🚀 QuantumCross - ¡El EA que estabas buscando!





📊 MONITORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO REAL

Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/quantumcross/11745157





Pares de divisas recomendados: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD

Marco temporal ideal: M15

⚖️ Ajustes de riesgo y apalancamiento recomendados

Para garantizar un funcionamiento sin problemas y evitar problemas de margen libre, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Apalancamiento 1:100 → Seguro hasta un riesgo significativo incluso en cuentas a partir de 1000 $ .

Apalancamiento 1:500 → 500 $.

Nuestro EA automáticamente se pone por defecto en modo de bajo riesgo para una máxima seguridad, pero usted siempre tiene la flexibilidad de ajustar los parámetros de riesgo de acuerdo con el tamaño de su cuenta y las condiciones de apalancamiento.

🔥 Ventajas clave que marcan la diferencia

Un gráfico, todos los pares 👉 Olvídate de abrir decenas de ventanas: gestiónalo todo desde un solo gráfico.

Resultados probados: sólido backtest y excelente rendimiento en vivo.

Ultra fácil de usar: sólo tienes que añadirlo al gráfico con la configuración por defecto y listo.

Precio asequible: mucho más barato que otros EAs denominados "premium".

Instalación rápida

Coloque el EA QuantumCross en un único gráfico M15 (recomendado: AUDCAD).

Si su broker utiliza sufijos (por ejemplo, AUDCAD.a), simplemente actualice el parámetro Symbol.

Utilice sólo los pares recomendados (¡todo viene configurado de fábrica!).

📌 Requisitos básicos

No depende de spread o slippage, pero siempre funciona mejor con un broker ECN confiable.

Mantenlo funcionando 24/7 en un VPS para obtener resultados consistentes.

Apalancamiento recomendado: 1:500 para bajo riesgo.

Funciona perfectamente incluso con apalancamiento 1:100 a partir de sólo $1000 con riesgo medio.

🎯 Gestión inteligente del riesgo

Control total de la parrilla: activar/desactivar nuevas aperturas de parrilla.

Métodos de tamaño de lote flexibles: fijos, dinámicos, basados en porcentajes o preajustes automáticos según su estilo.

Límites máximos de lote, spread y deslizamiento.

Opción de cobertura (compra y venta en el mismo símbolo).

Filtro de vacaciones (Navidad y Año Nuevo).

Protección de drawdown máximo: si se supera, el EA cerrará todas las posiciones automáticamente.

Estrategia optimizada

TakeProfit configurable para operaciones iniciales y de rejilla (con TP ponderado opcional).

StopLoss configurable (con opción de ocultarlo al broker 😉).

📊 Potente Sistema de Cuadrícula

Distancia mínima entre operaciones ajustable.

Distancia inteligente que se adapta a la volatilidad del mercado.

Multiplicadores progresivos para la 2ª, 3ª y siguientes operaciones.

Número máximo de operaciones totalmente controlado para mantener el riesgo bajo control.

En resumen:

QuantumCross EA es una solución de trading fácil de usar, potente y asequible, diseñada para funcionar sin problemas.

Perfecto para los comerciantes que buscan la automatización y resultados consistentes.



