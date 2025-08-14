MegatronShark

Der Megatron Shark Indicator ist ein MetaTrader 5-Tool zur Erkennung und Anzeige von harmonischen Shark-Mustern direkt auf dem Chart. Er identifiziert automatisch bullische und bearische Shark-Formationen, berechnet Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und liefert Echtzeit-Warnungen. Auf diese Weise können Händler die Analyse harmonischer Muster schnell und ohne manuelles Zeichnen in ihren Handelsprozess integrieren.

  • Vorteile

* Automatische Mustererkennung - Scannt den Chart nach harmonischen Shark-Mustern ohne manuelle Messung.

* Echtzeit-Warnungen - Pop-up- und Push-Benachrichtigungen, wenn ein gültiges Muster erkannt wird.

* Definierte Handelslevels - Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte werden für die Handelsplanung berechnet.

* Benutzerfreundliche Einstellungen - Einstellbare Parameter zur Anpassung an individuelle Handelspräferenzen.

* Klare visuelle Anzeige - Muster und Handelsniveaus werden zur schnellen Analyse auf dem Chart dargestellt.

  • Funktionen

* Erkennt sowohl bullische als auch bearische harmonische Shark-Muster.

* Funktioniert über mehrere Zeitrahmen im MetaTrader 5.

* Qualitäts-Scoring zum Filtern potenzieller Handelsmöglichkeiten.

* Zwei Take-Profit-Ziele für flexibles Handelsmanagement.

* Anwendbar auf Forex-Paare, Rohstoffe, Indizes und andere MT5-Instrumente.

* Speichert erkannte Musterinformationen zur Überprüfung und Analyse in einer Datei.

  • Eingabeparameter

* MaxBarsToScan - Anzahl der Balken, die nach Mustern durchsucht werden (Standard: 500).

* MinQualityScore - Mindestpunktzahl für die Erkennung (Standardwert: 60.0, Bereich 0.0-100.0).

* ShowLabels - Zeigt oder verbirgt die Musterbeschriftungen im Diagramm (Standardwert: true).

* EnableAlerts - Aktiviert oder deaktiviert Pop-up- und Push-Benachrichtigungen (Standardwert: true).

* LineColorBullish - Farbe der bullischen Musterlinien (Standardwert: clrLime).

* LineColorBearish - Farbe der bärischen Musterlinien (Standardwert: clrRed).

* LineStyle - Stil der Musterlinien (Voreinstellung: STYLE\_SOLID).

* LineWidth - Dicke der Musterlinien (Standardwert: 1).

Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die einen effizienten Weg suchen, um harmonische Shark-Muster im MT5 zu identifizieren und zu handeln. Er unterstützt kurzfristige, Intraday- und Swing-Handelsstile. Es wird empfohlen, die Einstellungen auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie sie im Live-Handel verwenden. Sollten Sie irgendwelche Fehler feststellen, lassen Sie es uns bitte wissen.


