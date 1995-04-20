HTF Power of Three (ICT) - MT4 Indikator

Übersicht

DerHTF Power of Three-Indikator ist eine professionelle Umsetzung des Power of Three-Konzepts des Inner Circle Trader (ICT), das von Larry Williams inspiriert wurde. Dieser Indikator visualisiert die Entwicklung von HTF-Kerzen in Echtzeit auf jedem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für ICT-Händler, die institutionelle Kursbewegungsmuster studieren.

Was ist Power of Three (PO3)?

Power of Three steht für eine dreistufige Smart Money-Kampagne, die in jedem Zeitrahmen auftritt:

ACCUMULATION - Smart Money akkumuliert Positionen um den Eröffnungskurs herum MANIPULATION - Liquidität wird erzeugt, Stops werden nachgezogen und schwache Hände werden ausgeschüttelt DISTRIBUTION - Smart Money steigt aus Positionen aus und paart sie mit ausstehendem Interesse

ICT sagt:"Dies ist auf jede Zeitmessung anwendbar, solange man einen Anfangszeitpunkt, den höchsten Wert, den niedrigsten Wert und ein Ende in Bezug auf die Zeitmessung hat."

Wesentliche Merkmale

🕯️ Visuelle Darstellung der HTF-Kerze

Zeigt eine einzelne, saubere HTF-Kerze auf der rechten Seite Ihres Charts an (mehrere Instanzen des Indikators können verwendet werden, um 2 oder mehr Kerzen anzuzeigen, aber der HTF-Parameter muss zwischen den Instanzen unterschiedlich sein und auch der Offset von der letzten Kerze muss vom Standardwert abweichen).

Zeigt echten OHLC (Open, High, Low, Close) mit richtigem Körper und Dochten

Farbcodiert: Grün für bullische Kerzen, Rot für bärische Kerzen

Aktualisiert sich in Echtzeit, wenn sich die HTF-Kerze entwickelt

📏 Referenz-Linien-System

Drei intelligente Referenzlinien verbinden die HTF-Kerze mit Ihrem aktuellen Kursverlauf:

Open Reference Line - Verbindet vom Beginn der HTF-Periode zum Open der Kerze High Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzenhoch zum aktuellen Zeitpunkt Low Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzentief zum aktuellen Zeitpunkt

Diese Linien bieten einen klaren visuellen Kontext für die Entwicklung des HTF-Bereichs.

📊 Erweiterte Phasenanalyse ⭐

Der Indikator verfügt über eine intelligente PO3-Phasenerkennung, die in der Infotafel angezeigt wird:

ACCUMULATION - Erstes Drittel der HTF-Kerze (0-33% Fertigstellung)

Erstes Drittel der HTF-Kerze (0-33% Fertigstellung) MANIPULATION - Mittleres Drittel, insbesondere wenn der Preis Extreme erreicht (33-66% Vollendung)

Mittleres Drittel, insbesondere wenn der Preis Extreme erreicht (33-66% Vollendung) EXPANSION - Aktive Bereichsentwicklung während der Manipulationsphase

Aktive Bereichsentwicklung während der Manipulationsphase DISTRIBUTION - Letztes Drittel der HTF-Kerze (66-100% Vollendung)

Diese automatische Phasenanalyse hilft Ihnen zu verstehen, WO Sie sich im institutionellen Zyklus zu jedem Zeitpunkt befinden.

⏱️ Echtzeit-Countdown

Der Indikator zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bevor die aktuelle HTF-Kerze schließt, und ermöglicht es Ihnen,:

Ihre Einstiege mit Präzision zu timen

einen späten Einstieg in den HTF-Zyklus zu vermeiden

die Bildung neuer HTF-Kerzen zu antizipieren

Planen Sie Ausstiege, bevor die Verteilung abgeschlossen ist

📈 Umfassende Infotafel

Zeigt alle wichtigen Informationen an:

Aktueller HTF-Zeitrahmen und Ratio (z. B. "H4 - Ratio: 1:4")

Kerzentyp (Bullish/Bearish)

Range und Körpergröße in Pips

Phasenanalyse ( aktuelles PO3-Stadium)

aktuelles PO3-Stadium) Fortschritt in Prozent und Kerzenanzahl

Countdown ( verbleibende Kerzen)

verbleibende Kerzen) Alle OHLC-Kursniveaus

Parameter

Höherer zu repräsentierender Zeitrahmen (Standard: PERIOD_H4)

Auswahl des zu überwachenden höheren Zeitraums

Verfügbare Optionen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Muss höher sein als Ihr aktueller Chart-Zeitrahmen

Der Indikator errechnet automatisch das Kerzenverhältnis

Beispiele:

Chart M5 + HTF H1 = 1:12 (12 M5-Kerzen = 1 H1-Kerze)

Chart H1 + HTF H4 = 1:4 (4 H1-Kerzen = 1 H4-Kerze)

Chart M15 + HTF D1 = 1:96 (96 M15-Kerzen = 1 D1-Kerze)

Visuelle Einstellungen

Offset von der letzten Kerze (Pixel) ( Standard: 20)

Abstand in Pixeln von der letzten Chartkerze zur HTF-Kerze

Positionieren Sie die Kerze an der von Ihnen gewünschten Stelle auf der rechten Seite

Kerzenbreite in Pixel ( Voreinstellung: 8)

Breite der HTF-Kerze in Pixeln

Vergrößern Sie die Breite für eine bessere Sichtbarkeit, verkleinern Sie sie für eine kompaktere Darstellung

Bullish Candle Farbe ( Standardwert: Lime)

Farbe für bullische HTF-Kerzen (Close > Open)

Bearish Candle Farbe ( Standard: Rot)

Farbe für bearishe HTF-Kerzen (Close < Open)

Dochtfarbe ( Voreinstellung: Grau)

Farbe für Kerzendochte (oben und unten)

Umrissfarbe ( Standard: Schwarz)

Farbe für den Umriss des Kerzenkörpers

Kerzenumriss anzeigen ( Standardwert: true)

Schaltet den schwarzen Umriss um den Kerzenkörper ein

Einstellungen der Referenzlinien

Kerzenumriss anzeigen ( Standard: true)

Aktivieren/Deaktivieren aller drei Referenzlinien

Farbe der Verbindungslinien ( Standard: Rot)

Farbe für die Verbindungslinien

Referenzlinienstil ( Voreinstellung: STYLE_DOT)

Linienstil: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

Beschriftungen & Info-Panel

OHLC-Beschriftungen anzeigen ( Standard: true)

OHLC-Kursetiketten neben der HTF-Kerze anzeigen

Info-Panel anzeigen ( Standardwert: true)

Das umfassende Informationspanel anzeigen

Farbe des Preisetiketts ( Standard: Weiß)

Farbe für alle Textbeschriftungen

Schriftgröße für Preisetiketten ( Standard: 8)

Schriftgröße für Etiketten und Info-Panel

Etikettenschriftart ( Standard: "Arial")

Schriftart für den gesamten Text

Info-Panel-Ecke ( Voreinstellung: CORNER_RIGHT_UPPER)

Position des Info-Panels im Diagramm

Optionen: CORNER_LEFT_UPPER, CORNER_RIGHT_UPPER, CORNER_LEFT_LOWER, CORNER_RIGHT_LOWER

Erweiterte Funktionen

Countdown-Timer im Infobereich anzeigen ( Standard: true)

Anzeige der verbleibenden Kerzen bis zum Schließen der HTF-Kerze

Unverzichtbar für das Timing von Ein- und Ausstiegen

Alarm bei neuer HTF-Kerze ( Voreinstellung: false)

Alarm-Benachrichtigung, wenn eine neue HTF-Kerze beginnt

Nützlich für die Überwachung mehrerer Zeitrahmen

Warum diese Version besser ist

⭐ Intelligente Phasenanalyse

Im Gegensatz zu einfachen HTF-Kerzenindikatoren, die nur OHLC-Levels anzeigen, beinhaltet diese Version eineautomatische PO3-Phasenerkennung. Sie können sofort sehen, ob Smart Money in ist:

Akkumulationsphase (Aufbau von Positionen)

(Aufbau von Positionen) Manipulationsphase (Stopps nachziehen, Liquidität schaffen)

(Stopps nachziehen, Liquidität schaffen) Expansionsphase (aktive Trendentwicklung)

(aktive Trendentwicklung) Ausschüttungsphase (Ausstieg aus Positionen)

Diese Analyse basiert auf dem zeitlichen Verlauf der HTF-Kerze und der Preisposition im Verhältnis zur Handelsspanne und bietet Ihnen einen Einblick auf institutioneller Ebene.

⏱️ Präzisions-Countdown-Timer

DerEchtzeit-Countdown zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bis der HTF-Zyklus abgeschlossen ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn:

Ein Einstieg während der Ausschüttung (Spätphase) ist hoch riskant

Ein Einstieg während der Akkumulation (Frühphase) bietet ein besseres R:R

Sie können Manipulationsphasen vorhersehen

Sie wissen, wann Sie eine neue HTF-Kerzenbildung erwarten können

📊 Vollständiger visueller Kontext

Das System der drei Referenzlinien bietet unübertroffene Klarheit:

Sehen Sie genau, wo die HTF-Periode begann

Verstehen, wie weit sich der Preis entwickelt hat

Identifizieren Sie wichtige institutionelle Niveaus

Sofortiges Erkennen von Akkumulations- und Distributionszonen

🎯 Professionelle Umsetzung

Saubere, übersichtliche Einzelkerzenanzeige

Pixelgenaue Positionierung ohne Beeinträchtigung des Kursgeschehens

Korrekte Fehlerbehandlung (validiert HTF > Chart TF)

Ressourceneffizienter Code

Kompatibel mit allen MT5-Builds

Anwendungsfälle

Scalping & Daytrading

Verwenden Sie M15 oder H1 HTF auf M1/M5 Charts

Einstieg während der Akkumulation, Ausstieg vor der Ausschüttung

Verwenden Sie einen Countdown, um präzise Einstiege zu timen

Swing Trading

H4 oder D1 HTF auf H1/H4 Charts verwenden

Identifizieren Sie größere institutionelle Zyklen

Vermeiden Sie späte Einstiege durch Überwachung von Phase und Countdown

Multi-Timeframe-Analyse

Stapeln Sie mehrere Instanzen mit unterschiedlichen HTF-Einstellungen

Gleichzeitige Überwachung von H1, H4 und D1 im M15-Diagramm

Einträge mit mehreren HTF-Zyklen abgleichen

Backtesting & Studie

Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester Replay-Modus

Studieren Sie historische PO3-Muster

Verstehen, wie Institutionen den Preis bewegen

Perfekt für ICT-Mentorship-Studenten

Tipps für beste Ergebnisse

Passen Sie den HTF an Ihren Handelsstil an: Scalper verwenden H1/H4, Swing Trader verwenden D1/W1

an: Scalper verwenden H1/H4, Swing Trader verwenden D1/W1 Verwenden Sie die Phasenanalyse : Steigen Sie nur während der Akkumulationsphase ein, um das beste R:R zu erzielen.

: Steigen Sie nur während der Akkumulationsphase ein, um das beste R:R zu erzielen. Beobachten Sie den Countdown : Vermeiden Sie Einstiege, wenn weniger als 30% der Kerzen verbleiben

: Vermeiden Sie Einstiege, wenn weniger als 30% der Kerzen verbleiben Kombinieren Sie mit anderen ICT-Konzepten : Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Liquiditätspools

: Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Liquiditätspools Lernen Sie im Replay-Modus: Der beste Weg, PO3-Muster zu lernen

Unterstützung & Updates

Dieser Indikator wurde für ernsthafte IKT-Händler entwickelt, die die institutionelle Preisentwicklung verstehen. Die Phasenanalyse und die Countdown-Funktionen machen ihn zu einem unentbehrlichen Werkzeug für die Zeitplanung von Einstiegen im Rahmen der Power of Three.

Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist für Ausbildungszwecke gedacht. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.