HTF Power of Three ICT MT4

HTF Power of Three (ICT) - Indicador MT4

Visión general

El indicador HTF Power of Three es una implementación profesional del concepto Power of Three del Inner Circle Trader (ICT), inspirado por Larry Williams. Este indicador visualiza en tiempo real el desarrollo de velas en un marco temporal superior (HTF) en cualquier gráfico de un marco temporal inferior, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores ICT que estudian los patrones de movimiento de los precios institucionales.

¿Qué es Power of Three (PO3)?

Power of Three representa una campaña de Smart Money de tres etapas que se produce en cada marco temporal:

  1. ACUMULACIÓN - El dinero inteligente acumula posiciones en torno al precio de apertura
  2. MANIPULACIÓN - Se manipula la liquidez, se persiguen los stops y se sacude a las manos débiles.
  3. DISTRIBUCIÓN - El dinero inteligente sale de las posiciones, emparejándolas con los intereses pendientes.

Como afirma ICT:"Esto es aplicable a cualquier medición del tiempo, siempre que se tenga una hora de inicio, el valor más alto, el valor más bajo y un final en términos de medición del tiempo."

Características principales

🕯️ Representación visual de la vela HTF

  • Muestra una única y limpia vela HTF en la parte derecha de su gráfico (se pueden utilizar múltiples instancias del indicador para mostrar 2 o más velas, pero el parámetro HTF debe ser diferente entre instancias y también el desplazamiento desde la última vela debe cambiarse del valor por defecto).
  • Muestra OHLC real (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre) con el cuerpo y las mechas adecuadas.
  • Codificado por colores: Verde para velas alcistas, Rojo para velas bajistas
  • Se actualiza en tiempo real a medida que se desarrolla la vela HTF

📏 S istema de Líneas de Referencia

Tres líneas de referencia inteligentes conectan la vela HTF con su acción de precio actual:

  1. Línea de Referencia Abierta - Se conecta desde el inicio del periodo HTF hasta la apertura de la vela.
  2. Línea de Referencia Alta - Se extiende desde el máximo de la vela hasta la hora actual
  3. Línea de referencia baja: se extiende desde la vela baja hasta el momento actual.

Estas líneas proporcionan un contexto visual claro del desarrollo del rango HTF.

📊 A nálisis de fase avanzado

Esto es lo que diferencia a esta versión de las demás! El indicador incluye detección inteligente de fase PO3 que se muestra en el panel de información:

  • ACUMULACIÓN - Primer tercio de la vela HTF (0-33% de finalización).
  • MANIPULACIÓN - Tercio medio, especialmente cuando el precio alcanza extremos (33-66% de finalización)
  • EXPANSIÓN - Desarrollo activo del rango durante la fase de manipulación
  • DISTRIBUCIÓN - Tercio final de la vela HTF (66-100% de finalización)

Este análisis automatizado de fases le ayuda a comprender DÓNDE se encuentra en el ciclo institucional en cada momento.

⏱️ Cuenta atrás en tiempo real

El indicador muestra exactamente cuántas velas quedan antes de que se cierre la vela HTF actual, lo que le permite:

  • Programar sus entradas con precisión
  • Evitar entrar tarde en el ciclo HTF
  • Anticipar la formación de nuevas velas HTF
  • Planificar las salidas antes de que finalice la distribución

📈 Panel de información completo

Muestra toda la información crítica:

  • Marco temporal HTF actual y ratio (por ejemplo, "H4 - Ratio: 1:4")
  • Tipo de vela (alcista/bajista)
  • Rango y tamaño del cuerpo en pips
  • Análisis de fase ( fase PO3 actual)
  • Porcentaje de avance y recuento de velas
  • Cuenta atrás ( velas restantes)
  • Todos los niveles de precios OHLC

Parámetros

Marco temporal superior a representar (por defecto: PERIOD_H4)

  • Seleccione el marco temporal superior que desea supervisar
  • Opciones disponibles: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
  • Debe ser superior al marco temporal de su gráfico actual
  • El indicador calcula automáticamente la relación de velas

Ejemplo:

  • Gráfico M5 + HTF H1 = 1:12 (12 velas M5 = 1 vela H1)
  • Gráfico H1 + HTF H4 = 1:4 (4 velas H1 = 1 vela H4)
  • Gráfico M15 + HTF D1 = 1:96 (96 velas M15 = 1 vela D1)

Ajustes visuales

Desplazamiento desde la última vela (píxeles) ( por defecto: 20)

  • Distancia en píxeles desde la última vela del gráfico a la vela HTF
  • Ajuste para colocar la vela donde prefiera en el lado derecho

Ancho de la vela en píxeles ( por defecto: 8)

  • Anchura de la vela HTF en píxeles
  • Aumentar para una mejor visibilidad, disminuir para una visualización más compacta

Color de la vela alcista ( por defecto: lima)

  • Color para velas HTF alcistas (Cierre > Apertura)

Color de vela bajista ( por defecto: Rojo)

  • Color para velas HTF bajistas (Cierre < Apertura)

Color de la Mecha ( por defecto: Gris)

  • Color para las mechas de las velas (superior e inferior)

Color del contorno ( por defecto: negro)

  • Color del contorno del cuerpo de la vela

Mostrar contorno de vela ( por defecto: true)

  • Mostrar el contorno negro alrededor del cuerpo de la vela

Configuración de las líneas de referencia

Mostrar el contorno de la vela ( por defecto: verdadero)

  • Activar/desactivar las tres líneas de referencia

    Color de las líneas de conexión ( por defecto: rojo)

    • Color de las líneas de conexión

    Estilo de línea de referencia ( por defecto: STYLE_DOT)

    • Estilo de línea: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

    Etiquetas y panel de información

    Mostrar etiquetas OHLC ( por defecto: true)

    • Mostrar etiquetas de precio OHLC junto a la vela HTF

    Mostrar panel de información ( por defecto: true)

    • Mostrar el panel de información completa

    Color de la etiqueta de precio ( por defecto: Blanco)

    • Color para todas las etiquetas de texto

    Tamaño de fuente de la etiqueta de precio ( por defecto: 8)

    • Tamaño de fuente para las etiquetas y el panel de información

    Fuente de la etiqueta ( por defecto: "Arial")

    • Tipo de fuente para todo el texto

    Esquina del panel de información ( por defecto: CORNER_RIGHT_UPPER)

    • Posición del panel informativo en el gráfico
    • Opciones: CORNER_LEFT_UPPER, CORNER_RIGHT_UPPER, CORNER_LEFT_LOWER, CORNER_RIGHT_LOWER

    Funciones avanzadas

    Mostrar cuenta atrás en el panel de información ( por defecto: true)

    • Muestra las velas restantes hasta el cierre de la vela HTF
    • Esencial para cronometrar entradas y salidas

    Alerta de nueva vela HTF ( por defecto: false)

    • Notificación de alerta cuando se inicia una nueva vela HTF
    • Útil para monitorizar múltiples marcos temporales

    Por qué esta versión es superior

    Análisis inteligente de fases

    A diferencia de los indicadores básicos de velas HTF que solo muestran niveles OHLC, esta versión incluyedetección automatizada de fases PO3. Usted puede ver al instante si Smart Money está en:

    • Fase de acumulación (construyendo posiciones)
    • Fase demanipulación (cazando stops, creando liquidez)
    • Fase deexpansión (desarrollo activo de la tendencia)
    • Fase dedistribución (salida de posiciones)

    Este análisis se basa en el progreso temporal a través de la vela HTF y la posición del precio en relación con el rango, lo que le proporciona una visión a nivel institucional.

    ⏱️ Temporizador de cuenta atrás de precisión

    Lacuenta atrás en tiempo real muestra exactamente cuántas velas quedan antes de que se complete el ciclo HTF. Esto es crucial porque:

    • Entrar durante la distribución (fase tardía) es de alto riesgo
    • Entrar durante la acumulación (etapa temprana) ofrece mejor R:R
    • Puede anticipar fases de manipulación
    • Sabe cuándo esperar la formación de una nueva vela HTF

    📊 C ontexto visual completo

    El sistema de tres líneas de referencia proporciona una claridad inigualable:

    • Vea exactamente dónde comenzó el periodo HTF
    • Comprender hasta dónde ha viajado el precio
    • Identifique los niveles institucionales clave
    • Detecte al instante las zonas de acumulación y distribución

    🎯 A plicación de nivel profesional

    • Visualización limpia y no recargada de una sola vela
    • Posicionamiento perfecto que no interfiere con la acción del precio
    • Correcta gestión de errores (valida HTF > Chart TF)
    • Código eficiente en recursos
    • Compatible con todas las versiones de MT5

    Casos de uso

    Scalping y Day Trading

    • Utilizar HTF M15 o H1 en gráficos M1/M5
    • Entrar durante la acumulación, salir antes de la distribución
    • Utilice la cuenta atrás para programar entradas precisas

    Swing Trading

    • Utilice H4 o D1 HTF en gráficos H1/H4
    • Identifique los ciclos institucionales más amplios
    • Evitar entradas tardías controlando la fase y la cuenta atrás

    Análisis multitemporal

    • Apilar múltiples instancias con diferentes configuraciones HTF
    • Supervisar H1, H4 y D1 simultáneamente en el gráfico M15
    • Alinear entradas con múltiples ciclos HTF

    Backtesting y estudio

    • Utilice el modo de repetición del Probador de Estrategias MT5
    • Estudiar patrones históricos de PO3
    • Entender cómo las instituciones movieron el precio
    • Perfecto para estudiantes de ICT Mentorship

      Consejos para obtener mejores resultados

      • Adapte el HTF a su estilo de negociación: Los scalpers usan H1/H4, los swing traders usan D1/W1
      • Utilice el análisis de fases: Entre sólo durante la fase de acumulación para obtener el mejor R:R
      • Vigile la cuenta atrás: Evite entrar cuando quede menos del 30% de las velas
      • Combínelo con otros conceptos TIC: Bloques de órdenes, Gaps de valor razonable, Fondos de liquidez
      • Estudie en modo repetición: La mejor forma de aprender patrones PO3

      Soporte y actualizaciones

      Este indicador está diseñado para operadores TIC serios que entienden la entrega de precios institucional. El análisis de fases y las funciones de cuenta atrás lo convierten en una herramienta indispensable para cronometrar las entradas dentro del marco del Poder de Tres.

      Descargo de responsabilidad: Este indicador es para fines educativos. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.


      Productos recomendados
      Fractal Pattern Scanner MT4
      Young Ho Seo
      5 (2)
      Indicadores
      Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
      WaveTheoryFully automatic calculation
      Kaijun Wang
      5 (4)
      Indicadores
      ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
      PTW Non Repaint System
      Elvis Kanyama
      Indicadores
      PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
      Fibonacci CSM
      Emir Revolledo
      Indicadores
      Medidor de Fibonacci (FCSM) ¡Venta anticipada! Este nuevo producto está todavía en el proceso de añadir nuevas características y configuraciones. Para los compradores tempranos. El precio será del 50% de venta. En pocas semanas, el producto estará listo. Agarra tu copia mientras es barato. Más detalles se añadirán pronto. Cosas que se añadirán. Niveles de Alerta Alerta móvil y por correo electrónico Por su nombre, Fibonacci Currency Strength Meter es una combinación de niveles Fibonacci y Cur
      Algo Pumping MT4
      Ihor Otkydach
      4.69 (16)
      Indicadores
      PUMPING STATION – Tu estrategia personal "todo incluido" Te presentamos PUMPING STATION, un indicador revolucionario para Forex que transformará tu forma de operar en una experiencia emocionante y eficaz. No es solo un asistente, sino un sistema de trading completo con potentes algoritmos que te ayudarán a operar de forma más estable. Al comprar este producto, recibes GRATIS: Archivos de configuración exclusivos: para una configuración automática y un rendimiento óptimo. Manual en video paso a p
      ON Trade Gann Squares
      Abdullah Alrai
      Indicadores
      El Indicador de Cuadrados de Gann es una herramienta poderosa de análisis de mercado basada en el artículo "Fórmula Matemática para Predicciones de Mercado" escrito por W.D. Gann, que se basa en conceptos matemáticos para el análisis. Incorpora elementos de las técnicas de Gann relacionadas con los cuadrados de 144, 90 y 52, así como el cuadrado de 9. Además, incluye el método del sobre cómo combinar el cuadrado de 9 con canales y patrones de estrellas. Manual del Usuario y Modo de Uso: Antes de
      Donchain highest lowest price channel
      Thomas Tiozzo
      Indicadores
      Presentamos el indicador Donchian Channels para MQL4, una potente herramienta de análisis técnico diseñada para impulsar su éxito en el trading. Este indicador consta de cuatro líneas que representan los límites superior e inferior del movimiento de los precios durante un periodo determinado. Con el indicador Donchian Channels, puede identificar fácilmente posibles rupturas y retrocesos en el mercado. La línea superior muestra el máximo más alto del periodo especificado, mientras que la línea in
      Trend Entry Histogram mt
      DMITRII GRIDASOV
      Indicadores
      Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT4, sin repintado. - El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada. - Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos. - El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista. - Una vez que se obse
      Work Stations
      Maryna Shulzhenko
      Asesores Expertos
      Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
      SFT Trend Allow Oscillator
      Artem Kuzmin
      Indicadores
      El oscilador ayuda a determinar la dirección del mercado Muestra la dirección del movimiento del precio y se pinta en el color adecuado. Le permite realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja; Configuración simple y clara; Funciona en todos los plazos y en todos los símbolos; Adecuado para opera
      Super volumes
      Yerzhan Satov
      4 (1)
      Indicadores
      El indicador de Dial para Forex y opciones Binarias se basa en volúmenes de ticks. A diferencia de muchos indicadores de volumen, el indicador "Super volumes" calcula volúmenes alcistas y bajistas y emite señales sobre el predominio de cualquiera de ellos. Si decimos que en este momento en este rango hubo una ventaja de volúmenes alcistas, entonces la señal estará en Buy. O si el predominio fue de volúmenes bajistas, entonces, en consecuencia, la señal estará en Sell. En la configuración del i
      MoveWave
      Andriy Sydoruk
      Indicadores
      MoveWave - Las ondas móviles son indicadores muy útiles para determinar los niveles de pivote. La mayoría de los operadores de Forex toman decisiones basándose en el análisis técnico. Este tipo de análisis determina patrones y tendencias en el mercado. Con la ayuda de complejas ecuaciones matemáticas que se combinan y elaboran en forma de este indicador, el operador podrá determinar con mayor precisión los niveles de inversión del precio. La teoría de ondas representa matemáticamente diversos mo
      Trend Line Finder
      Stephen Reynolds
      5 (1)
      Indicadores
      Trend Line Finder proyectará líneas de soporte y resistencia utilizando 2 máximos anteriores para la resistencia y 2 mínimos anteriores para el soporte. A continuación, señalará al operador mediante una alerta, haciéndole más consciente de que un posible buen movimiento está a punto de suceder. Este no es un sistema de negociación independiente, pero es muy útil para encontrar áreas clave de los niveles de resistencia de apoyo donde el precio por lo general, ya sea de rebote o ruptura. Depende
      BinaryMartini
      Abdulkarim Karazon
      Indicadores
      un indicador para el comercio binario basado en 3ma cruzado con macd, proporciona señales de compra y venta en la barra abierta y no se repinta ni retrocede El indicador no se centra en una alta tasa de ganancias, ya que está diseñado para el comercio de martingala, el indicador se centra en el menor número de señales perdedoras consecutivas. Estrategia : El depósito mínimo es de 1000 unidades, comenzamos a operar con 1 unidad (el tamaño de la operación es 1 unidad por cada 1000 de capital) Dupl
      BinaryIndi
      Andrey Kravchenko
      Indicadores
      Este es un indicador de flecha para opciones binarias. No redibuja, las flechas no desaparecen. El indicador implementa un probador opcional para el control visual del número de señal y la tasa de ganar. No requiere ajuste o ajuste. Funciona en todos los pares y el oro. La señal aparece al cierre de una vela. La entrada se realiza en la siguiente barra. Alerta opcional. Para operar con robots, hay un ajuste para el número de barras en la historia. Si es 0, se utiliza toda la historia. Tiempo de
      Hammer Shooting Star
      Liang Wei Qin
      Indicadores
      Hammer Shooting Star v1.1 - Escáner Avanzado de Patrones de Velas Autor: LIANG1990 ¿Está buscando una herramienta fiable para identificar con precisión los retrocesos del mercado? Hammer Shooting Star v1.1 es un indicador profesional de MT4 diseñado para escanear y detectar formaciones de velas Hammer y Shooting Star de alta calidad. A diferencia de los indicadores de patrones básicos, esta herramienta aplica múltiples filtros incorporados (forma, tamaño, alineación de tendencia y condiciones co
      Trend MagicX
      Hafis Mohamed Yacine
      Indicadores
      Un mercado tendencial es aquel en el que el precio se mueve generalmente en una dirección. ... Cuando se opera con una estrategia basada en la tendencia, los operadores suelen elegir las principales divisas, así como cualquier otra divisa que utilice el dólar, ya que estos pares tienden a tender y a ser más líquidos que otros pares. El mejor indicador de tendencia que le indica la dirección de la tendencia Trend MagicX_v1.1 muestra la dirección de la tendencia, la duración, la intensidad y la
      Pyro Trend
      Oleksii Ferbei
      Indicadores
      Pyro Trend es un nuevo producto que permite identificar la fase actual del mercado (tendencia alcista, bajista o plana). El indicador es aplicable a cualquier dato y periodo. El centro de la onda de tendencia, así como los bordes, son lugares de especial calor y comportamiento del mercado; al escribir el indicador, se intentó implementar con precisión la búsqueda del centro. Pyro Trend es un indicador de tendencia que utiliza un algoritmo de cálculo original. Este indicador pinta flechas de di
      One to Three Trendline Breakout
      Noiros Tech
      5 (3)
      Indicadores
      Nota : El problema de la lentitud de carga del indicador ha sido solucionado. Esta nueva versión carga rápido y no ralentiza la plataforma. Versión 1.3 : Hemos actualizado el indicador para incluir una opción de escaneo histórico de barras. Así que en lugar de escanear todas las barras de la historia (que puede hacer que el indicador lento a veces), puede seleccionar el número máximo de barras que puede escanear que puede aumentar el rendimiento y hacer que el indicador más rápido. Este indi
      Boba Binary
      Anthonius Soruh
      5 (1)
      Indicadores
      Resultado buscar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los Pares Forex Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de comercio Una vez al día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Zona horaria del broker GMT+3 por defecto [Ejemplo de Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM]. Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Soporte Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Oly
      Cota Binary
      Anthonius Soruh
      5 (2)
      Indicadores
      Resultado buscar en https://t.me/BonosuProBinary Par : Todos los Pares Forex Marco de tiempo : M1 Expaired : 1-2 Minutos Tiempo de comercio Una vez al día Backtester, Alerta Disponible Promedio de Señales Genera 5 - 20 Señales de Todos los Pares al Día Zona horaria del broker GMT+3 por defecto [Ejemplo de Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM]. Soporte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Soporte Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Oly
      MACD Scanner MT4
      Samil Bozuyuk
      Indicadores
      El indicador monitoriza la tendencia MACD en múltiples marcos temporales para un mercado específico. Ya no tendrá que cambiar de gráfico para comprobar la dirección de la tendencia mientras opera. Características principales El indicador se puede utilizar en todos los mercados Monitoriza todos los marcos temporales, desde M1 a MN Capaz de mover la etiqueta de visualización en el gráfico con un solo clic Uso del indicador El tablero aparece a la izquierda y en la parte superior del gráfico cuan
      ACB Breakout Arrows Scanner MT4
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      Indicadores
      Este es un escáner multisimbolo y multi-temporalidad diseñado para nuestro indicador ACB Breakout Arrows . Con la configuración predeterminada, escanea señales de compra/venta en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente .  Características Puede escanear 252* combinaciones de símbolos y marcos de tiempo desde un solo gráfico. Abre el gráfico con la señal detectada usando una plantilla predefinida con solo un clic.  Permite arrastrar y colocar el panel fácilmente en cualquier part
      Master Pullback Mr Beast
      Luis Mariano Vazquez Marcos
      Asesores Expertos
      Master Pullback es un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado por MR BEAST que implementa una estrategia de trading basada en retrocesos o "pullbacks" en el mercado de divisas. Este EA identifica oportunidades de trading cuando el precio de un activo se retrae temporalmente en la dirección opuesta a la tendencia principal, lo que permite captar movimientos de corrección antes de que el mercado reanude su tendencia original. La estrategia del Master Pullback está optimizada para operar en pares de
      Market Profile
      Artem Titarenko
      5 (1)
      Indicadores
      El indicador "Perfil de mercado" muestra los perfiles y volúmenes de los periodos - semanal, diario, sesión (8 horas), 4 horas, hora, resumen. La zona de precios VAH/VAL se resalta automáticamente con una línea de puntos para cada perfil (excepto para el resumen). El indicador incluye croma Delta, que colorea las zonas del perfil. Las zonas de las compras predominantes se colorean en verde, y las de las ventas, en rojo. El histograma de intensidad presenta azul/rojo respectivamente. En el modo d
      Congestion Breakout Pro
      Noiros Tech
      5 (2)
      Indicadores
      CONGESTION BREAKOUT PRO Este indicador explora la ruptura de las zonas de congestión . Este indicador a diferencia de cualquier otro indicador de la congestión se encuentra en el mercado en este momento, se utiliza un algoritmo avanzado no peculiar a la mayoría de los indicadores de congestión tradicionales disponibles en la actualidad. El algoritmo avanzado utilizado para definir las congestiones es en gran parte responsable de la alta tasa de zonas de congestión real y baja tasa de zonas de
      Inside Candle EA
      Hong Ling Mu
      1 (1)
      Asesores Expertos
      Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
      FREE
      DayLevelsSignalPro
      Vladimir Chebonenko
      Indicadores
      El indicador MT4 "DayLevelsSignalPro " . Indicador de señales - genera las señales de compra/venta más precisas . Indicador de filtrado de ruido - reduce las señales fals as . Información de señales con una visión clara , comprensible y visualmente cómoda . Interfaz gráfica fácil de usar (colores , sonido notificaciones , opciones de personalización ) . - Generación de una señal de desglose para picos significativos del día actual . - Generación de una señal para el desglose del nivel del día an
      Trading Sesions MT4
      William Oswaldo Mayorga Urduy
      Indicadores
      TRADING SESIONS Este indicador muestra en el grafico seleccionado dividido mediante cuadros cada una de las sesiones ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK: Permite configurar: Color de sesión ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK Ocultar y mostrar cada una de las sesiones Funciona en las temporalidades mas bajas del mercado, entra las cuales se recomienda H4, H1, M!5, M5 y M1 (No olvides revisar nuestros otros indicadores)
      ON Trade Japanese Candles
      Abdullah Alrai
      Indicadores
      Indicador Técnico para Detectar Patrones de Acción del Precio Fuertes: Pin Bar, Inside Bar y Outside Bar Introducción: En el ámbito del análisis técnico, los patrones de acción del precio son indicadores vitales de posibles movimientos en el mercado. Hemos desarrollado un sofisticado indicador técnico que agiliza la identificación de patrones sólidos de acción del precio en gráficos. Nuestro indicador se especializa en detectar tres patrones esenciales: el Pin Bar, el Inside Bar y el Outside Bar
      Los compradores de este producto también adquieren
      Gann Made Easy
      Oleg Rodin
      4.83 (152)
      Indicadores
      Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
      Smc Blast Signal
      Mohit Dhariwal
      5 (4)
      Indicadores
      AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
      Scalper Inside PRO
      Alexey Minkov
      4.74 (69)
      Indicadores
      Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
      Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
      Bernhard Schweigert
      4.79 (102)
      Indicadores
      ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
      M1 Sniper
      Oleg Rodin
      4.89 (18)
      Indicadores
      M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
      Gold Signal Pro
      Mohamed Hassan
      Indicadores
      Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 (quedan 13 copias) Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en rechazos de mecha claros , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde
      GOLD Impulse with Alert
      Bernhard Schweigert
      4.64 (11)
      Indicadores
      Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
      Trending Volatility System
      Vitalyi Belyh
      5 (3)
      Indicadores
      Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
      Trend indicator AI
      Ramil Minniakhmetov
      4.95 (76)
      Indicadores
      Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
      FX Volume
      Daniel Stein
      4.63 (38)
      Indicadores
      FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
      Miraculous Indicator Binary and Forex
      Ramzi Abuwarda
      Indicadores
      Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
      Atomic Analyst
      Issam Kassas
      5 (3)
      Indicadores
      En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
      Currency Strength Exotics
      Bernhard Schweigert
      4.88 (33)
      Indicadores
      ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
      Dynamic Forex28 Navigator
      Bernhard Schweigert
      4.43 (7)
      Indicadores
      Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
      FX Power MT4 NG
      Daniel Stein
      4.95 (20)
      Indicadores
      FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
      Trend Lines PRO
      Roman Podpora
      5 (1)
      Indicadores
      LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
      Supply and Demand Dashboard PRO
      Bernhard Schweigert
      4.8 (20)
      Indicadores
      ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
      SMC Easy Signal
      Mohamed Hassan
      4.73 (15)
      Indicadores
      Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
      F 16 Plane Indicator
      Ramzi Abuwarda
      Indicadores
      Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
      Forex Gump Laser
      Andrey Kozak
      Indicadores
      Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
      Katana Scalper Pro
      Yuki Miyake
      4 (4)
      Indicadores
      KATANA Scalper para MT4 Visión general del producto. KATANA Scalper para MT 4 es un indicador avanzado de análisis técnico optimizado para la plataforma MetaTrader 4. El producto fue diseñado para resolver simultáneamente los problemas más desafiantes en el trading a corto plazo (scalping y day trading): ruido de precios y reacción retardada. Un algoritmo único de procesamiento de señales elimina las turbulencias superficiales del mercado y extrae "núcleos de impulso" estadísticamente superiore
      PRO Renko System
      Oleg Rodin
      5 (30)
      Indicadores
      El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
      Matrix Arrow Indicator MT4
      Juvenille Emperor Limited
      5 (3)
      Indicadores
      Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
      Advanced Currency Strength28 Indicator
      Bernhard Schweigert
      4.91 (657)
      Indicadores
      ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
      Top Bottom Tracker MT4
      Rodrigo Arana Garcia
      Indicadores
      Top Bottom Tracker es un indicador basado en sofisticados algoritmos que analiza la tendencia del mercado y puede detectar los máximos y mínimos de la tendencia / Versión MT5 . El  precio se incrementará progresivamente hasta llegar a los 500$. Siguiente precio --> 99$ Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de trading Todos los pares de forex Temporalidad   Todas las temporalidades Parámetros ==== Configuración del indicador ==== C
      Volatility Master
      INTRAQUOTES
      5 (6)
      Indicadores
      Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
      Shogun Trade
      Yuki Miyake
      5 (1)
      Indicadores
      SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
      Delta Fusion Pro
      Francesco Secchi
      5 (2)
      Indicadores
      Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      Indicadores
      Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
      Advanced Supply Demand
      Bernhard Schweigert
      4.91 (296)
      Indicadores
      ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
      Otros productos de este autor
      HTF Power of Three ICT
      Antonio Molinaro
      5 (1)
      Indicadores
      HTF Power of Three (ICT) - Indicador MT5 Visión general El indicador HTF Power of Three es una implementación profesional del concepto Power of Three del Inner Circle Trader (ICT), inspirado por Larry Williams. Este indicador visualiza en tiempo real el desarrollo de velas en un marco temporal superior (HTF) en cualquier gráfico de un marco temporal inferior, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores de ICT que estudian los patrones de movimiento de los precios instituc
      Market 3 Sessions Indicator
      Antonio Molinaro
      3 (2)
      Indicadores
      Indicador Session Box para MetaTrader 5 Descripción : El indicador SessionBox está diseñado para representar visualmente las sesiones de negociación en un gráfico, específicamente las sesiones asiática, europea y americana. Este indicador dibuja rectángulos personalizables alrededor de cada sesión, lo que permite a los operadores identificar fácilmente los diferentes períodos de negociación. También incluye etiquetas para indicar cada sesión, lo que aumenta la claridad. Los usuarios sólo tien
      FREE
      Range Bar Pro
      Antonio Molinaro
      Indicadores
      Indicador Range Bar Pro para MetaTrader 5 Visualice las tendencias del mercado, los niveles y otras características con Range Bar Pro, un indicador innovador que dibuja una vela única e independiente en el lado derecho de cualquier gráfico MT5. Esta vela única se genera a partir de un análisis del precio sobre un rango especificado, proporcionándole una potente instantánea del mercado. Características principales: Visualización de una sola vela: Obtenga una visión rápida con una única vela espe
      ADX Candles Color
      Antonio Molinaro
      Indicadores
      Indicador de color de vela basado en ADX para MT5 Descripción : ¡Mejore su experiencia de trading con el Indicador de Color de Velas Basado en ADX para MT5! Esta poderosa herramienta colorea las velas basándose en el indicador del Índice Direccional Medio (ADX), ayudándole a evaluar rápidamente la fuerza y la dirección del mercado de un vistazo. Características principales : - Color de las Velas: - Verde (Alcista) cuando D+ > D-. - Rojo (bajista) cuando D- > D+. - Mapa de intensidad: La inten
      Filtro:
      No hay comentarios
      Respuesta al comentario