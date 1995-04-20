HTF Power of Three ICT MT4

HTF Power of Three (ICT) - Indicador MT4

Visión general

El indicador HTF Power of Three es una implementación profesional del concepto Power of Three del Inner Circle Trader (ICT), inspirado por Larry Williams. Este indicador visualiza en tiempo real el desarrollo de velas en un marco temporal superior (HTF) en cualquier gráfico de un marco temporal inferior, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores ICT que estudian los patrones de movimiento de los precios institucionales.

¿Qué es Power of Three (PO3)?

Power of Three representa una campaña de Smart Money de tres etapas que se produce en cada marco temporal:

ACUMULACIÓN - El dinero inteligente acumula posiciones en torno al precio de apertura MANIPULACIÓN - Se manipula la liquidez, se persiguen los stops y se sacude a las manos débiles. DISTRIBUCIÓN - El dinero inteligente sale de las posiciones, emparejándolas con los intereses pendientes.

Como afirma ICT:"Esto es aplicable a cualquier medición del tiempo, siempre que se tenga una hora de inicio, el valor más alto, el valor más bajo y un final en términos de medición del tiempo."

Características principales

🕯️ Representación visual de la vela HTF

Muestra una única y limpia vela HTF en la parte derecha de su gráfico (se pueden utilizar múltiples instancias del indicador para mostrar 2 o más velas, pero el parámetro HTF debe ser diferente entre instancias y también el desplazamiento desde la última vela debe cambiarse del valor por defecto).

Muestra OHLC real (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre) con el cuerpo y las mechas adecuadas.

Codificado por colores: Verde para velas alcistas, Rojo para velas bajistas

Se actualiza en tiempo real a medida que se desarrolla la vela HTF

📏 S istema de Líneas de Referencia

Tres líneas de referencia inteligentes conectan la vela HTF con su acción de precio actual:

Línea de Referencia Abierta - Se conecta desde el inicio del periodo HTF hasta la apertura de la vela. Línea de Referencia Alta - Se extiende desde el máximo de la vela hasta la hora actual Línea de referencia baja : se extiende desde la vela baja hasta el momento actual.

Estas líneas proporcionan un contexto visual claro del desarrollo del rango HTF.

📊 A nálisis de fase avanzado ⭐

Esto es lo que diferencia a esta versión de las demás! El indicador incluye detección inteligente de fase PO3 que se muestra en el panel de información:

ACUMULACIÓN - Primer tercio de la vela HTF (0-33% de finalización).

Primer tercio de la vela HTF (0-33% de finalización). MANIPULACIÓN - Tercio medio, especialmente cuando el precio alcanza extremos (33-66% de finalización)

Tercio medio, especialmente cuando el precio alcanza extremos (33-66% de finalización) EXPANSIÓN - Desarrollo activo del rango durante la fase de manipulación

Desarrollo activo del rango durante la fase de manipulación DISTRIBUCIÓN - Tercio final de la vela HTF (66-100% de finalización)

Este análisis automatizado de fases le ayuda a comprender DÓNDE se encuentra en el ciclo institucional en cada momento.

⏱️ Cuenta atrás en tiempo real

El indicador muestra exactamente cuántas velas quedan antes de que se cierre la vela HTF actual, lo que le permite:

Programar sus entradas con precisión

Evitar entrar tarde en el ciclo HTF

Anticipar la formación de nuevas velas HTF

Planificar las salidas antes de que finalice la distribución

📈 Panel de información completo

Muestra toda la información crítica:

Marco temporal HTF actual y ratio (por ejemplo, "H4 - Ratio: 1:4")

Tipo de vela (alcista/bajista)

Rango y tamaño del cuerpo en pips

Análisis de fase ( fase PO3 actual)

fase PO3 actual) Porcentaje de avance y recuento de velas

Cuenta atrás ( velas restantes)

velas restantes) Todos los niveles de precios OHLC

Parámetros

Marco temporal superior a representar (por defecto: PERIOD_H4)

Seleccione el marco temporal superior que desea supervisar

Opciones disponibles: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Debe ser superior al marco temporal de su gráfico actual

El indicador calcula automáticamente la relación de velas

Ejemplo:

Gráfico M5 + HTF H1 = 1:12 (12 velas M5 = 1 vela H1)

Gráfico H1 + HTF H4 = 1:4 (4 velas H1 = 1 vela H4)

Gráfico M15 + HTF D1 = 1:96 (96 velas M15 = 1 vela D1)

Ajustes visuales

Desplazamiento desde la última vela (píxeles) ( por defecto: 20)

Distancia en píxeles desde la última vela del gráfico a la vela HTF

Ajuste para colocar la vela donde prefiera en el lado derecho

Ancho de la vela en píxeles ( por defecto: 8)

Anchura de la vela HTF en píxeles

Aumentar para una mejor visibilidad, disminuir para una visualización más compacta

Color de la vela alcista ( por defecto: lima)

Color para velas HTF alcistas (Cierre > Apertura)

Color de vela bajista ( por defecto: Rojo)

Color para velas HTF bajistas (Cierre < Apertura)

Color de la Mecha ( por defecto: Gris)

Color para las mechas de las velas (superior e inferior)

Color del contorno ( por defecto: negro)

Color del contorno del cuerpo de la vela

Mostrar contorno de vela ( por defecto: true)

Mostrar el contorno negro alrededor del cuerpo de la vela

Configuración de las líneas de referencia

Mostrar el contorno de la vela ( por defecto: verdadero)

Activar/desactivar las tres líneas de referencia

Color de las líneas de conexión ( por defecto: rojo)

Color de las líneas de conexión

Estilo de línea de referencia ( por defecto: STYLE_DOT)

Estilo de línea: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

Etiquetas y panel de información

Mostrar etiquetas OHLC ( por defecto: true)

Mostrar etiquetas de precio OHLC junto a la vela HTF

Mostrar panel de información ( por defecto: true)

Mostrar el panel de información completa

Color de la etiqueta de precio ( por defecto: Blanco)

Color para todas las etiquetas de texto

Tamaño de fuente de la etiqueta de precio ( por defecto: 8)

Tamaño de fuente para las etiquetas y el panel de información

Fuente de la etiqueta ( por defecto: "Arial")

Tipo de fuente para todo el texto

Esquina del panel de información ( por defecto: CORNER_RIGHT_UPPER)

Posición del panel informativo en el gráfico

Opciones: CORNER_LEFT_UPPER, CORNER_RIGHT_UPPER, CORNER_LEFT_LOWER, CORNER_RIGHT_LOWER

Funciones avanzadas

Mostrar cuenta atrás en el panel de información ( por defecto: true)

Muestra las velas restantes hasta el cierre de la vela HTF

Esencial para cronometrar entradas y salidas

Alerta de nueva vela HTF ( por defecto: false)

Notificación de alerta cuando se inicia una nueva vela HTF

Útil para monitorizar múltiples marcos temporales

Por qué esta versión es superior

Análisis inteligente de fases

A diferencia de los indicadores básicos de velas HTF que solo muestran niveles OHLC, esta versión incluyedetección automatizada de fases PO3. Usted puede ver al instante si Smart Money está en:

Fase de acumulación (construyendo posiciones)

(construyendo posiciones) Fase de manipulación (cazando stops, creando liquidez)

de (cazando stops, creando liquidez) Fase de expansión (desarrollo activo de la tendencia)

de (desarrollo activo de la tendencia) Fase dedistribución (salida de posiciones)

Este análisis se basa en el progreso temporal a través de la vela HTF y la posición del precio en relación con el rango, lo que le proporciona una visión a nivel institucional.

⏱️ Temporizador de cuenta atrás de precisión

Lacuenta atrás en tiempo real muestra exactamente cuántas velas quedan antes de que se complete el ciclo HTF. Esto es crucial porque:

Entrar durante la distribución (fase tardía) es de alto riesgo

Entrar durante la acumulación (etapa temprana) ofrece mejor R:R

Puede anticipar fases de manipulación

Sabe cuándo esperar la formación de una nueva vela HTF

📊 C ontexto visual completo

El sistema de tres líneas de referencia proporciona una claridad inigualable:

Vea exactamente dónde comenzó el periodo HTF

Comprender hasta dónde ha viajado el precio

Identifique los niveles institucionales clave

Detecte al instante las zonas de acumulación y distribución

🎯 A plicación de nivel profesional

Visualización limpia y no recargada de una sola vela

Posicionamiento perfecto que no interfiere con la acción del precio

Correcta gestión de errores (valida HTF > Chart TF)

Código eficiente en recursos

Compatible con todas las versiones de MT5

Casos de uso

Scalping y Day Trading

Utilizar HTF M15 o H1 en gráficos M1/M5

Entrar durante la acumulación, salir antes de la distribución

Utilice la cuenta atrás para programar entradas precisas

Swing Trading

Utilice H4 o D1 HTF en gráficos H1/H4

Identifique los ciclos institucionales más amplios

Evitar entradas tardías controlando la fase y la cuenta atrás

Análisis multitemporal

Apilar múltiples instancias con diferentes configuraciones HTF

Supervisar H1, H4 y D1 simultáneamente en el gráfico M15

Alinear entradas con múltiples ciclos HTF

Backtesting y estudio

Utilice el modo de repetición del Probador de Estrategias MT5

Estudiar patrones históricos de PO3

Entender cómo las instituciones movieron el precio

Perfecto para estudiantes de ICT Mentorship

Consejos para obtener mejores resultados

Adapte el HTF a su estilo de negociación : Los scalpers usan H1/H4, los swing traders usan D1/W1

: Los scalpers usan H1/H4, los swing traders usan D1/W1 Utilice el análisis de fases : Entre sólo durante la fase de acumulación para obtener el mejor R:R

: Entre sólo durante la fase de acumulación para obtener el mejor R:R Vigile la cuenta atrás : Evite entrar cuando quede menos del 30% de las velas

: Evite entrar cuando quede menos del 30% de las velas Combínelo con otros conceptos TIC : Bloques de órdenes, Gaps de valor razonable, Fondos de liquidez

: Bloques de órdenes, Gaps de valor razonable, Fondos de liquidez Estudie en modo repetición: La mejor forma de aprender patrones PO3

Soporte y actualizaciones

Este indicador está diseñado para operadores TIC serios que entienden la entrega de precios institucional. El análisis de fases y las funciones de cuenta atrás lo convierten en una herramienta indispensable para cronometrar las entradas dentro del marco del Poder de Tres.

Descargo de responsabilidad: Este indicador es para fines educativos. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.