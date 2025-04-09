TTM Squeeze MT5

Überblick

Der TTM-Squeeze-Indikator hilft bei der Identifizierung von Phasen geringer Volatilität (Squeeze), die häufig Kursausbrüchen vorausgehen. Er verwendet Bollinger Bänder (BB) und Keltner-Kanäle (KC), um festzustellen, wann sich der Markt "windet" und bereit ist, sich zu bewegen.

Leitfaden zur Konfiguration

Volatilitätseinstellungen

  • Der Indikator verwendet Bollinger Bänder, um die Marktvolatilität zu messen.
  • Wenn sich die BBs innerhalb der Keltner-Kanäle befinden, wird ein Squeeze erkannt.
  • Der Squeeze deutet darauf hin, dass sich der Markt konsolidiert und möglicherweise bald ausbricht.

Option Wahre Spanne

  • Verwenden Sie optional True Range anstelle von Average True Range für empfindlichere KC-Berechnungen.

Visuelle Anzeigeeinstellungen

  • Das Histogramm stellt das Marktmomentum dar und zeigt die Stärke/Richtung der Bewegungen an.
  • Eine Momentum-Linie wird über dem Histogramm angezeigt, um Trendänderungen zu verfolgen.
  • Die Breite des Histogramms und der Momentum-Linie kann zur besseren Übersichtlichkeit angepasst werden.

Alarmsystem

Benachrichtigungsoptionen

  • Sie können wählen, ob Sie Benachrichtigungen per Bildschirmnachricht, E-Mail oder Push-Benachrichtigung erhalten möchten.
  • Alle Benachrichtigungsarten können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden.

Squeeze-Phasen-Warnungen

  • Aktivieren Sie Warnungen, wenn ein Squeeze beginnt (BB bewegt sich innerhalb von KC).
  • Aktivieren Sie Alarme, wenn der Squeeze endet und eine Expansion beginnt (BB bewegt sich außerhalb der KC).

Momentum-Filter

  • Wenden Sie Filter an, um nur bullische Alarme zu erhalten, wenn das Momentum stark ist.
  • Begrenzen Sie entsprechend die Warnungen für Baisse-Positionen auf Perioden mit starkem Abwärtsmomentum.

Signaltypen und visuelle Anhaltspunkte

Crossover-Signale

  • Bullische Crossover-Signale weisen auf potenzielle Aufwärtsbewegungen des Momentums hin.
    • Diese werden durch Pfeile in einer bestimmten Farbe, Form und Größe gekennzeichnet.
  • Baisse-Crossover-Signale deuten auf eine Verschiebung des Momentums nach unten hin.
    • Diese sind ebenfalls deutlich gekennzeichnet.

Fortsetzungs-Signale

  • Bullische Fortsetzungssignale treten bei anhaltenden Aufwärtstrends auf.
  • Baisse-Fortsetzungssignale treten bei anhaltenden Abwärtstrends auf.
  • Beide werden durch eindeutige Pfeile visualisiert.

Umkehrsignale

  • Bullische Umkehrsignale zielen darauf ab, Kursumkehrpunkte von unten nach oben zu erfassen.
  • Diese werden mit einem anderen Pfeilstil dargestellt, um sie von anderen Signalen zu unterscheiden.

Wie man den Indikator verwendet

  1. Squeeze erkennen: Achten Sie auf das Squeeze-Signal, wenn der Markt zusammengedrückt wird.
  2. Achten Sie auf Expansion: Seien Sie auf einen Ausbruch vorbereitet, wenn der Expansionsalarm ausgelöst wird.
  3. Verfolgen Sie das Momentum: Verwenden Sie das Histogramm und die Momentum-Linie, um die Richtung zu bestimmen.
  4. Verwenden Sie Signalpfeile: Achten Sie auf Crossover-, Fortsetzungs- und Umkehrpfeile für Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten.
  5. Bestätigen Sie mit anderen Tools: Kombinieren Sie zur Bestätigung mit Preismustern, Unterstützungs-/Widerstandslinien oder anderen Indikatoren.


Bewertungen 4
Findolin
1900
Findolin 2025.11.05 19:32 
 

Excellent and very helpful indicator. And for free! Thank you very much!

Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.08.02 16:27 
 

Great indicator. I want to integrate this into an Expert Advisor I am coding but need buffer information. If this is free, why not release the source code into the library for all to use and improve on maybe? Hope you can help, or are willing to.

mqlfernando
14
mqlfernando 2025.06.26 22:42 
 

Awesome indicator. I just found it really heavy on resource usage, my terminal gets really slow when using it.

Auswahl:
sddrsax
79
sddrsax 2025.12.23 00:16 
 

Hello: Could you make the diamond (located on the zero axis of this indicator) display smaller, or add an external control for adjusting its size? Right now, after zooming out, it’s really impossible to tell the momentum bars above and below the zero axis apart clearly.With your current setup, after adjusting its size externally, it reverts to the default state again when you switch the chart time frame.

Tinashe Ndarimani
4228
Antwort vom Entwickler Tinashe Ndarimani 2025.12.25 11:24
Hello... may you please check the new updated version.
Findolin
1900
Findolin 2025.11.05 19:32 
 

Excellent and very helpful indicator. And for free! Thank you very much!

Tinashe Ndarimani
4228
Antwort vom Entwickler Tinashe Ndarimani 2025.11.07 21:11
My pleasure!
Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.08.02 16:27 
 

Great indicator. I want to integrate this into an Expert Advisor I am coding but need buffer information. If this is free, why not release the source code into the library for all to use and improve on maybe? Hope you can help, or are willing to.

Tinashe Ndarimani
4228
Antwort vom Entwickler Tinashe Ndarimani 2025.08.02 16:33
Thanks, for the review. I have sent you a way of reading the buffers, let me know if you need anything else.
mqlfernando
14
mqlfernando 2025.06.26 22:42 
 

Awesome indicator. I just found it really heavy on resource usage, my terminal gets really slow when using it.

Tinashe Ndarimani
4228
Antwort vom Entwickler Tinashe Ndarimani 2025.06.28 16:50
Thanks, for the review!
I have updated it to limit the amount of bars it can calculate.
Antwort auf eine Rezension