Market Variation Pro

O Market Variation Pro (MVP) é um indicador único no mercado, fácil de usar e configurar, e que funciona em qualquer time frame e em qualquer ativo.
Ele calcula a variação percentual média de qualquer ativo, em um período definido.

Diferente dos indicadores que analisam apenas o preço de fechamento, o MVP considera toda a amplitude, fornecendo uma leitura mais completa do comportamento do mercado.

Principais funcionalidades

  • Medição de volatilidade

    • Quantifica a volatilidade média em termos percentuais

    • Permite comparar a volatilidade entre diferentes ativos e timeframes

    • Auxilia na identificação de períodos de maior ou menor oscilação

  • Análise de momentum

    • Apresenta estatísticas de quantos períodos fecharam em alta ou baixa

    • Permite observar tendências de curto e médio prazo

    • Oferece dados estatísticos objetivos sobre a movimentação de preços

  • Gestão de risco

    • Auxilia no dimensionamento de posições com base na volatilidade média

    • Permite configurar stops e targets de acordo com a variação típica do ativo

    • Apoia o ajuste de parâmetros em estratégias automatizadas

  • Comparação multi-timeframe

    • Possibilita a análise em timeframes diferentes do gráfico atual

    • Permite comparar volatilidade entre períodos distintos

Parâmetros configuráveis

  • InpPeriodo (1–500): número de candles considerados no cálculo (padrão: 14)

  • InpTimeframe: timeframe utilizado nos cálculos (padrão: atual do gráfico)

  • InpIncludeCurrentCandle: define se o candle atual será incluído (padrão: true)

  • InpVariacaoTimeframe: timeframe usado para calcular a variação do período (padrão: D1)

Painel informativo (canto superior direito do gráfico)

  • MVP: valor principal da variação percentual média

  • TF: timeframe analisado

  • P: número de períodos utilizados

  • Alta: quantidade de candles que fecharam em alta

  • Baixa: quantidade de candles que fecharam em baixa

  • Símbolo: ativo em análise

  • Variação do período: desempenho no timeframe selecionado (com mudança de cor para positivo, negativo ou neutro)

Aplicações práticas

  • Identificação de períodos adequados para entrada em operações

  • Ajuste do tamanho de posição de acordo com a volatilidade média

  • Definição de stops e alvos realistas baseados no comportamento típico do ativo

  • Filtragem de cenários de mercado com volatilidade extrema ou muito baixa

Compatibilidade
Funciona com qualquer ativo disponível no MetaTrader 5 (Forex, Ações, Índices, Commodities e Cripto).
Leve e estável, pode ser utilizado em múltiplos gráficos simultaneamente.
Configuração simples, pronto para uso em poucos instantes.

Mais do autor
OrderPro Trading Panel
Maicon Fernando Cabral Pereira
Utilitários
OrderPro Trade Panel v1.00 O OrderPro é uma Ferramenta profissional que fornece um painel de controle completo e interativo para gerenciar suas operações de trading. Ele foi desenvolvido para facilitar e acelerar a execução de ordens, oferecendo ferramentas avançadas de gestão de risco e análise em tempo real. Vantagens do OrderPro   Interface intuitiva   - Todos os controles em um único painel organizado   Execução rápida   - Ordens executadas com um clique   Gestão profissional de risc
