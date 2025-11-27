PropGuard
- Утилиты
- Stephen J Martret
- Версия: 1.2
- Обновлено: 2 декабря 2025
- Активации: 10
🇷🇺 RUSSIAN
PropGuard 🛡️ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПРОВАЛИТЕ ИСПЫТАНИЕ ПРОП-ФИРМЫ ИЗ-ЗА ПРОПУЩЕННОГО ПРАВИЛА
Единственная ПОЛНАЯ система защиты, которая автоматически соблюдает ВСЕ основные правила проп-фирм — даже пока вы спите.
🔥 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗАПУСКА: $89.99 | Следующая цена: $149 | Финальная цена: $499
Один проваленный челлендж стоит дороже PropGuard — но вы получаете защиту НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
🏆 ПЕРВЫЕ В ИНДУСТРИИ ФУНКЦИИ
📰 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НОВОСТЕЙ
- АВТО-РЕЖИМ: Интеграция с Forex Factory (8 валют + индексы) с живым 24-часовым обратным отсчётом
- РУЧНОЙ РЕЖИМ: 2 настраиваемых временных окна с индивидуальной фильтрацией валют
- Автоматическая загрузка еженедельного календаря (DLL не требуется!)
🚨 РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СДЕЛОК
- 30-секундная система обратного отсчёта: Невозможно пропустить предупреждения + звуковые оповещения + уведомления на телефон
- Опциональный КРАСНЫЙ фон графика на ВСЕХ графиках
- ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ: Автозакрытие/перезапуск MT5 во время запретных окон — работает пока вы спите!
🤖 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ
Во время новостных/временных окон PropGuard может:
- Удалять и восстанавливать отложенные ордера (защита от плохого исполнения)
- Удалять и восстанавливать SL/TP (невозможно выбить во время волатильности)
- Закрывать сделки (все, конкретные пары или валюты)
- Принудительно держать сделки открытыми (защита от охоты за стопами брокером)
Всё восстанавливается автоматически — никакой ручной работы!
💰 УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДКИ
- Система защитного буфера: Закрытие при 93% от макс. просадки (настраивается) — не при 100%, когда уже поздно!
- P&L с учётом комиссий: Учитывает спреды, свопы, комиссии (большинство EA это игнорируют!)
- 4 режима отсчёта: Начальный баланс, начало дня, эквити или максимальный баланс
- Живой двунаправленный индикатор производительности для мгновенной визуальной оценки риска
- Опциональное автовыключение MT5 после достижения лимита просадки
📊 ВСТРОЕННЫЙ ТРЕКЕР ЧЕЛЛЕНДЖА (ЕЩЁ ОДИН ПЕРВЫЙ!)
- График прогресса в реальном времени с цветовой кодировкой зон риска
- Панель статистики с отслеживанием целей и мониторингом дневной просадки
- Видьте ТОЧНО где вы находитесь в любой момент
🎯 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ
- Минимальное время удержания сделки с живым обратным отсчётом
- Защита целевой прибыли (дневной или корзиночный режим)
- Лимиты на количество сделок (по символу и портфелю)
- Автозакрытие в пятницу + торговля на выходных отключена
🚀 ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ — БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
📅 СКОРО В НАЧАЛЕ 2026: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕХВАТ СДЕЛОК
- Умное снижение риска при приближении к провалу любого челленджа
- Интеллектуальное масштабирование риска при получении прибыли
- PropGuard не только защищает — он помогает вам ПРОЙТИ челленджи быстрее!
Купите один раз, получайте БЕСПЛАТНЫЕ обновления НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
💎 PROPGUARD vs. ДРУГИЕ "ЗАЩИТНЫЕ" EA
❌ Другие EA:
- Закрывают на точном лимите (слишком поздно!)
- Нет предупреждений с обратным отсчётом
- Игнорируют комиссии
- Нет управления ордерами/SL/TP
- Нет будущих обновлений
✅ PropGuard:
- Система защитного буфера (закрытие ДО лимитов)
- 30-секундный обратный отсчёт + КРАСНЫЕ графики
- Расчёты с учётом комиссий
- Удаление и восстановление ордеров/SL/TP
- 100% автоматизация без участия
- БЕСПЛАТНЫЕ пожизненные обновления с новыми функциями!
⚡ НАСТРОЙКА ЗА 5 МИНУТ
- Добавьте https://nfs.faireconomy.media в WebRequest MT5
- Перетащите на любой график
- Настройте правила вашей фирмы
- Выберите авто-новости ИЛИ ручные окна
- Торгуйте с уверенностью!
💰 ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В БЕЗОПАСНОСТЬ
- Стоимость челленджа: $100-$1,000
- Фондированный счёт под угрозой: $10,000-$200,000
- PropGuard: $89.99 ✅
Одно предотвращённое нарушение = PropGuard окупился в 100 раз Одно спасённое плохое исполнение на новостях = PropGuard окупился Одна ночь защищённого сна? Бесценно.
🎁 ПОСЛЕ ПОКУПКИ
- БЕСПЛАТНЫЙ файл Watchdog для автоперезапуска
- Полное руководство + поддержка
- БЕСПЛАТНЫЕ пожизненные обновления
✅ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: Челленджей проп-фирм (FTMO, FundedNext, The5ers) | Фондированных счетов | Пользователей EA | Ручных трейдеров | Трейдеров "настроил и забыл"
⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: PropGuard — это инструмент управления рисками, разработанный для помощи в соблюдении торговых правил. Хотя он значительно снижает риск нарушений, никакая автоматизированная система не является на 100% надёжной. Пользователи несут полную ответственность за мониторинг своих счетов. Торговля связана с риском.
🔥 НЕ УПУСТИТЕ ЕЩЁ ОДИН ЧЕЛЛЕНДЖ
Ограниченное количество копий по $89.99 — Повышение цены скоро!
Плюс: Фаза 2 в начале 2026 — обновление интеллектуального перехвата сделок БЕСПЛАТНО! Плюс ещё больше захватывающих улучшений запланировано.