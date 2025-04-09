TTM Squeeze MT5
- Indikatoren
- Tinashe Ndarimani
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
Überblick
Der TTM-Squeeze-Indikator hilft bei der Identifizierung von Phasen geringer Volatilität (Squeeze), die häufig Kursausbrüchen vorausgehen. Er verwendet Bollinger Bänder (BB) und Keltner-Kanäle (KC), um festzustellen, wann sich der Markt "windet" und bereit ist, sich zu bewegen.
Leitfaden zur Konfiguration
Volatilitätseinstellungen
- Der Indikator verwendet Bollinger Bänder, um die Marktvolatilität zu messen.
- Wenn sich die BBs innerhalb der Keltner-Kanäle befinden, wird ein Squeeze erkannt.
- Der Squeeze deutet darauf hin, dass sich der Markt konsolidiert und möglicherweise bald ausbricht.
Option Wahre Spanne
- Verwenden Sie optional True Range anstelle von Average True Range für empfindlichere KC-Berechnungen.
Visuelle Anzeigeeinstellungen
- Das Histogramm stellt das Marktmomentum dar und zeigt die Stärke/Richtung der Bewegungen an.
- Eine Momentum-Linie wird über dem Histogramm angezeigt, um Trendänderungen zu verfolgen.
- Die Breite des Histogramms und der Momentum-Linie kann zur besseren Übersichtlichkeit angepasst werden.
Alarmsystem
Benachrichtigungsoptionen
- Sie können wählen, ob Sie Benachrichtigungen per Bildschirmnachricht, E-Mail oder Push-Benachrichtigung erhalten möchten.
- Alle Benachrichtigungsarten können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden.
Squeeze-Phasen-Warnungen
- Aktivieren Sie Warnungen, wenn ein Squeeze beginnt (BB bewegt sich innerhalb von KC).
- Aktivieren Sie Alarme, wenn der Squeeze endet und eine Expansion beginnt (BB bewegt sich außerhalb der KC).
Momentum-Filter
- Wenden Sie Filter an, um nur bullische Alarme zu erhalten, wenn das Momentum stark ist.
- Begrenzen Sie entsprechend die Warnungen für Baisse-Positionen auf Perioden mit starkem Abwärtsmomentum.
Signaltypen und visuelle Anhaltspunkte
Crossover-Signale
- Bullische Crossover-Signale weisen auf potenzielle Aufwärtsbewegungen des Momentums hin.
- Diese werden durch Pfeile in einer bestimmten Farbe, Form und Größe gekennzeichnet.
- Baisse-Crossover-Signale deuten auf eine Verschiebung des Momentums nach unten hin.
- Diese sind ebenfalls deutlich gekennzeichnet.
Fortsetzungs-Signale
- Bullische Fortsetzungssignale treten bei anhaltenden Aufwärtstrends auf.
- Baisse-Fortsetzungssignale treten bei anhaltenden Abwärtstrends auf.
- Beide werden durch eindeutige Pfeile visualisiert.
Umkehrsignale
- Bullische Umkehrsignale zielen darauf ab, Kursumkehrpunkte von unten nach oben zu erfassen.
- Diese werden mit einem anderen Pfeilstil dargestellt, um sie von anderen Signalen zu unterscheiden.
Wie man den Indikator verwendet
- Squeeze erkennen: Achten Sie auf das Squeeze-Signal, wenn der Markt zusammengedrückt wird.
- Achten Sie auf Expansion: Seien Sie auf einen Ausbruch vorbereitet, wenn der Expansionsalarm ausgelöst wird.
- Verfolgen Sie das Momentum: Verwenden Sie das Histogramm und die Momentum-Linie, um die Richtung zu bestimmen.
- Verwenden Sie Signalpfeile: Achten Sie auf Crossover-, Fortsetzungs- und Umkehrpfeile für Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten.
- Bestätigen Sie mit anderen Tools: Kombinieren Sie zur Bestätigung mit Preismustern, Unterstützungs-/Widerstandslinien oder anderen Indikatoren.
Excellent and very helpful indicator. And for free! Thank you very much!