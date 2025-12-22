MG Hybrid Trend

MG Hybrid Trend - Ein adaptives Trend- und Umkehranalyse-Tool für mehrere Zeitrahmen. Verwenden Sie den EA, um XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 zu handeln.
MG Hybrid Trend ist ein neues intelligentes Handelssystem, das die Leistung von :
Multi-Timeframe-Trendanalyse + Momentum + Reversal Detection + Smart Position Management
Unter einer Hybrid Scoring Model 6 Slots Architektur, die Signale von M1 → M30 → H1 bis zu W1/D1 verarbeitet.
Der EA ist darauf ausgelegt, intelligent mit dem Trend zu handeln (Trend Rider).

Mit der Fähigkeit, sich an Marktstrukturen in Echtzeit anzupassen.

In Version 1.2 wurde die Stop-Loss-Anpassung verbessert, wodurch der Drawdown um ca. 50 % reduziert wurde. Die Rentabilität kann erhöht werden, indem wichtige Nachrichtenereignisse jede Woche eingeplant werden (Time/Day Filter).

Um höhere Gewinne zu erzielen, können Sie `Use Auto lot by Risk % = true;` und `Maximales Los = 0,05; und 'Allow Sell Orders = false;' einstellen, wenn Ihr Kapital etwa $1000 beträgt.

Version 1.5Dieser EA enthält eine hybride Nachrichten-Engine mit den Modi Manuell, Datei und Indikator. Optionale kostenlose Tools sind für die automatische Filterung von Nachrichten verfügbar.

________________________________________
Hauptmerkmale
1) Multi-TF Hybrid Scoring Modell (6 Slot Engine)
Ein System, das Signale aus mehreren Zeitrahmen mit spezifischen Gewichtungen für jedes Modell bewertet: S01 bis S06.
Alle Scores sind EMA-geglättet, um glatte Signale zu liefern und Rauschen zu reduzieren.
________________________________________
2) Ultimativer Haupttrend-Detektor (W1 + D1)
Ein System, das große Trends erkennt, indem es Trends aus den größten Zeitrahmen verarbeitet.
Der EA wird :
✔ Blockiert Aufträge, die gegen den Haupttrend eröffnet werden.
✔ Schließt Aufträge sofort. Wenn er einen W1/D1-Gegen-Trend erkennt:
✔ Dies macht das System sehr sicher und reduziert den Drawdown.
________________________________________
3) Smart ATR Trailing - Passt sich an die tatsächliche Trendrichtung an.
Der ATR Trailing Stop verwendet keine festen Werte mehr.
Er passt sich automatisch an den Haupttrend an:
- Wenn man mit dem Haupttrend hält → Trail wird lockerer, was längere Gewinnmitnahmen ermöglicht.
- Wenn Sie gegen den Haupttrend halten, wird der → Trail enger und reduziert das Risiko sofort.
Dies ist ein professionelles Trailing-Stop-System, das sich dynamisch an den realen Markt anpasst.
________________________________________
4) Fortgeschrittenes Stop-Management
- Break-Even-Optimierung (schnell, aber sicher)
- Intelligentes Partial Close, Schließen von Teilgewinnen basierend auf dem Risiko:Rendite-Verhältnis.
- Donchian Auto-SL + RR-TP Motor
- H1 Trend Reverse Exit, wenn das Hauptmodell die Richtung umkehrt.
________________________________________
5) Umfassendes Risikomanagement-System
- Spread-Filter
- ATR-Volatilitäts-Filter
- StopLevel-Schutz
- Margin-Check + Sicherheitsfaktor
- Zeitfilter (Auswahl der Handelstage/Stunden)
- Midnight Auto-Close (Schließt vor dem wöchentlichen Marktschluss)
________________________________________
6) Plug-and-Play: Keine umfangreichen Parametereinstellungen erforderlich.
Das System ist so konzipiert, dass es mit den Standardeinstellungen gut funktioniert.
Geeignet für:
- XAUUSD
- Laufende Märkte
________________________________________
📊 EA-Strategie (Strategielogik)
MG Hybrid Trend verwendet ein "Weighted Score Model" für die Signalaggregation.
Es werden Orders eröffnet, wenn:
- Score >= Schwellenwert
- BuyScore > SellScore
- Unterstützung eines Haupttrends (Haupttrendfilter)
- Spread / ATR erfüllt die Kriterien
- Keine offenen Orders
Alle Signale werden nur verarbeitet, wenn sich ein neuer Balken im aktiven Zeitrahmen bildet (Execute TF)
für weniger, aber präzisere Trades.
________________________________________
🛡 Order Closing System (Ausstiegssystem)
EA verwendet ein hybrides Designsystem:
1) Trend Exit - Schließt, wenn der Haupttrend sich umkehrt.
W1/D1 Wenn sich die Richtung umkehrt → Schließt sofort.
2) Score Reverse Exit
Wenn der gegnerische Score den Schwellenwert überschreitet.
3) H1 Confirm Exit
MA kehrt auf dem Hauptzeitrahmen um.
4) Teilweiser Ausstieg + BE + ATR Trail
Zur Maximierung des Gewinnschutzes.
________________________________________
📈 Ergebnisse von diesem EA :
- Geringerer Drawdown (DD) als bei typischen Trendsystemen
- Größere Gewinnspannen
- Genauere Ordereröffnung (mit 6-Slot-Scoring + Haupttrendfilter)
- Schutz vor großen Trends
- Geeignet für den realen Einsatz, nicht nur zum Backtesting
________________________________________
⚙️ Empfohlene Einstellungen
- Ausführungszeitrahmen : M15
- Symbol: XAUUSD
- Einzahlung : Ab $1000+

- Konto : Rohspanne / ECN / STANDARD / Cent

👨‍💻 Über den Entwickler

Dieses System wurde von einem Team erfahrener Informatikingenieure entwickelt, die sich auf die Entwicklung und den Handel mit MQL5 spezialisiert haben. Es beinhaltet Kenntnisse über die Marktstruktur, Chartmuster, QM-Muster, verschiedene Fibonacci-Techniken, die Identifizierung von Kauf- und Verkaufspunkten mit Hilfe von Volumenprofilen, Gewinnmitnahmestrategien mit Hilfe der Elliott-Wellen-Analyse und präzise Umkehrhandelstechniken wie Divergenz und Angebot-Nachfrage-Handel. Diese Elemente werden mit Handelsindikatoren kombiniert, um einen Expert Advisor (EA) zu erstellen - ein vollständiges automatisiertes Handelssystem.

Geld, das für Sie arbeitet, ist der Weg zur finanziellen Freiheit. Zögern Sie nicht, zu investieren und ein passives Einkommen zu schaffen!


Empfohlene Produkte
BreakThrust Pro EA
Mr Panlop Tansila
5 (2)
Experten
Wir stellen vor: [ BreakThrust Pro EA] - Der ultimative Ausbruchsstrategie-EA für Forex-Händler! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Expert Advisor, der sich auf Präzision und Kontrolle konzentriert, ohne die hohen Risiken von Martingale-, Hedging- oder Grid-Strategien? Suchen Sie nicht weiter! BreakThrust Pro wurde mit einer robusten Breakout-Strategie entwickelt, die das Marktmomentum im richtigen Moment einfängt und gleichzeitig das Risiko minimiert . Unser EA
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
SafeGold EA
Ismael Alba Rocha Vieira
Experten
Trend Gold Sicherer Handel Dies ist SafeGold EA, getestet unter den härtesten Bedingungen mit profitablen und konsistenten Ergebnissen (siehe die Bilder). Durch die Verwendung fortschrittlicher Strategien ist SafeGold in der Lage, über 8 Risikostufen hinweg konstante Gewinne zu erzielen und nur dann einzusteigen, wenn sich alle Strategien überschneiden. Keine Martingale- oder Rasterverwendung, mit festem oder automatischem Geldmanagement. Einfache Installation und vereinfachte Nutzung. Der EA w
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
Experten
Origin Gold Sonic R EA - Automatisierter Handel für XAU/USD (1H) Überblick Origin Gold Sonic R EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen unter Verwendung der Sonic R-Strategie. Dieser EA kombiniert auf intelligente Weise Trendanalysen, volumenbasierte Bestätigungen und dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um mit Präzision in den Handel ein- und auszusteigen. Hauptmerkmale Vollautomatischer Handel - Führt Kauf- und Verkaufsauftr
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem Version: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen gezeigt. Das System kombiniert Filtertechniken in in
HuiAi
Saeid Soleimani
Experten
HUIAI Handelsroboter LIVE GETESTET - Kontaktieren Sie uns, um die Live-Performance zu sehen   Nächster Preis: 399$ Beschreibung HUIAI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für die Analyse und den Handel von Nas100 im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Technische Spezifikationen Zielmarkt: Nas100 Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestguthaben: 100$ Plattform: MetaTrader 5 Kernfunktionen Risikomanagement-System Automatische Lot-Größenberechnung Trailing-Stop Anpassung Spread-Analyse und
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Beschreibung des Produkts Der Trivia M30 EURAUD ist ein Handelsroboter, der für den EUR/AUD-Handel im 30-Minuten-Raster (M30) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit dem Ziel entwickelt, mit Hilfe von robusten und individuellen Strategien Marktchancen zu erkunden und dabei sowohl auf die Optimierung als auch auf den Schutz des Kapitals zu setzen. Ausgestattet mit verschiedenen technischen Indikatoren und Nachrichtenfiltern bietet der Trivia M30 EURAUD eine maßgeschneiderte Lösung
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
QuantLot Expert: Das ultimative Reversal-System für EURUSD QuantLot Expert ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den EURUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Reversal-Strategie einsetzt, um potenzielle Kursumkehrpunkte zu erkennen und von Marktbewegungen zu profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptmerkmale Pr
XAU Guardian EA
Prachya Tipsuk
Experten
1. Hauptindikatoren & Trendfilter MA 13 (EMA 13) zur primären Trenderkennung Kurs über EMA13 → Aufwärtstrend Kurs unter EMA13 → Abwärtstrend Trend-Bestätigung: Verwenden Sie höhere TF (H1 oder H4) zur Bestätigung der Gesamtrichtung Eröffnen Sie Positionen nur in der bestätigten Trendrichtung (One-Side-Grid) 2. Grid-Handelslogik Hauptauftrag: Eröffnet, wenn sich der Preis entsprechend dem MA13-Signal und dem bestätigten Trend bewegt Raster-Aufträge: Eröffnung zusätzlicher Orders alle X Pips (z. B
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
Kral
Dragan Drenjanin
Experten
KRAL - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Willkommen bei KRAL - einem hochentwickelten und zuverlässigen Expert Advisor, der exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. KRAL wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Leistung verlangen. KRAL ist ein leistungsstarker Verbündeter bei der Navigation auf den dynamischen Finanzmärkten von heute. Hauptmerkmale Umfassendes Order Management - Unterstützt Markt-, Stop- und Limit-Orders mit
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
Uranus STO
Encho Enev
Experten
Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
Zeus GBPUSD
Silviu Andrei Popa
Experten
!!! 5 MINUTE FRAME ONLY !!! Expert Advisor: Zeus GBP/USD 5M Beschreibung: Zeus GBP/USD 5M ist Ihr engagierter Handelspartner für das Währungspaar GBP/USD auf dem 5-Minuten-Chart. Mit Präzision nutzt er MACD, ATR und andere Indikatoren, um automatisierte Long- und Short-Trades auszuführen. Mit einer Einstellung von 0,2 Lots sorgt er für ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag und damit für konstante Gewinne. Hauptmerkmale: Spezialisierter GBP/USD-Handel. 5-Minuten-Zeitrahmen für schn
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Experten
Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold). Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale 1. Breakout-Entry-Engine Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von: ATR-Vol
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
Blue Diamond EA
Frederick Mensah
Experten
GBPUSD - 1H $1.000 bis $11.000 ... Jan 2018 - Dez 2022 (1% Risiko. Geringes Risiko. Ändern Sie den Risikoprozentsatz von Null auf 1, um den Handel zu starten oder zu testen). $10.000 bis $5.000.000 ... Jan 2018 - Dez 2022 (2% Hochrisikohandel, kann hohen Drawdown haben) HINWEIS (1% oder weniger Risikoprozent wird empfohlen. Dies wird dazu beitragen, niedrige Drawdown, aber mit hohen Renditen zu halten.) RISIKOMANAGEMENT : Steigern Sie das automatische Risiko nicht über 2%. Es ist immer besser
Musya EA MT5
Diana Gnasienko
Experten
Automated Trading Advisor for Financial Markets Unser Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das sich auf den Handel auf historisch wichtigen Niveaus konzentriert und eine ausgefeilte technische Analyse für präzise Markteinstiege nutzt. Er arbeitet mit nicht-trendenden Währungspaaren, die hoch korreliert sind, was stabile und vorhersehbare Gewinne garantiert. Advisor Features: Handel mit Paaren mit moderaten Renditen, perfekt geeignet für stabile Gewinne. Es wird empfohlen, ECN-Kon
CoreFPS
Andriy Sydoruk
3.67 (6)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet sowohl bei Netting- als auch bei Hedging-Kontotypen mit Ticks. Der interne Algorithmus verwendet einen Tick (nicht einen Balken) als Analyseeinheit. Das Produkt arbeitet mit 5-stelligen Kursen. Requotes sind entscheidend. Es wird ein Broker mit der geringsten Ausführungsverzögerung benötigt. Der Expert Advisor verwendet keine in der Datenbank gespeicherte Historie. Er lädt die Verlaufsdaten online herunter und erstellt seine eigene Datenbank im internen Speicher. Nach
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
LT Stochastic EA ist ein Expert Advisor, der auf dem Stochastic Oscillator Indikator basiert. Es ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren von Händlern auf der ganzen Welt. Der LT Stochastic EA bietet Ihnen die Möglichkeit, 4 verschiedene stochastische Handelsstrategien zu automatisieren (siehe die beigefügten Bilder). Er ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern wurde auch so konzipiert, dass er ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. IT komm
Long Term Precision Scalper
Prashanth Ramanan
Experten
Wie der Name schon sagt, eröffnet der Scalper nur dann einen Handel, wenn bestimmte Bedingungen auf dem Markt erfüllt sind, die auf strengen Einstiegskriterien basieren. Wenn die erforderlichen Marktbedingungen erfüllt sind, eröffnet der EA mehrere Trades, um die nicht gehandelte Zeit auszugleichen. Dieser EA ist für eine langfristige Funktionsweise gedacht und handelt daher nicht sehr häufig. Die Einstiegspunkte werden anhand von Preisaktionen, Trendanalysen und Candlestick-Analysen berechnet,
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Requiem MT5 — Automatisches Handelssystem basierend auf Marktmustern Requiem MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD -Chart zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erha
Romux TradeBot
Ravikumar S
Experten
Romux TradeBot ist eine fortgeschrittene Martingale-Handelsstrategie mit mehreren Parametereinstellungen. Romux TradeBot kann durch Änderung der Parametereinstellungen für jedes Symbol auf eigenes Risiko angepasst werden . Die Standard-Parameterwerte sind für EURUSD, M1-Periode und Mindestguthaben 5000 USD eingestellt. Konto-Typ: Absicherung. Hebelwirkung: 1:500. Bevor Sie dieses Produkt kaufen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sin
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Experten
[Femto Core] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für die XAUUSD Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M6, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter entwickelt, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indik
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
VanguardPrime MT5: Das kapitalstarke Reversal-System für AUDUSD VanguardPrime MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den präzisen Umkehrhandel auf dem AUDUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Umkehr-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und konsistente Erträge zu generieren. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die eine robuste und automatisierte Lösung suchen. Hau
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
MG BB Swing
Jumnong Khamngam
Experten
MG_BB_Swing - Swing Trading System für XAUUSD, ausschließlich auf dem Zeitrahmen M15. Für den Forex-Markt (AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,AUDSGD,CADCHF,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF), laden Sie diese Forex.set-Datei herunter. System-Highlights 1. Bollinger Bands Umkehrung Erkennt Preisausdehnungen und -kontraktionen, um überkaufte/überverkaufte Zonen genau zu identifizieren. Ideal für Märkte mit starken Schwankungen. 2. Professionelle Swing-Erkennung (eingeba
FREE
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Experten
MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6 - Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold) - Entwickelt für den M15-Handel Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine. Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignis
FREE
MGH ZigZag Fibonacci
Jumnong Khamngam
Experten
MGH ZigZag Fibonacci - Version 1.3 MGH ZigZag Fibonacci ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für Gold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die interne ZigZag-Struktur mit dem Fibonacci-Retracement-Rahmen, um einen präzisen Mechanismus zur Erkennung von hochwahrscheinlichen Swing-Punkten, Umkehrungen, Trendfortsetzungszonen und Unterstützungsdurchbrüchen zu schaffen. Außerdem bietet er eine mehrschichtige Momentum-Filterung u
FREE
MGH ZigZag Momentum ATR Pro
Jumnong Khamngam
Experten
MGH ZigZag Momentum ATR Pro - Version 1.6 MGH ZigZag Momentum ATR Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem für Gold (XAUUSD läuft auf dem Zeitrahmen M15). Es integriert internes ZigZag Structure Mapping, mehrschichtige Momentum-Filter und ein hybrides Stop-Loss-System, um eine stabile langfristige Performance mit Risikomanagement zu liefern. Version 1.5 fügt eine Funktion zum Scannen von Strategien mit 3 Zeitrahmen hinzu, filtert offene Aufträge genauer und passt Handelseröffnungs- und -s
FREE
MG Multi Strategy
Jumnong Khamngam
Experten
MG Multi Strategy - Ein Multi-Strategy Signal Filtering Trading System EA für den Handel mit XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15. MG Multi Strategy ist ein professioneller Expert Advisor, der in erster Linie für den Handel mit echtem Geld entwickelt wurde, mit einem starken Schwerpunkt auf Risikomanagement, Konsistenz und langfristigem Überleben. Dieser EA ist nicht für auffälliges Backtesting optimiert. Stattdessen wird jede Komponente durch praktische Handelslogik aufgebaut und verbessert, mit dem
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension