Gold Momentum Accelerator Algorithm
- Tadeas Rusnak
- Version: 1.0
Langfristiges Wachstum bei geringem Risiko.
System für den Handel mit Gold-Futures & CFDs. (XAU/USD)
Überblick
Das System verwendet in erster Linie Statistiken für den täglichen Zeitrahmen, um Niveaus zu generieren, die sich für den Einstieg eignen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Jeden Tag wird ein neues Level erstellt, das die Schwelle definiert, oberhalb derer eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des Aufwärtstrends besteht.
- Robust gegen hohe Slippage und Latenzzeiten.
- Optionen zum Zulassen oder Vermeiden bestimmter Marktzyklen.
Marktzyklen und Saisonalität
In bestimmten Perioden kann das System aufgrund des Zyklus und der Korrelationen von Gold mit dem USD und dem Aktienmarkt weniger effektiv sein. Historisch gesehen zeigt sich die beste Performance in Inflationszyklen mit einem Niedrigzinsumfeld.
Einstellungen & Empfehlungen
Timing-Einstellungen
- Einstiegszeitpunkt Stunde & Minute
- Ausstiegszeitpunkt Stunde & Minute
Das Standard-Timing ist so eingestellt, dass die gesamte Tagesbewegung erfasst wird, da der Kurs eine hohe Chance hat, sich nach oben zu beschleunigen. Es ist so eingestellt, dass es nach den ersten 15 Minuten nach Markteröffnung beginnt und 15 Minuten vor Börsenschluss endet, um Zeiträume mit großen Spreads zu vermeiden.
Stop & Profit-Einstellungen
- Stop Loss (%) - wird als Prozentsatz vom Tiefststand des Vortages berechnet.
- Gewinnmitnahme (%) - wird als Prozentsatz vom heutigen Eröffnungskurs berechnet.
Prozentuale Intervalle werden für eine klarere statistische Messung und für die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Marktregimen verwendet.
Einstellungen zur Saisonalität
- Doppelter Dienstag - Bei dieser Einstellung verdoppelt sich die Positionsgröße am Dienstag , wenn am Montag eine positive Rendite erzielt wurde. Intraday-Statistiken in Momentum-Perioden zeigen einen höheren Erfolg an Dienstagen.
- Double December - wenn auf true gesetzt, verdoppelt sich die Positionsgröße an jedem Handelstag im Dezember (außer Dienstag, um eine Übergröße zu vermeiden). Die Jahresstatistiken der letzten 20 Jahre zeigen mehr positive Renditen im Dezember.
- Vermeiden von Monaten - wenn auf true gesetzt, überspringt das System Monate mit geringerem historischen Erfolg: August, September, November. Um das Risiko zu minimieren, wird empfohlen, zumindest den September aufgrund der historisch höheren Volatilität des USD und des Aktienmarktes auszulassen.