SmartSRZones ist ein MT5-Indikator zur automatischen Erkennung, Anzeige und Verwaltung von Unterstützungs- und Widerstandszonen direkt auf dem Chart.

Er kombiniert die Erkennung von Marktstrukturen mit der Erkennung von Candlestick-Mustern, um Händlern zu helfen, wichtige Kursniveaus ohne manuelle Markierung anzuzeigen.

Der Indikator eignet sich für verschiedene Handelsansätze, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Analysen.

Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von Zonen

Identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage von Swing-Punkten, Volumen und Preisumkehrungen.

Dynamische und feste Zoneneinteilung

Option zur Verwendung der ATR-basierten dynamischen Breite oder einer festen Pip-Größe für die Zonenberechnung.

Zonen-Verwaltung

Führt sich überschneidende Zonen automatisch zusammen.

Entfernt abgelaufene oder ungültig gewordene Zonen.

Dreht Zonen um, wenn sie unterbrochen und erneut getestet werden.

Integration von Preisaktionen

Erkennt gängige Candlestick-Muster innerhalb von Zonen, darunter: Bullish/Bearish Engulfing Pin-Balken Hämmer & Sternschnuppen Morgen-/Abendsterne



Visuelle Klarheit

Farbcodierte Zonen (grün für Unterstützung, rot für Widerstand).

Kennzeichnung der Stärke und der Anzahl der Berührungen.

Transparente Schattierung für eine klare Chartdarstellung.

Alarme und Benachrichtigungen

Warnungen, wenn der Kurs eine Zone berührt, durchbricht oder erneut testet.

Leistung

Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen ab M15 und höher für Forex-Paare und ab M1 für andere Instrumente wie Kryptowährungen.

Eingabe-Parameter

Zone-Erkennung

SwingStrength - Anzahl der Bars nach links/rechts, um einen Swing-Punkt zu bestätigen.

SwingSensitivity - Multiplikator zur Anpassung der Erkennungsschärfe.

VolumeFilterEnabled - Aktivieren oder Deaktivieren der Volumenfilterung.

VolumeThreshold - Mindestlautstärke für gültige Zonen.

MinReversalPips - Minimale Pip-Umkehrgröße, um einen Swing zu markieren.

Zonenbreite

DynamicZoneWidth - Aktiviert die ATR-basierte Zoneneinteilung.

DynamicZoneMultiplier - ATR-Multiplikator für dynamisches Sizing.

FixedZoneWidthPips - Feste Pip-Größe, wenn die dynamische Breite deaktiviert ist.

Zonen-Verwaltung

MergeCloseZones - Zusammenführen von Zonen, die sich im Preis nähern.

FlipZonesOnBreak - Verwandelt Unterstützung in Widerstand und umgekehrt nach Bruch.

MaxZones - Begrenzung der maximal angezeigten Zonen.

Visuelle Einstellungen

ShowZoneStrength - Zeigt den Wert der Zonenstärke an.

ZoneTransparency - Transparenz der Schattierung einstellen (0-255).

SupportColor / ResistanceColor - Zonenfarben.

Preisaktionseinstellungen

ShowCandlestickPatterns - Aktiviert die Erkennung von Candlestick-Mustern.

PatternTypes - Wählen Sie, welche Muster angezeigt werden sollen.

Warnungen

AlertOnTouch - Warnung, wenn der Preis eine Zone berührt.

AlertOnBreakout - Alarm bei einem Ausbruch.

AlertOnRetest - Warnung bei einem Retest nach einem Ausbruch.



