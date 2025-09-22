Hardstop Risk Manager

Libere el poder de la gestión profesional del riesgo con el gestor de riesgos Hardstop: ¡su salvaguarda definitiva contra las devastadoras pérdidas comerciales!

¿Está cansado de ver cómo se erosiona el capital que tanto le ha costado ganar debido a las inesperadas oscilaciones del mercado? Entonces desbloquee el poder de la gestión profesional del riesgo con el EA de protección Hardstop: ¡su salvaguarda definitiva contra las pérdidas comerciales devastadoras!

Esta herramienta inteligente de gestión del riesgo todo en uno supervisa continuamente su cuenta, empleando múltiples capas de protección:

  • Monitorización dinámica de las caídas: Realice un seguimiento preciso de las pérdidas basadas en porcentajes, las pérdidas flotantes de valor en dólares y los niveles mínimos de capital.

  • Respuesta de emergencia automatizada: Cierre al instante todas las posiciones abiertas -en todos los símbolos- y gestione su espacio de trabajo gráfico para centrarse en lo importante.

  • Cuadro de mandos adaptable en tiempo real: Manténgase informado con una interfaz elegante que se ajusta automáticamente al esquema de colores de su gráfico para ofrecer una legibilidad inigualable.

  • Sistema de alertas inteligentes: Reciba notificaciones oportunas por correo electrónico y móvil que le mantienen por delante de posibles problemas de la cuenta, sin spam.

Diseñado pensando en operadores como usted, Hardstop Risk Manage le permite preservar su capital en tiempos de volatilidad, asegurándole que vivirá para operar un día más.

¿Por qué arriesgarlo todo cuando puede automatizar su red de seguridad?

Tome el control de su riesgo con Hardstop Risk Manage , porque cada pip cuenta y la protección es el primer paso hacia la rentabilidad.

¡Empiece a proteger su cuenta hoy mismo! Conecte el Hardstop Risk Manage a sus gráficos, configure sus umbrales de riesgo y opere con confianza sabiendo que sus pérdidas están limitadas y que sus alertas le mantienen informado.

No deje que un drawdown decida su destino, deje que Hardstop Risk Manage sea su escudo en la tormenta.

Gestor de riesgos Hardstop

Hardstop Risk Manager es su solución de gestión de riesgos todo en uno, diseñada para proteger el capital de negociación a través de activadores de reducción de varios niveles, gestión automática de operaciones y gráficos, y un panel de control adaptable en tiempo real. Ideal para operadores individuales, gestores de cuentas y cualquiera que se tome en serio la preservación del capital.


Características principales
Protección multinivel
- Porcentaje de riesgo: Se activa cuando la reducción del valor máximo alcanza un porcentaje especificado.
- Riesgo USD: Se activa cuando la pérdida de P/L flotante supera un importe en dólares
- Patrimonio mínimo: Se activa cuando la equidad de la cuenta cae por debajo de un nivel establecido
- Porcentaje de alerta: Notificación de alerta temprana antes de umbrales críticos

Acciones automáticas
- Cierre instantáneo de todas las operaciones de todos los símbolos cuando se activan
- Cancelación automática de órdenes pendientes
- Cierre opcional de otros gráficos para centrarse en el gráfico protegido

Cuadro de mandos adaptable
- Métricas en tiempo real: Saldo, Capital, Reducción %, P/L flotante, Posiciones abiertas
- Detección automática del tema: Cambia entre colores claros y oscuros en función del fondo del gráfico.
- Espaciado y fuentes personalizables para un diseño limpio en cualquier pantalla

Alertas completas
- Alertas por correo electrónico a través de SMTP
- Notificaciones Push móviles a través de MetaQuotes ID
- Entrega limitada para evitar el spam

Precisión y fiabilidad
- El manejo de coma flotante evita falsos disparos
- Puesta a cero diaria de los contadores de alerta
- Seguimiento de picos de capital para una medición real de la caída

Parámetros de entrada
Niveles de riesgo de reducción
  • RiskPercent (doble) - Umbral de reducción en % (0 = desactivado)
  • RiskUSD (doble) - Pérdida P/L flotante en $ (0 = desactivado)
  • EquityValue (doble) - Capital mínimo en $ (0 = desactivado)
  • AlertDrawdownPercent (double) - Porcentaje de alerta temprana (0 = desactivado)

Acciones de protección
  • CloseAllTrades (bool) - Cerrar todas las posiciones al activarse
  • CloseAllCharts (bool) - Cerrar otros gráficos al activarse
  • EnableAlerts (bool) - Habilitar alertas por email/push

Panel y Tema
  • ShowDashboard (bool) - Mostrar el panel de control del gráfico
  • DashboardTheme (enum) - Modo automático, claro u oscuro
  • DashboardFontSize (int) - Tamaño de fuente (8-14)
  • LineSpacing (int) - Espacio entre líneas (0-10)
  • SectionSpacing (int) - Espacio entre secciones (5-15)

Configuración de alertas
  • EmailSubject - Asunto del correo electrónico
  • SendEmailAlerts - Activar notificaciones por correo electrónico
  • SendMobileAlerts - Activar notificaciones push
Futuras funciones
  • Opciones de cierre parcial: Cerrar sólo un porcentaje de posiciones cuando se alcanza el riesgo
  • Tope dinámico: Ajuste los umbrales de reducción en función de la volatilidad del mercado.
  • Soporte multicuenta: Panel de control centralizado para cuentas PAMM/MAM
  • Integración de alertas personalizadas: Notificaciones de Telegram, Discord, Slack
  • Superposición visual de gráficos: Resalte las zonas de reducción directamente en el gráfico de precios
  • Análisis de rendimiento: Exportación a CSV de los datos diarios sobre la reducción y la renta variable

Instalación y configuración
  1. Adjuntar a cualquier gráfico, configurar las entradas a través de EA Propiedades
  2. Asegúrese de que los ajustes de correo electrónico y notificaciones están correctamente configurados en las opciones de MT5.
  3. Opere con confianza sabiendo que su capital está protegido por la sólida gestión de riesgos del EA Hardstop.




















