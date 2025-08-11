SmartSRZones

SmartSRZones ist ein MT5-Indikator zur automatischen Erkennung, Anzeige und Verwaltung von Unterstützungs- und Widerstandszonen direkt auf dem Chart.
Er kombiniert die Erkennung von Marktstrukturen mit der Erkennung von Candlestick-Mustern, um Händlern zu helfen, wichtige Kursniveaus ohne manuelle Markierung anzuzeigen.

Der Indikator eignet sich für verschiedene Handelsansätze, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Analysen.

Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von Zonen

  • Identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage von Swing-Punkten, Volumen und Preisumkehrungen.

Dynamische und feste Zoneneinteilung

  • Option zur Verwendung der ATR-basierten dynamischen Breite oder einer festen Pip-Größe für die Zonenberechnung.

Zonen-Verwaltung

  • Führt sich überschneidende Zonen automatisch zusammen.

  • Entfernt abgelaufene oder ungültig gewordene Zonen.

  • Dreht Zonen um, wenn sie unterbrochen und erneut getestet werden.

Integration von Preisaktionen

  • Erkennt gängige Candlestick-Muster innerhalb von Zonen, darunter:

    • Bullish/Bearish Engulfing

    • Pin-Balken

    • Hämmer & Sternschnuppen

    • Morgen-/Abendsterne

Visuelle Klarheit

  • Farbcodierte Zonen (grün für Unterstützung, rot für Widerstand).

  • Kennzeichnung der Stärke und der Anzahl der Berührungen.

  • Transparente Schattierung für eine klare Chartdarstellung.

Alarme und Benachrichtigungen

  • Warnungen, wenn der Kurs eine Zone berührt, durchbricht oder erneut testet.

Leistung

  • Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen ab M15 und höher für Forex-Paare und ab M1 für andere Instrumente wie Kryptowährungen.

Eingabe-Parameter

Zone-Erkennung

  • SwingStrength - Anzahl der Bars nach links/rechts, um einen Swing-Punkt zu bestätigen.

  • SwingSensitivity - Multiplikator zur Anpassung der Erkennungsschärfe.

  • VolumeFilterEnabled - Aktivieren oder Deaktivieren der Volumenfilterung.

  • VolumeThreshold - Mindestlautstärke für gültige Zonen.

  • MinReversalPips - Minimale Pip-Umkehrgröße, um einen Swing zu markieren.

Zonenbreite

  • DynamicZoneWidth - Aktiviert die ATR-basierte Zoneneinteilung.

  • DynamicZoneMultiplier - ATR-Multiplikator für dynamisches Sizing.

  • FixedZoneWidthPips - Feste Pip-Größe, wenn die dynamische Breite deaktiviert ist.

Zonen-Verwaltung

  • MergeCloseZones - Zusammenführen von Zonen, die sich im Preis nähern.

  • FlipZonesOnBreak - Verwandelt Unterstützung in Widerstand und umgekehrt nach Bruch.

  • MaxZones - Begrenzung der maximal angezeigten Zonen.

Visuelle Einstellungen

  • ShowZoneStrength - Zeigt den Wert der Zonenstärke an.

  • ZoneTransparency - Transparenz der Schattierung einstellen (0-255).

  • SupportColor / ResistanceColor - Zonenfarben.

Preisaktionseinstellungen

  • ShowCandlestickPatterns - Aktiviert die Erkennung von Candlestick-Mustern.

  • PatternTypes - Wählen Sie, welche Muster angezeigt werden sollen.

Warnungen

  • AlertOnTouch - Warnung, wenn der Preis eine Zone berührt.

  • AlertOnBreakout - Alarm bei einem Ausbruch.

  • AlertOnRetest - Warnung bei einem Retest nach einem Ausbruch.


Support resistance break
Allan Maurice Mwesigwa
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche Dieser maßgeschneiderte MT5-Indikator identifiziert automatisch wichtige Kursniveaus, bei denen der Markt in der Vergangenheit eine Umkehr vollzogen hat (Unterstützungs- und Widerstandszonen), und warnt Händler, wenn diese Niveaus mit Überzeugung durchbrochen werden. Was er tut: Der Indikator scannt das Kursgeschehen, um signifikante Höchst- und Tiefststände zu erkennen, und zeichnet dann dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien, die
Crash500 Spike Detector
Michael Onekgiu
Indikatoren
Crash500 Spike-Detektor v1.0 Crash500 Spike-Detektor druckt Down nicht repaint Pfeil für den Fang von Crash-Spikes. Es ist geeignet für 1M Zeitrahmen für vor allem crash500 Wenn der rote Pfeil druckt, zeigt es eine hohe Wahrscheinlichkeit von Crash-Spikes nach unten. Seine ziemlich geradlinig, da ich es entworfen, um starke Trends zu folgen. Verwenden Sie die Standardeinstellungen, aber Sie können die Farbe Ihres Chart-Hintergrunds ändern, wie es angemessen sein kann. Das System verwendet einen
CandleStick 3 Candle Engulf
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Candlestick-Engulf-Indikator Der 3-Candlestick-Engulf-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, mit dem sich bestimmte Engulfing-Candlestick-Muster erkennen lassen. Für ein bullisches Signal sucht der Indikator nach einem Muster, bei dem eine bullische Kerze die drei vorangegangenen bärischen Kerzen vollständig verschlingt. Umgekehrt wird ein bärisches Signal erzeugt, wenn eine bärische Kerze die drei vorangegangenen bullischen Kerzen verschlingt. Der Indikator ist auch so programmiert, da
PK Crash 3OO Light
Prudence Kiconco
Experten
PK Crash 300 Light ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 300 Index auf dem M2 Timeframe entwickelt wurde. Die empfohlene Einzahlung beträgt 100 USD pro 0,5 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 300 Light zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 300 Light handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen im Crash 300 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die
CYP Trade Manager Pro MT5
Joseph Okou
Utilitys
CYP Trade Manager Pro MT5: Der Vorteil des Traders im Positionsmanagement Transformieren Sie Ihr Handelsmanagement - konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche Warum die meisten Trader scheitern - und wie der CYP Trade Manager Pro das Problem löst Viele Trader haben solide Einstiegsstrategien, aber es fehlt ihnen an einem angemessenen Handelsmanagement - dem entscheidenden Unterschied zwischen Profis und Amateuren. Der CYP Trade Manager Pro kümmert sich um die kritische "After-Entry"-Phase de
Price Action Advanced Levels
Gabriel Matovu
5 (1)
Indikatoren
Präzise horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Präzise für die Preisaktionsanalyse. Alle Märkte: Forex, Aktien, Indizes, Metalle, Rohstoffe und Kryptowährungen Verfügbar für meta trader 5 Einstellbare Parameter Ich denke, das war's Eingaben: Für die Analyse mehrerer Zeitrahmen: passen Sie "analysis_timeframe" entsprechend an "depth_of_retrenchments" gibt an, wie groß die Spitzen oder Talsohlen sind. "lookback" steht für die jüngste Anzahl der zu berücksichtigenden Candlesticks "lin
WaveTrend Pro
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Sie müssen Ihre Produktbeschreibung überarbeiten, um den Werberichtlinien zu entsprechen, die es verbieten, Gewinne zu garantieren oder anzudeuten. Die derzeitige Beschreibung enthält Formulierungen, die als Versprechen auf finanziellen Gewinn interpretiert werden könnten, was gegen diese Regeln verstößt. Wave Trend Oscillator Indikator für MetaTrader 5 Entdecken Sie den Wave Trend Oscillator Indicator , ein hochentwickeltes technisches Analysetool für MetaTrader 5. Dieser Indikator wurde entwi
Day scalp xau
Allan Maurice Mwesigwa
Experten
Tages-Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 AKTUELLE MARKTBEDINGUNGEN Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag. Gold bewegt sich mit Absicht. Während andere jeder Kerze hinterherjagen und im Lärm untergehen, wartet der Day Scalp XAU auf die eine Gelegenheit, auf die es ankommt - und schlägt dann mit Präzision zu. Gebaut für Gold. Perfektioniert für Beständigkeit. Day Scalp XAU ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen über die einzigartigen täglichen Verhaltensmuster von Gold. Die firmeneigene Logik i
Open Close Cross Alerts
Francis Soddo Wetaka
4.5 (2)
Indikatoren
Diese Handelsstrategie basiert auf Open-Close Crossovers , einer Methode zur Analyse von Kursbewegungen, die auf dem Verhältnis zwischen den Eröffnungs- und Schlusskursen eines Balkens beruht. Das System ist so konzipiert, dass es potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte identifiziert, wenn sich diese Werte überkreuzen. Einrichtung und Anpassung Die Leistung der Strategie kann durch Anpassen der Auflösung angepasst werden. Eine höhere Auflösung, in der Regel das 3-4fache des Charts , kann ver
FREE
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indikatoren
Cypher-Muster-Detektor Ein Werkzeug zur automatischen Erkennung von harmonischen Cypher-Mustern (XABCD) in Finanzcharts. Überblick Der Cypher Pattern Detector identifiziert sowohl bullische als auch bearische harmonische Cypher-Muster in Echtzeit. Er wendet die Fibonacci-Ratio-Validierung und ein Qualitäts-Scoring-System an, um Muster hervorzuheben, die der definierten Struktur am nächsten kommen. Dies hilft Händlern, potenzielle Marktstrukturen konsequenter zu beobachten und zu analysieren, oh
FREE
PK Crash 5OO PRO
Prudence Kiconco
Experten
PK Crash 500 PRO ist ein EA, der speziell für den Handel mit dem Crash 500 Index auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD pro 0,2 Lot Größe für ein 1:500 Leverage Konto. PK Crash 500 PRO zeigt stabile Handelsergebnisse. PK Crash 500 PRO handelt nur in eine Richtung. Er verkauft nur und profitiert so von den Rückgängen des Crash 500 Index. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es dem EA, Ihre Gewinne zu maximieren und den Drawdown zu minimieren. Die Trailing-St
Super Trend Master
Ronald Moses Mawanda
Indikatoren
Wie der Name schon sagt, gibt es die Richtung der Preisbewegung in einem Markt an, der im Trend liegt und einem bestimmten Weg folgt. Es wird in Aktienkursdiagrammen dargestellt, damit Anleger einen deutlichen aktuellen Trend erkennen können, der rot angezeigt wird, wenn die Preise gesunken sind, und grün, wenn die Preise gestiegen sind. Eingabeparameter: CCI-Indikatorzeitraum ATR-Indikatorzeitraum CCI-Aktivierungsebene Horizontale Verschiebung der Anzeigebalken Ansonsten ; Sie können die St
JP NEW Bollinger Bands MT5
Sekar Govinthan
Indikatoren
Bollinger Bänder sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einer Reihe von drei Linien besteht, die auf einem Preisdiagramm dargestellt werden. Die mittlere Linie ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, in der Regel von 20 Perioden, und die obere und untere Linie stellen die Standardabweichung des Preises vom gleitenden Durchschnitt dar. Das obere Band wird durch Addition von zwei Standardabweichungen zum gleitenden Durchschnitt berechnet, während das untere Band durch Subtraktion von z
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Crash Wizard
Ronald Moses Mawanda
Indikatoren
Crash Wizard Indicator funktioniert NUR im 1-Minuten-Zeitrahmen von Crash 500 und Crash 1000. Dieser Indikator zeichnet ein rotes (x) auf der Drop-Kerze . Es zeichnet grüne Pfeile als KAUFEN-Einstiegssignal und orange (x) als Mehrfachausstiegspunkte. Der Indikator ist zu 85 % genau. Sie können es zusammen mit der Price-Aktion verwenden. NOTIZ: Um den Indikator zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie ein Konto bei Deriv, dem einzigen Broker für synthetische Indizes, haben. Verwenden Sie es
Disable Autoscroll
Ampa Ndyamuhaki
Utilitys
Wenn Sie sich ständig darüber ärgern, dass Sie den automatischen Bildlauf in jedem einzelnen geöffneten Chart-Fenster manuell deaktivieren müssen, sind Sie nicht allein. Viele Benutzer teilen diese Frustration, insbesondere wenn sie mehrere Charts während der Analyse oder des Live-Handels verwalten. Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung, die Sie vor dieser sich wiederholenden Aufgabe bewahrt: ein praktisches Skript, das speziell dafür entwickelt wurde, den automatischen Bildlauf für alle
NAS30 Scalper
Ronald Moses Mawanda
Indikatoren
Der NAS30 Scalper-Indikator ist ein hochmodernes Tool, das präzise Kauf- und Verkaufssignale für Scalping-Tradingstrategien auf den Märkten NAS100 und US30 liefert. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um kurzfristige Markttrends zu identifizieren und von schnellen Preisbewegungen zu profitieren, was ihn ideal für Trader macht, die schnelle Gewinnmöglichkeiten nutzen möchten. Hauptmerkmale: Echtzeit-Signale: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn der Indikator optimal
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Der SuperTrend-Indikator ist ein beliebtes technisches Analyseinstrument, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um Trends im Preis eines Finanzinstruments, wie z. B. einer Aktie, eines Währungspaars oder eines Rohstoffs, zu erkennen. Er wird in erster Linie in der Chartanalyse verwendet, um Händlern zu helfen, Entscheidungen über den Einstieg in oder den Ausstieg aus Positionen am Markt zu treffen. Diese Version des Supertrend-Indikators wurde exakt aus der Handelsansicht für die Verwen
Fibo EA Digiteza
Martin Wandera
Experten
FIBO EA BESCHREIBUNG FiboEA – Der intelligente Fibonacci-Retracement-Trader Entfalte die wahre Kraft des Fibonacci-Handels! Fibo EA ist ein präzise entwickelter Expert Advisor, der weit über gewöhnliche Retracement-Bots hinausgeht. Entworfen für professionelle Trader , Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO, MyForexFunds, FundedNext) und automatisierte Portfoliosysteme , vereint Fibo EA intelligente Fibonacci-Logik, dynamisches Risikomanagement und automatisierten Handelsschutz – alles in einem nahtlo
