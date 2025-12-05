SRT Levels Pro EA

📌 Indicador SRT Levels Pro - Niveles de soporte, resistencia y tendencia (Ideas y alertas visuales de trading).

Breve descripción.

SRT Levels Pro es un potente indicador sobre el gráfico que lee las líneas/zonas de soporte, resistencia, canales y tendencia trazadas por el usuario y las convierte enideas de operación procesables ( ruptura, rebote, repetición de la prueba). Puntúa la fuerza del nivel, proporciona sugerencias de entrada/parada/objetivo (ATR o paradas dinámicas) y muestra un panel compacto e ideas de operaciones visuales en el gráfico. Las alertas incluyen pop-ups, correo electrónico, push . Este indicador es estrictamente para análisis y alertas -no coloca órdenes (no es un EA,EA disponible enwww.indireview.co.uk).

Características principales.

  • 📍 Niveles/Zonas dibujados por el usuario - Reconoce líneas horizontales, líneas de tendencia y rectángulos nombrados con prefijos configurables ( Soporte , Resistencia , etc.).

  • 🔎 F uerza del nivel y recuento de toques: puntúa las zonas S/R por toques + antigüedad (ponderación de 30 días) para priorizar los niveles.

  • 🔔 S istema de alertas inteligentes - Pop-up, Email, Push, además de mensajes Telegram opcionales (con un sólido manejo de errores y limitación de velocidad).

  • Ideas para operar (sin ejecución automática) - Detecta señales de BREAKOUT,BOUNCE,RETEST y sugiere Entrada / Stop / Objetivo.

  • ⚖️ Sugerencias de Gestión de Riesgo - Stops basados en ATR (configurables), Stop fallback dinámico y sugerencias R:R.

  • 📊 C onfirmaciónde Volumen - Confirmación opcional de tick-volumen (tick_volumen actual > 1,2 × media reciente).

  • 🎨 Visualización codificada por colores y panel decontrol - Panel de control en el gráfico que muestra los niveles activos, los toques, la fuerza y las señales recientes; cambio de color cuando se rompen los niveles.

  • 🔁 Cambio automático de rol - Indica cuándo el soporte se convierte en resistencia (y viceversa) tras las rupturas.

  • 🛠 Controles de rendimiento - Intervalos de escaneo/actualización ajustables y niveles máximos almacenados para reducir el uso de CPU/memoria.


Ventajas

  • Muy visual y amigable para el trader - mantén el control dibujando tú mismo los niveles.

  • Confirmaciones flexibles: velas + volumen + ATR.

  • El panel de control ofrece una priorización inmediata (toques/fuerza/confianza).

  • Múltiples canales de alerta.

  • Baja barrera para empezar: adjuntar indicador, dibujar niveles, monitorizar ideas de operación.

  • Opciones de rendimiento ligero para máquinas más lentas.

Contras ⚠️

  • Requiere dibujo manual de niveles - no es un generador de niveles totalmente automático.

  • La calidad de las señales depende de la precisión de los niveles dibujados y de la liquidez del mercado.

  • No colocará ni gestionará órdenes - sólo indicador(si desea auto-negociación necesitará el EA: Eche un vistazo a SRT Levels Pro EA v10.0 dewww.indireview.co.uk)




Los mejores marcos de tiempo y estilos de negociación

  • S calping: M1 - M5 (movimientos rápidos alrededor de soportes y resistencias intradía)

  • 📈 Trading intradía: M15 - H1 (frecuencia y fiabilidad equilibradas)

  • 🕰 S wing Trading: H4 - D1 (confirmación más fuerte, menos señales falsas)



Descargo de responsabilidad ⚠️

SRT Levels Pro Indicator sólo proporciona análisis, ideas comerciales y alertas.No es asesoramiento comercial yno coloca operaciones. Operar implica riesgos; las pérdidas pueden superar los depósitos. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Pruebe siempre en una cuenta de demostración, utilice una gestión de riesgos adecuada y consulte a un profesional con licencia para obtener asesoramiento financiero personalizado.

