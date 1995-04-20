HTF Power of Three ICT MT4

HTF Power of Three (ICT) - MT4 Indikator

Übersicht

DerHTF Power of Three-Indikator ist eine professionelle Umsetzung des Power of Three-Konzepts des Inner Circle Trader (ICT), das von Larry Williams inspiriert wurde. Dieser Indikator visualisiert die Entwicklung von HTF-Kerzen in Echtzeit auf jedem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für ICT-Händler, die institutionelle Kursbewegungsmuster studieren.

Was ist Power of Three (PO3)?

Power of Three steht für eine dreistufige Smart Money-Kampagne, die in jedem Zeitrahmen auftritt:

  1. ACCUMULATION - Smart Money akkumuliert Positionen um den Eröffnungskurs herum
  2. MANIPULATION - Liquidität wird erzeugt, Stops werden nachgezogen und schwache Hände werden ausgeschüttelt
  3. DISTRIBUTION - Smart Money steigt aus Positionen aus und paart sie mit ausstehendem Interesse

ICT sagt:"Dies ist auf jede Zeitmessung anwendbar, solange man einen Anfangszeitpunkt, den höchsten Wert, den niedrigsten Wert und ein Ende in Bezug auf die Zeitmessung hat."

Wesentliche Merkmale

🕯️ Visuelle Darstellung der HTF-Kerze

  • Zeigt eine einzelne, saubere HTF-Kerze auf der rechten Seite Ihres Charts an (mehrere Instanzen des Indikators können verwendet werden, um 2 oder mehr Kerzen anzuzeigen, aber der HTF-Parameter muss zwischen den Instanzen unterschiedlich sein und auch der Offset von der letzten Kerze muss vom Standardwert abweichen).
  • Zeigt echten OHLC (Open, High, Low, Close) mit richtigem Körper und Dochten
  • Farbcodiert: Grün für bullische Kerzen, Rot für bärische Kerzen
  • Aktualisiert sich in Echtzeit, wenn sich die HTF-Kerze entwickelt

📏 Referenz-Linien-System

Drei intelligente Referenzlinien verbinden die HTF-Kerze mit Ihrem aktuellen Kursverlauf:

  1. Open Reference Line - Verbindet vom Beginn der HTF-Periode zum Open der Kerze
  2. High Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzenhoch zum aktuellen Zeitpunkt
  3. Low Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzentief zum aktuellen Zeitpunkt

Diese Linien bieten einen klaren visuellen Kontext für die Entwicklung des HTF-Bereichs.

📊 Erweiterte Phasenanalyse

Der Indikator verfügt über eine intelligente PO3-Phasenerkennung, die in der Infotafel angezeigt wird:

  • ACCUMULATION - Erstes Drittel der HTF-Kerze (0-33% Fertigstellung)
  • MANIPULATION - Mittleres Drittel, insbesondere wenn der Preis Extreme erreicht (33-66% Vollendung)
  • EXPANSION - Aktive Bereichsentwicklung während der Manipulationsphase
  • DISTRIBUTION - Letztes Drittel der HTF-Kerze (66-100% Vollendung)

Diese automatische Phasenanalyse hilft Ihnen zu verstehen, WO Sie sich im institutionellen Zyklus zu jedem Zeitpunkt befinden.

⏱️ Echtzeit-Countdown

Der Indikator zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bevor die aktuelle HTF-Kerze schließt, und ermöglicht es Ihnen,:

  • Ihre Einstiege mit Präzision zu timen
  • einen späten Einstieg in den HTF-Zyklus zu vermeiden
  • die Bildung neuer HTF-Kerzen zu antizipieren
  • Planen Sie Ausstiege, bevor die Verteilung abgeschlossen ist

📈 Umfassende Infotafel

Zeigt alle wichtigen Informationen an:

  • Aktueller HTF-Zeitrahmen und Ratio (z. B. "H4 - Ratio: 1:4")
  • Kerzentyp (Bullish/Bearish)
  • Range und Körpergröße in Pips
  • Phasenanalyse ( aktuelles PO3-Stadium)
  • Fortschritt in Prozent und Kerzenanzahl
  • Countdown ( verbleibende Kerzen)
  • Alle OHLC-Kursniveaus

Parameter

Höherer zu repräsentierender Zeitrahmen (Standard: PERIOD_H4)

  • Auswahl des zu überwachenden höheren Zeitraums
  • Verfügbare Optionen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
  • Muss höher sein als Ihr aktueller Chart-Zeitrahmen
  • Der Indikator errechnet automatisch das Kerzenverhältnis

Beispiele:

  • Chart M5 + HTF H1 = 1:12 (12 M5-Kerzen = 1 H1-Kerze)
  • Chart H1 + HTF H4 = 1:4 (4 H1-Kerzen = 1 H4-Kerze)
  • Chart M15 + HTF D1 = 1:96 (96 M15-Kerzen = 1 D1-Kerze)

Visuelle Einstellungen

Offset von der letzten Kerze (Pixel) ( Standard: 20)

  • Abstand in Pixeln von der letzten Chartkerze zur HTF-Kerze
  • Positionieren Sie die Kerze an der von Ihnen gewünschten Stelle auf der rechten Seite

Kerzenbreite in Pixel ( Voreinstellung: 8)

  • Breite der HTF-Kerze in Pixeln
  • Vergrößern Sie die Breite für eine bessere Sichtbarkeit, verkleinern Sie sie für eine kompaktere Darstellung

Bullish Candle Farbe ( Standardwert: Lime)

  • Farbe für bullische HTF-Kerzen (Close > Open)

Bearish Candle Farbe ( Standard: Rot)

  • Farbe für bearishe HTF-Kerzen (Close < Open)

Dochtfarbe ( Voreinstellung: Grau)

  • Farbe für Kerzendochte (oben und unten)

Umrissfarbe ( Standard: Schwarz)

  • Farbe für den Umriss des Kerzenkörpers

Kerzenumriss anzeigen ( Standardwert: true)

  • Schaltet den schwarzen Umriss um den Kerzenkörper ein

Einstellungen der Referenzlinien

Kerzenumriss anzeigen ( Standard: true)

  • Aktivieren/Deaktivieren aller drei Referenzlinien

    Farbe der Verbindungslinien ( Standard: Rot)

    • Farbe für die Verbindungslinien

    Referenzlinienstil ( Voreinstellung: STYLE_DOT)

    • Linienstil: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

    Beschriftungen & Info-Panel

    OHLC-Beschriftungen anzeigen ( Standard: true)

    • OHLC-Kursetiketten neben der HTF-Kerze anzeigen

    Info-Panel anzeigen ( Standardwert: true)

    • Das umfassende Informationspanel anzeigen

    Farbe des Preisetiketts ( Standard: Weiß)

    • Farbe für alle Textbeschriftungen

    Schriftgröße für Preisetiketten ( Standard: 8)

    • Schriftgröße für Etiketten und Info-Panel

    Etikettenschriftart ( Standard: "Arial")

    • Schriftart für den gesamten Text

    Info-Panel-Ecke ( Voreinstellung: CORNER_RIGHT_UPPER)

    • Position des Info-Panels im Diagramm
    • Optionen: CORNER_LEFT_UPPER, CORNER_RIGHT_UPPER, CORNER_LEFT_LOWER, CORNER_RIGHT_LOWER

    Erweiterte Funktionen

    Countdown-Timer im Infobereich anzeigen ( Standard: true)

    • Anzeige der verbleibenden Kerzen bis zum Schließen der HTF-Kerze
    • Unverzichtbar für das Timing von Ein- und Ausstiegen

    Alarm bei neuer HTF-Kerze ( Voreinstellung: false)

    • Alarm-Benachrichtigung, wenn eine neue HTF-Kerze beginnt
    • Nützlich für die Überwachung mehrerer Zeitrahmen

    Warum diese Version besser ist

    Intelligente Phasenanalyse

    Im Gegensatz zu einfachen HTF-Kerzenindikatoren, die nur OHLC-Levels anzeigen, beinhaltet diese Version eineautomatische PO3-Phasenerkennung. Sie können sofort sehen, ob Smart Money in ist:

    • Akkumulationsphase (Aufbau von Positionen)
    • Manipulationsphase (Stopps nachziehen, Liquidität schaffen)
    • Expansionsphase (aktive Trendentwicklung)
    • Ausschüttungsphase (Ausstieg aus Positionen)

    Diese Analyse basiert auf dem zeitlichen Verlauf der HTF-Kerze und der Preisposition im Verhältnis zur Handelsspanne und bietet Ihnen einen Einblick auf institutioneller Ebene.

    ⏱️ Präzisions-Countdown-Timer

    DerEchtzeit-Countdown zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bis der HTF-Zyklus abgeschlossen ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn:

    • Ein Einstieg während der Ausschüttung (Spätphase) ist hoch riskant
    • Ein Einstieg während der Akkumulation (Frühphase) bietet ein besseres R:R
    • Sie können Manipulationsphasen vorhersehen
    • Sie wissen, wann Sie eine neue HTF-Kerzenbildung erwarten können

    📊 Vollständiger visueller Kontext

    Das System der drei Referenzlinien bietet unübertroffene Klarheit:

    • Sehen Sie genau, wo die HTF-Periode begann
    • Verstehen, wie weit sich der Preis entwickelt hat
    • Identifizieren Sie wichtige institutionelle Niveaus
    • Sofortiges Erkennen von Akkumulations- und Distributionszonen

    🎯 Professionelle Umsetzung

    • Saubere, übersichtliche Einzelkerzenanzeige
    • Pixelgenaue Positionierung ohne Beeinträchtigung des Kursgeschehens
    • Korrekte Fehlerbehandlung (validiert HTF > Chart TF)
    • Ressourceneffizienter Code
    • Kompatibel mit allen MT5-Builds

    Anwendungsfälle

    Scalping & Daytrading

    • Verwenden Sie M15 oder H1 HTF auf M1/M5 Charts
    • Einstieg während der Akkumulation, Ausstieg vor der Ausschüttung
    • Verwenden Sie einen Countdown, um präzise Einstiege zu timen

    Swing Trading

    • H4 oder D1 HTF auf H1/H4 Charts verwenden
    • Identifizieren Sie größere institutionelle Zyklen
    • Vermeiden Sie späte Einstiege durch Überwachung von Phase und Countdown

    Multi-Timeframe-Analyse

    • Stapeln Sie mehrere Instanzen mit unterschiedlichen HTF-Einstellungen
    • Gleichzeitige Überwachung von H1, H4 und D1 im M15-Diagramm
    • Einträge mit mehreren HTF-Zyklen abgleichen

    Backtesting & Studie

    • Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester Replay-Modus
    • Studieren Sie historische PO3-Muster
    • Verstehen, wie Institutionen den Preis bewegen
    • Perfekt für ICT-Mentorship-Studenten

      Tipps für beste Ergebnisse

      • Passen Sie den HTF an Ihren Handelsstil an: Scalper verwenden H1/H4, Swing Trader verwenden D1/W1
      • Verwenden Sie die Phasenanalyse: Steigen Sie nur während der Akkumulationsphase ein, um das beste R:R zu erzielen.
      • Beobachten Sie den Countdown: Vermeiden Sie Einstiege, wenn weniger als 30% der Kerzen verbleiben
      • Kombinieren Sie mit anderen ICT-Konzepten: Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Liquiditätspools
      • Lernen Sie im Replay-Modus: Der beste Weg, PO3-Muster zu lernen

      Unterstützung & Updates

      Dieser Indikator wurde für ernsthafte IKT-Händler entwickelt, die die institutionelle Preisentwicklung verstehen. Die Phasenanalyse und die Countdown-Funktionen machen ihn zu einem unentbehrlichen Werkzeug für die Zeitplanung von Einstiegen im Rahmen der Power of Three.

      Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist für Ausbildungszwecke gedacht. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.


      Empfohlene Produkte
      Fractal Pattern Scanner MT4
      Young Ho Seo
      5 (2)
      Indikatoren
      Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die
      WaveTheoryFully automatic calculation
      Kaijun Wang
      5 (4)
      Indikatoren
      Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
      PTW Non Repaint System
      Elvis Kanyama
      Indikatoren
      PTW NICHT-NACHZIEHENDES HANDELSSYSTEM + HISTOGRAMM Non-Repainting , Non-Redrawing und Non-Lagging Trading System. Macht das Folgende: - Liefert genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte - Scalping, Day- und Swing-Trading - 95% Genauigkeit - Ziele, wo man Gewinne mitnehmen kann. - Zeigt Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Funktioniert bei allen Brokern - Funktioniert bei allen Währungen, CFDs und Aktien - Es platziert keine Trades für Sie, es zeigt Ihnen nur, welche Trades Sie platzier
      Fibonacci CSM
      Emir Revolledo
      Indikatoren
      Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Verkauf!! Dieses neue Produkt befindet sich noch im Prozess der Hinzufügung neuer Funktionen und Einstellungen. Für Frühkäufer. Der Preis wird 50% reduziert. In ein paar Wochen wird das Produkt fertig sein. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar, solange es noch günstig ist. Weitere Details werden bald hinzugefügt. Dinge, die hinzugefügt werden. Alarm-Stufen Handy- und E-Mail-Benachrichtigung Wie der Name schon sagt, ist Fibonacci Currency Streng
      Algo Pumping MT4
      Ihor Otkydach
      4.69 (16)
      Indikatoren
      PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
      ON Trade Gann Squares
      Abdullah Alrai
      Indikatoren
      Der Gann Square Indikator ist ein leistungsstolles Marktanalyse-Tool, das auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktvorhersagen" von W.D. Gann basiert. Dieses Tool verwendet mathematische Konzepte und Gann-Theorien für eine präzise Marktanalyse. Es beinhaltet Quadratwerte von 144, 90, 52 und auch das Quadrat von 9. Darüber hinaus integriert es die Methode von  zur Quadratwurzel von 9 und deren Beziehung zu Kanälen und dem Sternmuster. Benutzerhandbuch und Anwendung: Vor der Verwendung diese
      Donchain highest lowest price channel
      Thomas Tiozzo
      Indikatoren
      Wir stellen Ihnen den Donchian Channels Indikator für MQL4 vor, ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das darauf abzielt, Ihren Handelserfolg zu steigern. Dieser Indikator besteht aus vier Linien, die die oberen und unteren Grenzen der Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Mit dem Donchian Channels Indikator können Sie potenzielle Ausbrüche und Umkehrungen auf dem Markt leicht identifizieren. Die obere Linie zeigt das höchste Hoch des festgelegten Zeitraums an, wäh
      Trend Entry Histogram mt
      DMITRII GRIDASOV
      Indikatoren
      Crypto_Forex Indikator „Trend Entry Histogram“ für MT4, kein Repainting. – Der Trend Entry Histogram Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Trendrichtung verwendet werden, sobald der Entry_bar erscheint. – Dieser Indikator hat eine einzigartige Funktion: Er berücksichtigt sowohl Preis als auch Volumen für Berechnungen. – Das Trend Entry Histogram kann in zwei Farben dargestellt werden: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen Aufwärtstrend. – Sobald Sie einen stabile
      Work Stations
      Maryna Shulzhenko
      Experten
      Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
      SFT Trend Allow Oscillator
      Artem Kuzmin
      Indikatoren
      Der Oszillator hilft, die Richtung des Marktes zu bestimmen Zeigt die Richtung der Kursbewegung an und wird in der entsprechenden Farbe dargestellt. Erlaubt Ihnen, Trend- und Gegentrendhandel zu betreiben Funktioniert auf allen Zeitrahmen, für alle Währungspaare, Metalle und Kryptowährungen Kann bei der Arbeit mit binären Optionen verwendet werden Unverwechselbare Merkmale Wird nicht neu gezeichnet; Einfache und klare Einstellungen; Funktioniert auf allen Zeitfenstern und mit allen Symbolen; Gee
      Super volumes
      Yerzhan Satov
      4 (1)
      Indikatoren
      Der Pfeilindikator für Forex und Binäre Optionen basiert auf Tick-Volumina. Im Gegensatz zu vielen Volumenindikatoren berechnet der Indikator "Super volumes" bullische und bärische Volumina und gibt Signale für die Vorherrschaft von irgendwelchen von ihnen aus. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt sagen, dass es in diesem Bereich einen Vorteil von bullischen Volumina gab, bedeutet dies, dass das Signal auf Buy liegt. Oder wenn das Vorherrschen bärische Volumina war, wird das Signal dementsprechend auf
      MoveWave
      Andriy Sydoruk
      Indikatoren
      MoveWave - Gleitende Wellen sind sehr praktische Indikatoren zur Bestimmung von Pivot-Levels. Die meisten Forex-Händler treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage der technischen Analyse. Diese Art der Analyse bestimmt Muster und Trends auf dem Markt. Mit Hilfe komplexer mathematischer Gleichungen, die in Form dieses Indikators kombiniert und dargestellt werden, kann der Händler die Kursumkehrniveaus genauer bestimmen. Die Wellentheorie stellt mathematisch verschiedene Verhaltensmodelle des M
      Trend Line Finder
      Stephen Reynolds
      5 (1)
      Indikatoren
      Der Trend Line Finder projiziert eine Unterstützungs- und Widerstandslinie nach vorne, indem er 2 frühere Hochs für den Widerstand und 2 frühere Tiefs für die Unterstützung verwendet, und signalisiert dem Händler durch einen Alarm, dass eine mögliche gute Bewegung bevorsteht. Es handelt sich hierbei nicht um ein eigenständiges Handelssystem, aber es ist sehr nützlich, um Schlüsselbereiche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden, an denen der Kurs in der Regel entweder abprallen ode
      BinaryMartini
      Abdulkarim Karazon
      Indikatoren
      Ein Indikator für den binären Handel, der auf dem 3MA-Kreuz mit MacD basiert. Er gibt Kauf- und Verkaufssignale bei geöffnetem Balken und führt kein Repaint oder Backpaint durch Der Indikator konzentriert sich nicht auf eine hohe Gewinnrate, da er für den Martingale-Handel konzipiert ist. Der Indikator konzentriert sich auf die niedrigste Verlustsignalanzahl in Folge. Strategie : Die Mindesteinzahlung beträgt 1000 Unite. Wir beginnen den Handel mit 1 Unite (die Handelsgröße beträgt 1 Unite pro 1
      BinaryIndi
      Andrey Kravchenko
      Indikatoren
      Dies ist ein Pfeil-Indikator für binäre Optionen. Er wird nicht neu gezeichnet, die Pfeile verschwinden nicht. Der Indikator implementiert eine optionale Tester für die visuelle Überwachung der Anzahl der Signal-und Win-Rate. Erfordert keine Einstellung oder Anpassung. Funktioniert bei allen Paaren und Gold. Das Signal erscheint am Ende einer Kerze. Der Einstieg erfolgt auf dem nächsten Balken. Optionale Warnung. Für den Handel mit Robotern gibt es eine Einstellung für die Anzahl der Balken in d
      Hammer Shooting Star
      Liang Wei Qin
      Indikatoren
      Hammer Shooting Star v1.1 - Fortgeschrittener Candlestick-Muster-Scanner Autor: LIANG1990 Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Werkzeug, um Marktumkehrungen mit Präzision zu identifizieren? Hammer Shooting Star v1.1 ist ein professioneller MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Hammer- und Shooting Star-Candlestick-Formationen zu scannen und zu erkennen. Im Gegensatz zu einfachen Musterindikatoren wendet dieses Tool mehrere eingebaute Filter an (Form, Größe, Tr
      Trend MagicX
      Hafis Mohamed Yacine
      Indikatoren
      Ein Trendmarkt ist ein Markt, auf dem sich die Preise im Allgemeinen in eine Richtung bewegen. ... Beim Handel mit einer trendbasierten Strategie wählen Händler in der Regel die Hauptwährungen sowie alle anderen Währungen, die den Dollar nutzen, weil diese Paare tendenziell im Trend liegen und liquider sind als andere Paare. Bester Trendindikator, der Ihnen die Richtung des Trends anzeigt Trend MagicX_v1.1 zeigt die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung f
      Pyro Trend
      Oleksii Ferbei
      Indikatoren
      Pyro Trend ist ein neues Produkt, mit dem Sie die aktuelle Marktphase (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Flaute) erkennen können. Der Indikator ist für alle Daten und Zeiträume anwendbar. Die Mitte der Trendwelle sowie die Ränder sind Orte besonderer Wärme und des Marktverhaltens; bei der Erstellung des Indikators wurde versucht, die genaue Ermittlung der Mitte zu implementieren. Pyro Trend ist ein Trendindikator, der einen originellen Berechnungsalgorithmus verwendet. Dieser Indikator malt Pfe
      One to Three Trendline Breakout
      Noiros Tech
      5 (3)
      Indikatoren
      Hinweis: Das Problem des langsamen Ladens des Indikators wurde behoben. Diese neue Version lädt schnell und verlangsamt die Plattform nicht. Version 1.3 : Wir haben den Indikator aktualisiert und eine Option zum Scannen historischer Balken hinzugefügt. Anstatt alle Balken in der Historie zu scannen (was den Indikator manchmal langsam machen kann), können Sie die maximale Anzahl von Balken auswählen, die gescannt werden können, was die Leistung erhöhen und den Indikator schneller machen kann.
      Boba Binary
      Anthonius Soruh
      5 (1)
      Indikatoren
      Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
      Cota Binary
      Anthonius Soruh
      5 (2)
      Indikatoren
      Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
      MACD Scanner MT4
      Samil Bozuyuk
      Indikatoren
      Der Indikator überwacht den MACD-Trend in mehreren Zeitrahmen für einen bestimmten Markt. Sie müssen nicht mehr zwischen den Charts hin- und herwechseln, um die Trendrichtung beim Handel zu überprüfen. Hauptmerkmale Der Indikator kann für alle Märkte verwendet werden Überwacht jeden Zeitrahmen, von M1 bis MN Verschieben der Anzeigebeschriftung im Chart mit einem einzigen Klick Verwendung des Indikators Das Dashboard erscheint im linken und oberen Teil des Charts, wenn es angebracht ist. Die Hü
      ACB Breakout Arrows Scanner MT4
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      Indikatoren
      Dies ist ein Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner für unseren Indikator ACB Breakout Arrows . Mit den Standardeinstellungen durchsucht er 28 Währungspaare und 9 Zeitrahmen gleichzeitig nach Kauf- und Verkaufssignalen.  Funktionen Kann 252* Kombinationen aus Symbolen und Zeitrahmen von einem einzigen Chart aus scannen. Ein Klick öffnet den Signal-Chart mit einer vordefinierten Vorlage.  Panel lässt sich per Drag-and-Drop flexibel auf dem Chart verschieben. Echtzeit-Benachrichtigungen über
      Master Pullback Mr Beast
      Luis Mariano Vazquez Marcos
      Experten
      Master Pullback ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der von MR BEAST entwickelt wurde und eine Handelsstrategie implementiert, die auf Pullbacks auf dem Forex-Markt basiert. Dieser EA identifiziert Handelsgelegenheiten, wenn der Preis eines Vermögenswerts vorübergehend in die entgegengesetzte Richtung des Haupttrends zurückgeht, und ermöglicht es Ihnen, Korrekturbewegungen zu nutzen, bevor der Markt seinen ursprünglichen Trend wieder aufnimmt. Die Master-Pullback-Strategie ist für den
      Market Profile
      Artem Titarenko
      5 (1)
      Indikatoren
      Der Indikator "Marktprofil" zeigt die Profile und Volumina der Perioden an - wöchentlich, täglich, Sitzung (8 Stunden), 4 Stunden, Stunde, Zusammenfassung. Der VAH/VAL-Preisbereich wird für jedes Profil automatisch durch eine gepunktete Linie hervorgehoben (außer für die Zusammenfassung). Der Indikator enthält Chroma Delta, das die Profilbereiche einfärbt. Die Bereiche, in denen Käufe vorherrschen, sind grün gefärbt, die Bereiche, in denen Verkäufe stattfinden, rot. Das Intensitätshistogramm ist
      Congestion Breakout Pro
      Noiros Tech
      5 (2)
      Indikatoren
      STAUAUSBRUCH PRO Dieser Indikator scannt den Ausbruch von Stauzonen. Dieser Indikator unterscheidet sich von allen anderen Stau-Indikatoren, die Sie derzeit auf dem Markt finden. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, der den meisten traditionellen Stau-Indikatoren, die heute verfügbar sind, nicht eigen ist. Der fortschrittliche Algorithmus, der zur Definition der Staus verwendet wird, ist in hohem Maße für die hohe Rate echter Stauzonen und die niedrige Rate falscher Stauzonen vera
      Inside Candle EA
      Hong Ling Mu
      1 (1)
      Experten
      Ausgehend von meiner ursprünglichen Handelsstrategie scheint es, dass dieser EA so programmiert ist, dass er mithilfe der technischen Analyse ein Innenkerzenmuster in der aktuellen Kerze erkennt und auf einen Ausbruch in eine der beiden Richtungen wartet. Wenn der Kurs nach oben ausbricht, platziert der EA einen Kaufauftrag, und wenn er nach unten ausbricht, platziert der EA einen Verkaufsauftrag. Die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sind jeweils auf 50 Pips festgelegt. Außerdem kann die Ver
      FREE
      DayLevelsSignalPro
      Vladimir Chebonenko
      Indikatoren
      Der MT4 "DayLevelsSignalPro " Indikator . Signal Indikator - generiert die genauesten Kauf/Verkauf Signale . Rausch Filterung Indikator - reduziert falsche Signale . Signalinformationen mit einer klaren , verständlichen und visuell angenehmen Ansicht . Benutzerfreundliche grafische Schnittstelle (Farben , Sound Benachrichtigungen , Anpassungsmöglichkeiten ) . - Generierung eines Signals für signifikante Spitzenwerte des aktuellen Tages . - Generierung eines Signals für die Aufschlüsselung des Pe
      Trading Sesions MT4
      William Oswaldo Mayorga Urduy
      Indikatoren
      KOMMERZIELLE SITZUNGEN Dieser Indikator zeigt in der ausgewählten Grafik nach Tabellen aufgeteilt jede der Sitzungen ASIEN, JAPAN, LONDON, NEW YORK an: Ermöglicht Ihnen die Konfiguration: Sitzungsfarbe ASIEN, JAPON, LONDON, NEW YORK Ausblenden und Anzeigen jeder Sitzung Es funktioniert in den niedrigsten Zeitrahmen des Marktes, von denen H4, H1, M15, M5 und M1 empfohlen werden. (Vergessen Sie nicht, sich unsere anderen Indikatoren anzusehen)
      ON Trade Japanese Candles
      Abdullah Alrai
      Indikatoren
      Technischer Indikator zur Erkennung starker Preisaktionsmuster: Pin Bar, Inside Bar und Outside Bar Einführung: Im Bereich der technischen Analyse dienen Preisaktionsmuster als wichtige Indikatoren für potenzielle Markt­bewegungen. Wir haben einen anspruchsvollen technischen Indikator entwickelt, der die Identifizierung robuster Preisaktionsmuster auf Charts vereinfacht. Unser Indikator spezialisiert sich auf die Erkennung von drei wesentlichen Mustern: Pin Bar, Inside Bar und Outside Bar. Schlü
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Gann Made Easy
      Oleg Rodin
      4.83 (150)
      Indikatoren
      Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
      Miraculous Indicator Binary and Forex
      Ramzi Abuwarda
      Indikatoren
      Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
      Smc Blast Signal
      Mohit Dhariwal
      5 (4)
      Indikatoren
      NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikator mit Set-Datei ist im Komment
      Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
      Bernhard Schweigert
      4.79 (102)
      Indikatoren
      Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
      Scalper Inside PRO
      Alexey Minkov
      4.74 (69)
      Indikatoren
      Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
      F 16 Plane Indicator
      Ramzi Abuwarda
      Indikatoren
      Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
      Dynamic Forex28 Navigator
      Bernhard Schweigert
      4.43 (7)
      Indikatoren
      Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
      M1 Sniper
      Oleg Rodin
      4.89 (18)
      Indikatoren
      M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
      Trend indicator AI
      Ramil Minniakhmetov
      4.95 (76)
      Indikatoren
      Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      Indikatoren
      Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
      Advanced Currency Strength28 Indicator
      Bernhard Schweigert
      4.91 (657)
      Indikatoren
      DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
      Hidden Cycles
      Lev Vladimirovic Marushkin
      5 (1)
      Indikatoren
      Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
      Shogun Trade
      Yuki Miyake
      5 (1)
      Indikatoren
      SHOGUN Handel Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange Sie ein "Infanterist" sind, der nur den Feind vor sich bekämpft, werden Sie nicht in der Lage sein, weiterhin beim Handel zu gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Befehlshabers", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, gleichzeitig sieben Zeitrahmen kontrolliert, die Reife des Marktes beurteilt und seine Kräfte nur dann ruhig bewegt, wenn eine hohe Wahrsc
      Smart Trend Trading System
      Issam Kassas
      Indikatoren
      Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
      Trending Volatility System
      Vitalyi Belyh
      5 (3)
      Indikatoren
      Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
      FX Power MT4 NG
      Daniel Stein
      4.95 (20)
      Indikatoren
      FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
      Entry Points Pro
      Yury Orlov
      4.62 (172)
      Indikatoren
      Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
      Adaptive Volatility Range
      Stanislav Konin
      5 (3)
      Indikatoren
      Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
      TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
      Bernhard Schweigert
      3.91 (22)
      Indikatoren
      DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
      Currency Strength Wizard
      Oleg Rodin
      4.84 (55)
      Indikatoren
      Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
      PZ Mean Reversion MT4
      PZ TRADING SLU
      3 (4)
      Indikatoren
      Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
      Currency Strength Exotics
      Bernhard Schweigert
      4.88 (33)
      Indikatoren
      Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
      Advanced Supply Demand
      Bernhard Schweigert
      4.91 (296)
      Indikatoren
      Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
      Atomic Analyst
      Issam Kassas
      5 (3)
      Indikatoren
      Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
      SMC Easy Signal
      Mohamed Hassan
      4.73 (15)
      Indikatoren
      3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
      GOLD Impulse with Alert
      Bernhard Schweigert
      4.64 (11)
      Indikatoren
      Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
      Cycle Sniper
      Elmira Memish
      4.39 (36)
      Indikatoren
      Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper ist kein heiliger Gral, aber wenn Sie ihn in einem System verwenden, das in den Videos erklärt wird, werden Sie den Unterschied spüren. Wenn Sie nicht bereit sind, sich auf die Charts zu konzentrieren, die mit Cycle Sniper und anderen kostenlosen Tools, die wir zur Verfügung stellen, entworfen wurden, empfehlen wir, diesen Indikator nicht zu kaufen. Wir empfehlen Ihnen, s
      PRO Renko System
      Oleg Rodin
      5 (29)
      Indikatoren
      PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
      Day Trader Master
      Oleg Rodin
      5 (15)
      Indikatoren
      Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
      Angular Trend Lines
      Vitalyi Belyh
      Indikatoren
      Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
      Weitere Produkte dieses Autors
      Market 3 Sessions Indicator
      Antonio Molinaro
      3 (2)
      Indikatoren
      Session Box Indikator für MetaTrader 5 Beschreibung : Der SessionBox-Indikator wurde entwickelt, um die Handelssitzungen auf einem Chart visuell darzustellen, insbesondere die asiatischen, europäischen und amerikanischen Sitzungen. Dieser Indikator zeichnet anpassbare Rechtecke um jede Sitzung, so dass Händler leicht verschiedene Handelsperioden identifizieren können. Außerdem enthält er Beschriftungen zur Kennzeichnung der einzelnen Sitzungen, was die Übersichtlichkeit erhöht. Die Benutzer m
      FREE
      HTF Power of Three ICT
      Antonio Molinaro
      Indikatoren
      HTF Power of Three (ICT) - MT5 Indikator Übersicht Der HTF Power of Three-Indikator ist eine professionelle Umsetzung des Power of Three-Konzepts des Inner Circle Trader (ICT), das von Larry Williams inspiriert wurde. Dieser Indikator visualisiert die Entwicklung von HTF-Kerzen in Echtzeit auf jedem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für ICT-Händler, die institutionelle Kursbewegungsmuster studieren. Was ist Power of Three (PO3)? Power of Three steht für
      Range Bar Pro
      Antonio Molinaro
      Indikatoren
      Range Bar Pro-Indikator für MetaTrader 5 Visualisieren Sie Markttrends, Niveaus und andere Merkmale mit Range Bar Pro, einem innovativen Indikator, der eine einzigartige, eigenständige Kerze auf der rechten Seite jedes MT5-Charts zeichnet. Diese einzelne Kerze wird aus einer Analyse des Preises über einen bestimmten Bereich generiert und bietet Ihnen eine aussagekräftige Momentaufnahme des Marktes. Hauptmerkmale: Einzelkerzen-Visualisierung: Gewinnen Sie schnelle Einblicke mit einer einzigen, s
      ADX Candles Color
      Antonio Molinaro
      Indikatoren
      ADX-basierter Kerzenfarben-Indikator für MT5 Beschreibung : Verbessern Sie Ihre Handelserfahrung mit dem ADX-basierten Candle Color Indicator für MT5! Dieses leistungsstarke Tool färbt Candlesticks auf der Grundlage des Average Directional Index (ADX) Indikators und hilft Ihnen, die Marktstärke und -richtung auf einen Blick zu erkennen. Hauptmerkmale : - Farbcodierte Candles: - Grün (bullisch), wenn D+ > D-. - Rot (bärisch), wenn D- > D+. - Intensitäts-Mapping: Die Farbintensität spiegelt den
