Adaptive RSI Signals

Desarrollado por el Equipo Quant de SVX Strategies

Esta es la implementación completa de la estrategia de "Reglas de Negociación Autoadaptativas". Combina la estructura del mercado con la inteligencia del RSI Adaptativo para generar señales de alta probabilidad.

¿Quiere esta estrategia totalmente automatizada?

La ejecución manual requiere tiempo frente a la pantalla. Si prefiere que nuestro equipo gestione la operativa por usted, copie nuestros algoritmos oficiales:

LÓGICA DE LA ESTRATEGIA

El indicador busca situaciones extremas: El precio rompe un soporte/resistencia clave de días anteriores, PERO el RSI alcanza simultáneamente un nivel de desviación extrema.

Esta confluencia señala una alta probabilidad de "Falsa Ruptura" o Reversión, ofreciendo entradas con excelente ratio riesgo-beneficio.

Características Principales:

Señales Visuales: Flechas Azules (Compra) y Rojas (Venta) claras.

Flechas Azules (Compra) y Rojas (Venta) claras. Doble Confirmación: Requiere ruptura de precio Y confirmación de volatilidad del RSI.

Requiere ruptura de precio Y confirmación de volatilidad del RSI. Adaptabilidad Total: Los niveles se calculan en tiempo real según la volatilidad, no son fijos.

Los niveles se calculan en tiempo real según la volatilidad, no son fijos. Estructura Multi-Timeframe: Analiza niveles superiores (ej. Diario) mientras opera en marcos inferiores.

Ideal Para:

Traders de Reversión a la Media.

Operadores de "Falsas Rupturas".

Cualquiera que busque entradas precisas y filtradas.