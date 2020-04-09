MT5 Indicators Data Extractor

Esta herramienta le permite exportar datos de indicadores MetaTrader (buffers) para cualquier instrumento financiero disponible en su MetaTrader 5.

Puede exportar múltiples Símbolos y Timeframes en un único archivo CSV. También puede programar la frecuencia de exportación (cada 1 minuto, 5 minutos, 60 minutos, etc.).

No es necesario abrir varios gráficos para recuperar datos recientes: la herramienta descarga los datos directamente.

El archivo CSV se guardará en la carpeta \MQL5\Files .


Funcionamiento

Pestaña Informe

  • Seleccione los indicadores y abra la herramienta. Haga clic en Actualizar si ha añadido otros indicadores.

  • Seleccione el Símbolo, el Plazo y el Indicador.

  • Para descargar 100 barras, haga clic en Exportar.

Pestaña Descargar

  • Seleccione los Símbolos a descargar: haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.

  • Seleccione los Marcos temporales: haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.

  • Seleccione los Búferes de Indicadores: haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.

  • Seleccione el delimitador de exportación: Coma, Punto y coma o Tabulador.

  • Introduzca el número de barras a descargar (mínimo 1, máximo 100000).

  • Establezca la Hora de actualización para programar la descarga. Por ejemplo, si lo fija en 5, el fichero se actualizará cada 5 minutos con el número de barras especificado. Un valor de 0 significa que el fichero se exportará una sola vez.

  • Puede incluir datos de velas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre y Volumen) seleccionando la casilla OHLCV.

  • Haga clic en Iniciar Exportación para comenzar la descarga, y en Detener Exportación para detener el proceso programado.




Otros productos de este autor
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos Históricos (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 5. Puede descargar múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv. Además, puede programar la frecuencia de descarga (cada 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir muchos gráficos para obtener los últimos datos, la herramienta descargará los datos directamente. El archivo CSV se almacenará en la carpeta: \MQL5\Fi
Indicators Data Extractor
Mounir Cheikh
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar datos de indicadores MetaTrader (Buffers) para cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 4. Puede descargar múltiples Símbolos y Timeframes en el mismo archivo csv. Además, puede programar la frecuencia de descarga (cada minuto, 5 minutos, 60 minutos, etc.). No es necesario abrir muchos gráficos para obtener los últimos datos, la herramienta descargará los datos directamente. El archivo CSV se guardará en la carpeta: \MQL4\Files . Cómo fu
Buffer Reader For MT5
Mounir Cheikh
2.67 (3)
Utilidades
El Lector de Búferes le ayudará a comprobar y exportar los datos de los búferes de los indicadores personalizados para su gráfico y marco temporal actuales. Puede seleccionar el número de búferes y barras históricas a leer/exportar. Los datos se pueden exportar en formato CSV y los archivos se almacenarán en la carpeta: \MQL5\Files . Cómo funciona Ponga el número de buffers a leer en el parámetro de entrada Buffers_Total. Ponga el número de filas a mostrar en el parámetro Rows_Total. Elija el s
FREE
CandleStick Scanner for MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
El CandleStick Scanner es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de vela que ya haya creado en el gráfico actual, Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), Esta es una versión lite de CandleStick Factory para MT5 . El video de la versión completa se puede encontrar aquí : https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 La versión completa se puede comprar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/75434 C
FREE
Data Downloader
Mounir Cheikh
5 (1)
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos de las velas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 4. Puede descargar los datos de múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv a la vez. Puede programar la frecuencia, simplemente elija el intervalo de actualización (1 minuto mínimo, si es 0 entonces la extracción se hará una vez) y la herramienta hará el trabajo. No es necesario abrir muchos gráficos para obtener la ú
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilidades
El CandleStick Scanner es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de vela que ya haya creado en el gráfico actual, Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), Esta es una versión lite de CandleStick Factory para MT4 . El video de la versión completa se puede encontrar aquí : https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 La versión completa se puede comprar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/75628 C
FREE
Buffer Reader
Mounir Cheikh
5 (3)
Utilidades
El Lector de Búferes le ayudará a comprobar y exportar los datos de los búferes de los indicadores personalizados para su gráfico y marco temporal actuales. Puede seleccionar el número de búferes y barras históricas a leer/exportar. Los datos se pueden exportar en formato CSV y los archivos se almacenarán en la carpeta: \MQL4\Files . Cómo funciona Ponga el número de buffers a leer en el parámetro de entrada Buffers_Total. Ponga el número de filas a mostrar en el parámetro Rows_Total. Elija el s
FREE
FX Indicators Alert
Mounir Cheikh
Utilidades
La Alerta de Indicadores FX es una herramienta de escaneo que le permite configurar alertas para cualquier indicador, y mostrar o enviar notificaciones a su buzón de correo electrónico y/o dispositivo móvil. Monitorizará sus reglas en los TimeFrames y Símbolos seleccionados. La herramienta puede gestionar los indicadores estándar y los personalizados (7 buffers para los indicadores personalizados). Puede crear sus alertas combinando diferentes indicadores. Tenga en cuenta que esta herramienta n
CandleStick Factory for MT4
Mounir Cheikh
Utilidades
La CandleStick Factory es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de velas que ya haya creado. La versión lite puede descargarse aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/75622 Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), o guardar sus patrones de velas personalizados, y buscar en diferentes Símbolos/Tiempos que puede seleccionar en la pestaña de configuración, el escaneo puede programarse cada 1, 5 o 10
CandleStick Factory for MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
La CandleStick Factory es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de velas que ya haya creado. La versión lite puede descargarse aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/75568 Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), o guardar sus patrones de velas personalizados, y buscar en diferentes Símbolos/Tiempos que puede seleccionar en la pestaña de configuración, el escaneo puede programarse cada 1, 5 o 10
