Una descripción detallada del panel, junto con el acceso a una versión demo totalmente funcional (nota: la demo no permite abrir posiciones), está disponible en http://mrtp.eu.

MrRexo Trade Panel es un Asesor Experto diseñado para la gestión manual de operaciones en MetaTrader 5. El panel proporciona herramientas para la ejecución de órdenes, control de posiciones y visualización de la estructura del mercado.El panel proporciona herramientas para la ejecución de órdenes, control de posiciones, y visualización de la estructura del mercado directamente en el gráfico.Soporta ambos tipos de cuentas de cobertura y de compensación.Calcula automáticamente el volumen de operaciones en función de un porcentaje seleccionado del saldo de la cuenta.El tamaño de la posición se actualiza dinámicamente cuando se modifica el valor del stop loss.Permite operaciones rápidas de COMPRA y VENTA con un solo clic o teclas de acceso rápido:B - Comprar, S - Vender, E - Break Even, C - Cerrar todo.Los valores de Stop Loss y Take Profit pueden fijarse antes de enviar una orden.multinivelLas órdenes pueden planificarse directamente en el gráfico mediante la función de arrastrar y soltar.El sistema calcula las distancias de precios y los resultados potenciales para cada nivel antes de colocar las órdenes.huecos deIdentifica automáticamente los huecos de precios y los muestra como áreas sombreadas.La brecha permanece visible hasta que es rellenada por el movimiento del precio.Marca el rango inicial de las sesiones de negociación seleccionadas (Londres y Nueva York).El rango por defecto son los primeros 15 minutos después de la apertura de la sesión y puede ser ajustado.La casilla desaparece cuando el precio sobrepasa el rango.Muestra la dirección del mercado en varios marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.Los códigos de color indican el sesgo de la tendencia: verde para alcista, rojo para bajista, naranja para condiciones neutrales.Soporta varios métodos de cálculo de pivote: Suelo, Woodie, Camarilla y Fibonacci.Útil para identificar potenciales zonas de soporte y resistencia.Cierre deOfrece opciones de cierre masivo:CB - Cierra todas las posiciones de COMPRACS - Cierra todas las posiciones de VENTACP - Cierra todas las posiciones rentablesCL - Cierra todas las posiciones perdedorasCA - Cierra todas las posicionesCierrePosicionesPermite establecer niveles globales de take profit o stop loss para todas las posiciones de un tipo seleccionado.Los cambios se aplican simultáneamente a todas las operaciones relacionadas.Mueve automáticamente el stop loss al nivel de entrada tras alcanzar un umbral de beneficio definido.Ajusta el stop loss dinámicamente a medida que el precio se mueve en una dirección favorable.12.Incluye funciones para establecer límites totales de beneficios y pérdidas por símbolo.Cuando se alcanzan los valores definidos, todas las posiciones del símbolo se cierran automáticamente.La visualización en tiempo real incluye los beneficios/pérdidas totales de las posiciones largas y cortas, el saldo global y el diferencial tanto en puntos como en divisas.Plataforma: MetaTrader 5Tipos de cuenta: Cobertura y compensaciónInstrumentos: Divisas, Índices, Metales, Criptodivisas, CFDsRequiere AutoTrading activado