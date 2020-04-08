DiverX
- Индикаторы
- Ivan Pochta
- Версия: 1.0
DiverX - это мощный многофункциональный индикатор дивергенций, разработанный для платформы MetaTrader 5. Он позволяет выявлять как регулярные, так и скрытые дивергенции на основе пяти популярных технических индикаторов: RSI (Relative Strength Index), RVI (Relative Vigor Index), Stochastic Oscillator, CCI (Commodity Channel Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence). Индикатор отображает результаты непосредственно на основном графике, предоставляя визуальные линии, стрелки и метки для удобного анализа.
DiverX для MetaTrader 4 доступен здесь >>>
Основные возможности
- Поддержка множества индикаторов: Анализирует дивергенции на основе RSI, RVI, Stochastic, CCI и MACD с индивидуальными настройками для каждого.
- Типы дивергенций: Поддерживает как Регулярные (сигналы разворота), так и Скрытые дивергенции (сигналы продолжения тренда).
- Визуализация: Отображает линии дивергенции, стрелки с цветовой дифференциацией (бычьи/медвежьи, регулярные/скрытые) и текстовые подписи для идентификации источников сигнала.
- Фильтрация: Включает опциональный фильтр разгрузки для повышения точности сигналов регулярных дивергенций.
- Кастомизация: Полная настройка цветов линий, стрелок и текста для удобства восприятия.
Почему дивергенции являются ключевым критерием технического анализа?
Дивергенции играют одну из центральных ролей в техническом анализе, поскольку они сигнализируют о возможных разворотах или продолжениях тренда, основываясь на несоответствии между движением цены и поведением индикаторов. Это происходит, когда цена устанавливает новые максимумы или минимумы, а индикатор не подтверждает их, указывая на ослабление текущего импульса.
- Регулярные дивергенции (например, бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а индикатор — нет) часто предсказывают разворот тренда, что делает их ценным инструментом для входа в сделку.
- Скрытые дивергенции (например, медвежья дивергенция: цена не обновляет максимум, а индикатор — да) указывают на продолжение текущего тренда, помогая трейдерам удерживать позиции. Дивергенции помогают избежать ложных сигналов, характерных для одних только уровней поддержки и сопротивления, и повышают вероятность успешных торговых решений, особенно в сочетании с другими инструментами анализа.
Преимущества индикатора DiverX
- Всеобъемлющий подход: Одновременный анализ пяти индикаторов позволяет получить более надежные сигналы за счет подтверждения от нескольких источников.
- Гибкость и точность: Возможность настройки параметров каждого индикатора и фильтрации сигналов обеспечивает адаптацию под любые торговые стратегии и таймфреймы.
- Интуитивный интерфейс: Визуальные элементы упрощают интерпретацию данных даже для начинающих трейдеров.
- Оптимизация производительности: Индикатор работает только с новыми барами и оптимизирован для снижения нагрузки на платформу.
- Кастомизация внешнего вида: Полная свобода в выборе цветов и стилей отображения для персонализации под предпочтения пользователя.
- Универсальность: Подходит для торговли на любых финансовых инструментах (Forex, акции, криптовалюты) и таймфреймах.
Рекомендации по использованию
- На основе DiverX можно построить свою собственную торговую стратегию или же применять его как дополнение к уже существующей для повышения точности сигналов.
- Регулярные дивергенции лучше применять для поиска точек разворота, а скрытые — для подтверждения продолжения тренда.
- Настройте параметры индикаторов (например, периоды RSI или MACD) в зависимости от выбранного таймфрейма: короткие периоды для M1-M15, более длинные для H4-D1.
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип инструмента: любой (Forex, акции, криптовалюты, индексы, металлы)
- Таймфреймы: Все
- Совместим с другими индикаторами и шаблонами