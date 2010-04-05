MrRexo Trade Panel
Una descripción detallada del panel, junto con el acceso a una versión demo totalmente funcional (nota: la demo no permite abrir posiciones), está disponible en http://mrtp.eu.
MrRexo Trade Panel es un Asesor Experto diseñado para la gestión manual de operaciones en MetaTrader 5. El panel proporciona herramientas para la ejecución de órdenes, control de posiciones y visualización de la estructura del mercado.
El panel proporciona herramientas para la ejecución de órdenes, control de posiciones, y visualización de la estructura del mercado directamente en el gráfico.
Soporta ambos tipos de cuentas de cobertura y de compensación.
Funciones principales
1. Dimensionamiento de posiciones
Calcula automáticamente el volumen de operaciones en función de un porcentaje seleccionado del saldo de la cuenta.
El tamaño de la posición se actualiza dinámicamente cuando se modifica el valor del stop loss.
2. Ejecución de órdenes
Permite operaciones rápidas de COMPRA y VENTA con un solo clic o teclas de acceso rápido:
B - Comprar, S - Vender, E - Break Even, C - Cerrar todo.
Los valores de Stop Loss y Take Profit pueden fijarse antes de enviar una orden.
Planificación y visualización
3. Planificación multinivel Planificación a varios niveles
Las órdenes pueden planificarse directamente en el gráfico mediante la función de arrastrar y soltar.
El sistema calcula las distancias de precios y los resultados potenciales para cada nivel antes de colocar las órdenes.
4. Detección de huecos de mercado
Identifica automáticamente los huecos de precios y los muestra como áreas sombreadas.
La brecha permanece visible hasta que es rellenada por el movimiento del precio.
5. Cajas de Rango de Apertura
Marca el rango inicial de las sesiones de negociación seleccionadas (Londres y Nueva York).
El rango por defecto son los primeros 15 minutos después de la apertura de la sesión y puede ser ajustado.
La casilla desaparece cuando el precio sobrepasa el rango.
Herramientas de contexto de mercado
6. Detección de tendencias
Muestra la dirección del mercado en varios marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.
Los códigos de color indican el sesgo de la tendencia: verde para alcista, rojo para bajista, naranja para condiciones neutrales.
7. Niveles de pivote
Soporta varios métodos de cálculo de pivote: Suelo, Woodie, Camarilla y Fibonacci.
Útil para identificar potenciales zonas de soporte y resistencia.
8. Gestión de Posiciones
Cierre de posiciones
Ofrece opciones de cierre masivo:
CB - Cierra todas las posiciones de COMPRA
CS - Cierra todas las posiciones de VENTA
CP - Cierra todas las posiciones rentables
CL - Cierra todas las posiciones perdedoras
CA - Cierra todas las posiciones
9. Cierre de Posiciones Edición de TP/SL por lotes
Permite establecer niveles globales de take profit o stop loss para todas las posiciones de un tipo seleccionado.
Los cambios se aplican simultáneamente a todas las operaciones relacionadas.
Protección y Automatización
10. Break Even
Mueve automáticamente el stop loss al nivel de entrada tras alcanzar un umbral de beneficio definido.
11. Trailing Stop
Ajusta el stop loss dinámicamente a medida que el precio se mueve en una dirección favorable.
12. Parámetros Globales
Incluye funciones para establecer límites totales de beneficios y pérdidas por símbolo.
Cuando se alcanzan los valores definidos, todas las posiciones del símbolo se cierran automáticamente.
La visualización en tiempo real incluye los beneficios/pérdidas totales de las posiciones largas y cortas, el saldo global y el diferencial tanto en puntos como en divisas.
Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 5
Tipos de cuenta: Cobertura y compensación
Instrumentos: Divisas, Índices, Metales, Criptodivisas, CFDs
Requiere AutoTrading activado