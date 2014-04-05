O Market Variation Pro (MVP) é um indicador único no mercado, fácil de usar e configurar, e que funciona em qualquer time frame e em qualquer ativo.

Ele calcula a variação percentual média de qualquer ativo, em um período definido.

Diferente dos indicadores que analisam apenas o preço de fechamento, o MVP considera toda a amplitude, fornecendo uma leitura mais completa do comportamento do mercado.

Principais funcionalidades

Medição de volatilidade Quantifica a volatilidade média em termos percentuais Permite comparar a volatilidade entre diferentes ativos e timeframes Auxilia na identificação de períodos de maior ou menor oscilação

Análise de momentum Apresenta estatísticas de quantos períodos fecharam em alta ou baixa Permite observar tendências de curto e médio prazo Oferece dados estatísticos objetivos sobre a movimentação de preços

Gestão de risco Auxilia no dimensionamento de posições com base na volatilidade média Permite configurar stops e targets de acordo com a variação típica do ativo Apoia o ajuste de parâmetros em estratégias automatizadas

Comparação multi-timeframe Possibilita a análise em timeframes diferentes do gráfico atual Permite comparar volatilidade entre períodos distintos



Parâmetros configuráveis

InpPeriodo (1–500): número de candles considerados no cálculo (padrão: 14)

InpTimeframe: timeframe utilizado nos cálculos (padrão: atual do gráfico)

InpIncludeCurrentCandle: define se o candle atual será incluído (padrão: true)

InpVariacaoTimeframe: timeframe usado para calcular a variação do período (padrão: D1)

Painel informativo (canto superior direito do gráfico)

MVP: valor principal da variação percentual média

TF: timeframe analisado

P: número de períodos utilizados

Alta: quantidade de candles que fecharam em alta

Baixa: quantidade de candles que fecharam em baixa

Símbolo: ativo em análise

Variação do período: desempenho no timeframe selecionado (com mudança de cor para positivo, negativo ou neutro)

Aplicações práticas

Identificação de períodos adequados para entrada em operações

Ajuste do tamanho de posição de acordo com a volatilidade média

Definição de stops e alvos realistas baseados no comportamento típico do ativo

Filtragem de cenários de mercado com volatilidade extrema ou muito baixa

Compatibilidade

Funciona com qualquer ativo disponível no MetaTrader 5 (Forex, Ações, Índices, Commodities e Cripto).

Leve e estável, pode ser utilizado em múltiplos gráficos simultaneamente.

Configuração simples, pronto para uso em poucos instantes.