SmartSRZones
- Indikatoren
- Casey Nkalubo
- Version: 1.1
SmartSRZones ist ein MT5-Indikator zur automatischen Erkennung, Anzeige und Verwaltung von Unterstützungs- und Widerstandszonen direkt auf dem Chart.
Er kombiniert die Erkennung von Marktstrukturen mit der Erkennung von Candlestick-Mustern, um Händlern zu helfen, wichtige Kursniveaus ohne manuelle Markierung anzuzeigen.
Der Indikator eignet sich für verschiedene Handelsansätze, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Analysen.
Wichtigste Merkmale
Automatische Erkennung von Zonen
-
Identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage von Swing-Punkten, Volumen und Preisumkehrungen.
Dynamische und feste Zoneneinteilung
-
Option zur Verwendung der ATR-basierten dynamischen Breite oder einer festen Pip-Größe für die Zonenberechnung.
Zonen-Verwaltung
-
Führt sich überschneidende Zonen automatisch zusammen.
-
Entfernt abgelaufene oder ungültig gewordene Zonen.
-
Dreht Zonen um, wenn sie unterbrochen und erneut getestet werden.
Integration von Preisaktionen
-
Erkennt gängige Candlestick-Muster innerhalb von Zonen, darunter:
-
Bullish/Bearish Engulfing
-
Pin-Balken
-
Hämmer & Sternschnuppen
-
Morgen-/Abendsterne
-
Visuelle Klarheit
-
Farbcodierte Zonen (grün für Unterstützung, rot für Widerstand).
-
Kennzeichnung der Stärke und der Anzahl der Berührungen.
-
Transparente Schattierung für eine klare Chartdarstellung.
Alarme und Benachrichtigungen
-
Warnungen, wenn der Kurs eine Zone berührt, durchbricht oder erneut testet.
Leistung
-
Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen ab M15 und höher für Forex-Paare und ab M1 für andere Instrumente wie Kryptowährungen.
Eingabe-Parameter
Zone-Erkennung
-
SwingStrength - Anzahl der Bars nach links/rechts, um einen Swing-Punkt zu bestätigen.
-
SwingSensitivity - Multiplikator zur Anpassung der Erkennungsschärfe.
-
VolumeFilterEnabled - Aktivieren oder Deaktivieren der Volumenfilterung.
-
VolumeThreshold - Mindestlautstärke für gültige Zonen.
-
MinReversalPips - Minimale Pip-Umkehrgröße, um einen Swing zu markieren.
Zonenbreite
-
DynamicZoneWidth - Aktiviert die ATR-basierte Zoneneinteilung.
-
DynamicZoneMultiplier - ATR-Multiplikator für dynamisches Sizing.
-
FixedZoneWidthPips - Feste Pip-Größe, wenn die dynamische Breite deaktiviert ist.
Zonen-Verwaltung
-
MergeCloseZones - Zusammenführen von Zonen, die sich im Preis nähern.
-
FlipZonesOnBreak - Verwandelt Unterstützung in Widerstand und umgekehrt nach Bruch.
-
MaxZones - Begrenzung der maximal angezeigten Zonen.
Visuelle Einstellungen
-
ShowZoneStrength - Zeigt den Wert der Zonenstärke an.
-
ZoneTransparency - Transparenz der Schattierung einstellen (0-255).
-
SupportColor / ResistanceColor - Zonenfarben.
Preisaktionseinstellungen
-
ShowCandlestickPatterns - Aktiviert die Erkennung von Candlestick-Mustern.
-
PatternTypes - Wählen Sie, welche Muster angezeigt werden sollen.
Warnungen
-
AlertOnTouch - Warnung, wenn der Preis eine Zone berührt.
-
AlertOnBreakout - Alarm bei einem Ausbruch.
-
AlertOnRetest - Warnung bei einem Retest nach einem Ausbruch.