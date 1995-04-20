HTF Power of Three ICT MT4
- Indikatoren
- Antonio Molinaro
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Übersicht
DerHTF Power of Three-Indikator ist eine professionelle Umsetzung des Power of Three-Konzepts des Inner Circle Trader (ICT), das von Larry Williams inspiriert wurde. Dieser Indikator visualisiert die Entwicklung von HTF-Kerzen in Echtzeit auf jedem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für ICT-Händler, die institutionelle Kursbewegungsmuster studieren.
Was ist Power of Three (PO3)?
Power of Three steht für eine dreistufige Smart Money-Kampagne, die in jedem Zeitrahmen auftritt:
- ACCUMULATION - Smart Money akkumuliert Positionen um den Eröffnungskurs herum
- MANIPULATION - Liquidität wird erzeugt, Stops werden nachgezogen und schwache Hände werden ausgeschüttelt
- DISTRIBUTION - Smart Money steigt aus Positionen aus und paart sie mit ausstehendem Interesse
ICT sagt:"Dies ist auf jede Zeitmessung anwendbar, solange man einen Anfangszeitpunkt, den höchsten Wert, den niedrigsten Wert und ein Ende in Bezug auf die Zeitmessung hat."
Wesentliche Merkmale
🕯️ Visuelle Darstellung der HTF-Kerze
- Zeigt eine einzelne, saubere HTF-Kerze auf der rechten Seite Ihres Charts an (mehrere Instanzen des Indikators können verwendet werden, um 2 oder mehr Kerzen anzuzeigen, aber der HTF-Parameter muss zwischen den Instanzen unterschiedlich sein und auch der Offset von der letzten Kerze muss vom Standardwert abweichen).
- Zeigt echten OHLC (Open, High, Low, Close) mit richtigem Körper und Dochten
- Farbcodiert: Grün für bullische Kerzen, Rot für bärische Kerzen
- Aktualisiert sich in Echtzeit, wenn sich die HTF-Kerze entwickelt
📏 Referenz-Linien-System
Drei intelligente Referenzlinien verbinden die HTF-Kerze mit Ihrem aktuellen Kursverlauf:
- Open Reference Line - Verbindet vom Beginn der HTF-Periode zum Open der Kerze
- High Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzenhoch zum aktuellen Zeitpunkt
- Low Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzentief zum aktuellen Zeitpunkt
Diese Linien bieten einen klaren visuellen Kontext für die Entwicklung des HTF-Bereichs.
📊 Erweiterte Phasenanalyse ⭐
Der Indikator verfügt über eine intelligente PO3-Phasenerkennung, die in der Infotafel angezeigt wird:
- ACCUMULATION - Erstes Drittel der HTF-Kerze (0-33% Fertigstellung)
- MANIPULATION - Mittleres Drittel, insbesondere wenn der Preis Extreme erreicht (33-66% Vollendung)
- EXPANSION - Aktive Bereichsentwicklung während der Manipulationsphase
- DISTRIBUTION - Letztes Drittel der HTF-Kerze (66-100% Vollendung)
Diese automatische Phasenanalyse hilft Ihnen zu verstehen, WO Sie sich im institutionellen Zyklus zu jedem Zeitpunkt befinden.
⏱️ Echtzeit-Countdown
Der Indikator zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bevor die aktuelle HTF-Kerze schließt, und ermöglicht es Ihnen,:
- Ihre Einstiege mit Präzision zu timen
- einen späten Einstieg in den HTF-Zyklus zu vermeiden
- die Bildung neuer HTF-Kerzen zu antizipieren
- Planen Sie Ausstiege, bevor die Verteilung abgeschlossen ist
📈 Umfassende Infotafel
Zeigt alle wichtigen Informationen an:
- Aktueller HTF-Zeitrahmen und Ratio (z. B. "H4 - Ratio: 1:4")
- Kerzentyp (Bullish/Bearish)
- Range und Körpergröße in Pips
- Phasenanalyse ( aktuelles PO3-Stadium)
- Fortschritt in Prozent und Kerzenanzahl
- Countdown ( verbleibende Kerzen)
- Alle OHLC-Kursniveaus
Parameter
Höherer zu repräsentierender Zeitrahmen (Standard: PERIOD_H4)
- Auswahl des zu überwachenden höheren Zeitraums
- Verfügbare Optionen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
- Muss höher sein als Ihr aktueller Chart-Zeitrahmen
- Der Indikator errechnet automatisch das Kerzenverhältnis
Beispiele:
- Chart M5 + HTF H1 = 1:12 (12 M5-Kerzen = 1 H1-Kerze)
- Chart H1 + HTF H4 = 1:4 (4 H1-Kerzen = 1 H4-Kerze)
- Chart M15 + HTF D1 = 1:96 (96 M15-Kerzen = 1 D1-Kerze)
Visuelle Einstellungen
Offset von der letzten Kerze (Pixel) ( Standard: 20)
- Abstand in Pixeln von der letzten Chartkerze zur HTF-Kerze
- Positionieren Sie die Kerze an der von Ihnen gewünschten Stelle auf der rechten Seite
Kerzenbreite in Pixel ( Voreinstellung: 8)
- Breite der HTF-Kerze in Pixeln
- Vergrößern Sie die Breite für eine bessere Sichtbarkeit, verkleinern Sie sie für eine kompaktere Darstellung
Bullish Candle Farbe ( Standardwert: Lime)
- Farbe für bullische HTF-Kerzen (Close > Open)
Bearish Candle Farbe ( Standard: Rot)
- Farbe für bearishe HTF-Kerzen (Close < Open)
Dochtfarbe ( Voreinstellung: Grau)
- Farbe für Kerzendochte (oben und unten)
Umrissfarbe ( Standard: Schwarz)
- Farbe für den Umriss des Kerzenkörpers
Kerzenumriss anzeigen ( Standardwert: true)
- Schaltet den schwarzen Umriss um den Kerzenkörper ein
Einstellungen der Referenzlinien
Kerzenumriss anzeigen ( Standard: true)
- Aktivieren/Deaktivieren aller drei Referenzlinien
Farbe der Verbindungslinien ( Standard: Rot)
- Farbe für die Verbindungslinien
Referenzlinienstil ( Voreinstellung: STYLE_DOT)
- Linienstil: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT
Beschriftungen & Info-Panel
OHLC-Beschriftungen anzeigen ( Standard: true)
- OHLC-Kursetiketten neben der HTF-Kerze anzeigen
Info-Panel anzeigen ( Standardwert: true)
- Das umfassende Informationspanel anzeigen
Farbe des Preisetiketts ( Standard: Weiß)
- Farbe für alle Textbeschriftungen
Schriftgröße für Preisetiketten ( Standard: 8)
- Schriftgröße für Etiketten und Info-Panel
Etikettenschriftart ( Standard: "Arial")
- Schriftart für den gesamten Text
Info-Panel-Ecke ( Voreinstellung: CORNER_RIGHT_UPPER)
- Position des Info-Panels im Diagramm
- Optionen: CORNER_LEFT_UPPER, CORNER_RIGHT_UPPER, CORNER_LEFT_LOWER, CORNER_RIGHT_LOWER
Erweiterte Funktionen
Countdown-Timer im Infobereich anzeigen ( Standard: true)
- Anzeige der verbleibenden Kerzen bis zum Schließen der HTF-Kerze
- Unverzichtbar für das Timing von Ein- und Ausstiegen
Alarm bei neuer HTF-Kerze ( Voreinstellung: false)
- Alarm-Benachrichtigung, wenn eine neue HTF-Kerze beginnt
- Nützlich für die Überwachung mehrerer Zeitrahmen
Warum diese Version besser ist
⭐ Intelligente Phasenanalyse
Im Gegensatz zu einfachen HTF-Kerzenindikatoren, die nur OHLC-Levels anzeigen, beinhaltet diese Version eineautomatische PO3-Phasenerkennung. Sie können sofort sehen, ob Smart Money in ist:
- Akkumulationsphase (Aufbau von Positionen)
- Manipulationsphase (Stopps nachziehen, Liquidität schaffen)
- Expansionsphase (aktive Trendentwicklung)
- Ausschüttungsphase (Ausstieg aus Positionen)
Diese Analyse basiert auf dem zeitlichen Verlauf der HTF-Kerze und der Preisposition im Verhältnis zur Handelsspanne und bietet Ihnen einen Einblick auf institutioneller Ebene.
⏱️ Präzisions-Countdown-Timer
DerEchtzeit-Countdown zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bis der HTF-Zyklus abgeschlossen ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn:
- Ein Einstieg während der Ausschüttung (Spätphase) ist hoch riskant
- Ein Einstieg während der Akkumulation (Frühphase) bietet ein besseres R:R
- Sie können Manipulationsphasen vorhersehen
- Sie wissen, wann Sie eine neue HTF-Kerzenbildung erwarten können
📊 Vollständiger visueller Kontext
Das System der drei Referenzlinien bietet unübertroffene Klarheit:
- Sehen Sie genau, wo die HTF-Periode begann
- Verstehen, wie weit sich der Preis entwickelt hat
- Identifizieren Sie wichtige institutionelle Niveaus
- Sofortiges Erkennen von Akkumulations- und Distributionszonen
🎯 Professionelle Umsetzung
- Saubere, übersichtliche Einzelkerzenanzeige
- Pixelgenaue Positionierung ohne Beeinträchtigung des Kursgeschehens
- Korrekte Fehlerbehandlung (validiert HTF > Chart TF)
- Ressourceneffizienter Code
- Kompatibel mit allen MT5-Builds
Anwendungsfälle
Scalping & Daytrading
- Verwenden Sie M15 oder H1 HTF auf M1/M5 Charts
- Einstieg während der Akkumulation, Ausstieg vor der Ausschüttung
- Verwenden Sie einen Countdown, um präzise Einstiege zu timen
Swing Trading
- H4 oder D1 HTF auf H1/H4 Charts verwenden
- Identifizieren Sie größere institutionelle Zyklen
- Vermeiden Sie späte Einstiege durch Überwachung von Phase und Countdown
Multi-Timeframe-Analyse
- Stapeln Sie mehrere Instanzen mit unterschiedlichen HTF-Einstellungen
- Gleichzeitige Überwachung von H1, H4 und D1 im M15-Diagramm
- Einträge mit mehreren HTF-Zyklen abgleichen
Backtesting & Studie
- Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester Replay-Modus
- Studieren Sie historische PO3-Muster
- Verstehen, wie Institutionen den Preis bewegen
- Perfekt für ICT-Mentorship-Studenten
Tipps für beste Ergebnisse
- Passen Sie den HTF an Ihren Handelsstil an: Scalper verwenden H1/H4, Swing Trader verwenden D1/W1
- Verwenden Sie die Phasenanalyse: Steigen Sie nur während der Akkumulationsphase ein, um das beste R:R zu erzielen.
- Beobachten Sie den Countdown: Vermeiden Sie Einstiege, wenn weniger als 30% der Kerzen verbleiben
- Kombinieren Sie mit anderen ICT-Konzepten: Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Liquiditätspools
- Lernen Sie im Replay-Modus: Der beste Weg, PO3-Muster zu lernen
Unterstützung & Updates
Dieser Indikator wurde für ernsthafte IKT-Händler entwickelt, die die institutionelle Preisentwicklung verstehen. Die Phasenanalyse und die Countdown-Funktionen machen ihn zu einem unentbehrlichen Werkzeug für die Zeitplanung von Einstiegen im Rahmen der Power of Three.
Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist für Ausbildungszwecke gedacht. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.