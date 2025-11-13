AdvCopyTraders PRO ist ein leistungsstarker und ultraschneller Handelskopierer für Händler, die mehrere MT4-Konten verwalten. Es dupliziert alle Trades von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten sofort - einschließlich Eingänge, Ausgänge, Änderungen, SL/TP-Updates und teilweise Schließungen.

Ganz gleich, ob Sie Signalanbieter oder Fondsmanager sind oder mehrere Broker nutzen, dieser Kopierer garantiert eine perfekte Synchronisation und null Verzögerung bei der Ausführung auf demselben PC/VPS.

✔ Sofortiges Kopieren (0-1ms)

Blitzschnelle Spiegelung von Käufen, Verkäufen, Änderungen, Schließungen oder SL/TP-Updates.

✔ MT4 → MT4 Lokale Kopie

Funktioniert zwischen:

Derselbe Broker

verschiedenen Brokern

Verschiedene Konten

Unbegrenzte Konten

✔ Kontrolle der Losgröße

Festes Los

Multiplikator (0,01x - 50x)

Eigenkapital oder Saldo proportional

✔ Umgekehrter Handelsmodus

Kopiert automatisch entgegengesetzte Trades:

KAUFEN → VERKAUFEN

VERKAUFEN → KAUFEN

Perfekt für Hedging oder die Replikation gegenläufiger Strategien.

✔ Selektives Kopieren

Trades filtern nach:

Symbol

Magische Zahl

Richtung (nur Kauf, nur Verkauf)

Min/Max Losgröße

✔ Auto-Reconnect-System

Wenn ein Terminal die Verbindung unterbricht oder einfriert, stellt der Kopierer automatisch die Synchronisation wieder her.

✔ Vollständige Auftragsverwaltung

Kopien:

Eintrag

SL/TP

Änderungen

Nachlaufender Stopp

Breakeven

Teilweise Schließungen

✔ Keine DLLs - Keine externen Bibliotheken

100% reines MQL4 - sicher und von allen Brokern akzeptiert.

Signal-Anbieter

Kontoverwalter / Geldverwalter

Händler, die mehrere MT4-Konten nutzen

Händler, die das Risiko auf mehrere Konten aufteilen

Prop-Firmen-Diversifizierungs-Setups

Einfache 2-Dateien-Einrichtung:

AdvCopyTraders_Master auf dem Hauptkonto platzieren

AdvCopyTraders_Slave auf dem Empfängerkonto platzieren

Das Kopieren beginnt sofort.

VPS-Umgebungen

Lokale PC-Einrichtungen

Schnelles Kopieren zwischen Konten ohne Internetverzögerung

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt Risiken. Verwenden Sie dieses Tool mit angemessenem Risikomanagement.