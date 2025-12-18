Trading Position Tool

Positions-Tool

Position Tool ist ein manueller Handelsassistent für MetaTrader 5, der Händlern dabei hilft, Positionen zu visualisieren, Risiken zu verwalten und Trades übersichtlich auf dem Chart zu planen.

Dieses Produkt führt keinen automatisierten Handel durch und liefert keine Handelssignale.
Es ist für Händler gedacht, die die volle Kontrolle über ihre Handelsentscheidungen behalten möchten.

Hauptmerkmale

  • Zeichnen Sie Long- und Short-Positionen direkt auf dem Chart

  • Automatische Risiko/Ertrags-Visualisierung (R:R)

  • Einstellbare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

  • Klare Darstellung der Positionsstruktur für eine bessere Entscheidungsfindung

  • Unterstützt manuelle Handelsplanung und -analyse

  • Leichtgewichtig und optimiert für den täglichen Handelsablauf

Entwickelt für

  • Manuelle Trader

  • Price-Action-Händler

  • Swing- und Intraday-Händler

  • Trader, die sich auf Risikomanagement und Handelsplanung konzentrieren

Wichtiger Hinweis

  • Dieses Produkt führt keine Trades automatisch aus

  • Es wird keine Handelsstrategie oder Gewinngarantie geboten

  • Alle Handelsentscheidungen verbleiben in der Verantwortung des Nutzers

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Lizenz & Aktivierung

  • Jeder Kauf beinhaltet 10 hardwaregebundene Aktivierungen

  • Bei Neuinstallation des Betriebssystems oder Verwendung eines anderen Computers wird eine Aktivierung verbraucht

  • Die Weitergabe oder der Wiederverkauf dieses Produkts ist verboten.

Plattform-Kompatibilität

  • Nur MetaTrader 5

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen, die von MT5 unterstützt werden

Unterstützung

Unterstützung wird angeboten für:

  • Fragen zur Installation

  • Fragen zur Produktfunktionalität

Handelsberatung und Strategieberatung sind nicht enthalten.

Fazit

Position Tool ist ein sauberes und zielgerichtetes Dienstprogramm für Händler, die ihre Trades visuell planen, ihr Risiko richtig verwalten und diszipliniert bleiben wollen, ohne sich auf Automatisierung zu verlassen.


