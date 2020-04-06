Gold Momentum Accelerator Algorithm

Langfristiges Wachstum bei geringem Risiko.

System für den Handel mit Gold-Futures & CFDs. (XAU/USD)

Überblick

Das System verwendet in erster Linie Statistiken für den täglichen Zeitrahmen, um Niveaus zu generieren, die sich für den Einstieg eignen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Jeden Tag wird ein neues Level erstellt, das die Schwelle definiert, oberhalb derer eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des Aufwärtstrends besteht.

Robust gegen hohe Slippage und Latenzzeiten.

Optionen zum Zulassen oder Vermeiden bestimmter Marktzyklen.

Marktzyklen und Saisonalität

In bestimmten Perioden kann das System aufgrund des Zyklus und der Korrelationen von Gold mit dem USD und dem Aktienmarkt weniger effektiv sein. Historisch gesehen zeigt sich die beste Performance in Inflationszyklen mit einem Niedrigzinsumfeld.

Einstellungen & Empfehlungen

Timing-Einstellungen

Einstiegszeitpunkt Stunde & Minute

Ausstiegszeitpunkt Stunde & Minute

Das Standard-Timing ist so eingestellt, dass die gesamte Tagesbewegung erfasst wird, da der Kurs eine hohe Chance hat, sich nach oben zu beschleunigen. Es ist so eingestellt, dass es nach den ersten 15 Minuten nach Markteröffnung beginnt und 15 Minuten vor Börsenschluss endet, um Zeiträume mit großen Spreads zu vermeiden.

Stop & Profit-Einstellungen

Stop Loss (%) - wird als Prozentsatz vom Tiefststand des Vortages berechnet.

- wird als Prozentsatz vom Tiefststand des Vortages berechnet. Gewinnmitnahme (%) - wird als Prozentsatz vom heutigen Eröffnungskurs berechnet.

Prozentuale Intervalle werden für eine klarere statistische Messung und für die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Marktregimen verwendet.

Einstellungen zur Saisonalität