IntraScalpermt4
- Indicadores
- Mangesh Popat Ubale
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El indicador IntraScalpermt4 es una estrategia avanzada y dinámica que proporciona niveles, basada en principios probados de acción de precios.
Al inicio de cada sesión de negociación, calcula automáticamente elNivel Dorado decisivo, un punto clave que orienta las oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Lalínea azul superior indica un movimiento corto confirmado hacia las líneas de puntos, mientras que la misma lógica se aplica a las tendencias bajistas. Cada línea de puntos se dibuja una vez al día y representa unaprobabilidad de reversión del 90% basada en el comportamiento histórico de la acción del precio.
El sistema combinalíneas de tendencia diseñadas con precisión con estos niveles calculados, creando un marco de negociación potente y muy eficaz.
IntraScalper tambiénincorpora la generación de señales y unsimulador de operaciones en tiempo real, lo que le permite ver las ganancias y pérdidas potenciales directamente en su pantalla, aportando claridad, confianza y coherencia a sus decisiones de trading.
IntraScalper EA próximamente para MT5 cualquier cuenta con 3 estrategias incorporadas.