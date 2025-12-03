MrRexo Trade Panel
- Utilitys
- ARKADIUSZ KROL MULTIPRO
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Eine detaillierte Beschreibung des Panels sowie Zugang zu einer voll funktionsfähigen Demoversion (Hinweis: Die Demo erlaubt keine Positionseröffnung) finden Sie unter http://mrtp.eu.
MrRexo Trade Panel ist ein Expert Advisor, der für das manuelle Handelsmanagement in MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Das Panel bietet Tools zur Orderausführung, Positionskontrolle und Visualisierung der Marktstruktur direkt im Chart.
Es unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen.
Hauptfunktionen
1. Positionsgröße
Berechnet automatisch das Handelsvolumen auf der Grundlage eines ausgewählten Prozentsatzes des Kontosaldos.
Die Positionsgröße wird dynamisch aktualisiert, wenn der Stop-Loss-Wert geändert wird.
2. Orderausführung
Ermöglicht schnelle BUY- und SELL-Operationen mit einem Klick oder Hotkeys:
B - Kaufen, S - Verkaufen, E - Break Even, C - Alle schließen.
Stop-Loss- und Take-Profit-Werte können vor der Übermittlung einer Order festgelegt werden.
Planung und Visualisierung
3. Mehrstufige Planung
Orders können direkt im Chart per Drag-and-Drop geplant werden.
Das System berechnet die Preisabstände und die möglichen Ergebnisse für jede Ebene, bevor die Aufträge erteilt werden.
4. Market Gap Detection
Erkennt Kurslücken automatisch und zeigt sie als schattierte Bereiche an.
Die Lücke bleibt so lange sichtbar, bis sie durch eine Preisbewegung gefüllt wird.
5. Opening Range Boxes
Markiert den Anfangsbereich der ausgewählten Handelssitzungen (London und New York).
Der Standardbereich ist die ersten 15 Minuten nach Sitzungseröffnung und kann angepasst werden.
Das Feld wird ausgeblendet, wenn der Kurs den Bereich verlässt.
Marktkontext-Tools
6. Trenderkennung
Zeigt die Marktrichtung über mehrere Zeitrahmen an: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.
Farbcodes zeigen die Trendausrichtung an: grün für bullische, rot für bärische und orange für neutrale Bedingungen.
7. Pivot Levels
Unterstützt mehrere Pivot-Berechnungsmethoden: Floor, Woodie, Camarilla und Fibonacci.
Nützlich für die Identifizierung von potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.
Positionsverwaltung
8. Positionsschließung
Bietet Optionen zur Massenschließung:
CB - Schließen aller BUY-Positionen
CS - Schließen aller SELL-Positionen
CP - Schließen aller profitablen Positionen
CL - Schließen aller Verlustpositionen
CA - Schließen aller Positionen
9. Batch TP/SL Editing
Ermöglicht die Einstellung globaler Take Profit- oder Stop Loss-Niveaus für alle Positionen eines ausgewählten Typs.
Die Änderungen werden gleichzeitig auf alle zugehörigen Geschäfte angewendet.
Schutz und Automatisierung
10. Break Even
Verschiebt den Stop Loss automatisch auf das Einstiegsniveau, nachdem eine definierte Gewinnschwelle erreicht wurde.
11. Trailing Stop
Passt den Stop Loss dynamisch an, wenn sich der Kurs in eine günstige Richtung bewegt.
Globale Parameter
Enthält Funktionen zur Einstellung von Gesamtgewinn- und Verlustgrenzen pro Symbol.
Wenn die festgelegten Werte erreicht sind, werden alle Positionen für das Symbol automatisch geschlossen.
Die Echtzeitanzeige umfasst den Gesamtgewinn/-verlust von Long- und Short-Positionen, den Gesamtsaldo und den Spread in Punkten und Währung.
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5
Kontotypen: Hedging und Netting
Instrumente: Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen, CFDs
Erfordert aktiviertes AutoTrading