungen





📌 Momentum-Filter (RSI + ADX)

- Blockiert schwache Trends, sich ausdehnende Trends oder Trends mit geringem Momentum

- Lässt nur starke direktionale Bewegungen zu





📌 ATR-gesteuerte Volatilitätskontrolle

- Automatische Anpassung von Stop-Loss und Stop-Loss auf der Grundlage der Goldvolatilität in Echtzeit

- Verringern Sie vorzeitige Stop-Losses

- Verbesserung der langfristigen Konsistenz





📊 Mehrere EMA-Trendbestätigungsebenen

Mehrere EMAs arbeiten zusammen, um:

- Falsche Signale zu reduzieren

- Overtrading zu vermeiden

- Sicherzustellen, dass alle Positionen durch die mittel- und langfristige Trendstruktur unterstützt werden





⚡ Momentum-Check vor dem Einstieg in einen Trade

Bevor ein Handel eröffnet wird, prüft der EA:

- RSI Richtung und Tendenz

- ADX-Trendstärke

- Candlestick-Druck und Handelsvolumen-Verhalten

Nur Marktbedingungen mit hohem Vertrauen lösen den Handel aus.





🔐 ATR - Adaptives Risikomanagement

Gold ist sehr volatil. Der EA passt seine Werte dynamisch an:

- Stop-Loss

- Take-Profit

Dies hilft, die Ergebnisse zu stabilisieren und unnötige Verluste in volatilen Märkten zu minimieren.





⭐ Hauptmerkmale

- Vollständig automatisierter EA der Profiklasse

- Interner ZigZag + Fibonacci (strukturbasiert)

- Trend-, Momentum- und Volatilitätsfilterung

- Kein Martingal

- Kein Gitternetz

- Kein Averaging

- ATR-angepasster SL, TP und Trailing Stop

- Optimiert für XAUUSD auf M15

- Geringe CPU-Belastung

- Ideal für langfristiges Wachstum und Prop-Firm-Handel





🧪 Backtesting-Empfehlungen

Für erste Tests mit einem $1.000-Konto:

minlot = 0,01

maxlot = 0,01

Die Ergebnisse werden näher an der erwarteten Performance liegen.





👨‍💻 Über den Entwickler

Das Entwicklungsteam hat seine Programmierkenntnisse mit über 10 Jahren Erfahrung eingebracht, um ein Handelssystem für den Forex-, Gold- und Kryptowährungsmarkt zu entwickeln. Dieser EA wurde für Live-Handelskonten entwickelt und basiert auf der Philosophie"Zeit ist Ihr wertvollstes Gut - lassen Sie das System für Sie arbeiten".