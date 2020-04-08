DiverX

DiverX - это мощный многофункциональный индикатор дивергенций, разработанный для платформы MetaTrader 5. Он позволяет выявлять как регулярные, так и скрытые дивергенции на основе пяти популярных технических индикаторов: RSI (Relative Strength Index), RVI (Relative Vigor Index), Stochastic Oscillator, CCI (Commodity Channel Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence). Индикатор отображает результаты непосредственно на основном графике, предоставляя визуальные линии, стрелки и метки для удобного анализа.

Основные возможности

  • Поддержка множества индикаторов: Анализирует дивергенции на основе RSI, RVI, Stochastic, CCI и MACD с индивидуальными настройками для каждого.
Гибкая настройка: Пользователь может включать/отключать индикаторы, задавать периоды и уровни фильтрации, а также настраивать отображение линий, стрелок и текстовых меток.
  • Типы дивергенций: Поддерживает как Регулярные (сигналы разворота), так и Скрытые дивергенции (сигналы продолжения тренда).
  • Визуализация: Отображает линии дивергенции, стрелки с цветовой дифференциацией (бычьи/медвежьи, регулярные/скрытые) и текстовые подписи для идентификации источников сигнала.
  • Фильтрация: Включает опциональный фильтр разгрузки для повышения точности сигналов регулярных дивергенций.
  • Кастомизация: Полная настройка цветов линий, стрелок и текста для удобства восприятия.

Почему дивергенции являются ключевым критерием технического анализа?


Дивергенции играют одну из центральных ролей в техническом анализе, поскольку они сигнализируют о возможных разворотах или продолжениях тренда, основываясь на несоответствии между движением цены и поведением индикаторов. Это происходит, когда цена устанавливает новые максимумы или минимумы, а индикатор не подтверждает их, указывая на ослабление текущего импульса.

  • Регулярные дивергенции (например, бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а индикатор — нет) часто предсказывают разворот тренда, что делает их ценным инструментом для входа в сделку.
  • Скрытые дивергенции (например, медвежья дивергенция: цена не обновляет максимум, а индикатор — да) указывают на продолжение текущего тренда, помогая трейдерам удерживать позиции. Дивергенции помогают избежать ложных сигналов, характерных для одних только уровней поддержки и сопротивления, и повышают вероятность успешных торговых решений, особенно в сочетании с другими инструментами анализа.

Преимущества индикатора DiverX

  1. Всеобъемлющий подход: Одновременный анализ пяти индикаторов позволяет получить более надежные сигналы за счет подтверждения от нескольких источников.
  2. Гибкость и точность: Возможность настройки параметров каждого индикатора и фильтрации сигналов обеспечивает адаптацию под любые торговые стратегии и таймфреймы.
  3. Интуитивный интерфейс: Визуальные элементы упрощают интерпретацию данных даже для начинающих трейдеров.
  4. Оптимизация производительности: Индикатор работает только с новыми барами и оптимизирован для снижения нагрузки на платформу.
  5. Кастомизация внешнего вида: Полная свобода в выборе цветов и стилей отображения для персонализации под предпочтения пользователя.
  6. Универсальность: Подходит для торговли на любых финансовых инструментах (Forex, акции, криптовалюты) и таймфреймах.

Рекомендации по использованию

  • На основе DiverX можно построить свою собственную торговую стратегию или же применять его как дополнение к уже существующей для повышения точности сигналов.
  • Регулярные дивергенции лучше применять для поиска точек разворота, а скрытые — для подтверждения продолжения тренда.
  • Настройте параметры индикаторов (например, периоды RSI или MACD) в зависимости от выбранного таймфрейма: короткие периоды для M1-M15, более длинные для H4-D1.

Совместимость
  • Платформа: MetaTrader 5
  • Тип инструмента: любой (Forex, акции, криптовалюты, индексы, металлы)
  • Таймфреймы: Все
  • Совместим с другими индикаторами и шаблонами

