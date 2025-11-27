PropGuard:

AlgoRadar Stephen J Martret Утилиты

ALGORADAR - АНАЛИТИКА СДЕЛОК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Самый мощный анализатор эффективности на графике для MetaTrader 5 БЕЗ ВНЕШНЕГО ПО. БЕЗ ПОИСКА В ФАЙЛАХ. СТАТИСТИКА ПРЯМО НА ВАШЕМ ГРАФИКЕ. В отличие от других анализаторов портфеля, которые заставляют вас запускать отдельные приложения или искать отчёты в папках MT5, AlgoRadar отображает полную статистику вашей торговли прямо на графиках в реальном времени. АНАЛИЗИРУЙТЕ И РАНЖИРУЙТЕ ВСЕ ВАШИ СОВЕТНИКИ НА ОДНОМ ГРАФИКЕ! Используете несколько торговы