Market Variation Pro
- Indicadores
- Maicon Fernando Cabral Pereira
- Versão: 1.5
- Atualizado: 26 setembro 2025
- Ativações: 5
O Market Variation Pro (MVP) é um indicador único no mercado, fácil de usar e configurar, e que funciona em qualquer time frame e em qualquer ativo.
Ele calcula a variação percentual média de qualquer ativo, em um período definido.
Diferente dos indicadores que analisam apenas o preço de fechamento, o MVP considera toda a amplitude, fornecendo uma leitura mais completa do comportamento do mercado.
Principais funcionalidades
-
Medição de volatilidade
-
Quantifica a volatilidade média em termos percentuais
-
Permite comparar a volatilidade entre diferentes ativos e timeframes
-
Auxilia na identificação de períodos de maior ou menor oscilação
-
-
Análise de momentum
-
Apresenta estatísticas de quantos períodos fecharam em alta ou baixa
-
Permite observar tendências de curto e médio prazo
-
Oferece dados estatísticos objetivos sobre a movimentação de preços
-
-
Gestão de risco
-
Auxilia no dimensionamento de posições com base na volatilidade média
-
Permite configurar stops e targets de acordo com a variação típica do ativo
-
Apoia o ajuste de parâmetros em estratégias automatizadas
-
-
Comparação multi-timeframe
-
Possibilita a análise em timeframes diferentes do gráfico atual
-
Permite comparar volatilidade entre períodos distintos
-
Parâmetros configuráveis
-
InpPeriodo (1–500): número de candles considerados no cálculo (padrão: 14)
-
InpTimeframe: timeframe utilizado nos cálculos (padrão: atual do gráfico)
-
InpIncludeCurrentCandle: define se o candle atual será incluído (padrão: true)
-
InpVariacaoTimeframe: timeframe usado para calcular a variação do período (padrão: D1)
Painel informativo (canto superior direito do gráfico)
-
MVP: valor principal da variação percentual média
-
TF: timeframe analisado
-
P: número de períodos utilizados
-
Alta: quantidade de candles que fecharam em alta
-
Baixa: quantidade de candles que fecharam em baixa
-
Símbolo: ativo em análise
-
Variação do período: desempenho no timeframe selecionado (com mudança de cor para positivo, negativo ou neutro)
Aplicações práticas
-
Identificação de períodos adequados para entrada em operações
-
Ajuste do tamanho de posição de acordo com a volatilidade média
-
Definição de stops e alvos realistas baseados no comportamento típico do ativo
-
Filtragem de cenários de mercado com volatilidade extrema ou muito baixa
Compatibilidade
Funciona com qualquer ativo disponível no MetaTrader 5 (Forex, Ações, Índices, Commodities e Cripto).
Leve e estável, pode ser utilizado em múltiplos gráficos simultaneamente.
Configuração simples, pronto para uso em poucos instantes.