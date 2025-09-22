Hardstop Risk Manager

Nutzen Sie die Möglichkeiten eines professionellen Risikomanagements mit dem Hardstop Risk Manager - Ihr ultimativer Schutz vor verheerenden Handelsverlusten!

Sind Sie es leid, zuzusehen, wie Ihr hart verdientes Kapital durch unerwartete Marktschwankungen aufgezehrt wird? Dann nutzen Sie die Möglichkeiten des professionellen Risikomanagements mit dem Hardstop Protection EA - Ihre ultimative Absicherung gegen verheerende Handelsverluste!

Dieses intelligente All-in-One-Risikomanagement-Tool überwacht Ihr Konto kontinuierlich und setzt dabei mehrere Schutzebenen ein:

  • Dynamische Drawdown-Überwachung: Verfolgen Sie prozentuale Verluste, gleitende Verluste im Dollarwert und Mindest-Equity-Levels mit Präzision.

  • Automatisierte Notfallreaktion: Schließen Sie sofort alle offenen Positionen - über alle Symbole hinweg - und verwalten Sie Ihren Chart-Arbeitsbereich, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

  • Adaptives Echtzeit-Dashboard: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einer eleganten Oberfläche, die sich automatisch an das Farbschema Ihres Charts anpasst und so für eine unvergleichliche Lesbarkeit sorgt.

  • Smart Alert System: Erhalten Sie rechtzeitig Benachrichtigungen per E-Mail und Mobiltelefon, die Sie über potenzielle Kontoprobleme auf dem Laufenden halten, ohne Sie mit Spam zu belästigen.

Hardstop Risk Manage wurde für Händler wie Sie entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Ihr Kapital in volatilen Zeiten zu schützen und sicherzustellen, dass Sie den nächsten Tag überleben.

Warum alles riskieren, wenn Sie Ihr Sicherheitsnetz automatisieren können?

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risiko mit dem Hardstop Risk Manage - denn jeder Pip zählt, und Schutz ist der erste Schritt zur Profitabilität.

Fangen Sie noch heute an, Ihr Konto zu schützen! Verbinden Sie den Hardstop Risk Manage mit Ihren Charts, konfigurieren Sie Ihre Risikoschwellen und handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihre Verluste begrenzt sind und Ihre Alarme Sie auf dem Laufenden halten.

Lassen Sie nicht zu, dass ein Drawdown über Ihr Schicksal entscheidet - lassen Sie Hardstop Risk Manage Ihr Schutzschild im Sturm sein.

Hardstop Risiko-Manager

Hardstop Risk Manager ist Ihre All-in-One-Risikomanagement-Lösung, die entwickelt wurde, um Ihr Handelskapital durch mehrstufige Drawdown-Trigger, automatisches Handels- und Chartmanagement und ein adaptives Echtzeit-Dashboard zu schützen. Ideal für Einzelhändler, Kontomanager und alle, die ihr Kapital schützen wollen.


Wichtigste Merkmale
Mehrstufiger Schutz
- Risikoprozent: Auslösung, wenn der Drawdown vom Höchstwert des Eigenkapitals einen bestimmten Prozentsatz erreicht
- Risiko USD: Wird ausgelöst, wenn der variable P/L-Verlust einen bestimmten Dollarbetrag überschreitet
- Min. Eigenkapital: Wird ausgelöst, wenn das Eigenkapital des Kontos unter ein bestimmtes Niveau fällt.
- Warnprozent: Frühwarnbenachrichtigung vor kritischen Schwellenwerten

Automatisierte Aktionen
- Sofortiges Schließen aller Trades für alle Symbole bei Auslösung
- Pending Orders automatisch abbrechen
- Schließen Sie optional andere Charts, um sich auf den geschützten Chart zu konzentrieren

Anpassungsfähiges Dashboard
- Echtzeit-Metriken: Bilanz, Eigenkapital, Drawdown %, Floating P/L, Offene Positionen
- Automatische Erkennung des Themas: Wechselt zwischen hellen und dunklen Farbschemata basierend auf Ihrem Diagrammhintergrund
- Anpassbare Abstände und Schriftarten für ein sauberes Layout auf jedem Bildschirm

Umfassende Warnungen
- E-Mail-Warnungen über SMTP
- Mobile Push-Benachrichtigungen über MetaQuotes ID
- Ratenbeschränkte Zustellung zur Vermeidung von Spam

Präzision und Zuverlässigkeit
- Fließkomma-Behandlung verhindert falsche Auslöser
- Tägliches Zurücksetzen der Alarmzähler
- Peak Equity Tracking für echte Drawdown-Messung

Eingabe-Parameter
Drawdown-Risiko-Levels
  • RiskPercent (double) - Drawdown-Schwelle in % (0 = deaktiviert)
  • RiskUSD (double) - Gleitender P/L-Verlust in $ (0 = deaktiviert)
  • EquityValue (double) - Mindestkapital in $ (0 = deaktiviert)
  • AlertDrawdownPercent (double) - Frühwarnung in % (0 = deaktiviert)

Schutz-Aktionen
  • CloseAllTrades (bool) - Schließt alle Positionen bei Auslösung
  • CloseAllCharts (bool) - Schließt andere Charts bei Auslösung
  • EnableAlerts (bool) - E-Mail/Push-Warnungen aktivieren

Dashboard & Thema
  • ShowDashboard (bool) - Anzeige des Dashboards im Chart
  • DashboardTheme (enum) - Automatischer, heller oder dunkler Modus
  • DashboardFontSize (int) - Schriftgröße (8-14)
  • LineSpacing (int) - Abstand zwischen den Zeilen (0-10)
  • SectionSpacing (int) - Abstand zwischen den Abschnitten (5-15)

Alert-Einstellungen
  • EmailSubject - Betreffzeile der E-Mail
  • SendEmailAlerts - Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen
  • SendMobileAlerts - Aktivieren von Push-Benachrichtigungen
Roadmap für zukünftige Funktionen
  • Optionen zur teilweisen Schließung: Schließen Sie nur einen bestimmten Prozentsatz der Positionen, wenn das Risiko erreicht ist.
  • Dynamischer nachlaufender Hardstop: Anpassung der Drawdown-Schwellenwerte basierend auf der Marktvolatilität
  • Multi-Account-Unterstützung: Zentrales Dashboard für PAMM/MAM-Konten
  • Benutzerdefinierte Alert-Integrationen: Telegram, Discord, Slack-Benachrichtigungen
  • Visuelle Chart-Überlagerungen: Hervorhebung von Drawdown-Zonen direkt auf dem Kurschart
  • Leistungsanalyse: Exportieren Sie tägliche Drawdown- und Aktiendaten nach CSV

Installation & Einrichtung
  1. Anhängen an einen beliebigen Chart, Konfiguration der Eingaben über EA-Eigenschaften
  2. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail- und Benachrichtigungseinstellungen in den MT5-Optionen richtig konfiguriert sind
  3. Handeln Sie im Vertrauen darauf, dass Ihr Kapital durch das robuste Risikomanagement des Hardstop EA geschützt ist.




















Empfohlene Produkte
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experten
NET Z verwendet eine sehr bekannte Trendumkehrtechnik zur Bestimmung des Positionseinstiegs mit leichten Modifikationen durch die Verwendung virtueller Handelstechniken und virtueller Pending Orders, damit der Positionseinstieg nicht zu früh oder zu spät erfolgt. Warum NETZ? NET Z erfordert keine komplizierten Einstellungen und ist einfach zu bedienen, da der Benutzer lediglich eine bereits vorhandene Set-Datei hochladen muss. Derzeit gibt es Set-Dateien für 20 Devisenpaare. Der beste GRID EA m
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Smart Start
Ruslan Papou
Experten
Nur noch 1 Exemplar zu einem Preis von $99. Nächster Preis $199! aktuelle .set Dateien (klick mich) interaktives Panel-Handbuch (klick mich) Version für MT4: Smart Start MT4 Smart Start ist ein intelligentes Handelssystem, dessen Indikatoren es erlauben, es sowohl für den Handel mit kleinen Einlagen (schnelle Beschleunigung) als auch für den konservativen Handel zu verwenden. Smart Start ist ein modernisiertes Indikatorensystem, das den MACD-Indikator zur Analyse des Marktes verwendet. Um die
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel au
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Synchronized Cross for MT5
Steven Van Ingelgem
3 (1)
Utilitys
Mit dem Indikator Synchronisiertes Fadenkreuz können Sie Fadenkreuze aus mehreren Chartfenstern miteinander verbinden. Das heißt, wenn Sie das Fadenkreuz in einem Chart bewegen, bewegen sich alle anderen Fadenkreuze zusammen, indem sie automatisch in der gleichen Zeit bleiben. Wenn Sie beispielsweise Ihren Mauszeiger in einem M5-Zeitrahmen bewegen (siehe Screenshots), wird das Fadenkreuz in den höheren Zeitrahmen als Linie und in den niedrigeren Zeitrahmen als Fläche angezeigt. Dadurch wird die
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experten
Project Maximum Heat ist ein einzigartiges vollautomatisches System, das für 28 Währungspaare und 5 Zeitrahmen entwickelt wurde: M5, M15, M30, H1, H4. Die Strategie basiert auf zahlreichen Strategien, wie z.B. der Arbeit an einem Seitwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, Ausbruch von Dreieckstrends und anderen. Zur Berechnung der erforderlichen Kombinationen werden solche Indikatoren verwendet wie: Gleitender Durchschnitt, MACD, Standardabweichung, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Boll
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegsp
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Experten
TrendLock Hybrid System ist ein fortschrittlicher All-in-One Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Konsistenz und Anpassungsfähigkeit in jeder Marktsituation verlangen. Es kombiniert mehrere Handelslogiken in einem einheitlichen hybriden Rahmen, um eine intelligentere und effizientere Ausführung zu ermöglichen. Kernfunktionen: Adaptives Risikomanagement, das sich automatisch an die Marktvolatilität anpasst. Erkennt Seitwärtsbewegungen und vermeidet Setups mit gering
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experten
Der DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER kann Ihre verschiedenen Terminals (MOBILTELEFON, WEB, TRADINGVIEW, MT5) für den manuellen Handel verwenden und dann automatisch von EA verarbeitet werden. Der mobile Handel kann die verschiedenen Grid-Modi von EA, den Scalp-Modus, den Hedging-Arbitrage-Modus und den unabhängigen Order-Modus verwenden, um Positionen manuell zu eröffnen. EA kann Stop-Loss für die mobile Eröffnung automatisch setzen. Und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um ein Grid, Skalp und
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Telegram2MT5 Signal Copier
Salvador Martinez Ramos
Utilitys
Telegram2MT5 Signal Copier — Automatisieren Sie das Kopieren Ihrer Telegram-Signale direkt in MetaTrader 5 Mit Telegram2MT5 Signal Copier wird jedes Signal, das Sie in Telegram erhalten, sofort und automatisch auf Ihrem MetaTrader-5-Konto ausgeführt. Schnell, zuverlässig und vollständig anpassbar. Holen Sie sich die Windows Bridge APP-Datei und das Tutorial Die Bridge-Datei wird benötigt, um das lokale Web-Panel mit dem MT5-EA zu verbinden  Kompatibel mit Windows 10 & Windows 11 – 64 Bit – sowi
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Experten
Der Simple Bot folgt, wie der Name schon sagt, einer sehr einfachen Strategie, die garantiert, dass der Bot auf lange Sicht funktionieren wird. Der EA verwendet die folgende einfache Philosophie, um Gewinne für den Benutzer zu garantieren. 1. Die Erfolgschancen sind umgekehrt proportional zur Größe des TP. Der EA zielt darauf ab, nur 250 Punkte in GOLD(XAUUSD) zu erfassen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. 2. vermeidet Over-Trading, nimmt höchstens einen Handel pro Tag vor 3. Es wird jeweils n
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
Utilitys
Einführung der neuesten Version des Dynamic Fibonacci Grid Dashboards für MT5. Jetzt mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, verwandelt dieses neue Dashboard Ihr Handelserlebnis und ermöglicht es Ihnen, den Markt und die Preisbewegungen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Entdecken Sie neue Möglichkeiten durch gleichzeitige Analyse mehrerer Zeitrahmen und Symbole. Benutzerfreundliche Oberfläche für manuelles Trading und Positionsmanagement sowie erweiterte Möglichkeiten zur
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professioneller Muster-Scanner Übersicht Der CRT Pro Trading EA Ultimate v10 ist ein fortschrittlicher Multi-Symbol Expert Advisor, der von Helios Technologies entwickelt wurde und sich auf das Erkennen und Handeln von CRT-Mustern (Konsolidierung-Manipulation-Distribution) mit intelligenter Trendausrichtung spezialisiert hat. Dieser EA kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit intelligentem Signalmanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten übe
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitys
Der MT5 to Discord Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Handelssignale direkt an Discord zu senden. Dieses Tool verwandelt Ihr Handelskonto in einen effizienten Signalanbieter. Passen Sie die Nachrichtenformate Ihrem Stil an! Wählen Sie für eine einfache Verwendung aus vorgefertigten Vorlagen und entscheiden Sie, welche Nachrichtenelemente einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Vers
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Weitere Produkte dieses Autors
Chart Navigator Pro
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Wir stellen Ihnen den Elite Chart Navigator vor - Ihren ultimativen MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Multi-Symbol-Handel mit nahtloser Chart-Navigation und überlegener Benutzerfreundlichkeit revolutioniert. Produktübersicht Der Elite Chart Navigator EA ist ein hochentwickeltes Handelsdienstprogramm, das einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Handelspaaren über eine intuitive Chart-Button-Schnittstelle ermöglicht. Dieser EA wurde für professionelle Händler entwickelt, die zahlreiche Instr
Close Trade Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Schließen Manager Schaltflächen EA (MT4 Version) Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 4 Dies ist die MT4-Version des Close Manager Buttons EA, die für Trader entwickelt wurde, die eine sofortige Kontrolle über ihre Trades im MetaTrader 4 wünschen. Die Funktionen sind identisch mit denen der MT5-Version, so dass es einfach ist, Trades auf beiden Plattformen zu verwalten. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - Schließen Sie nur BUY
FREE
Reverse Trader
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
ELITE REVERSE TRADER (MT5) Sofortige Absicherung oder Umkehrung jedes auf Ihrem Konto eröffneten Handels - manuell oder EA. Reverse Mirror EA überwacht Ihre Live-Positionen und eröffnet einen entgegengesetzten Handel mit dem von Ihnen gewählten Lot-Modus (Fixed oder Multiplier). Wenn die ursprüngliche Position geschlossen wird (manuelles Schließen, SL/TP-Treffer, EA-Exit - beliebige Methode), wird die gespiegelte Position automatisch geschlossen. Da es im selben Terminal läuft, reagiert es schn
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 5 Der Close Manager Buttons EA ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen mit nur einem Klick die volle Kontrolle über Ihre offenen Positionen und schwebenden Aufträge gibt. Vergessen Sie die manuelle Schließung einzelner Trades bei schnellen Marktbewegungen - dieser EA erledigt dies sofort, sicher und effizient. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - schließen Sie nur BUY Positionen,
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension