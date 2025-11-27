PropGuard：

TradePad Ruslan Khasanov 5 (1) 实用工具

TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部