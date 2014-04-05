ICT Silver Bullet Indicator wurde entwickelt, um den Handel mit der Silver Bullet-Strategie einfacher und effizienter zu machen. Er kombiniert alle wichtigen Bestandteile der ICT Silver Bullet-Methode und hebt sie im Chart hervor, so dass Sie sich auf die Platzierung von Trades konzentrieren können. Jede Funktion ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie die Einstellungen und die visuelle Darstellung an Ihren Handelsstil und Ihre Vorlieben anpassen können. Über das Bedienfeld können Sie bestimmte Tools schnell aus- oder einblenden, um eine klarere Analyse zu erhalten. Der Indikator enthält auch ein Warnsystem, das Sie benachrichtigt, wenn wichtige Setups auftauchen, damit Sie auf wichtige Gelegenheiten vorbereitet sind.

Die Highlights des Indikators:



Trading Windows - Auch bekannt als Kill Zones; Perioden mit hoher Volatilität, in denen Fair Value Gaps eher beachtet werden.





- Auch bekannt als Kill Zones; Perioden mit hoher Volatilität, in denen Fair Value Gaps eher beachtet werden. Fair Value Gaps - Zonen des Preisungleichgewichts, die häufig Reaktionen oder Einstiege anziehen.





- Zonen des Preisungleichgewichts, die häufig Reaktionen oder Einstiege anziehen. Marktstruktur - Umfasst den Bruch der Struktur (BoS), die Änderung des Charakters (ChoCh) und Swing-Punkte, die potenzielle Liquiditätsniveaus signalisieren.





- Umfasst den Bruch der Struktur (BoS), die Änderung des Charakters (ChoCh) und Swing-Punkte, die potenzielle Liquiditätsniveaus signalisieren. ICT-Levels - Hoch/Tief des Vortages, Hoch/Tief der Vorwoche und der New Yorker Eröffnungskurs.





- Hoch/Tief des Vortages, Hoch/Tief der Vorwoche und der New Yorker Eröffnungskurs. Marktsitzungen - Londoner, New Yorker, asiatische und Sydney-Sitzungen, jeweils gekennzeichnet für die erwartete Volatilität während der aktiven Stunden.





Empfehlungen für das Setup:

Empfohlener Zeitrahmen: 5 Minuten





Die Handelszeitfenster basieren standardmäßig auf New Yorker Zeit, stellen Sie also sicher, dass Sie sie in Ihre Ortszeit umrechnen.





Wenn Sie die Dinge einfach halten wollen, ist es völlig in Ordnung, die Standardeinstellungen des Indikators zu verwenden.





ICT Silver Bullet Zusammenfassung

Die Silver Bullet Strategie wurde von Michael J. Huddleston, bekannt als ICT, als Teil seiner Smart Money Concepts entwickelt. Es handelt sich um eine zeitbasierte Handelsmethode, die sich auf kurzfristige Kursbewegungen in drei bestimmten Ein-Stunden-Fenstern konzentriert: 3 Uhr, 10 Uhr und 14 Uhr New Yorker Zeit. Diese Zeitfenster werden aufgrund ihrer hohen Volatilität und ihrer Tendenz, saubere Reaktionen auf Preisungleichgewichte zu erzeugen, ausgewählt. Die Strategie sucht nach Fair-Value-Lücken, die sich innerhalb dieser Zeitfenster bilden, unterstützt durch eine Verschiebung in der Marktstruktur, wie z. B. einen Strukturbruch oder eine Veränderung des Charakters. Ein gültiges Setup umfasst ein klares Ungleichgewicht, eine Richtungsbestätigung und ein Mindestziel von 15 Pips bei Devisenpaaren oder 10 Punkten bei Indizes. Händler verfeinern ihre Eingaben oft, indem sie sich auf Liquiditätsniveaus wie frühere Höchst- und Tiefststände, den New Yorker Eröffnungskurs und Sitzungsspannen beziehen. Die Strategie wurde entwickelt, um einen wiederholbaren Rahmen für den Intraday-Handel zu bieten, der darauf basiert, wie der Preis auf Liquidität und Ungleichgewicht während der wichtigsten Marktstunden reagiert.