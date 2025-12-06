MG BB Swing

MG_BB_Swing - Swing Trading System für XAUUSD, ausschließlich auf dem Zeitrahmen M15.

Für den Forex-Markt (AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF), laden Sie diese Forex.set-Datei herunter.

🚀 System-Highlights

✔ 1. Bollinger Bands Umkehrung

Erkennt Preisausdehnungen und -kontraktionen, um überkaufte/überverkaufte Zonen genau zu identifizieren. Ideal für Märkte mit starken Schwankungen.

✔ 2. Professionelle Swing-Erkennung (eingebaut)

Ein spezieller Swing-Algorithmus erkennt echte Umkehrungen. Es werden keine externen Indikatoren benötigt.

- Unterstützt hohe Volatilität.

- Funktioniert gut mit XAUUSD.

✔ 3. EMA (Exponential Moving Average) Trendfilter mit EMA, um nur Seitwärtstrends zu erkennen.

✔ 4. ATR-Volatilitätsfilter

Verwenden Sie ATR, um die Volatilität zu erkennen, um zu vermeiden, dass Sie bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen in den Handel einsteigen.

✔ 5. RSI-Bestätigung

Der RSI filtert das Momentum und wird verwendet, um Umkehrungen oder Ausbrüche in die richtige Richtung zu bestätigen.

🧠 Logik der Ordereingabe : Die primäre Einstiegs- und Ausstiegsstrategie ist die Einstiegs- und Ausstiegsstrategie. (Durchschnittliche Umkehrung der Handelsspanne)

Für Kauf :

1. ein professioneller Swing-Trade zeigt ein starkes Swing-Tief (negative Indikatorwerte sind höher als das Niveau).

2. der Kurs nähert sich dem unteren Bollinger Band oder durchbricht es gemäß den Bedingungen.

3. der Kurs durchläuft den EMA-Trendfilter, um nur Seitwärtsmärkte zu erkennen.

4. keine aktiven Aufträge.

Eröffnen Sie einen Kaufauftrag, indem Sie den SL aus den Parametern Swing High + ATR + SL berechnen.

Für Verkaufen:

Umgekehrt, wenn das Swing High + den oberen Bereich berührt oder durchbricht, dann verkaufen Sie zurück zum Durchschnitt.

Es gibt drei logische Hauptausstiegsebenen :

1. mit Bollinger Bands schließen

2. schließen mit RSI (nur Gewinn)

3. der Stop-Loss

💼 Risiko-Management

* Stop Loss basierend auf ATR

* Take Profit mit Swing-Ziel

* Breakeven-Punkt (BE)

* Zwei Arten von Verkaufsoptionen: Preis erreicht ein bestimmtes Niveau Filtern nach Volumen

* Verhinderung von doppelten Aufträgen

📊 Zeitrahmen und Symbol

Nur für den M15-Zeitrahmen empfohlen

Geeignet für: XAUUSD, XAUUSD.s, XAUUSD.sc

Forex-Markt für: AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF

Unterstützt alle Broker (4/5 Ziffern)

🛠 Features include :

* Eingebaute professionelle Swing-Indikatoren (keine zusätzlichen Indikatoren erforderlich)

* Bollinger Bänder

* ATR Volatilität

* RSI Momentum

* Automatische magische Zahl

* Flexible Parameteranpassung

Geeignet für diejenigen, die wollen :

* Stabiler und einfach zu bedienender Swing EA

* Ein System, das die Signalqualität über das Volumen stellt

* Hochwahrscheinliches Trading

* Verluste reduzieren und Gewinnquoten erhöhen

* Vollständig automatisiert

📈 Kämpfen Sie weiter! Die Macht des EA!

Der Forex-Markt ist ein wahres Schlachtfeld! Diejenigen, die EAs einsetzen, sollten daran denken, dass "Beständigkeit" der Schlüssel ist. Lassen Sie sich von kleinen Schwankungen nicht entmutigen. Haben Sie Vertrauen in Ihre Strategie und lassen Sie das System seine Magie wirken! Nachhaltige Gewinne warten auf Sie!

Empfohlene Produkte
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experten
AUDCAD MT5 EA mit vollautomatisierter Martingale-Strategie Der AUDCAD Double Grid Expert ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für das Forex-Währungspaar AUD/CAD auf dem M15-Chart optimiert wurde. Unabhängig vom aktuellen Trend eröffnet der EA kontinuierlich Kauf- und Verkaufspositionen (0.01 Lot), die mithilfe eines innovativen Grid-Systems verwaltet werden. Der EA ist für Hedging-Konten mit einem Hebel von 1:500 konzipiert. Funktionsweise des EAs  Der EA eröffnet kontinuierlich neue Kauf
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt Grey Wolf, diese erstaunliche EA wurde gemacht und sorgfältig für den USD/CAD, AUD/USD Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist, dass Sie mehr als 25% monatlichen Gewinn und Ihr Konto nie erreichen 0 $. Dieser EA kann mit wenig Kapital 100$ verwendet werden und arbeiten perfekt, ich getestet mit 50$ und arbeiten perfekt, aber es ist ratsam, mit 100$ Minimum zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS. Sie können auch ein größeres Kapita
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie Gott Odin jetzt zu arbeiten, diese erstaunliche EA wurde sorgfältig gemacht und getestet für den USD/CHF, EUR/USD-Markt ausschließlich in der 5m-Zeitrahmen, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher zu halten und erhalten konstante monatliche Gewinne. Dieser EA kann mit wenig Kapital $100 verwendet werden und es funktioniert perfekt, ich habe mit $50 getestet, aber es wird empfohlen, mit $100 Minimum zu beginnen, ich empfehle die Verwendung eines VPS. Sie können auch mit einem
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt arbeiten The Last Pharaon diese unglaubliche EA wurde sorgfältig gemacht und für den EUR/USD-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher hinter dieser unglaublichen EA zu halten und Ihr Konto erreicht nie zu $ 0. Dieser EA kann mit wenig Kapital $ 100 verwendet werden, ich habe es mit $ 50 getestet und es funktioniert perfekt, aber es ist ratsam, mit einem Minimum von $ 100 zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS.
Two Brothers AU11
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt arbeiten Zwei Bruder AU11 diese unglaubliche EA wurde sorgfältig gemacht und für den AUD / USD-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, ist der Zweck dieser EA, um Ihr Kapital sicher hinter dieser unglaublichen EA und Ihr Konto erreicht nie zu $ 0. Dieser EA kann mit wenig Kapital $ 100 verwendet werden, ich habe es mit $ 50 getestet und es funktioniert perfekt, aber es ist ratsam, mit einem Minimum von $ 100 zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS. Sie kö
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Ultra Breakout MT5
Ruslan Pishun
Experten
Das Handelssystem verwendet eine echte Ausbruchsstrategie mit einer intelligenten Berechnungsmaschine, um schlechte Signale zu eliminieren. Der EA wurde nur für EURUSD H15 entwickelt und optimiert. Wir empfehlen die Wahl eines Brokers mit einem festen Spread von 5 bis 20 Punkten, mit einem Null-STOPLEVEL und fünfstelligen Kursen. Sie können die Einstellungen ändern und andere Paare ausprobieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Trades sind immer mit STOPLOSS, Smart Trailing und Breakeven abges
Ultimatum Breakout MT5
Ruslan Pishun
1 (2)
Experten
Ultimatum Breakout - dieses Handelssystem verwendet die Strategie der gültigen Ausbrüche, mit mehreren benutzerdefinierten Indikatoren für die Beseitigung von schlechten Signalen. Der EA verwendet eine sehr kleine SL, so dass das Konto immer von Equity Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA ist vollständig angepasst: berechnet den Spread - für schwebende Aufträge, Stop Loss, Trailing Stop, Breakeven. Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% getest
Nova WPR Trader
Anita Monus
Experten
Nova WPR Trader ist ein präziser Reversal Expert Advisor, der auf dem Williams %R-Indikator basiert. Er wurde überarbeitet, um die Erschöpfung des Momentums zu erkennen und saubere, kalkulierte Einstiege an den Wendepunkten des Marktes zu ermöglichen. Egal, ob der Markt überbewertet ist oder sich in einer Handelsspanne befindet, dieser EA wurde entwickelt, um Umkehrpunkte mit Struktur zu timen, nicht mit Vermutungen. Anstatt auf jedes überkaufte oder überverkaufte Signal zu reagieren, filtert No
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experten
Diese EA hat nicht jede Woche aktualisieren, wie einige Betrug Programme tun, um den Verlust Handel zu verstecken. Auch sie verwenden Gitter Taktik, die bald oder laiter Ihr Konto brennen wird, gibt es keine solche Sache hier! Die Taktik ist festgelegt, der Roboter macht sein Ding...der Himmel ist die Grenze. Also sitzen, beobachten, genießen und beSmiley :) Dieser Roboter ist das Ergebnis von wirklich großer Arbeit und Analyse, es hat mich 5 Jahre gedauert, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. A
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Experten
Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem Smart Breakout EA Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch. Live-Trades: Klicken Sie hier
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experten
Merkmale Ein erstaunlicher Scalper, der für den EURUSD 1 min Zeitrahmen entwickelt wurde. Verglichen mit der 5-Minuten-Version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , ist dieser ein höheres Risiko/Lohn. Genau wie die 5-Minuten-Version benötigte diese Version mehr als 500 Stunden Optimierung. Es wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass es auch auf anderen Brokern funktioniert. Ich werde auch bald die MT4 Version
Nexus Hedg EA
Mohammed Kaddour
5 (1)
Experten
EA mit der Idee, die "High Risk - High Reward" Strategie zu verwenden. Sie sollten die EA mit dem gleichen Kapital wie mein Handelssignal verwenden, Gewinne regelmäßig zurückziehen und nur Losgröße 0,01 verwenden, egal das Kapital. Nexus hedg ea ist ein EA, der mit hedge strategy.it arbeiten kann Handel Crypto, Forex-Paare, Metalle, Indice aber brauchen Ihre optimieren. Vollautomatische Berater, mit einem System für die Wiederherstellung von Verlusten. Diese EA nicht verwenden nichts Indikator
Spot light
Kazuya Koizumi
Experten
Dieser EA ist auf das Symbol USDJPY spezialisiert. Er zielt darauf ab, langfristig stabile Handelsergebnisse zu erzielen. [Eingabeparameter] EA-Name :: Keine Bearbeitung erforderlich Magische Zahl :: Keine Bearbeitung erforderlich Lots :: Basis-Handelslot BUY TP-Wert :: TP-Einstellungspunkt SELL TP-Wert :: SL-Einstellungspunkt Zeitrahmen :: Zeitrahmen Candle differential level 1 buy :: Preisänderungspunkt, der den BUY Einstieg bestimmt Candle differential level 1 sell :: Preisänderungspunkt, d
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experten
Das One Bar Breaout EA System ist eine Breakout Strategy die viel Potenzial hat aufgrund der hohen Gewinnmargen. Es ist so konzipiert, dass es versucht den stärksten Trend am Tag mitzunehmen und durch Innovative Trailing-Methoden den Profit maximal ausreizt. Dadurch kann Sie in kurzer Zeit viel Gewinn bringen, auch bei geringer Winrate. Einmal richtig eingestellt, kann es über Monate profitabel laufen. Am besten funktioniert dies bei großen Märkten wie ES (US500), NQ ( NAS100) oder Rohstoffen w
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Experten
Alpha Flow EA: Ihr Trading auf das nächste Level bringen Alpha Flow EA ist ein hochmoderner Trading-Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse zu revolutionieren. Mit proprietären Handelsalgorithmen und tiefen Marktkenntnissen bietet Alpha Flow EA außergewöhnliche Leistung in unterschiedlichen Handelsumgebungen und hilft Ihnen, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Was macht Alpha Flow E
Challenge Edge
HellFrozen SRL
5 (1)
Experten
Challenge Edge — Systematische Multi-Asset-Trendstrategie Challenge Edge ist ein regelbasiertes algorithmisches Handelssystem zur systematischen Ausführung in verschiedenen Marktumgebungen. Es nutzt ein strukturiertes Trendfolgesystem mit klar definierten Ein- und Ausstiegsregeln sowie Risikomanagement. Geeignet für Long- und Short-Positionen auf höheren Zeitrahmen (H1–Daily). Operation Approach Trendfortsetzungs-Methodologie mit flexiblen Einstellungen für Handelsfrequenz, Positionsgröße und E
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experten
Hedging war in den vergangenen Jahrzehnten als "100%-Gewinnstrategie" bekannt. Aber auf dem Seitwärtsmarkt scheint sie nicht richtig zu sein. Wenn Sie die Absicherung zu nahe an den Markt heranführen, wird der Einstieg genauso hoch sein wie die Seitwärtsbewegung. Wenn man die Absicherung zu weit entfernt ansetzt, würde sie nie den BEP erreichen, bevor das Konto explodiert. So, jetzt "EA by CAPO" brachte Ihnen die neue Generation von Hedging, dass Benutzer das Risiko von Side-Way-Markt zu vermei
Tower Market Sky
Moises Javier Torres Rico
Experten
TowerFX EA , der bahnbrechende MQL5 Expert Advisor, der die Art und Weise, wie Sie mit dem EUR/CAD-Paar handeln, verändern wird! Entwickelt von 2 Experten, die algorithmische Systeme in der Welt des Handels entwickeln. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. *Aktualisierte Version, die besser für niedriges Kapital auf EURCAD funktioniert, aber für hohes Kapital sind die Ergebnisse in den Screenshots gezeigt*
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien einzusetzen. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspote
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PowerPro Volatility: eine automatisierte Präzision zu Ihren Diensten Sind Sie bereit, Ihren Ansatz für den Handel mit synthetischen Indizes zu verändern? Wir stellen Ihnen PowerPro Volatility vor, die ultimative Lösung für alle, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig ihren Aufwand minimieren wollen. Dank Dank fortschrittlicher Automatisierung und Spitzentechnologie ist dieser Handelsroboter so konzipiert, dass er außergewöhnliche Leistungen ohne jeglic
Nova SAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova SAR Trader ist ein fokussierter, trendfolgender Expert Advisor, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Indikator aufbaut - optimiert zu einer modernen Handelsmaschine für disziplinierte, direktionale Ausführung. Anstatt impulsiv auf jede Veränderung zu reagieren, wendet dieser EA Struktur und Kontext auf seine Eingaben an, filtert Geräusche heraus und isoliert hochwertige Momentum-Bewegungen. Ganz gleich, ob Sie in trendigen Märkten oder in Schwankungsphasen mit Ausbruchspotenzial handeln, N
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experten
Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung einer automatisierten Handelsstrategie verbunden sind: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, geben aber keine realistische Vorhersage der zukünftigen Profitabilität. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL häng
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Experten
Ich werde einen bahnbrechenden Scalping-Handelsbot vorstellen, der maßgeschneidert für kleine Handelskonten ist. Ich werde mich mit den Feinheiten seiner Einstellungen befassen und Ihnen zeigen, wie Sie sie mit Best Practices auf Ihre Diagramme anwenden können. Jede Einstellung wird sorgfältig erklärt, begleitet von umfassenden Backtest-Berichten, um einen klaren Überblick darüber zu geben, was dieser Trading-Bot für Sie erreichen kann. Limitierter Weihnachtspreis von nur 349 USD Der Preis wi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Experten
MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6 - Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold) - Entwickelt für den M15-Handel Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine. Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignis
FREE
MGH ZigZag Fibonacci
Jumnong Khamngam
Experten
MGH ZigZag Fibonacci - Version 1.3 MGH ZigZag Fibonacci ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die interne ZigZag-Struktur mit dem Fibonacci-Retracement-Rahmen, um einen präzisen Mechanismus zur Erkennung von hochwahrscheinlichen Swing-Punkten, Umkehrungen, Trendfortsetzungszonen und Unterstützungsdurchbrüchen zu schaffen. Außerdem bietet er eine mehrschichtige Momentum-Filterung u
FREE
MGH ZigZag Momentum ATR Pro
Jumnong Khamngam
Experten
MGH ZigZag Momentum ATR Pro - Version 1.6 MGH ZigZag Momentum ATR Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem für Gold (XAUUSD läuft auf dem Zeitrahmen M15). Es integriert internes ZigZag Structure Mapping, mehrschichtige Momentum-Filter und ein hybrides Stop-Loss-System, um eine stabile langfristige Performance mit Risikomanagement zu liefern. Version 1.5 fügt eine Funktion zum Scannen von Strategien mit 3 Zeitrahmen hinzu, filtert offene Aufträge genauer und passt Handelseröffnungs- und -s
FREE
MG Hybrid Trend
Jumnong Khamngam
Experten
MG Hybrid Trend - Ein adaptives Trend- und Umkehranalyse-Tool für mehrere Zeitrahmen. Verwenden Sie den EA, um XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 zu handeln. MG Hybrid Trend ist ein neues intelligentes Handelssystem, das die Leistung von : Multi-Timeframe-Trendanalyse + Momentum + Reversal Detection + Smart Position Management Unter einer Hybrid Scoring Model 6 Slots Architektur, die Signale von M1 → M30 → H1 bis zu W1/D1 verarbeitet. Der EA ist darauf ausgelegt, intelligent mit dem Trend zu handeln
MG Multi Strategy
Jumnong Khamngam
Experten
MG Multi Strategy - Ein Multi-Strategy Signal Filtering Trading System EA für den Handel mit XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15. MG Multi Strategy ist ein professioneller Expert Advisor, der in erster Linie für den Handel mit echtem Geld entwickelt wurde, mit einem starken Schwerpunkt auf Risikomanagement, Konsistenz und langfristigem Überleben. Dieser EA ist nicht für auffälliges Backtesting optimiert. Stattdessen wird jede Komponente durch praktische Handelslogik aufgebaut und verbessert, mit dem
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension