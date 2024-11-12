ADX Candles Color
- Indikatoren
- Antonio Molinaro
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Die Farbintensität spiegelt den ADX-Wert wider - stärkere Farben zeigen eine höhere Trendstärke an und liefern sofortige visuelle Hinweise auf potenzielle Handelsmöglichkeiten.
Passen Sie die Intensitätsstufen für eine klarere visuelle Darstellung an. Diese Einstellungen sind unabhängig von den ADX-Werten und ermöglichen eine flexible, auf Ihre Präferenzen zugeschnittene Anzeige.
Eingabeparameter Beschreibung:
-
ADX-Perioden
- Legt die Perioden fest, die zur Berechnung des ADX-Indikators verwendet werden. Passen Sie diese Einstellung an, um die Empfindlichkeit der Trendstärkeanalyse fein abzustimmen.
-
ADX-Mindestwert
- Legt den Mindestschwellenwert für ADX-Werte fest. Die Farbintensität der Candlesticks wird ab diesem Wert angepasst.
-
ADX-Höchstwert
- Legt den maximalen Schwellenwert für ADX-Werte fest. Die Candlestick-Farbintensität erreicht ihren Höhepunkt, wenn der ADX diesen Wert erreicht.
-
Bull Candle Roter Kanal Wert
- Legt die Intensität der roten Farbkomponente (0-255) für bullische Kerzen fest. Höhere Werte führen zu einem intensiveren Rotton.
-
Bullenkerze Blauer Kanalwert
- Legt die Intensität der blauen Farbkomponente (0-255) für bullische Kerzen fest. Passen Sie den Wert an, um eine Feinabstimmung des grünlichen Farbtons vorzunehmen.
-
Bären-Kerze Grüner Kanalwert
- Legt die Intensität der grünen Farbkomponente (0-255) für bärische Kerzen fest. Höhere Werte führen zu einem intensiveren Grünton.
-
Bärenkerze Blauer Kanalwert
- Legt die Intensität der blauen Farbkomponente (0-255) für bärische Kerzen fest. Passen Sie den Wert an, um eine Feinabstimmung des rötlichen Farbtons vorzunehmen.
Mit diesen Parametern kann der Benutzer steuern, wie der Indikator die Kerzenfarben auf der Grundlage der ADX-Indikatorwerte anzeigt. Stellen Sie die Schwellenwerte und Farbkanäle so ein, dass sie zu Ihrem persönlichen Handelsstil und Ihren visuellen Vorlieben passen!