MegatronShark

Indicador Megatron Shark - Herramienta MT5 de detección de patrones armónicos

El indicador Megatron Shark es una herramienta de MetaTrader 5 para detectar y mostrar patrones armónicos Shark directamente en el gráfico. Identifica automáticamente las formaciones alcistas y bajistas de Shark, calcula los niveles de entrada, stop-loss y take-profit, y proporciona alertas en tiempo real. Esto permite a los operadores integrar rápidamente el análisis de patrones armónicos en su proceso de negociación sin dibujo manual.

Ventajas

* Detección automática de patrones - Escanea el gráfico en busca de patrones armónicos Shark sin medición manual.

* Alertas en tiempo real: notificaciones emergentes y push cuando se identifica un patrón válido.

* Niveles de negociación definidos: puntos de entrada, stop-loss y take-profit calculados para planificar las operaciones.

* Parámetros ajustables para adaptarse a las preferencias de cada usuario.

* Visualización clara - Patrones y niveles de negociación trazados en el gráfico para un análisis rápido.

Características

* Detecta patrones armónicos Shark tanto alcistas como bajistas.

* Funciona en múltiples marcos temporales en MetaTrader 5.

* Puntuación de calidad para filtrar posibles oportunidades de negociación.

* Dos objetivos de toma de beneficios para una mayor flexibilidad en la gestión de las operaciones.

* Aplicable a pares de divisas, materias primas, índices y otros instrumentos de MT5.

* Guarda la información del patrón detectado en un archivo para su revisión y análisis.

Parámetros de entrada

* MaxBarsToScan - Número de barras a escanear en busca de patrones (por defecto: 500).

* MinQualityScore - Puntuación mínima para la detección (por defecto: 60.0, rango 0.0-100.0).

* MostrarEtiquetas - Mostrar u ocultar etiquetas de patrones en el gráfico (por defecto: true).

* EnableAlerts - Activar o desactivar las notificaciones emergentes y push (por defecto: true).

* LineColorBullish - Color de las líneas del patrón alcista (por defecto: clrLime).

* LineColorBearish - Color de las líneas bajistas (por defecto: clrRed).

* LineStyle - Estilo de las líneas del patrón (por defecto: STYLE\_SOLID).

* LineWidth - Grosor de las líneas del patrón (por defecto: 1).

Este indicador está diseñado para los operadores que quieren una manera eficiente de identificar y operar patrones armónicos Shark en MT5. Soporta estilos de trading a corto plazo, intradía y swing. Se recomienda probar los ajustes en una cuenta demo antes de utilizarlos en el comercio en vivo en caso de cualquier error por favor háganoslo saber.



