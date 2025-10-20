HTF Power of Three ICT

El indicador HTF Power of Three es una implementación profesional del concepto Power of Three del Inner Circle Trader (ICT), inspirado por Larry Williams. Este indicador visualiza en tiempo real el desarrollo de velas en un marco temporal superior (HTF) en cualquier gráfico de un marco temporal inferior, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores de ICT que estudian los patrones de movimiento de los precios institucionales.

¿Qué es Power of Three (PO3)?

Power of Three representa una campaña de Smart Money de tres etapas que se produce en cada marco temporal:

  1. ACUMULACIÓN - El dinero inteligente acumula posiciones en torno al precio de apertura
  2. MANIPULACIÓN - Se manipula la liquidez, se persiguen los stops y se sacuden las manos débiles.
  3. DISTRIBUCIÓN - El dinero inteligente sale de las posiciones, emparejándolas con los intereses pendientes.

Como afirma ICT: "Esto es aplicable a cualquier medición del tiempo, siempre que se tenga un momento inicial, el valor más alto, el más bajo y un final en términos de medición del tiempo".

Características principales

🕯️ Representación visual de la vela HTF

  • Muestra una única y limpia vela HTF en la parte derecha de su gráfico (se pueden utilizar múltiples instancias del indicador para mostrar 2 o más velas, pero el parámetro HTF debe ser diferente entre instancias y también el desplazamiento desde la última vela debe cambiarse del valor por defecto).
  • Muestra OHLC real (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre) con el cuerpo y las mechas adecuadas.
  • Código de colores: Verde para velas alcistas, Rojo para velas bajistas
  • Se actualiza en tiempo real a medida que se desarrolla la vela HTF

📏 S istema de Líneas de Referencia

Tres líneas de referencia inteligentes conectan la vela HTF con su acción de precio actual:

  1. Línea de Referencia Abierta - Se conecta desde el inicio del periodo HTF hasta la apertura de la vela.
  2. Línea de Referencia Alta - Se extiende desde el máximo de la vela hasta la hora actual
  3. Línea de referencia baja: se extiende desde la vela baja hasta el momento actual.

Estas líneas proporcionan un contexto visual claro del desarrollo del rango HTF.

📊 Análisis de fase avanzado

¡Esto es lo que diferencia a esta versión de las demás! El indicador incluye detección inteligente de fase PO3 mostrada en el panel de información:

  • ACUMULACIÓN - Primer tercio de la vela HTF (0-33% de finalización).
  • MANIPULACIÓN - Tercio medio, especialmente cuando el precio alcanza extremos (33-66% de finalización)
  • EXPANSIÓN - Desarrollo activo del rango durante la fase de manipulación
  • DISTRIBUCIÓN - Tercio final de la vela HTF (66-100% de finalización)

Este análisis automatizado de fases le ayuda a comprender DÓNDE se encuentra en el ciclo institucional en cada momento.

⏱️ Cuenta atrás en tiempo real

El indicador muestra exactamente cuántas velas quedan antes de que se cierre la vela HTF actual, lo que le permite:

  • Programar sus entradas con precisión
  • Evitar entrar tarde en el ciclo HTF
  • Anticipar la formación de nuevas velas HTF
  • Planificar las salidas antes de que finalice la distribución

📈 Panel de información completo

Muestra toda la información crítica:

  • Marco temporal HTF actual y ratio (por ejemplo, "H4 - Ratio: 1:4")
  • Tipo de vela (alcista/bajista)
  • Rango y tamaño del cuerpo en pips
  • Análisis de fase (fase PO3 actual)
  • Porcentaje de avance y recuento de velas
  • Cuenta atrás (velas restantes)
  • Todos los niveles de precios OHLC

Parámetros

Marco temporal superior a representar (por defecto: PERIOD_H4)

  • Seleccione el marco temporal superior que desea supervisar
  • Opciones disponibles: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
  • Debe ser superior al marco temporal de su gráfico actual
  • El indicador calcula automáticamente la relación de velas

Ejemplo:

  • Gráfico M5 + HTF H1 = 1:12 (12 velas M5 = 1 vela H1)
  • Gráfico H1 + HTF H4 = 1:4 (4 velas H1 = 1 vela H4)
  • Gráfico M15 + HTF D1 = 1:96 (96 velas M15 = 1 vela D1)

Ajustes visuales

Desplazamiento desde la última vela (píxeles) (por defecto: 20)

  • Distancia en píxeles desde la última vela del gráfico a la vela HTF
  • Ajuste para colocar la vela donde prefiera en el lado derecho

Ancho de la vela en píxeles (por defecto: 8)

  • Anchura de la vela HTF en píxeles
  • Aumentar para una mejor visibilidad, disminuir para una visualización más compacta

Color de la vela alcista (por defecto: lima)

  • Color para velas HTF alcistas (Cierre > Apertura)

Color de vela bajista (por defecto: Rojo)

  • Color para velas HTF bajistas (Cierre < Apertura)

Color de la Mecha (por defecto: Gris)

  • Color para las mechas de las velas (superior e inferior)

Color del contorno (por defecto: negro)

  • Color del contorno del cuerpo de la vela

Mostrar contorno de vela (por defecto: true)

  • Mostrar el contorno negro alrededor del cuerpo de la vela

Configuración de las líneas de referencia

Mostrar el contorno de la vela (por defecto: verdadero)

  • Activar/desactivar las tres líneas de referencia

    Color de las líneas de conexión (por defecto: rojo)

    • Color de las líneas de conexión

    Estilo de línea de referencia (por defecto: STYLE_DOT)

    • Estilo de línea: STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

    Etiquetas y panel de información

    Mostrar etiquetas OHLC (por defecto: true)

    • Mostrar etiquetas de precio OHLC junto a la vela HTF

    Mostrar panel de información (por defecto: true)

    • Mostrar el panel de información completa

    Color de la etiqueta de precio (por defecto: Blanco)

    • Color para todas las etiquetas de texto

    Tamaño de fuente de la etiqueta de precio (por defecto: 8)

    • Tamaño de fuente para las etiquetas y el panel de información

    Fuente de la etiqueta (por defecto: "Arial")

    • Tipo de fuente para todo el texto

    Esquina del panel de información (por defecto: CORNER_RIGHT_UPPER)

    • Posición del panel informativo en el gráfico
    • Opciones: ESQUINA_IZQUIERDA_SUPERIOR, ESQUINA_DERECHA_SUPERIOR, ESQUINA_IZQUIERDA_INFERIOR, ESQUINA_DERECHA_INFERIOR

    Funciones avanzadas

    Mostrar cuenta atrás en el panel de información (por defecto: true)

    • Muestra las velas restantes hasta el cierre de la vela HTF
    • Esencial para cronometrar entradas y salidas

    Alerta de nueva vela HTF (por defecto: false)

    • Notificación de alerta cuando se inicia una nueva vela HTF
    • Útil para monitorizar múltiples marcos temporales

    Por qué esta versión es superior

    Análisis inteligente de fases

    A diferencia de los indicadores básicos de velas HTF que solo muestran niveles OHLC, esta versión incluye detección automatizada de fases PO3. Usted puede ver al instante si Smart Money está en:

    • Fase deacumulación (construyendo posiciones)
    • Fase demanipulación (cazando stops, creando liquidez)
    • Fase deexpansión (desarrollo activo de la tendencia)
    • Fase dedistribución (salida de posiciones)

    Este análisis se basa en el progreso temporal a través de la vela HTF y la posición del precio en relación con el rango, lo que le proporciona una visión a nivel institucional.

    ⏱️ Temporizador de cuenta atrás de precisión

    La cuenta atrás en tiempo real muestra exactamente cuántas velas quedan antes de que se complete el ciclo HTF. Esto es crucial porque:

    • Entrar durante la distribución (fase tardía) es de alto riesgo
    • Entrar durante la acumulación (etapa temprana) ofrece mejor R:R
    • Puede anticipar fases de manipulación
    • Sabe cuándo esperar la formación de una nueva vela HTF

    📊 Contexto visual completo

    El sistema de tres líneas de referencia proporciona una claridad inigualable:

    • Vea exactamente dónde comenzó el periodo HTF
    • Comprender hasta dónde ha viajado el precio
    • Identifique los niveles institucionales clave
    • Detecte al instante las zonas de acumulación y distribución

    🎯 A plicación de nivel profesional

    • Visualización limpia y no recargada de una sola vela
    • Posicionamiento perfecto que no interfiere con la acción del precio
    • Correcta gestión de errores (valida HTF > Chart TF)
    • Código eficiente en recursos
    • Compatible con todas las versiones de MT5

    Casos de uso

    Scalping y Day Trading

    • Utilizar HTF M15 o H1 en gráficos M1/M5
    • Entrar durante la acumulación, salir antes de la distribución
    • Utilice la cuenta atrás para programar entradas precisas

    Swing Trading

    • Utilice H4 o D1 HTF en gráficos H1/H4
    • Identifique los ciclos institucionales más amplios
    • Evite las entradas tardías controlando la fase y la cuenta atrás

    Análisis multitemporal

    • Apilar múltiples instancias con diferentes configuraciones HTF
    • Supervisar H1, H4 y D1 simultáneamente en el gráfico M15
    • Alinear entradas con múltiples ciclos HTF

    Backtesting y estudio

    • Utilice el modo de repetición del Probador de Estrategias MT5
    • Estudiar patrones históricos de PO3
    • Entender cómo las instituciones movieron el precio
    • Perfecto para estudiantes de ICT Mentorship

      Consejos para obtener mejores resultados

      • Adapte el HTF a su estilo de negociación: Los scalpers usan H1/H4, los swing traders usan D1/W1
      • Utilice el análisis de fases: Entre sólo durante la fase de acumulación para obtener el mejor R:R
      • Vigile la cuenta atrás: Evite entrar cuando quede menos del 30% de las velas
      • Combínelo con otros conceptos TIC: Bloques de órdenes, Gaps de valor razonable, Fondos de liquidez
      • Estudie en modo repetición: La mejor forma de aprender patrones PO3

      Soporte y actualizaciones

      Este indicador está diseñado para operadores TIC serios que entienden la entrega de precios institucional. El análisis de fases y las funciones de cuenta atrás lo convierten en una herramienta indispensable para cronometrar las entradas dentro del marco del Poder de Tres.

      Descargo de responsabilidad: Este indicador es para fines educativos. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.


      man1980
      1720
      man1980 2026.01.17 01:12 
       

      The HTF PO3 indicator does a great job of identifying higher time frame market phases like accumulation, manipulation and expansion. it's especially useful for intraday traders because it adds clear context and helps avoid trading during trap conditions. When combined with smart money concepts, it works well as a bias and timing tool rather than an entry signal. overall it's a solid indicator for traders who want better structure and patience in their trading.

