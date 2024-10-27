Range Bar Pro

Range Bar Pro-Indikator für MetaTrader 5

Visualisieren Sie Markttrends, Niveaus und andere Merkmale mit Range Bar Pro, einem innovativen Indikator, der eine einzigartige, eigenständige Kerze auf der rechten Seite jedes MT5-Charts zeichnet. Diese einzelne Kerze wird aus einer Analyse des Preises über einen bestimmten Bereich generiert und bietet Ihnen eine aussagekräftige Momentaufnahme des Marktes.

Hauptmerkmale:

  • Einzelkerzen-Visualisierung: Gewinnen Sie schnelle Einblicke mit einer einzigen, speziell abgeleiteten Kerze, die umfassende Kursbewegungen über einen ausgewählten Bereich widerspiegelt.
  • Multi-Timeframe-Kompatibilität: Funktioniert nahtlos auf jedem Zeitrahmen, sodass Sie die Konsistenz über verschiedene Charts und Zeiträume hinweg beibehalten können.
  • Anpassbarer Analysebereich: Passen Sie den Indikator an Ihren Handelsstil an, indem Sie den Bereich der für die Kerzenbildung verwendeten Kursdaten anpassen.
  • Klarer Marktausschnitt: Perfekt für Händler, die eine unkomplizierte und dennoch detaillierte Ansicht der Marktbedingungen auf einen Blick wünschen.
  • Minimale Unterbrechung des Charts: Da die Kerze auf der rechten Seite des Charts platziert ist, wird sie nicht vom Hauptkursgeschehen beeinflusst, so dass Ihr Chart übersichtlich und leicht ablesbar bleibt.

Wie es funktioniert:

  1. Analysieren Sie eine Preisspanne: Der Indikator berechnet die Preisbewegung über die von Ihnen angegebene Spanne, um eine einzelne Kerze zu erzeugen.
  2. Anzeige einer benutzerdefinierten Kerze: Diese Kerze wird auf der rechten Seite Ihres Charts angezeigt, so dass Sie einen klaren, ungehinderten Blick auf ihre einzigartigen Erkenntnisse haben.
  3. Handeln Sie mit Zuversicht: Nutzen Sie diesen konsolidierten Datenpunkt, um Trends zu bestätigen und Ihre Marktein- und -ausstiege zu verbessern.

Multi-Instanz-Fähigkeit:

Mit Range Candle Pro können Sie zwei oder mehr Instanzen zu einem beliebigen Diagramm hinzufügen, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für tiefgreifende Analysen macht. Wenn Sie mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Parametereinstellungen konfigurieren, können Sie gleichzeitig Kerzen anzeigen, die aus verschiedenen Rückblickzeiträumen oder Abständen abgeleitet wurden, und so eine vielschichtige Ansicht der Marktstimmung erhalten. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie für jede Instanz eine andere Magic Number einrichten und den Wert des Parameters Abstand in Kerzen von der letzten Chartkerze

für jede neue Instanz zu verdoppeln, um so eine äquidistante Positionierung für jede Kerze zu erreichen.

Beschreibung derEingabeparameter :


Magic Number (Standardwert: 1111) - Eindeutiger Bezeichner für die vom Indikator eröffneten Trades. Muss für jede Instanz des Indikators auf demselben Chart unterschiedlich sein.

Hide Indicator (Standardwert: false ) - Setzen Sie diese Option auf true, um den Indikator von der Anzeige der benutzerdefinierten Kerze auf dem Chart auszublenden.

Obere Periodenlinie ausblenden (Standardwert: false ) - Setzen Sie diese Option auf true, um die obere Periodenlinie auszublenden.

Untere Periodenlinie ausblenden (Standardwert: false ) - Setzen Sie diesen Parameter auf true, um die untere Periodenlinie auszublenden.

Beginn der Rückblicksperiode (Standard: 80) - Gibt den Startpunkt (in Kerzen) für den Preisbereich an, der für die Berechnung der benutzerdefinierten Kerze verwendet wird. Höhere Werte blicken weiter in die Vergangenheit zurück.

Lookback-Periode Ende (Standardwert: 0) - Legt den Endpunkt (in Kerzen) für die Preisspanne fest. Bei einem Wert von 0 wird die letzte Kerze im Diagramm verwendet.

Abstand in Kerzen von der letzten Chart-Kerze ( Standardwert: 6) - Der Abstand in Kerzen von der letzten Chart-Kerze, bei der die benutzerdefinierte Kerze angezeigt werden soll. Muss für jede Instanz des Indikators auf demselben Chart gleichmäßig erhöht werden.

Fixen Startpunkt verwenden (Standardwert: false ) - Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird ein fester Startpunkt für die Berechnungen verwendet, wobei Kursbewegungen nicht berücksichtigt werden.

Stil des Kerzenrandes (Standardwert: SOLID ) - Legt den Stil des Kerzenrandes fest. Wählen Sie zwischen durchgezogen, gestrichelt oder anderen verfügbaren Linienstilen.

Stil der Schattenlinie (Standardwert: SOLID ) - Legt den Stil der Schattenlinie (Docht) der benutzerdefinierten Kerze fest. Zu den Optionen gehören: durchgezogen, gestrichelt, etc.

Periodenlinienstil (Standard: PUNKT ) - Legt den Stil der Linie fest, die die Periode der benutzerdefinierten Kerze darstellt. Kann durchgezogen, gepunktet, gestrichelt, etc. sein.

Dicke der Umrandung des Kerzenkörpers (Standardwert: 1) - Legt die Dicke der Umrandung der Kerze fest. Erhöhen Sie den Wert, um das Erscheinungsbild zu verstärken.

Dicke des Schattens (Standardwert: 1) - Bestimmt die Dicke der Schattenlinie (Docht) der benutzerdefinierten Kerze.

Dicke der Periodenlinie (Standard: 1) - Steuert die Dicke der Linie, die den Rückblick-Periodenbereich im Diagramm darstellt.

Kerzenkörperhintergrund füllen (Standardwert: true ) - Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Körper der benutzerdefinierten Kerze mit einer Farbe gefüllt, um zwischen bullischen und bearischen Kerzen zu unterscheiden.

Farbe des Kerzenkörpers bei Hausse (Standard: Grün) - Legt die Farbe fest, mit der der Körper der benutzerdefinierten Kerze gefüllt wird, wenn es sich um eine Hausse handelt.

Farbe des Schattens der bullischen Kerze (Standardwert: Grün ) - Legt die Farbe des Schattens (Docht) für bullische Kerzen fest.

Farbe des bärischen Kerzenkörpers (Standardwert: Rot) - Legt die Füllfarbe des Körpers der benutzerdefinierten Kerze fest, wenn sie bärisch ist.

Farbe des Schattens der bärischen Kerze (Standardwert: Rot ) - Legt die Farbe des Schattens (Docht) für bärische Kerzen fest.

Körperfarbe (Standardwert: Schwarz ) - Farbe des Körpers der benutzerdefinierten Kerze, wenn der Eröffnungs- und der Schlusskurs gleich sind.

Farbe des Schattens (Standardwert: Schwarz) - Farbe des Schattens, wenn Eröffnungs- und Schlusskurs gleich sind.

Farbe der Periodenlinie (Standardwert: Schwarz) - Legt die Farbe der Linie fest, die den Periodenbereich im Diagramm darstellt, wenn Eröffnungs- und Schlusskurs gleich sind.


Mit Range Bar Pro wird die komplexe Preisaktion in ein einziges, leistungsstarkes visuelles Hilfsmittel destilliert, ideal für Händler, die Klarheit in ihrer technischen Analyse suchen.

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



