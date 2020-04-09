MT5 Indicators Data Extractor

Esta herramienta le permite exportar datos de indicadores MetaTrader (buffers) para cualquier instrumento financiero disponible en su MetaTrader 5.

Puede exportar múltiples Símbolos y Timeframes en un único archivo CSV. También puede programar la frecuencia de exportación (cada 1 minuto, 5 minutos, 60 minutos, etc.).

No es necesario abrir varios gráficos para recuperar datos recientes: la herramienta descarga los datos directamente.

El archivo CSV se guardará en la carpeta \MQL5\Files .





Funcionamiento

Pestaña Informe

Seleccione los indicadores y abra la herramienta. Haga clic en Actualizar si ha añadido otros indicadores.

Seleccione el Símbolo, el Plazo y el Indicador.

Para descargar 100 barras, haga clic en Exportar.

Pestaña Descargar

Seleccione los Símbolos a descargar: haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.

Seleccione los Marcos temporales: haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.

Seleccione los Búferes de Indicadores: haga clic en un elemento para seleccionarlo o deseleccionarlo.

Seleccione el delimitador de exportación: Coma, Punto y coma o Tabulador.

Introduzca el número de barras a descargar (mínimo 1, máximo 100000).

Establezca la Hora de actualización para programar la descarga. Por ejemplo, si lo fija en 5, el fichero se actualizará cada 5 minutos con el número de barras especificado. Un valor de 0 significa que el fichero se exportará una sola vez.

Puede incluir datos de velas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre y Volumen) seleccionando la casilla OHLCV.

Haga clic en Iniciar Exportación para comenzar la descarga, y en Detener Exportación para detener el proceso programado.







