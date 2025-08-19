IntraScalpermt4

El indicador IntraScalpermt4 es una estrategia avanzada y dinámica que proporciona niveles, basada en principios probados de acción de precios.
Al inicio de cada sesión de negociación, calcula automáticamente elNivel Dorado decisivo, un punto clave que orienta las oportunidades de negociación de alta probabilidad.

Lalínea azul superior indica un movimiento corto confirmado hacia las líneas de puntos, mientras que la misma lógica se aplica a las tendencias bajistas. Cada línea de puntos se dibuja una vez al día y representa unaprobabilidad de reversión del 90% basada en el comportamiento histórico de la acción del precio.

El sistema combinalíneas de tendencia diseñadas con precisión con estos niveles calculados, creando un marco de negociación potente y muy eficaz.

IntraScalper tambiénincorpora la generación de señales y unsimulador de operaciones en tiempo real, lo que le permite ver las ganancias y pérdidas potenciales directamente en su pantalla, aportando claridad, confianza y coherencia a sus decisiones de trading.


IntraScalper EA próximamente para MT5 cualquier cuenta con 3 estrategias incorporadas.

Productos recomendados
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Magic Trades
Kamel Zerki
Indicadores
Presentamos el "Magic Trades" para MetaTrader 4: su herramienta definitiva para operar con precisión en mercados dinámicos. Este innovador indicador revoluciona la forma de percibir las tendencias del mercado, aprovechando el poder del análisis avanzado para detectar cambios sutiles en el carácter, allanando el camino para oportunidades de negociación óptimas. El indicador Magic Trades está diseñado para capacitar a los operadores con puntos de entrada perspicaces y niveles de gestión de riesgo
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Adx open calculed
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Indicador ADX personalizado basado sólo en el precio de apertura El indicador ADX estándar normalmente se calcula utilizando los precios Alto, Bajo y Cierre. Esto produce una línea suave y visualmente atractiva que representa la acción del precio. Sin embargo, ️ carece de precisión - a medida que la vela se mueve, los valores ADX, +DI, y -DI también cambian repentinamente, pudiendo desencadenar señales falsas basadas en el trazado inicial de la vela. Una observación curiosa: incluso cuan
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
BioStars
Sabina Fik
Indicadores
El indicador "BioStar" es una herramienta innovadora para el análisis de tendencias en el mercado Forex. Tiene capacidades únicas y una amplia gama de ajustes que ayudarán a los operadores a tomar decisiones informadas a la hora de operar. Este indicador se basa en el análisis de la tendencia del mercado y ayuda a identificar la dirección del movimiento de los precios. Utiliza varios algoritmos matemáticos y métodos estadísticos para determinar la fuerza y la estabilidad de la tendencia en el
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Night Ghost - Indicador de flecha para opciones binarias. ¡Este es un asistente confiable para usted en el futuro! - Sin redibujar en el gráfico -¡Funciona muy bien en todos los pares de divisas! -Indicador de precisión de hasta el 90% (Especialmente de noche) -No es necesario configurar durante mucho tiempo (configurar perfectamente para opciones binarias) - Señales no tardías - La aparición de una señal en la vela actual. -Perfecto para el período M1 (¡No más!) - Color de vela agrada
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
HorizonFX
Gabriel Gomes
5 (1)
Indicadores
Presentamos HorizonFX, un oscilador de mercado innovador, diseñado con precisión para traders de Forex que buscan una ventaja competitiva. Desarrollado a partir de una fórmula propietaria, HorizonFX va más allá de las métricas tradicionales, proporcionando señales de compra y venta asertivas que ayudan a identificar movimientos del mercado con mayor precisión. Características de HorizonFX: Cálculo Único: Utiliza una combinación exclusiva de variables de mercado y matemáticas avanzadas para gener
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicadores
El indicador Gvs Undefeated Trend está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funcione
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Asesores Expertos
Se utiliza en la negociación manual para bloquear las pérdidas en cualquier movimiento del precio en contra del operador. Permite que los beneficios aumenten a medida que el precio se mueve en la dirección correcta. Puede bloquear una posición o una cuadrícula. Ayuda a otros robots a reducir el drawdown mediante el bloqueo. Principio de funcionamiento En lugar del stop loss tradicional, el trader fija manualmente la línea de bloqueo inicial de este robot. El robot supervisa el comportamiento
Market Secret
Ramzi Abuwarda
Indicadores
En el mundo de las operaciones binarias, donde el análisis de mercado preciso y la toma de decisiones estratégicas son fundamentales, la búsqueda de un indicador de trading excepcional que pueda desbloquear oportunidades rentables es interminable. Ingresa el Indicador Secreto, una notable herramienta de trading de opciones binarias en MT4 que ha ganado su reputación como la mejor y más fuerte de su clase. El Indicador Secreto es el resultado de años de investigación minuciosa, desarrollo y pru
Dr Trend
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Dr Trend es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 4. Este indicador le permite encontrar los puntos de cambio de tendencia más probables. No encontrará un indicador propio como este en ningún otro sitio. Un sistema simple pero eficaz para determinar la tendencia en Forex. En las capturas de pantalla se puede ver por sí mismo la exactitud de esta herramienta. Funciona en todos los pares de divisas, acciones, materias primas, criptomonedas. ¿Ya está cansado de las constantes su
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
The Daily Trader
Remi Passanello
Indicadores
El comerciante diario   Este indicador es parte de los sistemas RPTrade Pro Solutions. El comerciante diario es un indicador diario que utiliza solo estadísticas. Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. NUNCA repintar. Las indicaciones se dan de cierre a cierre. Diseñado para usarse solo, no se requieren otros indicadores. Te da indicaciones claras y sencillas Como funciona El sistema estadístico analiza el historia
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador no repintado y no rezagado que detecta patrones de gráficos X3, incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la Estación de Comercio de Pares en su gráfico, la Estación de Comercio de Pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicadores
Finalidad del indicador: Oracle Flow está diseñado para identificar puntos de entrada al mercado de COMPRA/VENTA utilizando una combinación de indicadores técnicos y filtros. El indicador muestra flechas en el gráfico para señalar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Principales elementos utilizados: Medias móviles exponenciales (EMA). - se utilizan dos periodos: Más Rápido y Más Lento. Se utilizan para identificar cruces que confirmen la fuerza del movimiento. RSI (Índice de
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicadores
Dual Momentum es un moderno indicador de flecha para MetaTrader 4, creado específicamente para la detección precisa de los retrocesos del mercado y los movimientos de impulso fuerte. El indicador se basa en una combinación de dos potentes osciladores - Williams %R y RSI, que le permite filtrar el ruido y generar señales más fiables. Gracias a esto, Dual Momentum indica sólo los puntos de entrada clave cuando la probabilidad de una operación exitosa es más alta. Principales ventajas: Sin
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indicadores
El oscilador estocástico es uno de los osciladores más populares y precisos, ampliamente utilizado por los operadores para captar las zonas de sobrecompra y sobreventa de la acción del precio. Aunque el indicador estocástico funciona bien durante un intervalo del mercado, no logra generar señales rentables cuando las condiciones del mercado cambian, y por lo tanto produce señales erróneas que resultan en grandes pérdidas. ¿Ha pensado alguna vez en un indicador estocástico adaptativo que adapte s
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
Otros productos de este autor
IntraScalper
Mangesh Popat Ubale
Indicadores
IntraScalper es una estrategia avanzada y dinámica que proporciona niveles, basada en principios probados de acción de precios. Al inicio de cada sesión de negociación, calcula automáticamente el Nivel Dorado decisivo , un punto clave que guía las oportunidades de negociación de alta probabilidad. La línea azul superior indica un movimiento corto confirmado hacia las líneas de puntos, mientras que la misma lógica se aplica a las tendencias bajistas. Cada línea de puntos se dibuja una vez al día
IntraScalperEA
Mangesh Popat Ubale
Asesores Expertos
IntraScalper EA (Actualmente dos estrategias de diferencia incorporadas) IntraScalper EA es un programa diseñado profesionalmente para la negociación basada en niveles calculados. Al comienzo de cada nuevo día de negociación, el EA realiza un nuevo cálculo de mercado para identificar los niveles clave de negociación, que siguen siendo válidos durante todo el día. Esta versión utiliza una estrategia independiente de dos incorporados y Stop Loss fijo (SL) mecanismo y activa sólo el nivel de decisi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario