MegatronShark
- Indikatoren
- Casey Nkalubo
- Version: 1.0
- Megatron Shark Indicator - MT5 Werkzeug zur Erkennung von harmonischen Mustern
Der Megatron Shark Indicator ist ein MetaTrader 5-Tool zur Erkennung und Anzeige von harmonischen Shark-Mustern direkt auf dem Chart. Er identifiziert automatisch bullische und bearische Shark-Formationen, berechnet Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und liefert Echtzeit-Warnungen. Auf diese Weise können Händler die Analyse harmonischer Muster schnell und ohne manuelles Zeichnen in ihren Handelsprozess integrieren.
- Vorteile
* Automatische Mustererkennung - Scannt den Chart nach harmonischen Shark-Mustern ohne manuelle Messung.
* Echtzeit-Warnungen - Pop-up- und Push-Benachrichtigungen, wenn ein gültiges Muster erkannt wird.
* Definierte Handelslevels - Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte werden für die Handelsplanung berechnet.
* Benutzerfreundliche Einstellungen - Einstellbare Parameter zur Anpassung an individuelle Handelspräferenzen.
* Klare visuelle Anzeige - Muster und Handelsniveaus werden zur schnellen Analyse auf dem Chart dargestellt.
- Funktionen
* Erkennt sowohl bullische als auch bearische harmonische Shark-Muster.
* Funktioniert über mehrere Zeitrahmen im MetaTrader 5.
* Qualitäts-Scoring zum Filtern potenzieller Handelsmöglichkeiten.
* Zwei Take-Profit-Ziele für flexibles Handelsmanagement.
* Anwendbar auf Forex-Paare, Rohstoffe, Indizes und andere MT5-Instrumente.
* Speichert erkannte Musterinformationen zur Überprüfung und Analyse in einer Datei.
- Eingabeparameter
* MaxBarsToScan - Anzahl der Balken, die nach Mustern durchsucht werden (Standard: 500).
* MinQualityScore - Mindestpunktzahl für die Erkennung (Standardwert: 60.0, Bereich 0.0-100.0).
* ShowLabels - Zeigt oder verbirgt die Musterbeschriftungen im Diagramm (Standardwert: true).
* EnableAlerts - Aktiviert oder deaktiviert Pop-up- und Push-Benachrichtigungen (Standardwert: true).
* LineColorBullish - Farbe der bullischen Musterlinien (Standardwert: clrLime).
* LineColorBearish - Farbe der bärischen Musterlinien (Standardwert: clrRed).
* LineStyle - Stil der Musterlinien (Voreinstellung: STYLE\_SOLID).
* LineWidth - Dicke der Musterlinien (Standardwert: 1).
Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die einen effizienten Weg suchen, um harmonische Shark-Muster im MT5 zu identifizieren und zu handeln. Er unterstützt kurzfristige, Intraday- und Swing-Handelsstile. Es wird empfohlen, die Einstellungen auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie sie im Live-Handel verwenden. Sollten Sie irgendwelche Fehler feststellen, lassen Sie es uns bitte wissen.