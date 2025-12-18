📌 MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6

- Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold)

- Entwickelt für den M15-Handel

Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine.

Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignisse hinzu. Um den Drawdown zu reduzieren, ist es hilfreich, den Handel freitags zu schließen (Stop EA from trading on Friday = true) oder den EA während wichtiger Nachrichtenereignisse zu schließen. Version 1.7 Dieser EA enthält eine Hybrid News Engine mit den Modi Manuell, Datei und Indikator. Optionale kostenlose Tools sind für die automatische Filterung von Nachrichten verfügbar.

Die Namen M-G-H stehen für:

- M - Mutelu: Zuversicht, Disziplin und positive Energie

- G - Gold: Ein sicherer und hochliquider Markt

H - Hybrid StopLoss: Ein Stop-Loss-System





🔥 Warum ist der MGH SuperTrend Scan Module EA die richtige Wahl für Trader? Weil wir wichtige Werkzeuge haben, die dieses System anders machen.

🧠 E ingebautes SuperTrend Tool (Erweiterte Version)

- Erkennt echte direktionale Verzerrungen durch geglättete Volatilität

- Identifiziert Trendwechsel schneller als typische MA-Filter

- Vermeidet falsche Ausbrüche und Volatilitätszonen

- Arbeitet nahtlos mit mehreren Zeitrahmen (H1/D1)





Die Strategy Scanner Engine hat 3 Ebenen und 3 Zeitrahmen. Dieser EA ist ein Multi-Timeframe-Scanner, der verschiedene Marktverhaltensweisen erkennen kann.

2.1 Erster Zeitrahmen - Aufeinanderfolgende M1-Ausbrüche

2.2 Zweiter Zeitrahmen - Aufeinanderfolgende M5-Retracements

2.3 Dritter Zeitrahmen - Micro-Reversals → Trendumkehrungen

- Erkennung von Exhaustion Wick, Engulfing und Hammer-Mustern

- Bestätigte Volumenumkehrungen

- Ideal für Umkehrungen mit starken Trends

Der Scanner funktioniert nur, wenn SuperTrend + EMA Trend + Momentum + Struktur übereinstimmen. Dies reduziert das Rauschen und erhöht die Gewinnrate erheblich.





📌 Trendbestätigung mit mehreren EMAs (M15 + H1 + D1).

Trades werden nur ausgeführt, wenn sich der Preis in verschiedenen Zeitrahmen bewegt, was eine Richtungsfilterung auf institutioneller Ebene ermöglicht.





⚡ Momentum-Filterschicht (RSI + ADX)

Bevor eine Position eingegangen wird, muss das Momentum erfüllt sein:

- RSI-Richtung

- ADX-Trendstärkekriterien

- Candlestick/Volumen-Bestätigung durch den internen Scanner

Diese Methode eliminiert schwache oder abflauende Trends.





📊 ATR - Adaptive Risikokontrolle

Gold ist sehr volatil - feste Stop-Loss/Retracement (SL/TP)-Niveaus sind unwirksam.

Dieser EA verwendet eine dynamische ATR-Einteilung:

- ATR Stop-Loss

- ATR Gewinnmitnahme

- ATR-Nachlaufsystem

- ATR-Break-Even-System

- Mehrstufiges Hybrid-Trailing-System (Customizer)

Dieses System passt Ihre Stop-Loss- und Retracement-Levels auf intelligente Weise an das aktuelle Volatilitätsumfeld an.





🛡 Hybride StopLoss-Engine

Mehrstufiges System mit institutioneller Qualität:

- Break-Even mit Offset

- ATR-Soft-Trailing

- Step-Trailing

- Stop-Stop-Korrektursystem (Verhindert übermäßige Korrekturen zwischen den Signalen)

Ergebnis → Schutz der Gewinne, indem der Trend nicht zu früh unterbrochen wird





📘 Überblick über die Haupt-Handelslogik

Das MGH SuperTrend Scan Modul wird nur dann einen Handel eingehen, wenn:

1. SuperTrend Richtung = bestätigt den Trendbias

2. Bestätigt, dass der EMA (H1, D1) die TF-Trendlinie kreuzt

3. Bestätigt, dass das Momentum (RSI + ADX) positiv ist

4. Bestätigt die Struktur durch den Strategy Scanner

Dieses "4-Schichten-Bestätigungssystem" stellt sicher, dass der EA nur hochwertige, trendkonforme Einstellungen verwendet.





✨ Hauptmerkmale

- Vollständig automatisiertes Handelssystem

- Eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem

- Multi-Timeframe-Trendanpassung (M15/H1/D1)

- Fortgeschrittenes Strategie-Scanning-System mit 3 Strategien

- Momentum-Filtersystem (RSI + ADX)

- ATR-basiertes SL-, TP- und Trailing-System

- Kein Martingal

- Kein Raster

- Keine Durchschnitte

- Geringer Verbrauch von Systemressourcen

- Entwickelt für XAUUSD (Gold), M15

- Geeignet für den Prop-Firm-Handel und langfristige Konten





🔧 Backtesting-Empfehlungen

Bei einer Testbestellung von 1.000 $ ist das Mindestlos = 0,01, das Höchstlos = 0,01.

Dies entspricht dem im Screenshot verwendeten Risikomodell.





👨‍💻 Über den Entwickler

Dieses System wurde von einem Team erfahrener Informatikingenieure entwickelt, die sich auf die Entwicklung von MQL5 und den Handel spezialisiert haben. Es beinhaltet Kenntnisse über die Marktstruktur, Chartmuster, QM-Muster, verschiedene Fibonacci-Techniken, die Identifizierung von Kauf- und Verkaufspunkten mit Hilfe von Volumenprofilen, Gewinnmitnahmestrategien mit Hilfe der Elliott-Wellen-Analyse und präzise Umkehrhandelstechniken wie Divergenz und Angebot-Nachfrage-Handel. Diese Elemente werden mit Handelsindikatoren kombiniert, um einen Expert Advisor (EA) zu erstellen - ein vollständiges automatisiertes Handelssystem.

Dieses System basiert auf der Philosophie, dass "Disziplin, Struktur und Automatisierung" effektiver sind als menschliche Emotionen. Lassen Sie den Algorithmus für sich arbeiten, und Sie haben freie Zeiteinteilung.