Market Variation Pro

Market Variation Pro (MVP) es un indicador único en el mercado, fácil de usar y configurar, que funciona en cualquier marco temporal y con cualquier activo.
Calcula la variación porcentual media de cualquier activo a lo largo de un periodo definido.

A diferencia de los indicadores que sólo analizan el precio de cierre, MVP considera todo el rango de precios, proporcionando una visión más completa del comportamiento del mercado.

Principales funcionalidades

  • Medición de la volatilidad

    • Cuantifica la volatilidad media en términos porcentuales

    • Compara la volatilidad entre diferentes activos y plazos

    • Ayuda a identificar los periodos de mayor o menor actividad del mercado

  • Análisis del impulso

    • Proporciona estadísticas sobre cuántos periodos cerraron al alza o a la baja

    • Permite observar las tendencias del mercado a corto y medio plazo

    • Ofrece datos estadísticos objetivos sobre el movimiento de los precios

  • Gestión del riesgo

    • Permite dimensionar las posiciones en función de la volatilidad media

    • Permite configurar stops y objetivos en función de la variación típica del activo

    • Ayuda a ajustar los parámetros de las estrategias algorítmicas

  • Comparación multihorario

    • Permite el análisis en marcos temporales distintos del gráfico actual

    • Permite comparar la volatilidad entre distintos periodos.

Parámetros configurables

  • InpPeriodo (1-500): número de velas consideradas en el cálculo (por defecto: 14)

  • InpTimeframe: marco temporal utilizado para los cálculos (por defecto: gráfico actual)

  • InpIncludeCurrentCandle: define si se incluye la vela actual (por defecto: true)

  • InpVariacaoTimeframe: timeframe utilizado para calcular la variación de periodo (por defecto: D1)

Panel de información (esquina superior derecha del gráfico)

  • MVP: valor principal de la variación porcentual media

  • TF: marco temporal analizado

  • P: número de periodos utilizados

  • Up: número de velas que cerraron al alza

  • Down: número de velas que cerraron a la baja

  • Símbolo: activo analizado

  • Variación periódica: rendimiento en el marco temporal seleccionado (código de colores para positivo, negativo o neutro)

Aplicaciones prácticas

  • Identificar los periodos adecuados para entrar en operaciones

  • Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad media

  • Definir stops y objetivos realistas en función del comportamiento típico de los activos

  • Filtrar escenarios de mercado con volatilidad extrema o muy baja

Compatibilidad
Funciona con cualquier activo disponible en MetaTrader 5 (Divisas, Acciones, Índices, Materias Primas, Cripto).
Ligero y estable, se puede utilizar en múltiples gráficos simultáneamente.
Configuración sencilla, listo para usar en unos momentos.


