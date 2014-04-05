Market Variation Pro
- Indicadores
- Maicon Fernando Cabral Pereira
- Versión: 1.5
- Actualizado: 26 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Market Variation Pro (MVP) es un indicador único en el mercado, fácil de usar y configurar, que funciona en cualquier marco temporal y con cualquier activo.
Calcula la variación porcentual media de cualquier activo a lo largo de un periodo definido.
A diferencia de los indicadores que sólo analizan el precio de cierre, MVP considera todo el rango de precios, proporcionando una visión más completa del comportamiento del mercado.
Principales funcionalidades
-
Medición de la volatilidad
-
Cuantifica la volatilidad media en términos porcentuales
-
Compara la volatilidad entre diferentes activos y plazos
-
Ayuda a identificar los periodos de mayor o menor actividad del mercado
-
-
Análisis del impulso
-
Proporciona estadísticas sobre cuántos periodos cerraron al alza o a la baja
-
Permite observar las tendencias del mercado a corto y medio plazo
-
Ofrece datos estadísticos objetivos sobre el movimiento de los precios
-
-
Gestión del riesgo
-
Permite dimensionar las posiciones en función de la volatilidad media
-
Permite configurar stops y objetivos en función de la variación típica del activo
-
Ayuda a ajustar los parámetros de las estrategias algorítmicas
-
-
Comparación multihorario
-
Permite el análisis en marcos temporales distintos del gráfico actual
-
Permite comparar la volatilidad entre distintos periodos.
-
Parámetros configurables
-
InpPeriodo (1-500): número de velas consideradas en el cálculo (por defecto: 14)
-
InpTimeframe: marco temporal utilizado para los cálculos (por defecto: gráfico actual)
-
InpIncludeCurrentCandle: define si se incluye la vela actual (por defecto: true)
-
InpVariacaoTimeframe: timeframe utilizado para calcular la variación de periodo (por defecto: D1)
Panel de información (esquina superior derecha del gráfico)
-
MVP: valor principal de la variación porcentual media
-
TF: marco temporal analizado
-
P: número de periodos utilizados
-
Up: número de velas que cerraron al alza
-
Down: número de velas que cerraron a la baja
-
Símbolo: activo analizado
-
Variación periódica: rendimiento en el marco temporal seleccionado (código de colores para positivo, negativo o neutro)
Aplicaciones prácticas
-
Identificar los periodos adecuados para entrar en operaciones
-
Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad media
-
Definir stops y objetivos realistas en función del comportamiento típico de los activos
-
Filtrar escenarios de mercado con volatilidad extrema o muy baja
Compatibilidad
Funciona con cualquier activo disponible en MetaTrader 5 (Divisas, Acciones, Índices, Materias Primas, Cripto).
Ligero y estable, se puede utilizar en múltiples gráficos simultáneamente.
Configuración sencilla, listo para usar en unos momentos.