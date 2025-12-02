PropGuard

PropGuard 🛡️ VERLIEREN SIE NIE WIEDER EINEN PROP-FIRM-WETTBEWERB AUFGRUND EINER VERPASSTEN REGEL

Das EINZIGE vollständige Schutzsystem, das JEDE wichtige Prop-Firmenregel automatisch durchsetzt - sogar im Schlaf.

🔥 EINFÜHRUNGSSPEZIAL: $89.99 | Nächster Preis: $149 | Endpreis: $499

Eine fehlgeschlagene Anfechtung kostet mehr als PropGuard - aber Sie erhalten Schutz FÜR DAS LEBEN.

🏆 BRANCHENWEIT EINMALIGE FUNKTIONEN

📰 INTELLIGENTER NACHRICHTENSCHUTZ

  • AUTOMATISCHER MODUS: Forex Factory-Integration (8 Währungen + Indizes) mit 24-Stunden-Live-Countdown
  • MANUELLER MODUS: 2 benutzerdefinierte Zeitfenster mit individueller Währungsfilterung
  • Automatischer Download des Wochenkalenders (keine DLL erforderlich!)


🚨 REVOLUTIONÄRE HANDELSVERHINDERUNG

  • 30-Sekunden-Countdown-System: Unmöglich zu verpassende Warnungen + Audiowarnungen + Telefonbenachrichtigungen
  • Optionale ROTE Chart-Hintergründe für ALLE Charts
  • VOLLSTÄNDIGE AUTOMATISIERUNG: Automatisches Schließen/Neustarten von MT5 während handelsfreier Zeitfenster - funktioniert, während Sie schlafen!


🤖 INTELLIGENTES HANDELSMANAGEMENT Während Nachrichten/Zeitfenstern kann PropGuard:

  • Pending Orders entfernen und wiederherstellen (schützt vor schlechten Fills)
  • SL/TP entfernen und wiederherstellen (kann während der Volatilität nicht gejagt werden)
  • Schließen von Geschäften (alle, bestimmte Paare oder Währungen)
  • Erzwingen der Öffnung von Geschäften (Schutz vor Broker-Stop-Hunts)

Alles wird automatisch wiederhergestellt - keine manuelle Arbeit!


💰 INTELLIGENTER DRAWDOWN-SCHUTZ

  • Sicherheitspuffer-System: Schließen Sie bei 93% des maximalen DD (einstellbar) - nicht bei 100%, wenn es zu spät ist!
  • Provisionsbewusste P&L: Berücksichtigt Spreads, Swaps, Kommissionen (die meisten EAs ignorieren diese!)
  • 4 Referenz-Modi: Anfangsbestand, Tagesstart, Eigenkapital oder höchster Stand
  • Bidirektionaler Live-Performance-Balken für sofortige visuelle Risikobewertung
  • Optionales MT5 Auto-Shutdown nach DD-Limit


EINGEBAUTER CHALLENGE TRACKER (EIN WEITERES NOVUM!)

  • Echtzeit-Fortschrittsdiagramm mit farbkodierten Risikozonen
  • Statistik-Dashboard mit Zielverfolgung und täglicher DD-Überwachung
  • Sehen Sie EXAKT, wo Sie in jedem Moment stehen


🎯 ZUSÄTZLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

  • Min. Trade Hold Time mit Live-Countdown
  • Gewinnzielschutz (täglich oder Korbmodus)
  • Maximale Handelslimits (pro Symbol und Portfolio)
  • Freitag Auto-Close + Wochenendhandel deaktiviert


🚀 KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG - KOSTENLOSE UPDATES AUF LEBENSZEIT!

📅 AB ANFANG 2026: INTELLIGENTE HANDELSÜBERNAHME

  • Intelligente Risikoreduzierung, wenn Sie kurz vor dem Scheitern stehen
  • Intelligente Risikoskalierung, wenn Sie im Gewinn sind
  • PropGuard schützt nicht nur - es hilft Ihnen, Herausforderungen schneller zu PASSIEREN!

Kaufen Sie einmal, erhalten Sie KOSTENLOSE Updates auf Lebenszeit!

💎 PROPGUARD im Vergleich zu anderen "Schutz"-EAs

❌ Andere EAs:

  • Schließen bei exaktem Limit (zu spät!)
  • Keine Countdown-Warnungen
  • Provisionen ignorieren
  • Keine Auftrags/SL/TP-Verwaltung
  • Keine zukünftigen Updates


PropGuard:

  • Sicherheitspuffersystem (schließen VOR den Limits)
  • 30-Sekunden-Countdown + RED-Charts
  • Provisionsabhängige Berechnungen
  • Entfernen und Wiederherstellen von Aufträgen/SL/TP
  • 100% handfreie Automatisierung
  • KOSTENLOSE Updates auf Lebenszeit mit neuen Funktionen!


⚡ 5-MINÜTIGE EINRICHTUNG

  1. https://nfs.faireconomy.media zu MT5 WebRequest hinzufügen
  2. Auf jeden Chart ziehen
  3. Konfigurieren Sie die Regeln Ihres Unternehmens
  4. Wählen Sie automatische Nachrichten ODER manuelle Fenster
  5. Handeln Sie mit Vertrauen!


💰 IHRE INVESTITION IN SICHERHEIT

  • Challenge-Gebühr: $100-$1.000
  • Gefährdetes Konto: $10.000-$200.000
  • PropGuard: $89,99 ✅

Ein verhinderter Sicherheitsverstoß = PropGuard hat sich 100-fach bezahlt gemacht Eine ersparte schlechte Nachricht = PropGuard hat sich bezahlt gemacht Eine Nacht geschützter Schlaf? Unbezahlbar.


🎁 NACH DEM KAUF

  • KOSTENLOSE Watchdog-Datei für automatischen Neustart
  • Vollständiges Handbuch + Support
  • KOSTENLOSE Updates auf Lebenszeit


✅ PERFEKT FÜR: Prop Firm Challenges (FTMO, FundedNext, The5ers) | Funded Accounts | EA-Benutzer | Manuelle Trader | Set-and-forget Trader

⚠️ DISCLAIMER: PropGuard ist ein Risikomanagement-Tool, das dazu dient, Handelsregeln durchzusetzen. Obwohl es das Risiko von Regelverstößen erheblich reduziert, ist kein automatisiertes System 100%ig sicher. Die Benutzer sind letztendlich für die Überwachung ihrer Konten verantwortlich. Der Handel ist mit Risiken verbunden.

🔥 LASSEN SIE SICH KEINE WEITERE HERAUSFORDERUNG ENTGEHEN

Limitierte Exemplare für $89,99 - Nächste Preiserhöhung kommt bald!

Plus: Phase 2 kommt Anfang 2026 - intelligentes Handelsübernahme-Update GRATIS! Plus weitere spannende Erweiterungen geplant.


Empfohlene Produkte
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilitys
!! SCHWARZER FREITAG !! FÜR LEBENSZEIT !! ================== == 35$ NUR !! == ================== BUCHEN SIE JETZT !! Die Position Manager enthält eine Menge von Funktionen wie; (How to Operate) 1. Einstellbares Volumen pro Handel (Sie können das Volumen pro Handel nach Belieben ändern). 2. Einstellbares Risiko : Reward Ratio (1RR bedeutet 1 Risiko : 1 Reward, 1.5RR, 2RR usw. wie Sie es wünschen) 3. Einstellbare Stop-Loss-Punkte (berechnete Punkte als Stop-Loss und automatische Anpassung des Ri
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilitys
Der Expert Advisor wird verwendet, um Renko-Charts zu erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden und einfach für die technische Analyse sind. Testen Sie Ihre Strategie mit allen Indikatoren mit Renko-Chart in MetaTrader 5. Parameter Box Size : Geben Sie die Anzahl der Boxgrößen ein. Show Wicks : wenn wahr , wird eine Kerze mit Hoch/Tief gezeichnet. History Start: Geben Sie das Datum für die Erstellung der ersten Kerze ein. Maximum Bars: Begrenzt die Anzahl der Bars im Renko-Chart. Wie man i
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experten
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System mit fortschrittlicher Risikoabsicherung BEGRENZTE BETA-VERSION - $299 (Preiserhöhung +$100 nach jeweils 10 Verkäufen - Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!) ️ SICHERHEITSORIENTIERTER HANDELSANSATZ Konservatives Risikomanagement - Maximal 0,1%-2.0% Risiko pro Paar, niemals riskante Martingale News Event Protection - Automatische Blockierung von Trades bei hochvolatilen Ereignissen Smart Po
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Close Trades Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilitys
Wie Sie, wenn ich begann den Handel, Es war überwältigend...Lernen über Indikatoren, über Losgröße, Hebelwirkung und viele weitere Dinge. Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Ich habe mehr Wissen über den Handel. Mein Handel wird immer besser, da ich an meiner Strategie, der technischen Analyse, der Handelspsychologie und dem Handelsmanagement arbeite. Eine Sache, über die ich mir keine Sorgen mache, ist die Fähigkeit, meine Trades schnell zu schließen, wenn ein Trade gegen mich läuft oder wenn der T
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitys
EA automatischer Take-Profit, automatischer Kauf/Verkauf, Volumenmanager, Seitwärtshandel, Trailing-Open-Punkt 1 – Automatisch öffnender Kauf/Verkauf EA öffnet automatisch Kauf oder Verkauf gemäß den Einstellungen: Gewinn, Stop-Loss, Volumen. Volumenmanagement: Gesamtzahl der Aufträge und feste Größe 2 – Automatisch öffnender Gewinn: Gewinn mit Mindestgewinn gemäß den Einstellungen nehmen, Take-Profit-Button gemäß Mindest- und Höchstgewinn 3 – Auftragsabwicklung: Es gibt 3 Stop-Loss-Ebenen der
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Eigenschaften Fortgeschrittene Neuronale Netzwerktechnologie - Deep Learning Algorithmen für die Erkennung von Marktmustern - Adaptive Strategieoptimierung in Echtzeit - Intelligentes Risikomanagement auf Basis von AI - Multi-Timeframe-Analysesystem Duale Marktbeherrschung - Spezialisiert auf den Handel mit XAUUSD (Gold) - Optimiert für die Kryptowährungspaare BTCUSD - Individuelle Strategieoptimierun
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitys
TradePad ist ein Tool für manuellen und algorithmischen Handel. Wir präsentieren Ihnen eine einfache Lösung für schnelle Handelsvorgänge und die Kontrolle von Positionen auf mehreren Handelsinstrumenten. Achtung, die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester! Testversion der Anwendung für ein Demokonto und eine Beschreibung aller Tools   Die Anwendungsoberfläche ist für hochauflösende Monitore angepasst, einfach und intuitiv. Für komfortables Arbeiten wird dem Händler der folgende Satz von
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
TheChosenOne
Ethan Ramsay
Experten
Ein fortschrittlicher Scalping Expert Advisor. Er ist völlig autonom und handelt mit allen Währungspaaren und Indizes in jedem Zeitrahmen, ist aber in erster Linie für den Handel mit dem USDJPY konzipiert. Er wurde mit vollständig anpassbaren Parametern entwickelt. Dieser EA wurde entwickelt, um die Tatsache auszunutzen, dass die Märkte ein natürliches Gebot haben. *Kein Grid*. *Kein Martingale* Hauptmerkmale MultiZeitrahmen : Analysieren Sie mehrere Zeitrahmen gleichzeitig für eine bessere Ents
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Kursentwicklung, Strategieerstellung, "Set and Forget", mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Positionsgrößenrechner mit Risikoprozentsatz, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrittene Orde
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilitys
Der Local Trade Copier EA ist eine Lösung für Einzelhändler oder Kontomanager, die Handelssignale von externen Quellen ausführen oder mehrere Konten gleichzeitig verwalten müssen, ohne dass ein MAM- oder PAMM-Konto erforderlich ist. Es kopiert von bis zu 8 Master-Konten auf unbegrenzte Slave-Konten [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] 100% selbst gehostet Einfach zu installieren und zu verwenden Kein Installer, Konfigur
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
Utilitys
Boom- und Crash-Range-Detektor: Ihre Geheimwaffe für Trading-Spikes! Wir stellen Ihnen den Boom and Crash Range Detector vor, ein leistungsstarkes Tool, das Ihre Handelserfahrung revolutionieren wird. Das System wurde mit Hilfe einer Strategie entwickelt, die mit Hilfe eines maschinellen Lernmodells zusammengestellt und optimiert wurde, und basiert auf riesigen Mengen historischer Daten, die bis zur Perfektion analysiert wurden. Das Ergebnis? Ein hochpräzises System, das erkennt, wo diese lukra
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilitys
Eine Tick-Chart-App. Mit ihr können Sie Echtzeit-Tick-Charts erstellen, die auf der Anzahl der Ticks pro Kerze basieren. Sie können die Anzahl der Ticks pro Kerze und die Anzahl der zu ladenden Ticks wählen. Unterstützt die Anzeige der Handelshistorie und der Handelsstufen. Wenn Sie diesen EA zu einem Instrument hinzufügen, generiert er automatisch ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem Zusatz _Tick im Namen. Der Tick-Chart sollte sich automatisch öffnen. Stellen Sie sicher, dass der Zeitrahmen
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilitys
MT5-StreamDeck bietet die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von vorprogrammierten Hot-Keys mit einer klar definierten Rolle zu verwenden. So können Sie mit einem Tastendruck einen Handel mit einer vordefinierten Losgröße, Stoploss und Take Profit öffnen. Schließen Sie alle Ihre Trades, schließen Sie die Trades mit Gewinn oder Verlust, setzen Sie Break-even oder einen Trailing Stop. All dies mit einer Hotkey-Taste. In der Funktionsliste finden Sie alle Aktionen, die mit einem Tastendruck ausgefü
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilitys
Quant Panel Pro Das ultimative Multi-EA Performance Dashboard für Quantitative Trader Jonglieren Sie nicht länger mit mehreren Charts oder externen Tools zur Überwachung Ihrer algorithmischen Strategien! Quant Panel Pro bietet Portfolioüberwachung auf institutionellem Niveau in einer schlanken, professionellen Oberfläche. Hauptmerkmale Quantitative Analysen an Ihren Fingerspitzen P&L-Aggregation in Echtzeit für alle Expert Advisors Statistische Gewinnratenanalyse mit Metriken zur Handelshäufigk
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Weitere Produkte dieses Autors
PropGuard Basic
Stephen J Martret
Utilitys
PropGuard Basic - Freier Handelsschutz für Prop Firm Challenges ️ Schützen Sie Ihr Prop-Firmenkonto vor Regelverstößen PropGuard Basic ist ein KOSTENLOSER EA, der Prop-Firmen-Händlern helfen soll, die Challenge-Regeln einzuhalten. Verletzen Sie nie wieder versehentlich Ihre täglichen Drawdown- oder Gewinnziele! Hauptmerkmale Echtzeit-Überwachung - Visueller Performance-Balken zeigt Ihre Position zwischen Drawdown-Limit und Gewinnziel mit farbkodiertem Status Gewinnzielschutz - Schließt
FREE
AlgoRadar
Stephen J Martret
Utilitys
ALGORADAR - ECHTZEIT-HANDELSANALYTIK Der leistungsfähigste On-Chart Performance Analyzer für MetaTrader 5 KEINE EXTERNE SOFTWARE. KEIN WÜHLEN IN DATEIEN. LIVE-STATISTIKEN DIREKT AUF IHREM CHART. Im Gegensatz zu anderen Portfolio-Analysatoren, die Sie dazu zwingen, eigenständige Anwendungen auszuführen oder MT5-Ordner nach Berichten zu durchsuchen, zeigt AlgoRadar Ihre gesamte Handelsperformance direkt auf Ihrem Chart in Echtzeit an. ANALYSE & RANKEN SIE ALLE IHRE EAs AUF EINEM CHART! Betreiben S
