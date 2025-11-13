AdvCopyTraders

AdvCopyTraders PRO ist ein leistungsstarker und ultraschneller Handelskopierer für Händler, die mehrere MT4-Konten verwalten. Es dupliziert alle Trades von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten sofort - einschließlich Eingänge, Ausgänge, Änderungen, SL/TP-Updates und teilweise Schließungen.

Ganz gleich, ob Sie Signalanbieter oder Fondsmanager sind oder mehrere Broker nutzen, dieser Kopierer garantiert eine perfekte Synchronisation und null Verzögerung bei der Ausführung auf demselben PC/VPS.

Hauptmerkmale

Sofortiges Kopieren (0-1ms)

Blitzschnelle Spiegelung von Käufen, Verkäufen, Änderungen, Schließungen oder SL/TP-Updates.

MT4 → MT4 Lokale Kopie

Funktioniert zwischen:

  • Derselbe Broker

  • verschiedenen Brokern

  • Verschiedene Konten

  • Unbegrenzte Konten

Kontrolle der Losgröße

  • Festes Los

  • Multiplikator (0,01x - 50x)

  • Eigenkapital oder Saldo proportional

Umgekehrter Handelsmodus

Kopiert automatisch entgegengesetzte Trades:

  • KAUFEN → VERKAUFEN

  • VERKAUFEN → KAUFEN

Perfekt für Hedging oder die Replikation gegenläufiger Strategien.

Selektives Kopieren

Trades filtern nach:

  • Symbol

  • Magische Zahl

  • Richtung (nur Kauf, nur Verkauf)

  • Min/Max Losgröße

Auto-Reconnect-System

Wenn ein Terminal die Verbindung unterbricht oder einfriert, stellt der Kopierer automatisch die Synchronisation wieder her.

Vollständige Auftragsverwaltung

Kopien:

  • Eintrag

  • SL/TP

  • Änderungen

  • Nachlaufender Stopp

  • Breakeven

  • Teilweise Schließungen

Keine DLLs - Keine externen Bibliotheken

100% reines MQL4 - sicher und von allen Brokern akzeptiert.

Für wen ist es geeignet?

  • Signal-Anbieter

  • Kontoverwalter / Geldverwalter

  • Händler, die mehrere MT4-Konten nutzen

  • Händler, die das Risiko auf mehrere Konten aufteilen

  • Prop-Firmen-Diversifizierungs-Setups

⭐ Einrichtung

Einfache 2-Dateien-Einrichtung:

  • AdvCopyTraders_Master auf dem Hauptkonto platzieren

  • AdvCopyTraders_Slave auf dem Empfängerkonto platzieren
    Das Kopieren beginnt sofort.

Empfohlen für

  • VPS-Umgebungen

  • Lokale PC-Einrichtungen

  • Schnelles Kopieren zwischen Konten ohne Internetverzögerung

Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt Risiken. Verwenden Sie dieses Tool mit angemessenem Risikomanagement.


