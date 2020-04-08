MegatronShark

  • Indicador Megatron Shark - Herramienta MT5 de detección de patrones armónicos

El indicador Megatron Shark es una herramienta de MetaTrader 5 para detectar y mostrar patrones armónicos Shark directamente en el gráfico. Identifica automáticamente las formaciones alcistas y bajistas de Shark, calcula los niveles de entrada, stop-loss y take-profit, y proporciona alertas en tiempo real. Esto permite a los operadores integrar rápidamente el análisis de patrones armónicos en su proceso de negociación sin dibujo manual.

  • Ventajas

* Detección automática de patrones - Escanea el gráfico en busca de patrones armónicos Shark sin medición manual.

* Alertas en tiempo real: notificaciones emergentes y push cuando se identifica un patrón válido.

* Niveles de negociación definidos: puntos de entrada, stop-loss y take-profit calculados para planificar las operaciones.

* Parámetros ajustables para adaptarse a las preferencias de cada usuario.

* Visualización clara - Patrones y niveles de negociación trazados en el gráfico para un análisis rápido.

  • Características

* Detecta patrones armónicos Shark tanto alcistas como bajistas.

* Funciona en múltiples marcos temporales en MetaTrader 5.

* Puntuación de calidad para filtrar posibles oportunidades de negociación.

* Dos objetivos de toma de beneficios para una mayor flexibilidad en la gestión de las operaciones.

* Aplicable a pares de divisas, materias primas, índices y otros instrumentos de MT5.

* Guarda la información del patrón detectado en un archivo para su revisión y análisis.

  • Parámetros de entrada

* MaxBarsToScan - Número de barras a escanear en busca de patrones (por defecto: 500).

* MinQualityScore - Puntuación mínima para la detección (por defecto: 60.0, rango 0.0-100.0).

* MostrarEtiquetas - Mostrar u ocultar etiquetas de patrones en el gráfico (por defecto: true).

* EnableAlerts - Activar o desactivar las notificaciones emergentes y push (por defecto: true).

* LineColorBullish - Color de las líneas del patrón alcista (por defecto: clrLime).

* LineColorBearish - Color de las líneas bajistas (por defecto: clrRed).

* LineStyle - Estilo de las líneas del patrón (por defecto: STYLE\_SOLID).

* LineWidth - Grosor de las líneas del patrón (por defecto: 1).

Este indicador está diseñado para los operadores que quieren una manera eficiente de identificar y operar patrones armónicos Shark en MT5. Soporta estilos de trading a corto plazo, intradía y swing. Se recomienda probar los ajustes en una cuenta demo antes de utilizarlos en el comercio en vivo en caso de cualquier error por favor háganoslo saber.


Productos recomendados
Account Flipper EA
Gabriel Matovu
Asesores Expertos
CUENTA FLIPPER EA Un robot de comercio para GBPUSD El tamaño del lote se calcula multiplicando el factor de lote por cada 1000 USD en cuenta. Se recomienda utilizar cuentas de 1000 USD o más. Tipos de cuenta: Cuentas de cobertura , Se prefieren las cuentas estándar, es decir, sin comisiones, Utilizar corredores bien regulados, por ejemplo ICMarkets. todo esto proporciona espacio para que la estrategia funcione sin problemas para estabilizar los resultados y eliminar la posibilidad de que el mode
FREE
Telegram user interface bot
Stephen Barasa
Utilidades
¡Bienvenido a tu mejor compañero de trading en Telegram! Nuestra interfaz bot Telegram fácil de usar asegura que mantenerse al día con las actualizaciones de la cuenta en tiempo real. Se integra perfectamente con MetaTrader 5 (MT5) y atiende a todos los tipos de cuenta, ya sea real o demo. Empezar es muy fácil: sólo tienes que rellenar los datos que te pide el bot y ¡listo! Experimenta el trading de forma sencilla.
Trade Bot S
Gabriel Matovu
Asesores Expertos
TRADE BOT X Un bot de trading para XAUUSD,GBPUSD,US-30 index. Los niveles de riesgo se pueden ajustar utilizando los coeficientes, pero también ajustar la reducción máxima a medida que aumenta los coeficientes. Se recomienda utilizar cuentas de 500 USD o más. Tipos de cuenta: Se prefieren las cuentas de cobertura , las cuentas estándar, es decir, sin comisiones, y los corredores bien regulados, como ICMarkets. todo esto proporciona espacio para que la estrategia funcione sin problemas para estab
FREE
GbpUsd Trade Bot VX
Gabriel Matovu
Utilidades
GBPUSD TRADING BOT VX SÍMBOLO: GBPUSD PLAZO: CUALQUIER TAMAÑO DE LA CUENTA: Mínimo, USD 500 HORAS ACTIVAS: 15-17 horas (GMT+3 ) Por favor, ajústelo a su zona horaria. Reducción MÁXIMA de la cuenta: 4.17%. Gestión del riesgo: Se utiliza un tamaño de lote pequeño, es decir, 0,01 por cada 1.000 USD en cuenta para garantizar una rentabilidad estabilizada. Rentabilidad a 5 años: Rentabilidad de la inversión *9 veces. NB esto es con capitalización. La media se aproxima a un ROI del 65% cada año sin ca
FREE
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador de Patrones de Velas Inversas - Versión Gratuita Este indicador MT5 identifica patrones de inversión de velas alcistas y bajistas comunes y los muestra directamente en el gráfico. Se puede utilizar en cualquier mercado y marco temporal, proporcionando a los operadores referencias visuales claras para los posibles puntos de inversión. Características principales Detección automática de patrones de inversión de velas bien conocidos Funciona en todos los marcos temporales disponibles en
FREE
Raptor Bot
Casey Nkalubo
Asesores Expertos
Raptor EA - Sistema Algorítmico de Trading Descripción del producto Raptor EA es una solución de trading algorítmico diseñada para el scalping en los mercados financieros. El sistema combina indicadores técnicos con componentes opcionales de aprendizaje automático para identificar oportunidades de negociación al tiempo que implementa controles de gestión de riesgos. Este Asesor Experto ha sido desarrollado para cuentas ECN y es adecuado para operadores que buscan una ejecución automatizada con u
FREE
Deviation Tracker
Derrick Akampurira
Indicadores
Rastreador de Desviaciones Avanzado: Domine el mercado intradiario con una ventaja estadística Deje de adivinar hacia dónde girará el mercado. Comience a operar con precisión calculada. Deviation Tracker Advanced es un conjunto de herramientas todo en uno de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para descifrar el ciclo diario de los precios. Mediante el análisis del comportamiento de los precios en relación con la apertura diaria, este indicador proporciona un potente marco estadístico y
Gold Escavator Trading Bot
Gabriel Matovu
4.5 (2)
Utilidades
GOLD ESCAVATOR TRADING BOT NB: POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE ESTE PROYECTO FUE RETIRADO HACE UN AÑO DEBIDO AL TEMOR DE QUE PODRÍA SER OVERFITTED. VOY A TRABAJAR EN ELLO PARA RESTAURAR. MIENTRAS TANTO UTILIZA EL BOT DE COMERCIO US30 O LOS BOTS DE FLIPPER DE CUENTAS QUE SON TODOS GRATUITOS EN 2025. GRACIAS Un bot de comercio para XAUUSD. Lotsize se calcula multiplicando el factor de lote por cada 100 USD en cuenta. Puede ajustar el nivel de riesgo de 1 a 4 para adaptarse a sus necesidades; Se
FREE
Support resistance break
Allan Maurice Mwesigwa
Indicadores
Indicador de ruptura de soporte y resistencia Este indicador personalizado para MT5 identifica automáticamente los niveles de precios clave en los que el mercado ha invertido históricamente (zonas de soporte y resistencia) y alerta a los operadores cuando estos niveles se rompen con convicción. Qué hace: El indicador escanea la acción del precio para detectar máximos y mínimos de oscilación significativos y, a continuación, traza líneas dinámicas de soporte y resistencia que se extienden hacia a
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indicadores
Detector de patrones Cypher Herramienta para la detección automática de patrones armónicos Cypher (XABCD) en gráficos financieros. Visión general El Cypher Pattern Detector identifica patrones armónicos Cypher alcistas y bajistas en tiempo real. Aplica la validación de la relación de Fibonacci y un sistema de puntuación de calidad para resaltar los patrones que se ajustan estrechamente a la estructura definida. Esto ayuda a los operadores a observar y analizar posibles estructuras de mercado de
FREE
HTF Candles
Felix Bitum
Indicadores
Velas HTF es un indicador que traza el contorno de las velas de tiempo superior en la vela inferior. El indicador le da la opción de elegir si desea o no ver en vivo la vela HTF actual, sin retardo o repintado. Características No se dibujan objetos en el gráfico: El indicador no traza ninguna línea u objeto rectangular en el gráfico, simplemente dibuja las velas HTF. Esto mantiene su gráfico simple y limpio. Selección MTF: El indicador le permite elegir todos los diferentes plazos superiores par
Multi currency RSI
Navdeep Singh
Indicadores
RSI Scanner, Múltiples Símbolos y Plazos, Interfaz Gráfica de Usuario Un indicador que escanea múltiples símbolos añadidos desde la vigilancia del mercado y marcos temporales y muestra el resultado en un panel gráfico. Características: Multi símbolo Múltiples marcos temporales Alertas y Notificaciones Monitoreo en vivo Modos de clasificación Cambio de símbolo y plazo con un solo clic Entradas para RSI y configuración del escáner
FREE
SmartSRZones
Casey Nkalubo
Indicadores
SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente. El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo. Características principales Detecció
FREE
Price action auto trade bot
Gabriel Matovu
4.17 (6)
Asesores Expertos
PRICE ACTION Semi-auto trade bot: (ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA XAUUSD ) Este es un modelo cuantitativo simple que opera con ORO(XAUUSD) usando algoritmos automáticos de análisis de la acción del precio. Colóquelo en cualquier símbolo o marco de tiempo. El tamaño de las posiciones se calcula multiplicando 0,01 por 500 USD en la cuenta para garantizar una baja exposición al riesgo y también dejando margen libre para posiciones de cobertura que reducen la exposición global al riesgo. Esto es lo qu
FREE
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicadores
4xZeovo MT5 Indicador Avanzado (MetaTrader 5) Descripción del producto 4xZeovo es un potente sistema de indicadores de trading que monitoriza los mercados financieros 24/7. Metatrader5 herramienta diseñada para encontrar las mejores oportunidades de compra / venta y notifica al usuario . Hacer la vida más fácil para los comerciantes en ayudar con las dos decisiones más difíciles con el uso de indicadores avanzados de comercio innovadora con el objetivo de animar a los usuarios a mantener las pos
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
GbpUsd Trade Bot VX zero
Gabriel Matovu
Utilidades
GBPUSD TRADING BOT VX versión gratuita SÍMBOLO: GBPUSD PLAZO: CUALQUIER TAMAÑO DE LA CUENTA: Mínimo, USD 500 HORAS ACTIVAS: 15-17 horas (GMT+3 ) Por favor, ajústelo a su zona horaria. Reducción MÁXIMA de la cuenta: 4.17%. Gestión del riesgo: Se utiliza un tamaño de lote pequeño, es decir, 0,01 por cada 1.000 USD en cuenta para garantizar una rentabilidad estabilizada. Rentabilidad a 5 años: Rentabilidad de la inversión *9 veces. NB esto es con capitalización. La media se aproxima a un ROI del 65
FREE
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indicadores
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Oferta y Demanda Automatizada Trading Edge MT5. Estos videos demuestran cómo aplicamos el sistema de oferta y demanda a nuestra última revisión de trading y análisis de mercado Mejore su estrategia de trading con Supply and Demand Trading Edge MT5. Obtenga una ventaja competitiva en el mercado con el indicador Supply and Demand Trading Edge MT5, una potente herramienta que combina señales MACD con zonas de
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Quasimodo Genie para MetaTrader 5 Presentamos el Quasimodo Genie, un indicador de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñado para identificar automáticamente el patrón Quasimodo o "Over and Under" en sus gráficos. Esta herramienta proporciona señales visuales basadas en la estructura de este popular patrón gráfico. Este indicador está diseñado para ayudar en el reconocimiento y análisis de patrones resaltando los puntos clave de oscilación. También ofrece una serie de ajustes persona
FREE
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
US30 Bot
Gabriel Matovu
Asesores Expertos
US 30 BOT Este es un modelo cuantitativo simple que negocia el índice US30 de las 30 mejores acciones americanas del NASDAQ Utiliza la contracción y expansión de la volatilidad como teoría básica. Colóquelo en el gráfico US30, cualquier marco de tiempo. Se recomiendan las cuentas con cobertura NB: Las cuentas estándar son preferibles y bien regulados corredores por ejemplo ICMarkets se aconseja evitar pérdidas innecesarias por ejemplo, los deslizamientos, las comisiones y los grandes diferencial
FREE
KT Renko Patterns Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
En el trading manual, muchas configuraciones y oportunidades proporcionadas por el indicador KT Renko Patterns se pierden debido a los movimientos repentinos de precios en los gráficos Renko. KT Renko Patterns EA resuelve este problema mediante una estrategia de trading 100% automatizada basada en el "KT Renko Patterns Indicator". Después de obtener las formaciones y señales del indicador, realiza verificaciones y evaluaciones previas para ejecutar eficientemente las operaciones. Todos los co
Auto Pattern and Trendline analyst
Gabriel Matovu
Utilidades
Software de reconocimiento automático de patrones para MT5 Líneas de tendencia Patrones gráficos comunes, como triángulos, banderas, banderines, etc. detección de rangos con los últimos niveles de soporte y resistencia Actualizaciones de objetos para evitar señales retrasadas. Actualizaciones de telegramas sólo tiene que colocar su ID de gráfico en la sección de entradas y le enviará capturas de pantalla en un intervalo determinado de lo que está sucediendo en el mercado para que no se pierda n
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de cobertura y arbitraje de doble posición en oro lanzado por Goodtrade Brokers, problemas encontrados en la operativa diaria: 1. La cuenta B coloca una orden inmediatamente después de la cuenta A. 2: Después de que la cuenta A coloque una orden, la cuenta B copiará automáticamente el stop loss y el take profit. 3: La cuenta A cierra la posición de la cuenta B y cierra la posición al mismo tiempo. 4: Cuando la cuenta B cierra la posición, la cuen
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicadores
Este indicador utiliza un algoritmo de cálculo matemático . Este algoritmo calcula el resto entre el modelo actualizado y los valores reales y produce el posible progreso del gráfico en el gráfico. No es un super profeta en el comercio, pero es muy bueno para el comerciante al entrar en el mercado y para analizarlo antes de entrar. Aplicable para todas las monedas. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реаль
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Asesores Expertos
La versión 6.0 de Papa EA está basada en la versión 3.0 de Big Boy. Se han agregado nuevas ideas y funciones comerciales. Esto hace que Papa EA sea mucho mejor que Big Boy: ¡piénsalo! Y las entradas no han cambiado mucho. Significa que todavía tienes en tus manos un EA muy fácil de usar. Simplemente cambie BasicBalance a 55 (o más) y configure el EA en un gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Señal PAPA EA en vivo <<< Aquí están las entradas: 1) ExpertComment (puedes cambiarlo): el comentario
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indicadores
Formas Gráficas - utilizando la historia, proyecta cuatro tipos de formas gráficas en el momento, permitiéndole determinar los principales rangos de movimiento de precios en el futuro, así como le da una comprensión de los principales retrocesos del mercado, mientras que da puntos de entrada por prioridad¡ El panel contiene tres tipos de tamaños de figuras expresadas por marcos de tiempo. Le permiten realizar un análisis completo del mercado sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. El
FREE
WhaleFinder MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Teniendo en cuenta las principales teorías de Forex (Teoría de Dow, líneas de soporte, patrones gráficos y retrocesos de Fibonacci), Te indica el rango de precios donde es probable que aparezcan las ballenas (grandes inversores). Puede operar en los puntos de precio a los que también aspiran los profesionales. Ya no tendrá que preocuparse de dónde apuntar. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si es utilizable. Compruébelo usted mismo. htt
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador de Patrones de Velas Inversas - Versión Gratuita Este indicador MT5 identifica patrones de inversión de velas alcistas y bajistas comunes y los muestra directamente en el gráfico. Se puede utilizar en cualquier mercado y marco temporal, proporcionando a los operadores referencias visuales claras para los posibles puntos de inversión. Características principales Detección automática de patrones de inversión de velas bien conocidos Funciona en todos los marcos temporales disponibles en
FREE
SmartSRZones
Casey Nkalubo
Indicadores
SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente. El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo. Características principales Detecció
FREE
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indicadores
Detector de patrones Cypher Herramienta para la detección automática de patrones armónicos Cypher (XABCD) en gráficos financieros. Visión general El Cypher Pattern Detector identifica patrones armónicos Cypher alcistas y bajistas en tiempo real. Aplica la validación de la relación de Fibonacci y un sistema de puntuación de calidad para resaltar los patrones que se ajustan estrechamente a la estructura definida. Esto ayuda a los operadores a observar y analizar posibles estructuras de mercado de
FREE
Raptor Bot
Casey Nkalubo
Asesores Expertos
Raptor EA - Sistema Algorítmico de Trading Descripción del producto Raptor EA es una solución de trading algorítmico diseñada para el scalping en los mercados financieros. El sistema combina indicadores técnicos con componentes opcionales de aprendizaje automático para identificar oportunidades de negociación al tiempo que implementa controles de gestión de riesgos. Este Asesor Experto ha sido desarrollado para cuentas ECN y es adecuado para operadores que buscan una ejecución automatizada con u
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario