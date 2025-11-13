AdvCopyTraders
- Utilitys
- Chukwudi Joshua Obiekwe
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
AdvCopyTraders PRO ist ein leistungsstarker und ultraschneller Handelskopierer für Händler, die mehrere MT4-Konten verwalten. Es dupliziert alle Trades von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten sofort - einschließlich Eingänge, Ausgänge, Änderungen, SL/TP-Updates und teilweise Schließungen.
Ganz gleich, ob Sie Signalanbieter oder Fondsmanager sind oder mehrere Broker nutzen, dieser Kopierer garantiert eine perfekte Synchronisation und null Verzögerung bei der Ausführung auf demselben PC/VPS.⭐ Hauptmerkmale
✔ Sofortiges Kopieren (0-1ms)
Blitzschnelle Spiegelung von Käufen, Verkäufen, Änderungen, Schließungen oder SL/TP-Updates.
✔ MT4 → MT4 Lokale Kopie
Funktioniert zwischen:
-
Derselbe Broker
-
verschiedenen Brokern
-
Verschiedene Konten
-
Unbegrenzte Konten
✔ Kontrolle der Losgröße
-
Festes Los
-
Multiplikator (0,01x - 50x)
-
Eigenkapital oder Saldo proportional
✔ Umgekehrter Handelsmodus
Kopiert automatisch entgegengesetzte Trades:
-
KAUFEN → VERKAUFEN
-
VERKAUFEN → KAUFEN
Perfekt für Hedging oder die Replikation gegenläufiger Strategien.
✔ Selektives Kopieren
Trades filtern nach:
-
Symbol
-
Magische Zahl
-
Richtung (nur Kauf, nur Verkauf)
-
Min/Max Losgröße
✔ Auto-Reconnect-System
Wenn ein Terminal die Verbindung unterbricht oder einfriert, stellt der Kopierer automatisch die Synchronisation wieder her.
✔ Vollständige Auftragsverwaltung
Kopien:
-
Eintrag
-
SL/TP
-
Änderungen
-
Nachlaufender Stopp
-
Breakeven
-
Teilweise Schließungen
✔ Keine DLLs - Keine externen Bibliotheken
100% reines MQL4 - sicher und von allen Brokern akzeptiert.⭐ Für wen ist es geeignet?
-
Signal-Anbieter
-
Kontoverwalter / Geldverwalter
-
Händler, die mehrere MT4-Konten nutzen
-
Händler, die das Risiko auf mehrere Konten aufteilen
-
Prop-Firmen-Diversifizierungs-Setups
Einfache 2-Dateien-Einrichtung:
-
AdvCopyTraders_Master auf dem Hauptkonto platzieren
-
AdvCopyTraders_Slave auf dem Empfängerkonto platzieren
Das Kopieren beginnt sofort.
-
VPS-Umgebungen
-
Lokale PC-Einrichtungen
-
Schnelles Kopieren zwischen Konten ohne Internetverzögerung
Der Handel mit Devisen und CFDs birgt Risiken. Verwenden Sie dieses Tool mit angemessenem Risikomanagement.