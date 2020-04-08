DiverX - это мощный многофункциональный индикатор дивергенций, разработанный для платформы MetaTrader 5. Он позволяет выявлять как регулярные, так и скрытые дивергенции на основе пяти популярных технических индикаторов: RSI (Relative Strength Index), RVI (Relative Vigor Index), Stochastic Oscillator, CCI (Commodity Channel Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence). Индикатор отображает результаты непосредственно на основном графике, предоставляя визуальные линии, стрелки и метки для удобного анализа.

DiverX для MetaTrader 4 доступен здесь >>>

Основные возможности

Поддержка множества индикаторов: Анализирует дивергенции на основе RSI, RVI, Stochastic, CCI и MACD с индивидуальными настройками для каждого.

Типы дивергенций : Поддерживает как Регулярные (сигналы разворота) , так и Скрытые дивергенции (сигналы продолжения тренда) .

: Поддерживает как , так и . Визуализация : Отображает линии дивергенции, стрелки с цветовой дифференциацией (бычьи/медвежьи, регулярные/скрытые) и текстовые подписи для идентификации источников сигнала.

: Отображает линии дивергенции, стрелки с цветовой дифференциацией и текстовые подписи для идентификации источников сигнала. Фильтрация : Включает опциональный фильтр разгрузки для повышения точности сигналов регулярных дивергенций.

: Включает опциональный фильтр разгрузки для повышения точности сигналов регулярных дивергенций. Кастомизация: Полная настройка цветов линий, стрелок и текста для удобства восприятия.

Почему дивергенции являются ключевым критерием технического анализа?





: Пользователь может включать/отключать индикаторы, задавать периоды и уровни фильтрации, а также настраивать отображение линий, стрелок и текстовых меток.

Дивергенции играют одну из центральных ролей в техническом анализе, поскольку они сигнализируют о возможных разворотах или продолжениях тренда, основываясь на несоответствии между движением цены и поведением индикаторов. Это происходит, когда цена устанавливает новые максимумы или минимумы, а индикатор не подтверждает их, указывая на ослабление текущего импульса.

Регулярные дивергенции (например, бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а индикатор — нет) часто предсказывают разворот тренда, что делает их ценным инструментом для входа в сделку.

часто предсказывают разворот тренда, что делает их ценным инструментом для входа в сделку. Скрытые дивергенции (например, медвежья дивергенция: цена не обновляет максимум, а индикатор — да) указывают на продолжение текущего тренда, помогая трейдерам удерживать позиции. Дивергенции помогают избежать ложных сигналов, характерных для одних только уровней поддержки и сопротивления, и повышают вероятность успешных торговых решений, особенно в сочетании с другими инструментами анализа.

Преимущества индикатора DiverX

Всеобъемлющий подход: Одновременный анализ пяти индикаторов позволяет получить более надежные сигналы за счет подтверждения от нескольких источников. Гибкость и точность: Возможность настройки параметров каждого индикатора и фильтрации сигналов обеспечивает адаптацию под любые торговые стратегии и таймфреймы. Интуитивный интерфейс: Визуальные элементы упрощают интерпретацию данных даже для начинающих трейдеров. Оптимизация производительности: Индикатор работает только с новыми барами и оптимизирован для снижения нагрузки на платформу. Кастомизация внешнего вида: Полная свобода в выборе цветов и стилей отображения для персонализации под предпочтения пользователя. Универсальность: Подходит для торговли на любых финансовых инструментах (Forex, акции, криптовалюты) и таймфреймах.

Рекомендации по использованию

На основе DiverX можно построить свою собственную торговую стратегию или же применять его как дополнение к уже существующей для повышения точности сигналов.

можно построить свою собственную торговую стратегию или же применять его как дополнение к уже существующей для повышения точности сигналов. Регулярные дивергенции лучше применять для поиска точек разворота, а скрытые — для подтверждения продолжения тренда.

Настройте параметры индикаторов (например, периоды RSI или MACD) в зависимости от выбранного таймфрейма: короткие периоды для M1-M15, более длинные для H4-D1.