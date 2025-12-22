MG Hybrid Trend - Ein adaptives Trend- und Umkehranalyse-Tool für mehrere Zeitrahmen. Verwenden Sie den EA, um XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 zu handeln.

MG Hybrid Trend ist ein neues intelligentes Handelssystem, das die Leistung von :

Multi-Timeframe-Trendanalyse + Momentum + Reversal Detection + Smart Position Management

Unter einer Hybrid Scoring Model 6 Slots Architektur, die Signale von M1 → M30 → H1 bis zu W1/D1 verarbeitet.

Der EA ist darauf ausgelegt, intelligent mit dem Trend zu handeln (Trend Rider).

Mit der Fähigkeit, sich an Marktstrukturen in Echtzeit anzupassen. In Version 1.2 wurde die Stop-Loss-Anpassung verbessert, wodurch der Drawdown um ca. 50 % reduziert wurde. Die Rentabilität kann erhöht werden, indem wichtige Nachrichtenereignisse jede Woche eingeplant werden (Time/Day Filter). Um höhere Gewinne zu erzielen, können Sie ` Use Auto lot by Risk % = true; ` und ` Maximales Los = 0,05; und ' Allow Sell Orders = false ;' einstellen, wenn Ihr Kapital etwa $1000 beträgt. Version 1.5 Dieser EA enthält eine hybride Nachrichten-Engine mit den Modi Manuell, Datei und Indikator. Optionale kostenlose Tools sind für die automatische Filterung von Nachrichten verfügbar.

________________________________________

⭐ Hauptmerkmale

1) Multi-TF Hybrid Scoring Modell (6 Slot Engine)

Ein System, das Signale aus mehreren Zeitrahmen mit spezifischen Gewichtungen für jedes Modell bewertet: S01 bis S06.

Alle Scores sind EMA-geglättet, um glatte Signale zu liefern und Rauschen zu reduzieren.

________________________________________

2) Ultimativer Haupttrend-Detektor (W1 + D1)

Ein System, das große Trends erkennt, indem es Trends aus den größten Zeitrahmen verarbeitet.

Der EA wird :

✔ Blockiert Aufträge, die gegen den Haupttrend eröffnet werden.

✔ Schließt Aufträge sofort. Wenn er einen W1/D1-Gegen-Trend erkennt:

✔ Dies macht das System sehr sicher und reduziert den Drawdown.

________________________________________

3) Smart ATR Trailing - Passt sich an die tatsächliche Trendrichtung an.

Der ATR Trailing Stop verwendet keine festen Werte mehr.

Er passt sich automatisch an den Haupttrend an:

- Wenn man mit dem Haupttrend hält → Trail wird lockerer, was längere Gewinnmitnahmen ermöglicht.

- Wenn Sie gegen den Haupttrend halten, wird der → Trail enger und reduziert das Risiko sofort.

Dies ist ein professionelles Trailing-Stop-System, das sich dynamisch an den realen Markt anpasst.

________________________________________

4) Fortgeschrittenes Stop-Management

- Break-Even-Optimierung (schnell, aber sicher)

- Intelligentes Partial Close, Schließen von Teilgewinnen basierend auf dem Risiko:Rendite-Verhältnis.

- Donchian Auto-SL + RR-TP Motor

- H1 Trend Reverse Exit, wenn das Hauptmodell die Richtung umkehrt.

________________________________________

5) Umfassendes Risikomanagement-System

- Spread-Filter

- ATR-Volatilitäts-Filter

- StopLevel-Schutz

- Margin-Check + Sicherheitsfaktor

- Zeitfilter (Auswahl der Handelstage/Stunden)

- Midnight Auto-Close (Schließt vor dem wöchentlichen Marktschluss)

________________________________________

6) Plug-and-Play: Keine umfangreichen Parametereinstellungen erforderlich.

Das System ist so konzipiert, dass es mit den Standardeinstellungen gut funktioniert.

Geeignet für:

- XAUUSD

- Laufende Märkte

________________________________________

📊 EA-Strategie (Strategielogik)

MG Hybrid Trend verwendet ein "Weighted Score Model" für die Signalaggregation.

Es werden Orders eröffnet, wenn:

- Score >= Schwellenwert

- BuyScore > SellScore

- Unterstützung eines Haupttrends (Haupttrendfilter)

- Spread / ATR erfüllt die Kriterien

- Keine offenen Orders

Alle Signale werden nur verarbeitet, wenn sich ein neuer Balken im aktiven Zeitrahmen bildet (Execute TF)

für weniger, aber präzisere Trades.

________________________________________

🛡 Order Closing System (Ausstiegssystem)

EA verwendet ein hybrides Designsystem:

1) Trend Exit - Schließt, wenn der Haupttrend sich umkehrt.

W1/D1 Wenn sich die Richtung umkehrt → Schließt sofort.

2) Score Reverse Exit

Wenn der gegnerische Score den Schwellenwert überschreitet.

3) H1 Confirm Exit

MA kehrt auf dem Hauptzeitrahmen um.

4) Teilweiser Ausstieg + BE + ATR Trail

Zur Maximierung des Gewinnschutzes.

________________________________________

📈 Ergebnisse von diesem EA :

- Geringerer Drawdown (DD) als bei typischen Trendsystemen

- Größere Gewinnspannen

- Genauere Ordereröffnung (mit 6-Slot-Scoring + Haupttrendfilter)

- Schutz vor großen Trends

- Geeignet für den realen Einsatz, nicht nur zum Backtesting

________________________________________

⚙️ Empfohlene Einstellungen

- Ausführungszeitrahmen : M15

- Symbol: XAUUSD

- Einzahlung : Ab $1000+

- Konto : Rohspanne / ECN / STANDARD / Cent 👨‍💻 Über den Entwickler Dieses System wurde von einem Team erfahrener Informatikingenieure entwickelt, die sich auf die Entwicklung und den Handel mit MQL5 spezialisiert haben. Es beinhaltet Kenntnisse über die Marktstruktur, Chartmuster, QM-Muster, verschiedene Fibonacci-Techniken, die Identifizierung von Kauf- und Verkaufspunkten mit Hilfe von Volumenprofilen, Gewinnmitnahmestrategien mit Hilfe der Elliott-Wellen-Analyse und präzise Umkehrhandelstechniken wie Divergenz und Angebot-Nachfrage-Handel. Diese Elemente werden mit Handelsindikatoren kombiniert, um einen Expert Advisor (EA) zu erstellen - ein vollständiges automatisiertes Handelssystem. Geld, das für Sie arbeitet, ist der Weg zur finanziellen Freiheit. Zögern Sie nicht, zu investieren und ein passives Einkommen zu schaffen!



