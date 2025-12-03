Eine detaillierte Beschreibung des Panels sowie Zugang zu einer voll funktionsfähigen Demoversion (Hinweis: Die Demo erlaubt keine Positionseröffnung) finden Sie unter http://mrtp.eu.

MrRexo Trade Panel ist ein Expert Advisor, der für das manuelle Handelsmanagement in MetaTrader 5 entwickelt wurde.Das Panel bietet Tools zur Orderausführung, Positionskontrolle und Visualisierung der Marktstruktur direkt im Chart.Es unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen.Berechnet automatisch das Handelsvolumen auf der Grundlage eines ausgewählten Prozentsatzes des Kontosaldos.Die Positionsgröße wird dynamisch aktualisiert, wenn der Stop-Loss-Wert geändert wird.Ermöglicht schnelle BUY- und SELL-Operationen mit einem Klick oder Hotkeys:B - Kaufen, S - Verkaufen, E - Break Even, C - Alle schließen.Stop-Loss- und Take-Profit-Werte können vor der Übermittlung einer Order festgelegt werden.Orders können direkt im Chart per Drag-and-Drop geplant werden.Das System berechnet die Preisabstände und die möglichen Ergebnisse für jede Ebene, bevor die Aufträge erteilt werden.Erkennt Kurslücken automatisch und zeigt sie als schattierte Bereiche an.Die Lücke bleibt so lange sichtbar, bis sie durch eine Preisbewegung gefüllt wird.Markiert den Anfangsbereich der ausgewählten Handelssitzungen (London und New York).Der Standardbereich ist die ersten 15 Minuten nach Sitzungseröffnung und kann angepasst werden.Das Feld wird ausgeblendet, wenn der Kurs den Bereich verlässt.Zeigt die Marktrichtung über mehrere Zeitrahmen an: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.Farbcodes zeigen die Trendausrichtung an: grün für bullische, rot für bärische und orange für neutrale Bedingungen.Unterstützt mehrere Pivot-Berechnungsmethoden: Floor, Woodie, Camarilla und Fibonacci.Nützlich für die Identifizierung von potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.Bietet Optionen zur Massenschließung:CB - Schließen aller BUY-PositionenCS - Schließen aller SELL-PositionenCP - Schließen aller profitablen PositionenCL - Schließen aller VerlustpositionenCA - Schließen aller PositionenErmöglicht die Einstellung globaler Take Profit- oder Stop Loss-Niveaus für alle Positionen eines ausgewählten Typs.Die Änderungen werden gleichzeitig auf alle zugehörigen Geschäfte angewendet.Verschiebt den Stop Loss automatisch auf das Einstiegsniveau, nachdem eine definierte Gewinnschwelle erreicht wurde.Passt den Stop Loss dynamisch an, wenn sich der Kurs in eine günstige Richtung bewegt.Enthält Funktionen zur Einstellung von Gesamtgewinn- und Verlustgrenzen pro Symbol.Wenn die festgelegten Werte erreicht sind, werden alle Positionen für das Symbol automatisch geschlossen.Die Echtzeitanzeige umfasst den Gesamtgewinn/-verlust von Long- und Short-Positionen, den Gesamtsaldo und den Spread in Punkten und Währung.Plattform: MetaTrader 5Kontotypen: Hedging und NettingInstrumente: Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen, CFDsErfordert aktiviertes AutoTrading