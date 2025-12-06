MG_BB_Swing - Swing Trading System für XAUUSD, ausschließlich auf dem Zeitrahmen M15.

Für den Forex-Markt (AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF), laden Sie diese Forex.set-Datei herunter.

🚀 System-Highlights

✔ 1. Bollinger Bands Umkehrung

Erkennt Preisausdehnungen und -kontraktionen, um überkaufte/überverkaufte Zonen genau zu identifizieren. Ideal für Märkte mit starken Schwankungen.

✔ 2. Professionelle Swing-Erkennung (eingebaut)

Ein spezieller Swing-Algorithmus erkennt echte Umkehrungen. Es werden keine externen Indikatoren benötigt.

- Unterstützt hohe Volatilität.

- Funktioniert gut mit XAUUSD.

✔ 3. EMA (Exponential Moving Average) Trendfilter mit EMA, um nur Seitwärtstrends zu erkennen.

✔ 4. ATR-Volatilitätsfilter

Verwenden Sie ATR, um die Volatilität zu erkennen, um zu vermeiden, dass Sie bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen in den Handel einsteigen.

✔ 5. RSI-Bestätigung

Der RSI filtert das Momentum und wird verwendet, um Umkehrungen oder Ausbrüche in die richtige Richtung zu bestätigen.

🧠 Logik der Ordereingabe : Die primäre Einstiegs- und Ausstiegsstrategie ist die Einstiegs- und Ausstiegsstrategie. (Durchschnittliche Umkehrung der Handelsspanne)

Für Kauf :

1. ein professioneller Swing-Trade zeigt ein starkes Swing-Tief (negative Indikatorwerte sind höher als das Niveau).

2. der Kurs nähert sich dem unteren Bollinger Band oder durchbricht es gemäß den Bedingungen.

3. der Kurs durchläuft den EMA-Trendfilter, um nur Seitwärtsmärkte zu erkennen.

4. keine aktiven Aufträge.

Eröffnen Sie einen Kaufauftrag, indem Sie den SL aus den Parametern Swing High + ATR + SL berechnen.

Für Verkaufen:

Umgekehrt, wenn das Swing High + den oberen Bereich berührt oder durchbricht, dann verkaufen Sie zurück zum Durchschnitt.

Es gibt drei logische Hauptausstiegsebenen :

1. mit Bollinger Bands schließen

2. schließen mit RSI (nur Gewinn)

3. der Stop-Loss

💼 Risiko-Management

* Stop Loss basierend auf ATR

* Take Profit mit Swing-Ziel

* Breakeven-Punkt (BE)

* Zwei Arten von Verkaufsoptionen: Preis erreicht ein bestimmtes Niveau Filtern nach Volumen

* Verhinderung von doppelten Aufträgen

📊 Zeitrahmen und Symbol

Nur für den M15-Zeitrahmen empfohlen

Geeignet für: XAUUSD, XAUUSD.s, XAUUSD.sc

Forex-Markt für: AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF

Unterstützt alle Broker (4/5 Ziffern)

🛠 Features include :

* Eingebaute professionelle Swing-Indikatoren (keine zusätzlichen Indikatoren erforderlich)

* Bollinger Bänder

* ATR Volatilität

* RSI Momentum

* Automatische magische Zahl

* Flexible Parameteranpassung

⭐ Geeignet für diejenigen, die wollen :

* Stabiler und einfach zu bedienender Swing EA

* Ein System, das die Signalqualität über das Volumen stellt

* Hochwahrscheinliches Trading

* Verluste reduzieren und Gewinnquoten erhöhen

* Vollständig automatisiert

📈 Kämpfen Sie weiter! Die Macht des EA!

Der Forex-Markt ist ein wahres Schlachtfeld! Diejenigen, die EAs einsetzen, sollten daran denken, dass "Beständigkeit" der Schlüssel ist. Lassen Sie sich von kleinen Schwankungen nicht entmutigen. Haben Sie Vertrauen in Ihre Strategie und lassen Sie das System seine Magie wirken! Nachhaltige Gewinne warten auf Sie!