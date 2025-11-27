PropGuard
- 实用工具
- Stephen J Martret
- 版本: 1.2
- 更新: 2 十二月 2025
- 激活: 10
🇨🇳 CHINESE (简体中文)
PropGuard 🛡️ 再也不会因为错过规则而失败自营交易公司挑战
唯一能自动执行所有主要自营公司规则的完整保护系统——即使在您睡觉时也能运行。
🔥 上市特价：$89.99 | 下次价格：$149 | 最终价格：$499
一次失败的挑战成本超过PropGuard——但您将获得终身保护。
🏆 行业首创功能
📰 智能新闻保护
- 自动模式： Forex Factory集成（8种货币+指数），带实时24小时倒计时
- 手动模式： 2个自定义时间窗口，支持单独货币筛选
- 自动下载每周日历（无需DLL！）
🚨 革命性交易预防
- 30秒倒计时系统： 不可能错过的警告 + 音频提醒 + 手机通知
- 可选的红色图表背景覆盖所有图表
- 全自动化： 在禁止交易窗口期间自动关闭/重启MT5——您睡觉时也在工作！
🤖 智能交易管理
在新闻/时间窗口期间，PropGuard可以：
- 移除并恢复挂单（防止不良成交）
- 移除并恢复止损/止盈（在波动期间无法被狩猎）
- 平仓（全部、特定货币对或货币）
- 强制保持交易开启（防止经纪商止损狩猎）
一切自动恢复——零手动操作！
💰 智能回撤保护
- 安全缓冲系统： 在最大回撤的93%时平仓（可调整）——不是在100%太晚时！
- 考虑佣金的盈亏： 计入点差、隔夜费、佣金（大多数EA忽略这些！）
- 4种参考模式： 初始余额、日开始、净值或最高余额
- 实时双向表现条，即时视觉风险评估
- 可选的回撤限制后MT5自动关闭
📊 内置挑战追踪器（又一个首创！）
- 实时进度图表，带颜色编码的风险区域
- 统计面板，包含目标追踪和每日回撤监控
- 随时准确了解您的位置
🎯 额外保护
- 最小持仓时间，带实时倒计时
- 利润目标保护（每日或篮子模式）
- 最大交易限制（按品种和组合）
- 周五自动平仓 + 禁用周末交易
🚀 持续开发——终身免费更新！
📅 2026年初即将推出：智能交易接管
- 接近挑战失败时智能降低风险
- 盈利时智能风险调整
- PropGuard不仅保护——还帮助您更快通过挑战！
一次购买，终身免费更新！
💎 PROPGUARD vs. 其他"保护"EA
❌ 其他EA：
- 在精确限制时平仓（太晚了！）
- 没有倒计时警告
- 忽略佣金
- 没有订单/止损/止盈管理
- 没有未来更新
✅ PropGuard：
- 安全缓冲系统（在限制之前平仓）
- 30秒倒计时 + 红色图表
- 考虑佣金的计算
- 移除并恢复订单/止损/止盈
- 100%全自动
- 终身免费更新新功能！
⚡ 5分钟设置
- 将 https://nfs.faireconomy.media 添加到MT5 WebRequest
- 拖放到任意图表
- 配置您公司的规则
- 选择自动新闻或手动窗口
- 自信交易！
💰 您的安全投资
- 挑战费用：$100-$1,000
- 面临风险的资助账户：$10,000-$200,000
- PropGuard：$89.99 ✅
防止一次违规 = PropGuard回本100倍 避免一次糟糕的新闻成交 = PropGuard回本 一个受保护的安心夜晚？无价。
🎁 购买后获得
- 免费Watchdog文件用于自动重启
- 完整手册 + 支持
- 终身免费更新
✅ 完美适用于： 自营公司挑战（FTMO、FundedNext、The5ers）| 资助账户 | EA用户 | 手动交易者 | 设置后无需管理的交易者
⚠️ 免责声明： PropGuard是一款风险管理工具，旨在帮助执行交易规则。虽然它显著降低了违规风险，但没有任何自动化系统是100%可靠的。用户最终负责监控其账户。交易涉及风险。
🔥 不要让又一个挑战溜走
$89.99限量销售——即将涨价！
另外： 2026年初第二阶段——智能交易接管更新免费！更多精彩增强功能已在计划中。