HTF Power of Three (ICT) - MT5 Indikator

Übersicht

Der HTF Power of Three-Indikator ist eine professionelle Umsetzung des Power of Three-Konzepts des Inner Circle Trader (ICT), das von Larry Williams inspiriert wurde. Dieser Indikator visualisiert die Entwicklung von HTF-Kerzen in Echtzeit auf jedem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für ICT-Händler, die institutionelle Kursbewegungsmuster studieren.

Was ist Power of Three (PO3)?

Power of Three steht für eine dreistufige Smart Money-Kampagne, die in jedem Zeitrahmen auftritt:

  1. ACCUMULATION - Smart Money akkumuliert Positionen um den Eröffnungskurs herum
  2. MANIPULATION - Liquidität wird erzeugt, Stops werden nachgezogen und schwache Hände werden ausgeschüttelt
  3. DISTRIBUTION - Smart Money steigt aus Positionen aus und paart sie mit ausstehendem Interesse

Wie ICT erklärt: "Dies ist auf jede Zeitmessung anwendbar, solange Sie einen Anfangszeitpunkt, den höchsten Wert, den niedrigsten Wert und einen Endpunkt in Bezug auf die Zeitmessung haben."

Wesentliche Merkmale

🕯️ Visuelle Darstellung der HTF-Kerze

  • Zeigt eine einzelne, saubere HTF-Kerze auf der rechten Seite Ihres Charts an (mehrere Instanzen des Indikators können verwendet werden, um 2 oder mehr Kerzen anzuzeigen, aber der HTF-Parameter muss zwischen den Instanzen unterschiedlich sein und auch der Offset von der letzten Kerze muss vom Standardwert abweichen).
  • Zeigt echten OHLC (Open, High, Low, Close) mit richtigem Körper und Dochten
  • Farbcodiert: Grün für bullische Kerzen, Rot für bärische Kerzen
  • Aktualisiert sich in Echtzeit, wenn sich die HTF-Kerze entwickelt

📏 Referenz-Linien-System

Drei intelligente Referenzlinien verbinden die HTF-Kerze mit Ihrem aktuellen Kursverlauf:

  1. Open Reference Line - Verbindet vom Beginn der HTF-Periode zum Open der Kerze
  2. High Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzenhoch zum aktuellen Zeitpunkt
  3. Low Reference Line - Erstreckt sich vom Kerzentief zum aktuellen Zeitpunkt

Diese Linien bieten einen klaren visuellen Kontext für die Entwicklung des HTF-Bereichs.

📊 Erweiterte Phasenanalyse

Das ist es, was diese Version von anderen unterscheidet! Der Indikator verfügt über eine intelligente PO3-Phasenerkennung, die in der Infotafel angezeigt wird:

  • ACCUMULATION - Erstes Drittel der HTF-Kerze (0-33% Fertigstellung)
  • MANIPULATION - Mittleres Drittel, insbesondere wenn der Preis Extreme erreicht (33-66% Vollendung)
  • EXPANSION - Aktive Bereichsentwicklung während der Manipulationsphase
  • DISTRIBUTION - Letztes Drittel der HTF-Kerze (66-100% Vollendung)

Diese automatische Phasenanalyse hilft Ihnen zu verstehen, WO Sie sich im institutionellen Zyklus zu jedem Zeitpunkt befinden.

⏱️ Echtzeit-Countdown

Der Indikator zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bevor die aktuelle HTF-Kerze schließt, und ermöglicht es Ihnen,:

  • Ihre Einstiege mit Präzision zu timen
  • einen späten Einstieg in den HTF-Zyklus zu vermeiden
  • die Bildung neuer HTF-Kerzen zu antizipieren
  • Planen Sie Ausstiege, bevor die Verteilung abgeschlossen ist

📈 Umfassende Infotafel

Zeigt alle wichtigen Informationen an:

  • Aktueller HTF-Zeitrahmen und Ratio (z. B. "H4 - Ratio: 1:4")
  • Kerzentyp (Bullish/Bearish)
  • Range und Körpergröße in Pips
  • Phasenanalyse (aktuelles PO3-Stadium)
  • Fortschritt in Prozent und Kerzenanzahl
  • Countdown (verbleibende Kerzen)
  • Alle OHLC-Kursniveaus

Parameter

Höherer zu repräsentierender Zeitrahmen (Standard: PERIOD_H4)

  • Wählen Sie den zu überwachenden höheren Zeitrahmen
  • Verfügbare Optionen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
  • Muss höher sein als Ihr aktueller Chart-Zeitrahmen
  • Der Indikator errechnet automatisch das Kerzenverhältnis

Beispiele:

  • Chart M5 + HTF H1 = 1:12 (12 M5-Kerzen = 1 H1-Kerze)
  • Chart H1 + HTF H4 = 1:4 (4 H1-Kerzen = 1 H4-Kerze)
  • Chart M15 + HTF D1 = 1:96 (96 M15-Kerzen = 1 D1-Kerze)

Visuelle Einstellungen

Offset von der letzten Kerze (Pixel) (Standard: 20)

  • Abstand in Pixeln von der letzten Chartkerze zur HTF-Kerze
  • Positionieren Sie die Kerze an der von Ihnen gewünschten Stelle auf der rechten Seite

Kerzenbreite in Pixel (Voreinstellung: 8)

  • Breite der HTF-Kerze in Pixeln
  • Vergrößern Sie die Breite für eine bessere Sichtbarkeit, verkleinern Sie sie für eine kompaktere Darstellung

Bullish Candle Farbe (Standardwert: Lime)

  • Farbe für bullische HTF-Kerzen (Close > Open)

Bearish Candle Farbe (Standard: Rot)

  • Farbe für bearishe HTF-Kerzen (Close < Open)

Dochtfarbe (Voreinstellung: Grau)

  • Farbe für Kerzendochte (oben und unten)

Umrissfarbe (Standard: Schwarz)

  • Farbe für den Umriss des Kerzenkörpers

Kerzenumriss anzeigen (Standardwert: true)

  • Schaltet den schwarzen Umriss um den Kerzenkörper ein

Einstellungen der Referenzlinien

Kerzenumriss anzeigen (Standard: true)

  • Aktivieren/Deaktivieren aller drei Referenzlinien

    Farbe der Verbindungslinien (Standard: Rot)

    • Farbe für die Verbindungslinien

    Referenzlinienstil (Voreinstellung: STYLE_DOT)

    • Linienstil: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

    Beschriftungen & Info-Panel

    OHLC-Beschriftungen anzeigen (Standard: true)

    • OHLC-Kursetiketten neben der HTF-Kerze anzeigen

    Info-Panel anzeigen (Standardwert: true)

    • Das umfassende Informationspanel anzeigen

    Farbe des Preisetiketts (Standard: Weiß)

    • Farbe für alle Textbeschriftungen

    Schriftgröße für Preisetiketten (Standard: 8)

    • Schriftgröße für Etiketten und Info-Panel

    Etikettenschriftart (Standard: "Arial")

    • Schriftart für den gesamten Text

    Info-Panel-Ecke (Voreinstellung: CORNER_RIGHT_UPPER)

    • Position des Info-Panels im Diagramm
    • Optionen: CORNER_LEFT_UPPER, CORNER_RIGHT_UPPER, CORNER_LEFT_LOWER, CORNER_RIGHT_LOWER

    Erweiterte Funktionen

    Countdown-Timer im Infobereich anzeigen (Standard: true)

    • Anzeige der verbleibenden Kerzen bis zum Schließen der HTF-Kerze
    • Unverzichtbar für das Timing von Ein- und Ausstiegen

    Alarm bei neuer HTF-Kerze (Voreinstellung: false)

    • Alarm-Benachrichtigung, wenn eine neue HTF-Kerze beginnt
    • Nützlich für die Überwachung mehrerer Zeitrahmen

    Warum diese Version besser ist

    Intelligente Phasenanalyse

    Im Gegensatz zu einfachen HTF-Kerzenindikatoren, die nur OHLC-Levels anzeigen, beinhaltet diese Version eine automatische PO3-Phasenerkennung. Sie können sofort sehen, ob Smart Money in ist:

    • Akkumulationsphase (Aufbau von Positionen)
    • Manipulationsphase (Stopps nachziehen, Liquidität schaffen)
    • Expansionsphase (aktive Trendentwicklung)
    • Ausschüttungsphase (Ausstieg aus Positionen)

    Diese Analyse basiert auf dem zeitlichen Verlauf der HTF-Kerze und der Preisposition im Verhältnis zur Handelsspanne und bietet Ihnen einen Einblick auf institutioneller Ebene.

    ⏱️ Präzisions-Countdown-Timer

    Der Echtzeit-Countdown zeigt genau an, wie viele Kerzen noch verbleiben, bis der HTF-Zyklus abgeschlossen ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn:

    • Ein Einstieg während der Ausschüttung (Spätphase) ist hoch riskant
    • Ein Einstieg während der Akkumulation (Frühphase) bietet ein besseres R:R
    • Sie können Manipulationsphasen vorhersehen
    • Sie wissen, wann Sie eine neue HTF-Kerzenbildung erwarten können

    📊 Vollständiger visueller Kontext

    Das System der drei Referenzlinien bietet unübertroffene Klarheit:

    • Sehen Sie genau, wo die HTF-Periode begann
    • Verstehen, wie weit sich der Preis entwickelt hat
    • Identifizieren Sie wichtige institutionelle Niveaus
    • Sofortiges Erkennen von Akkumulations- und Distributionszonen

    🎯 Professionelle Umsetzung

    • Saubere, übersichtliche Einzelkerzenanzeige
    • Pixelgenaue Positionierung ohne Beeinträchtigung des Kursgeschehens
    • Korrekte Fehlerbehandlung (validiert HTF > Chart TF)
    • Ressourceneffizienter Code
    • Kompatibel mit allen MT5-Builds

    Anwendungsfälle

    Scalping & Daytrading

    • Verwenden Sie M15 oder H1 HTF auf M1/M5 Charts
    • Einstieg während der Akkumulation, Ausstieg vor der Ausschüttung
    • Verwenden Sie einen Countdown, um präzise Einstiege zu timen

    Swing Trading

    • H4 oder D1 HTF auf H1/H4 Charts verwenden
    • Identifizieren Sie größere institutionelle Zyklen
    • Vermeiden Sie späte Einstiege durch Überwachung von Phase und Countdown

    Multi-Timeframe-Analyse

    • Stapeln Sie mehrere Instanzen mit unterschiedlichen HTF-Einstellungen
    • Gleichzeitige Überwachung von H1, H4 und D1 im M15-Diagramm
    • Einträge mit mehreren HTF-Zyklen abgleichen

    Backtesting & Studie

    • Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester Replay-Modus
    • Studieren Sie historische PO3-Muster
    • Verstehen, wie Institutionen den Preis bewegen
    • Perfekt für ICT-Mentorship-Studenten

      Tipps für beste Ergebnisse

      • Passen Sie den HTF an Ihren Handelsstil an: Scalper verwenden H1/H4, Swing Trader verwenden D1/W1
      • Verwenden Sie die Phasenanalyse: Steigen Sie nur während der Akkumulationsphase ein, um das beste R:R zu erzielen.
      • Beobachten Sie den Countdown: Vermeiden Sie Einstiege, wenn weniger als 30% der Kerzen verbleiben
      • Kombinieren Sie mit anderen ICT-Konzepten: Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Liquiditätspools
      • Lernen Sie im Replay-Modus: Der beste Weg, PO3-Muster zu lernen

      Unterstützung & Updates

      Dieser Indikator wurde für ernsthafte IKT-Händler entwickelt, die die institutionelle Preisentwicklung verstehen. Die Phasenanalyse und die Countdown-Funktionen machen ihn zu einem unentbehrlichen Werkzeug für den Einstiegszeitpunkt im Rahmen der Power of Three.

      Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist für Ausbildungszwecke gedacht. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.


      Bewertungen 1
      man1980
      1720
      man1980 2026.01.17 01:12 
       

      The HTF PO3 indicator does a great job of identifying higher time frame market phases like accumulation, manipulation and expansion. it's especially useful for intraday traders because it adds clear context and helps avoid trading during trap conditions. When combined with smart money concepts, it works well as a bias and timing tool rather than an entry signal. overall it's a solid indicator for traders who want better structure and patience in their trading.

