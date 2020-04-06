🚀 MGH ZigZag Fibonacci - Versión 1.3

MGH ZigZag Fibonacci es un sistema de comercio totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M15.

Este EA combina la estructura interna de ZigZag con el marco de Fibonacci Retracement para crear un mecanismo preciso para detectar puntos de oscilación de alta probabilidad, reversiones, zonas de continuación de tendencia y patrones de ruptura de soporte. También cuenta con un filtro de impulso multicapa y un mecanismo de stop-loss.

La versión 1.3 añade una función para escanear estrategias con 3 marcos temporales, filtrando las órdenes abiertas con mayor precisión y ajustando las horas de apertura y cierre de las operaciones en función de las noticias diarias para minimizar las pérdidas. Cerrar las operaciones los viernes (para evitar que el EA opere los viernes) o cerrar el EA durante eventos noticiosos importantes puede ser muy beneficioso. Versión 1.5 Este EA incluye un Motor de Noticias Híbrido con modos Manual, Archivo e Indicador. Existen herramientas gratuitas opcionales para el filtrado automatizado de noticias.

🌟 El significado detrás del nombre "M-G-H"

- M - Mutelu : Energía positiva, confianza y decisión

- G - Oro : Un activo seguro de gran liquidez ideal para la negociación estructurada

- H - Hybrid Stop-Loss : Diseñado para preservar los beneficios y minimizar las pérdidas





🔍 Lógica Básica de la Estrategia

MGH ZigZag Fibonacci utiliza una combinación de la estructura ZigZag y los intervalos de Fibonacci Retracement para identificar la verdadera estructura del mercado y aplicar la entrada disciplinada.





✔ Intervalos de Fibonacci recomendados

* Inicio: 23 o 38

* Fin: 50 o 61

Para el Oro (XAUUSD), generalmente... Operar entre 23 y 61 proporcionará la calidad de señal más estable.





El EA analiza varios elementos :

- Máximos más altos y mínimos más bajos

- Rupturas estratégicas

- Zonas de agotamiento de reversión

- Soporte de impulso

- Confirmación de límites de Fibonacci

Las operaciones sólo se ejecutan cuando la estructura, la tendencia y el impulso se alinean perfectamente.





💡 ¿Qué hace diferente a este EA?

El MGH ZigZag Fibonacci amplía las capacidades del motor original Momentum ATR Pro mediante la integración de la capa de control de Fibonacci para mejorar la precisión de la fuerza del impulso y el comportamiento de la volatilidad. y los riesgos de entrada de operaciones





📌 Marcos de tendencia EMA (30 y 150, adecuados para el marco temporal M15)

- Confirmar el sesgo direccional

- Filtrar señales falsas durante condiciones turbulentas





📌 F iltro de impulso (RSI + ADX)

- Bloquea tendencias débiles, tendencias que se extienden o tendencias de bajo impulso

- Sólo permite movimientos direccionales fuertes





📌 C ontrol de volatilidad basado en ATR

- Ajusta automáticamente el stop-loss y el stop-loss en función de la volatilidad del oro en tiempo real

- Reduce los stop-loss prematuros

- Mejorar la consistencia a largo plazo





📊 Múltiples capas de confirmación de tendencia EMA

Múltiples EMAs trabajan juntas para:

- Reducir las señales falsas

- Evitar las operaciones excesivas

- Asegurar que todas las posiciones están respaldadas por la estructura de tendencia a medio y largo plazo





⚡ Comprobación del impulso antes de entrar en una operación

Antes de abrir cualquier operación, el EA comprueba:

- Dirección y sesgo del RSI

- La fuerza de la tendencia ADX

- La presión de las velas y el comportamiento del volumen de negociación

Sólo las condiciones de mercado de alta confianza activan la negociación.





🔐 ATR - Gestión Adaptativa del Riesgo

El oro es altamente volátil. El EA ajusta dinámicamente sus valores:

- Stop-loss

- Take-profit

Esto ayuda a estabilizar los resultados y minimizar pérdidas innecesarias en mercados volátiles.





Características principales

- EA de nivel profesional totalmente automatizado

- ZigZag interno + Fibonacci (basado en la estructura)

- Filtrado de tendencia, impulso y volatilidad

- Sin Martingala

- No Grid

- Sin promedios

- SL, TP y Trailing Stop ajustados al ATR

- Optimizado para XAUUSD en M15

- Baja carga de CPU

- Ideal para el crecimiento a largo plazo y el comercio Prop-Firm





Recomendaciones de Backtesting

Para pruebas iniciales con una cuenta de 1.000 $:

minlot = 0.01

maxlot = 0.01

Los resultados se acercarán más al rendimiento esperado.





👨‍💻 Acerca del desarrollador

El equipo de desarrollo aportó sus conocimientos de programación, con más de 10 años de experiencia, para crear un sistema de trading en los mercados Forex, oro y criptodivisas. Este EA está construido para cuentas de trading reales basado en la filosofía de que"El tiempo es su activo más valioso - deje que el sistema trabaje por usted".