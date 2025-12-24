Nova STM Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die den Stochastik- und den Simple Moving Average (SMA) -Indikator kombiniert und so Momentum-Timing mit Trendrichtung für präzise Handelsentscheidungen verbindet. Dieser EA agiert nur dann, wenn beide Indikatoren übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Trades während sinnvoller Marktbewegungen stattfinden, anstatt auf jede Schwankung zu reagieren.

Anstatt jedem Swing hinterherzulaufen, filtert Nova STM Trader schwache Signale heraus. Trades werden ausgeführt, wenn das Stochastik-Momentum eine potenzielle Bewegung bestätigt und der SMA-Trend übereinstimmt, was für Struktur, Kontext und Disziplin sorgt.

Warum Trader Nova STM Trader wählen

Stochastik + SMA, vollautomatisch:

Kombiniert Momentum- und Trendindikatoren mit strengen Ein- und Ausstiegsregeln.

Momentum & Trend-Bestätigung:

Handelt nur, wenn Stochastik-Signale mit der SMA-Richtung übereinstimmen.

Risikomanagement inbegriffen:

Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Vielseitige Marktanwendung:

Funktioniert effektiv auf Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - von H1- bis zu Tages-Charts.

Klar, effizient, transparent:

Einfache Logik, schnelle Ausführung und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova STM Trader bietet einen strukturierten, dualen Indikator-Ansatz für diszipliniertes Handeln auf Basis von Momentum und Trend.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.