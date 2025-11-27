PropGuard

🇷🇺 RUSSIAN

PropGuard 🛡️ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПРОВАЛИТЕ ИСПЫТАНИЕ ПРОП-ФИРМЫ ИЗ-ЗА ПРОПУЩЕННОГО ПРАВИЛА

Единственная ПОЛНАЯ система защиты, которая автоматически соблюдает ВСЕ основные правила проп-фирм — даже пока вы спите.

🔥 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗАПУСКА: $89.99 | Следующая цена: $149 | Финальная цена: $499

Один проваленный челлендж стоит дороже PropGuard — но вы получаете защиту НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

🏆 ПЕРВЫЕ В ИНДУСТРИИ ФУНКЦИИ

📰 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НОВОСТЕЙ

  • АВТО-РЕЖИМ: Интеграция с Forex Factory (8 валют + индексы) с живым 24-часовым обратным отсчётом
  • РУЧНОЙ РЕЖИМ: 2 настраиваемых временных окна с индивидуальной фильтрацией валют
  • Автоматическая загрузка еженедельного календаря (DLL не требуется!)

🚨 РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СДЕЛОК

  • 30-секундная система обратного отсчёта: Невозможно пропустить предупреждения + звуковые оповещения + уведомления на телефон
  • Опциональный КРАСНЫЙ фон графика на ВСЕХ графиках
  • ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ: Автозакрытие/перезапуск MT5 во время запретных окон — работает пока вы спите!

🤖 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

Во время новостных/временных окон PropGuard может:

  • Удалять и восстанавливать отложенные ордера (защита от плохого исполнения)
  • Удалять и восстанавливать SL/TP (невозможно выбить во время волатильности)
  • Закрывать сделки (все, конкретные пары или валюты)
  • Принудительно держать сделки открытыми (защита от охоты за стопами брокером)

Всё восстанавливается автоматически — никакой ручной работы!

💰 УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДКИ

  • Система защитного буфера: Закрытие при 93% от макс. просадки (настраивается) — не при 100%, когда уже поздно!
  • P&L с учётом комиссий: Учитывает спреды, свопы, комиссии (большинство EA это игнорируют!)
  • 4 режима отсчёта: Начальный баланс, начало дня, эквити или максимальный баланс
  • Живой двунаправленный индикатор производительности для мгновенной визуальной оценки риска
  • Опциональное автовыключение MT5 после достижения лимита просадки

📊 ВСТРОЕННЫЙ ТРЕКЕР ЧЕЛЛЕНДЖА (ЕЩЁ ОДИН ПЕРВЫЙ!)

  • График прогресса в реальном времени с цветовой кодировкой зон риска
  • Панель статистики с отслеживанием целей и мониторингом дневной просадки
  • Видьте ТОЧНО где вы находитесь в любой момент

🎯 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ

  • Минимальное время удержания сделки с живым обратным отсчётом
  • Защита целевой прибыли (дневной или корзиночный режим)
  • Лимиты на количество сделок (по символу и портфелю)
  • Автозакрытие в пятницу + торговля на выходных отключена

🚀 ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ — БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

📅 СКОРО В НАЧАЛЕ 2026: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ СДЕЛОК

  • Умное снижение риска при приближении к провалу любого челленджа
  • Интеллектуальное масштабирование риска при получении прибыли
  • PropGuard не только защищает — он помогает вам ПРОЙТИ челленджи быстрее!

Купите один раз, получайте БЕСПЛАТНЫЕ обновления НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

💎 PROPGUARD vs. ДРУГИЕ "ЗАЩИТНЫЕ" EA

Другие EA:

  • Закрывают на точном лимите (слишком поздно!)
  • Нет предупреждений с обратным отсчётом
  • Игнорируют комиссии
  • Нет управления ордерами/SL/TP
  • Нет будущих обновлений

PropGuard:

  • Система защитного буфера (закрытие ДО лимитов)
  • 30-секундный обратный отсчёт + КРАСНЫЕ графики
  • Расчёты с учётом комиссий
  • Удаление и восстановление ордеров/SL/TP
  • 100% автоматизация без участия
  • БЕСПЛАТНЫЕ пожизненные обновления с новыми функциями!

⚡ НАСТРОЙКА ЗА 5 МИНУТ

  1. Добавьте https://nfs.faireconomy.media в WebRequest MT5
  2. Перетащите на любой график
  3. Настройте правила вашей фирмы
  4. Выберите авто-новости ИЛИ ручные окна
  5. Торгуйте с уверенностью!

💰 ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Стоимость челленджа: $100-$1,000
  • Фондированный счёт под угрозой: $10,000-$200,000
  • PropGuard: $89.99

Одно предотвращённое нарушение = PropGuard окупился в 100 раз Одно спасённое плохое исполнение на новостях = PropGuard окупился Одна ночь защищённого сна? Бесценно.

🎁 ПОСЛЕ ПОКУПКИ

  • БЕСПЛАТНЫЙ файл Watchdog для автоперезапуска
  • Полное руководство + поддержка
  • БЕСПЛАТНЫЕ пожизненные обновления

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: Челленджей проп-фирм (FTMO, FundedNext, The5ers) | Фондированных счетов | Пользователей EA | Ручных трейдеров | Трейдеров "настроил и забыл"

⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: PropGuard — это инструмент управления рисками, разработанный для помощи в соблюдении торговых правил. Хотя он значительно снижает риск нарушений, никакая автоматизированная система не является на 100% надёжной. Пользователи несут полную ответственность за мониторинг своих счетов. Торговля связана с риском.

🔥 НЕ УПУСТИТЕ ЕЩЁ ОДИН ЧЕЛЛЕНДЖ

Ограниченное количество копий по $89.99 — Повышение цены скоро!

Плюс: Фаза 2 в начале 2026 — обновление интеллектуального перехвата сделок БЕСПЛАТНО! Плюс ещё больше захватывающих улучшений запланировано.


Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв